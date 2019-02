¿Resolverás el enigma de los dados?

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 00:06 el alboroto de la gente celebrando la llegada del fin de semana puede silenciar el sonido

Voz 3 00:11 es un helicóptero del mal tiempo es buena basado tuvo el concurso de mates de la NBA porque no fue exactamente como como se esperaba una vez Padilla y le confundieron con cuela de Bill

Voz 1995 00:24 dicen que cuando Cristiano Ronaldo levantó la mano indicando el número

Voz 4 00:27 cinco en realidad estaba resolviendo uno de sus enigmas

Voz 5 00:30 y a sitios de agarrar

Voz 1995 00:32 por qué ya está aquí

Voz 6 00:34 el procesador letona

Voz 7 00:40 estas avivando el clímax Tom al contrario que estoy dándole un cierto importados

Voz 1995 00:46 ser Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días muy buenos días ha llegado al no de Ronaldo me ha llegado claro e imagínese a cinco nada no te miento matemático eh bueno si saludará al primer o primera valía ente marcaba el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pues sí

Voz 8 01:08 si hay alguien que ha sido llama uno de tuviera

Voz 1995 01:10 las

Voz 8 01:12 ahí esperando

Voz 1995 01:13 claro es que se antes y hablar con sea atrevido oyente vamos a resolver el piensa mucho desde la semana pasada lo veo muy rápidamente U2 un concierto hizo el estadio olímpico en dos mil diez en Atenas como parte de su gira mundial trescientos sesenta grados sería llovió mucho en Atenas Bordón Bono Adam Die eche Larry tuvieron que ir al camerino camerino la tarima de concierto bajo la lluvia el premio es que tenían sólo un paraguas que había dos personas inédita quería mojarse bueno era capaz de hacer el camino entre el camerino y la tarima en un minuto a dos Die echen cinco y Larry que es muy tranquilo en diez los cuatro componentes realizaban los respectivos viajes de regreso de la tarima al camerino también en el mismo tiempo como deberían organizarse para llegar todos cuanto antes a la tarima el público espera seguirá encontrarán una manera para que U2 llegue el concierto en dieciocho minutos pero hay una solución para llegar en menos tiempo cuál es esa solución señor lectora

Voz 9 02:12 bueno es una solución que es utilizar al que eh tarda menos de ir desde la desde desde el escenario de hombre de Can Madina al escenario que es utilizar hay que tarda un minuto entonces aprovechando que es el más rápido lo que hace es un primer viaje que va Bono que tarda un minuto ya dan que tarda un minuto dos minutos dos minutos regresa a Bono que cada minuto segundo viaje con Man que tal Luton Hilari diez minutos regresa Adam dos minutos de viaje mono un minuto Alan dos minutos tardó dos minutos en total estarán diecisiete minutos

Voz 1995 03:01 menos que el de los dieciocho yo sea con la solución delante tardó un rato pero no se preocupen ustedes que no yo tará viendo la solucione dará un ratón entender algo seguro Sí sí sí unos cuantos Alberto el sol Antoni Resta Javier Montes lo resolvieron en diecisiete minutos en el que llegue menos vamos a colgar el redes porque eso es es muy sencillo luego pero cuando no no queda comiendo es que hagan un dibujito si eso exacto si haces un dibujo luego perfectamente bueno y ahora sí saludamos a Pablo por qué

Voz 10 03:35 no lo sé no lo sé porque

Voz 7 03:39 a ver Pablo joven joven de un seguro de ese mismo de momento de dónde eres

Voz 10 03:46 soy de Madrid es la primera pregunta tampoco era muy fácil porque la llamada no todos

Voz 1995 03:51 la segunda de Madrid está si bien la pregunta dónde eres bueno ya ya no estaremos ubica Pablo de Madrid comenzamos tu tormento

Voz 11 04:00 venga vamos a ver la familia Pérez tiene tres hijos y cada hijo tres hermanas cuántos hijos e hijas tienen como mínimo

Voz 2 04:12 la familia Pérez como mínimo si en en cuanto cuantos hijos

Voz 12 04:20 me has dicho tres hijos entiendo que los tres hijos son varones

Voz 11 04:23 si no no no no sé si si si son varones tres hijas lo cual quiere decir que cada hijo que cada hijo tiene tres hermanas me acuerdo

Voz 2 04:33 eh cuadra todo los tres hijos las tres hermanas cuadra todo con el enunciado pero abierto lo tanto tiene tres hijos y tres hijas digo que ha acertado os

Voz 1995 04:48 ya sabemos por qué has llama la primera muy vamos al segundo de los bueno a medida que los reservan los eso viendo de todo es que luego muy claro lo que hace letona Pablos que como becas acertado dice pues ahora te vas a meter un poco feo pero estamos veloces si unos cuantos venga vamos a ese vuelo Juan dice tengo una familia muy grande

Voz 11 05:09 tengo tantos hermanos como hermanas y cada hermana tiene el doblete hermanos que de hermanas cuántos hermanos y hermanas son en total

Voz 1995 05:17 esto es una Liga muy a leerlo trae despacito porque creo encima lo seis rápido para que no acerté si de verdad dice claro tengo una familia muy grande tengo

Voz 2 05:27 tanto ser manos como hermanas Ikeda hermana tiene el doble de hermanos que hermanas cuantas cuántos hermanos y hermanas son en total hay Pablo ya esa Kaká

Voz 12 05:43 pero es que operar tengo que repetir el en el tengo una familia muy grande tengo tantos hermanos como hermanas cada hermana tiene dos hermanos

Voz 1995 05:52 no no no no no no cada hermana tiene el doble de hermanos que hermanas minuto que tampoco te está sirviendo mucho no pero sí sirve si sí que si Pedro definitivo para poderlos resolver

Voz 11 06:07 bueno habrá cientos de oyentes que estén gritando eso sí

Voz 12 06:13 tres vehículos en este caso es que sí que son tres en total tiene un hermano y una hermana

Voz 1995 06:20 no

Voz 13 06:21 los y el paro son soniquete se es que inicia a me encanta no es otra vez por favor muchas gracias señor sonríes es eh por favor vale

Voz 11 06:42 bueno bien tiene siete en total cuatro chicos y tres chicas y ahora con esa solución

Voz 1995 06:50 a es grande tengo tantos hermanos como hermanas cada hermana tiene el doble hermanos hermanas cuatro chicos y tres chicas se vale

Voz 11 07:02 es un desastre cada de la buena venga un poquito más venga pues vamos a ver en la en la cocina hay dos padres y dos hijos cómo es posible y tres naranjas de tal manera que cada uno coma una nada cantera

Voz 2 07:17 toma ya en la cocina hay dos padres y dos hijos cómo es posible repartir tres patatas o tres naranjas pero el mes naranjas de tal manera que cada uno coma una naranja entera

Voz 12 07:31 pues que varapalo judicial que estaré cosas los el proyecto

Voz 1995 07:52 estás ahí Pablo

Voz 12 07:54 que son eh abuelo padre e hijo entonces son dos padres porque el abuelo el padre de el del padre y el padre el hijo entonces se pueden repartir las tres granjas

Voz 1995 08:06 sí señor Fabra o muy bien muy bien dijo muchos padres y dos hijos porque es padre e hijo muy bien Pablo venga vamos a remontar al final venga la última muy rápido muy rápido cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el Arca

Voz 2 08:25 te da Pablo ten cuidado sueco que vamos a tener

Voz 12 08:31 animales de esta especie llegó muy tengo una larga exacto

Voz 2 08:36 hecho esta en varios sitios así eh pues estamos no dos dos animales

Voz 13 08:44 muy bien muy bien otra vez gracias a ver quién saltos

Voz 5 08:52 sí

Voz 1995 08:55 sí sí

Voz 15 08:56 vamos a ver

Voz 2 08:59 no no no

Voz 1995 09:00 a Pablo has estado medio bien me cosa que a mí más que me bien casi te me ha dolido porque yo no me alegra mucho yo me alegro

Voz 12 09:11 si no me acusen de los cien primeros

Voz 1995 09:14 hombre que quién es diplomado lo que les diploma bueno pues un diploma al torpe te has es buena si te mandamos una biblia para que es Moisés un abrazo muy grande Pablo gracias por llamarnos bueno y tenemos ahora

Voz 12 09:28 es más gracias

Voz 1995 09:29 tenemos un problema para la semana próxima vale dejamos el te lo mucho que yo leo a su borde en el piensa mucho la semana que viene insisto lo vamos a colgar las redes sociales pero vayan ya pensando las caras dado de seis caras está enmarcada

Voz 2 09:42 con los seis visores el número dos mil doce sin lanzamos el dado dos veces cuál será cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea también un visor de dos mil doce

Voz 1995 09:55 ahora ya es toda es nivel esto es nivel yo ya estaba un poco aburrido de primarias tú te has enterado si la cara que ha puesto si cabos enseguida en redes sociales tienen una semana para contestar si no ve aquél contestará a gente esperemos que sí hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 16 10:17 señor metadona muchísimas gracias de nada

Voz 17 10:21 es más fácil eh padre

Voz 1 11:10 en la Cadena SER Hoy por hoy