Un pueblo desaparece por culpa de España Directo

Voz 1606 00:00 pero de momento Especialistas secundarios venga vamos allí

Voz 1 00:09 a ver bueno yo quiero hablaros de

Voz 1421 00:12 pueblo de un pueblo pues si de un pueblo de un pueblo que ya desaparecido ha desaparecido por culpa de la televisión por culpa de la presión que ejerció la televisión sobre este pueblo su último alcalde fue don Antonio José Roberto de Luis

Voz 1 00:27 a esta se una a mi familia no somos mucho apellidos ya lo veo que lo ha encantado La Ventana el Nuestra Señora de la Virgen provincia de Guadalajara Jara el nombre de no sé si si así se llamaba nuestro pueblo un pueblo desaparecido por culpa de la televisión es exactamente no es una gran pérdida hemos de decir no nuestra pero deberán cosa porque el pueblo no era bonito

Voz 2 00:48 no no no no será realmente bastante espantoso eh ni siquiera mira cuando nevaba se ponía que yo era igual de feo Shawn nevado

Voz 1 00:55 no era feo me hicieron mejor fíjate que lo eligieron para filmar The Walking Dead les parecía demasiado horrible al porqué fuera otro

Voz 1606 01:02 prisión allí se perdieron así así

Voz 2 01:05 Iván Camino Soria les pilló la nevada ahí tuviera porque quedarse al pueblo para aprovechar puedas pensaron hacer un reportaje de de España directo allí no vale vale

Voz 1606 01:13 de esos que hacen sobre sobre los pueblos no el típico reporta

Voz 2 01:16 bueno y mal fue Bernal no fatal porque cree que ellos querían grabar un clásico haciendo un auténtico pan de pueblo que al mito en un horno de piedra y nosotros no hacemos ni siquiera temor nominal como teníais el pan nosotras superó en el Paqui como las personas normal

Voz 1 01:32 en todo el mundo a nadie nadie la tele insistiendo

Voz 2 01:38 insistieron y dijimos que no que no sabiendo hacer pan que ya está bien que no hace más van y luego no pidieron que quitaremos la nieve con con palas del camino se dijimos que teníamos una máquina quitanieves no hacía falta para no les gusto

Voz 1 01:50 no le disgusto que si no le gusta que tienen máquinas quitanieve dejó claro ellos querían verlos haciendo un trabajo así manual para filmar dos ahí nos preguntaran por los cultivos y los rebaños tampoco ningún no rebase enseñamos ayer Mercadona que donde nosotros no hacemos con los víveres

Voz 1606 02:04 si él estaba recordando un poquito el rollo porque supongo que el equipo de televisión buscaba elemento pintoresco

Voz 2 02:09 el torero esa miel no te en el Mercadona Face vino o no algún chico raro así casero tampoco yo no dije recto de la Guerra Civil no Pablo de setenta y siete

Voz 1 02:20 es que no vale provisional hecho bailes tradicionales no es lo típico de hacéis la tele mierda pueblo pero

Voz 1606 02:31 de los momentos de tensión bastante fuertes como hay un vídeo que circula por redes donde se ve este este reportaje nuestro equipo de reporteros insistiendo insistiendo para que u seis las palas no los quitanieves e íbamos a escuchar un momentito que es bastantes

Voz 3 02:45 otra le de quitanieves te he dicho muchas veces

Voz 4 02:51 sí yo Dávila las quitanieves no quiero gestionar las palizas

Voz 3 02:56 es que no tenemos Palace que lo tenemos

Voz 5 03:04 para lo Cabral

Voz 3 03:14 sí

Voz 1606 03:15 esto sí que no hagas es el adicto no yo no he visto más

Voz 2 03:21 que hoy está presionada porque querían grabar lo hago al ciudadano que no yo que sí que no y entonces la gente Nuestra Señora la Virgen somos pacíficos pero así no busca si aprieta aprieta los acaba encontrando amigo apretaron apretaron que pasó bueno porque bueno al final se los comieron que os comisteis al equipo de televisión y ojo yo no yo soy el alcalde a mí no me a mí no me va a rollo además pero mis conciudadanos se los comieron

Voz 1 03:46 se comieron a España directo terrible

Voz 2 03:51 es una burbuja en Trip Advisor malos IM malo se pensamos que podía ser muy mala publicidad así que decidimos disolver nos como Radio Futura el pueblo abandonamos al pueblo eliminamos todos los carteles lo lo lo sindicación esa de carretera

Voz 1606 04:04 sí sí es cierto porque esta señora que con el pueblo ya no aparecen ni en los mapas de Internet

Voz 2 04:08 no no pasó el coche Google Maps en Hacienda foto y no lo comimos coches coche con motor todo

Voz 1606 04:14 mono de Dios está está diáspora caníbal digamos donde donde término donde están ahora mismo los habitantes de Nuestra Señora

Voz 1 04:21 la mayoría no fuimos a toda no arte Cantabria Galicia por el clima para los gordos que hay bastantes aproveche hombre que aproveche nada pues muchas gracias señor alcalde es más no