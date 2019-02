Con qué huesos se juega al baloncesto

Voz 1006 00:00 Especialistas secundarios vamos a tener un concurso digamos un con un poquito de alfombra no de Canada Gran concurso que es el de Iturriaga vamos a hacer un concurso de basket es doble homenaje para di tú porque aún está caliente no la final de la Copa del Rey de baloncesto que tan brillantemente ganó del Fútbol Club Barcelona pero bueno vamos a hacer un concurso sobre este deporte de hombres negros e Iturriaga cuánto sabes de baloncesto sería la pregunta era concurso tenemos a un concursante al teléfono

Voz 1 00:34 hola buenas tardes qué tal buenas das tu nombre me llama Manu Jandro acciones Manuel de instrucciones desde Gandía

Voz 1006 00:43 la mancha quede bonito que bonito eh

Voz 1 00:46 oye aficionado

Voz 1006 00:50 todo muy bonito y las uvas Azón son bonitas también oye aficionados Basquet muchísimas qué guay

Voz 2 00:57 me permito acerca a Juanma López Iturriaga así cuando ha aprendido cosas la vida mira no Amaro el baloncesto ya que en la vida puede conseguir una canasta sin moverte Rajoy

Voz 1 01:09 ahí está saltar ni nada

Voz 2 01:12 a ver nada yo desde entonces coraje para hacer el amor con mi mujer sólo que vetaba

Voz 1 01:17 ha sido pues de esto Palomero sexual no digamos por lo menos sexual

Voz 1006 01:22 oye vamos a concurso contigo cuánto sabes de baloncesto venga venga pues la primera pregunta no te lo voy a hacer yo te la vas formular el catedrático de Medicina hay Anatomía Humana el procesador o éxito Saavedra escucha atento

Voz 3 01:33 no entonces con qué hueso se juega al baloncesto opción con el astrágalo Cal Navidad pum Hoy por hoy de una opción B con el hueso trapecio trapecio hoy de Pizzi por me piramidal y senil una Cerdó

Voz 1006 01:50 sí bueno eso no lo hemos editado bien pero esta es la pregunta Manuel

Voz 1 01:54 se remonta a mi me parece que sí me parece bastante obvio que es una pregunta

Voz 1006 02:02 no no puedo cambiar la pregunta es ésta Manuel lo siento sabes eso no las sabe

Voz 1 02:08 es que no entendía el rebote no vacuno

Voz 1006 02:13 no no no no hay rebote porque tenemos otro concursante al teléfono buenas tardes a Cristino verdad a ver Pino desde dándonos llama eh

Voz 2 02:20 si Al Andalus grandes

Voz 1006 02:23 oye que esa respuesta no

Voz 2 02:25 pues Huesta trapecio PC de piscifactoría elige lunar que son los jueces de la mano

Voz 1006 02:30 sí se luego se despide claro que sí eso es correcto aplauso este punto para hablo por favor

Voz 1 02:41 bueno que repesca la tabla

Voz 1006 02:44 si no hay que confiar en la gente de estudio la verdad que no oye escucha a Pino no si aciertas la siguiente pregunta usted premiado pues lo siento pero no te lo voy a hacer yo te lo va a hacer el catedrático de Lengua Castellana y filólogo profesor concretas

Voz 3 02:57 buenas tardes soy primo del de antes y la pregunta la voz de quién es este verso mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla y una canasta para jugar al baloncesto de quienes perro

Voz 1006 03:19 de quién es este problema baloncestístico mítico

Voz 2 03:23 que no te el pero que están a veces baloncesto sepas pero que estés hablando pero que pregunta Z porque Noruega España

Voz 1006 03:31 pero rebotes bueno nos dio una pista Antonio acepta que los pantalones

Voz 1 03:38 Antonio Machado

Voz 1006 03:43 es una obra has ganado el concurso es un experto en baloncesto es desde nuestro punto de vista qué quieres que te diga emprende su camino

Voz 1 03:51 pues mire premio una estancia

Voz 1006 03:54 de dos noches en hotel de fin de semana el día el fin de semana de las elecciones con el jugador de baloncesto que tú

Voz 1 04:01 hijas jugador ex jugador de baloncesto parte también si sale Parejo Pedro Sánchez