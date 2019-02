"Que Franco salga del Valle de los Caídos es una aberración teológica"

Voz 1

00:24

tema no pero claro aquí hay una cosa las personas son las personas ya todas las personas a unos no les ha afectado de la misma manera a mí personalmente no me ha afectado porque por mis conocimientos de Sagrada Escritura he sido profesor de escritura bastantes bastantes años veo todas un sentido trascendente pues eso lo digo esas cosas prueba no pasan Dios no tiramos todo desgracia todo de salvación ya fin a cabo aquí lo que subyace es combatir y hacen Agustín el tema de las dos ciudades la ciudad de Dios y la ciudad del mundo por un lado la España cristiana cuya diana como dijo el Papa Juan Pablo II el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos a un grupo de obispos españoles en visita al y mina la España cristiana que realmente a España cristiana conoce o intuye que el Valle de los Caídos ese templo de la reconciliación de las dos Españas que es lo que quiso Franco y luego está por otro lado la España del Frente Republicano que provocó la rebelión de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y luego secuestró a la República a partir de febrero ya treinta y seis llegó al republicano Frente Popular que provocó inevitablemente el alzamiento nacional todos los acontecimientos yo los veo como historia de salvación entonces la salvación por eso personal mete les digo que a mí me estoy no me afecta nada y entonces todo este movimiento entonces está toda esta movida yo le abrió de la siguiente manera está en la oposición de las dos Españas y esto viene viene de hacer a mi juicio desde esa visión trascendente la que peor las cosas como en los últimos zarpazos de a pie de la fiera herida que pueden tiene vamos a dejarla que se de sangre o darle la puntilla