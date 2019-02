Borja Cobeaga: "Si hubiera ganado habría subido con la camisa manchada de vino"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:04 hoy por hoy con Toni Garrido Haski como que hacemos hoy además y cómo llamarla cortometrajistas por el mundo cortó una ilusión el camino más corto bueno no tenemos claro el hombre a la música esta música vamos a contarles que Rodrigo se derogó oyen está viajando en estos momentos con una maleta cargada de sueños visitó dices eso hoy nos dices no camino a Hollywood hacia los Oscar premios Oscar Le Pen está nominado por un corto llamado madre

Voz 2 00:46 como que lo sabes ídolos a tu padre

Voz 1995 00:52 no no te he contado que acabamos de hablar con el guionista del corto no porque ayer tuvo lugar una fiesta y el guionista y director el guionista así su mensaje ghaneses su mensaje es son todos enanos a Tom Cruise Simpson muy bajitos ya te has ido a Hollywood bueno oye no no va estar sobre la alfombra roja de domingo pisando la senda que otros cortometrajistas españoles abrieron antes que él en esa enmarañada jungla del cine internacional Fesser Javier Fesser Nacho Vigalondo Esteban Crespo Juanjo Jiménez o Juan Carlos Fresnadillo Borja Cobeaga fueron valientes pioneros que se marcharon a hacer las Américas antes volvieron Rodríguez Juan Carlos Fresnadillo El nominado primigenio es el primer nominado

Voz 1166 01:40 cómo suena eso de primigenia de sonar como

Voz 1995 01:42 mira lo del cortos y de doce no hay Oscar premio os premios Oscar que no tengan un corto nominado español desde desde sí pero la loca

Voz 1166 01:54 veces es que gane lleva un alguien este

Voz 1995 01:56 esta cese de larga de larga historia trayectoria no con lo cual y sobre todo bien la madre lo desee y lo espero fervientemente porque creo que el corto es espectacular y tienen un auténtico ejercicio de estilo y tensión completamente extraordinario en ese largo camino hacia el desastre en incluir a Borja Cobeaga académico de Hollywood muy buenos días buenos días tampoco lo tuyo

Voz 3 02:21 no he además ese año estaba nominado Fesser también ninguno de los dos ganamos entonces creo que que ha llegado ya el punto con los posteriores que que la leyenda de esa de los cuartos de final de España pero en versión cortometraje

Voz 1995 02:34 ponerlos en español año y veintiséis esposados Juan Carlos Fresnadillo hoy año dos mil siete por Éramos pocos cómo se vive ese momento cuando realmente vas disfrutar del glamour vas a compartirlo observado un segundo con la la posición pero como si hubiese momento dónde por fin alguien abre el sobre no durante los anuncios han confirmado ya que este año pretendían hacerlo durante los anuncios no lo van a hacer como es ese momento Abós pues

Voz 1905 03:23 te ponen en medio tienes que levantar a gente tan no sé que entonces eso para mi fue una una una señal de decir os a lo mejor aquí hay algo justamente cuando abrieron el sobre hubo un momento de pausa el resto denominado serán anglosajones con nombres

Voz 3 03:37 fácilmente elegibles por los presentadores momento de pausa como que no sabían decir el nombre y eso decía apellido vasco seguro seguro y la verdad es que ganó otro y me tuve que levantar para

Voz 1995 03:52 vale pasar porque estaba sentado esa esa es el diferendo en tu caso capas hay algún tiempo es verdad que que abrirse camino de ser pionero eso que tienes como fue tú cómo fue tú gala

Voz 1166 04:03 pueden llegar a fue un momento como de mucha excitación pero a la vez muchísimo vértigo no piensa que era lo primero que hacía mi vida de repente pasa de estar en mi casa montando con un amigo montando el el el cortadas estará en una alfombra roja saga que yo me resultaba todo excesivo anoche oí como parte de un sueñan aún como algo irreal no pero por otro lado fue como un aprendizaje intenso no de cómo funciona la industria de cuando un montón de gente de vivir una noche muy muy especial y muy muy muy muy intensa en todos los sentidos pero hay algo fundamental en la ceremonia que no sé si Borja tuviste esa sensación de que te sin de que es un gran show televisivo y te sientes como un figurante con programan todos somos como figurantes en aquel lugar a la sensación de irreal que tienen no desde luego cuando ves el resultado por la televisión es francamente espectacular pero cuando está centro realmente tiene algo de cartón piedra toda toda la ceremonia

Voz 1995 04:55 sí porque ves que la gente está a tope todo el rato tú si ves los planos de escucha de los Goya ves gente bosteza

Voz 3 05:00 anda mirando aquí están vamos que que el que lo viven y lo ven como como su modo de vida su negocio y su vida en definitiva

Voz 1995 05:09 este año creo que también han cancelado la hubo durante algunos años en especial alfombra roja de uñas el escrutinio sobre nos lo que llevas la ropa y los complementos llegó hasta las uñas pero en movimiento mi tu hijo menor quizá es el tipo de uña que llevamos a la gala sea lo más oportuno bueno vamos a hacer un pequeño repaso a la historia de los Oscar los mejores mejores no porque nunca han ganado los casi mejores cortometrajes tanto de ficción como de animación año mil novecientos

Voz 4 05:40 esta XXVI esposados Juan Carlos Fresnadillo Antonio Hinojosa

Voz 5 05:45 sí buenos días perdone pero es que tengo aquí una carta para

Voz 4 05:48 este como como cuenta Fresneda esto sirvió para que supiéramos que se cortó hay que él también existía año dos mil cinco siete treinta y cinco de la mañana Nacho Vigalondo

Voz 6 05:59 anoche no dormí hasta entrada la madrugada tengo por delante dieciocho horas de oficina

Voz 1995 06:06 en las siete contaba Borja hubo doblete en el nominaciones por una parte y la gran idea de Fesser muy anti que va de año pero había más probabilidades ganar pero no lo conseguimos Éramos pocos de Borja Cobeaga mira papá

Voz 1 06:24 yerno Joaquín no sé si te acuerdas

Voz 1995 06:28 dos mil nueve Javier Recio optó al Oscar al mejor corto de animación por La dama y la muerte Esteban Crespo dos mil catorce a que era yo mil diecisiete Juanjo Jiménez por en Kowt no puedes llevar uniforme a casa y año dos mil diecinueve Rodrigo se oyen por madres

Voz 2 06:54 estás solo había ha con nadie está solo en la playa vamos a ver hay mucha gente en la playa ahí donde estás

Voz 7 07:05 a nadie

Voz 1995 07:07 cuenta que ser que la peor de las decepciones en su visita Hollywood no fue no ganar en los que igual no vale sino que clínicos de Le dio la mano blandito o sea que que Harry el sucio lo fuerte que de la mano blandito eso acaba con con la gira de cualquiera en vuestro caso que ya que estamos enfocando esto es en lo negativo entiende que es ahí donde tampoco lo son del gracia en vuestro caso Borja pero es la cual fue la mayor decepción

Voz 1166 07:40 joe decepción yo me acuerdo que en el Cigala cantó Madonna

Voz 1995 07:48 muchísimo lo que pasa es que lo viendo la gala luego

Voz 1166 07:53 en en la televisión yo creo que la afinar aún algo porque allí en directo sonaba horrible pero luego en el resultado parecía que funcionaba muy bien

Voz 1995 08:03 yo creo que la mayor decepción de mi años ha llevado Iñárritu no todavía no ha ganado dos Oscar como director pero estaba dominó con Babel

Voz 3 08:10 así lo habían nominado a también a Scorsese como muchísimas veces entonces me gordo cuando iban hacia el primer mejor director a entregarlo George Lucas Steven Spielberg Coppola entonces yo me imagino de Iñárritu diciendo bueno lo van a dar a su amiguete Martin Scorsese me acuerdo de ver bueno esto ya está ya en cuanto esa ficción de ese ese cartón piedra

Voz 1166 08:33 también la gente no solamente el decorado

Voz 1995 08:36 me parece cartón piedra

Voz 1166 08:38 la gente va pintada dice la piel todo el mundo todo el mundo va súper maquillado era era básicamente como te decía antes en un show televisivo en tu aspecto tienen que ser impecable y hay una cosa hay un detalle muy curioso y es que si te levantas en un momento dado la ceremonia Vine a un señor guapísimo y sin tanto siento tiene una placa colgando por detrás que poner rellenos de asiento entonces hay hay una sensación completa de como te decía antes de que todos somos como figurantes incluso se te levanta no puede quedarse nunca un asiento vacío no tiene que ser el resultado tiene que ser simple sin

Voz 1995 09:11 pero el caso es que avisar vetarla hay un ejército de de

Voz 1166 09:16 de como de organizadores con figurantes que si ven que alguien se levanta inmediatamente lo mandan al

Voz 1995 09:21 al asiento no sin que de oficio se visitar el lugar obviamente fuera de de de este tipo de dentro es como ambientada en un centro comercial de fondo es muy americano no coge me pasa por el centro comercial El fondo eso pues cualquiera de nosotros se conocerá cuando entras al centro comercial que está la izquierda pues me hamburguesería a la derecha al fondo está el teatro pero pasas por decir que comercial

Voz 3 09:54 sí bueno pero pero pero bueno eso está más que Adís SIMO para que para que parezca un lugar único en el mundo de hecho es verdad que por televisión la alfombra roja parece mucho más extensa largar y en realidad son dos pasos lo que pasa es que los famosos va muy lentamente los más famosos quiero decir qué se van parando en todos los sitios desde luego tú para que es un poco procuras ir pasito a pasito como si fuera una tortuga calidad sino en en veinte segundos podría atravesar la completamente

Voz 1995 10:23 la nominación al Oscar en su día a día al ser el primero que lo supuso un cambio de tu vida Fire aquello cambió cambió tu vida en tu caso diría es que cambie tu vida de alguna manera

Voz 3 10:32 no yo creo que fue como una especie de extracto de Abdu canción que duró un mes osea como que de repente yo en mi casa me coge un ovni me lleva a Los Angeles vuelvo y están los cacharros por fregar si todo sigue igual eso es para mí la sensación fue hecha si el el fin

Voz 1166 10:47 cuál es eso es rarísimo se acaba la atención como dice Voro un aparece un vacío no suena el teléfono depende te sientes como qué ha pasado qué ha ocurrido tú antes molaba su sillón

Voz 3 10:58 no yo Mauleón mes a lo mejor o aún o menos si lo has hecho una carrera muy buena sí sí sí sí pero vamos pero quiero decir que si me pasase ahora un cuarto sentiría de la misma tendría la misma sensación de estar en el planeta Marte completamente porque es verdad que que son códigos muy diferentes desde la ceremonia que decía Fresnadillo de ese gran espectáculo a A la Fasa a todo todo el protocolo y todo eso GT te llaman para preguntarte durante una llamada de cinco minutos largos como se pronuncia tu nombre para los eventos osea de Joe tuvo una llamada que era a ver cómo se dice Borja Cobeaga Borja Cobeaga y a otro de la línea una mujer norteamericana decía Borja Cobeaga lo iba corrigiendo claro eso quiere decir que que que no la sensación no deja de ser muy loca con respecto al a la cosa de andar por casa que tenemos aquí

Voz 1995 11:52 con de hecho carrera en Estados Unidos has pasado ahí muchísimo tiempo la gente todavía recuerda a si llevar de nombre ni que sea tú fuiste nominado a al al cuarto agente todavía recuerda eso hombre algo queda

Voz 1166 12:04 en tu en tu currículum ni en la industria americana como que valoró valora muchísimo eso no pasa en mi caso fue evidente que supuso un antes y después no como decía antes de no haber hecho nunca nada de repente estar estar tener la posibilidad de hablar con productores y tener acceso a a la posibilidad una película no con lo cual eso fue un un después

Voz 1995 12:24 ha ganado de hoy si hubiera ganado el Oscar

Voz 3 12:29 el ganaba habría salido al escenario con una camisa manchada de vino del cóctel previo es lo que había pasado y mi madre había hecho una Face mi madre habría hecho un Face Pam Amparo Juanma tanto ese con un parón pero bueno es lo que tienes

Voz 1166 12:43 doctor pero no de paso que sentiste como una especie de alivió totalmente de repente no oyes tu nombre estás tan tenso hasta están histérico con la idea de que tienes que subir a ese escenario hablara a una audiencia tan monstruosa que las primeras sensaciones de alivios como Uf menos mal no tengo que hablar que Libération pero luego las luego viene luego viene una cierta decepción de decir que ha pasado yo tenía que haber ganado entonces es curioso es una es una mezcla extraña

Voz 1995 13:08 sensaciones hijas que es un viaje largo ves como tú dices dónde vas a será claro volverte loco de vacío bueno vamos a esperar yo digo se luego lleno nosotros que claro no sé si preguntar yo me he admitido muy buenas la que todas enfocado desde desde el lado de los perdedores si tienes toda la razón pero creo

Voz 3 13:32 yo no sé si es evidente que es muy difícil pronosticar justamente de esta categoría es como si me dices quién corto documental pero en el caso yo creo que toca el tema de de de de de Justicia después de tantas

Voz 1995 13:47 nominaciones y yo tengo que esperar tanto pues en el corto español es el de Arda de Caprio de la sección desde luego si solo gol después de ganar y triunfar en los en los Goya hace hace unos meses hace unas semanas consigue el Oscar es mejor que lo deje ahí Sinyar Rodrigo déjalo no te dedicas además es imposible que en un corto espacio de tiempo en tu vida o los a repetir te hecho el

Voz 3 14:10 largo de madre osea que en realidad ha rodado el corto es una especie de prólogo largo entonces ya no tienen fin si gana el Oscar a Mejor corto quién dice que no pueda sería

Voz 1166 14:20 la promoción perfecta y encima vamos osea que

Voz 3 14:23 daño que probablemente hagan una película en español y tampoco sería tan

Voz 1995 14:28 en los se Jandro más uno de los españoles podido pues va a tener razón a los dos muchísimas gracias vamos a quedarnos con Pepa Blanes que está aquí atentamente escuchando para criticar el luego ya coger hace ya conocemos ya lo cuente quiénes en unos segundos con Pepa Blanes repasamos lo que lo que posiblemente vaya a pasar el próximo domingo y lo que no pasó muchas de las porque no ganar hoy vamos a estar muy dedicados al cine muchísimas gracias Juan Carlos es un verdadero placer como siempre Borja

Voz 3 14:59 pero nuestra casa a ver si se puede llamar Kobe a mí sí que es Nadiño Cobeaga pueden al alcohol déjeme banco ve sí sí sí

Voz 1995 15:07 pues no no salió bien no porque no no digo al colegio no nos juzgar pero pero sacaba el bajón otra vez a los dos muchas gracias un beso

Voz 8 15:20 Chukri

Voz 9 15:24 no todo vale

Voz 8 15:27 está bien la o So Mi que yo para nada viuda

