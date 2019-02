Las Noches de Ortega: El gran concurso de la SER (22/02/19)

Voz 1 00:00 en la de las una de

Voz 2 00:06 queridos oyentes de la Cadena SER el programa Las Noches de Ortega se emite hoy en directo desde el teatro Jardiel Poncela de Madrid les invitamos a quienes fruto de esta noche

Voz 1 00:26 buenas noches madre

Voz 3 00:31 gracias gracias de verdad por acudir aquí a este Marbella

Voz 1174 00:36 yo eso teatro Jardiel Poncela de Madrid donde esta noche en directo vamos a hacer algo que jamás habíamos hecho en este programa vamos a concursar vamos a dejar los problemas a un lado Hinault sumergir hemos en el ámbito del entretenimiento esta noche aquí en la radio en la SER el gran concurso de la radio

Voz 3 01:04 tenemos todo teníamos todo

Voz 1174 01:07 preparado preguntas pruebas y una gran cantidad de dinero para repartir entre todos nuestros concursantes un millón de euros

Voz 3 01:17 un millón de euros es el premio que obtendrá el ganador caras

Voz 1174 01:21 esta emoción rostros llenos de nervios pero sobretodo ilusión mucha ilusión en esta noche de radio y de alegría empezamos ya ahora mismo en directo el Gran Concurso de Nasser la mecánica para elegir al primer concursante es muy sencilla todos ustedes tienen en sus butacas debajo del asiento un número entre el uno hiel seiscientos cincuenta son ustedes seiscientos cincuenta amigos oyentes que han venido a vernos vamos a sortear un número el afortunado tendrá que venir aquí junto este micrófono Isère el primer concursante voy a sacar el papel

Voz 4 02:15 a ver

Voz 1 02:19 en trescientos noventa y dos trescientos noventa y dos nuestra azafata

Voz 1174 02:30 ahora le veo caballeros es estaba usted muy escondido hitos suba por favor suba un aplauso

Voz 3 02:40 ese desde aquí Caballero

Voz 1174 02:44 Enhorabuena gracias está nervioso muy nervioso como si cuál es su nombre Francisco Francisco que más clásico Fernández Fernández pues sabe que puede usted ganar un millón de euros más de mí es mucha responsabilidad es un Gran Premio y no queremos prolongar la agonía de la espera por lo tanto que comience ya el concurso empezamos con la parte de las preguntas son cuatro preguntas cuatro cuatro sillas a cierta pasa a la siguiente prueba si falla tendremos que sortear otro número para que suba otro concursante preparado preparado primera pregunta cuál es la capital de Suiza tiempo

Voz 1 03:33 Berna verde correcto

Voz 3 03:37 bueno ya tiene una cuarta parte en esta primera fase

Voz 1174 03:41 si no supieran la pregunta que sepa que puede utilizar el comodín de la llamada telefonear a algún familiar o algún amigo para que le ayude de acuerdo de acuerdo segunda pregunta cuántos premios Nobel recibió Marie Curie tiempo dos dos premios dos premios Nobel correcto

Voz 3 04:02 lo de física y otro de química muy bien vamos

Voz 1174 04:06 por la mitad de esta primera fase del concurso enhorabuena mucha gracia tercera pregunta antes hemos dicho el número de personas que hay en este teatro lo recuerda tiempo seiscientos de correcto Junta cuál es el nombre del Rey

Voz 1130 04:30 de Holanda tiempo pudo dejar comodín claro que sí a quién a quién quiere llamar a mi madre a su madre perfecta que tiene el teléfono ya que el teléfono de su madre no iré puede formular la pregunta para que ella le ayude si su madre no supiera falla haría tendríamos que sortear otro número entre esos seiscientos cincuenta amigos en San esa noche

Voz 5 04:54 de aquí a ver si sabe el nombre de ese Rey de hola rancias

Voz 1174 05:03 a modo de su hijo a ver mía que estoy en un concurso en la radio que me ha tocado por sorteo a ver si suerte y me me están haciendo una pregunta a ver si me puede ayudar pagan premio vamos a ver dime madre vamos a ver si lo sabes cosas que aquí padre acaba

Voz 6 05:21 hoy se eh que tu padre acaba de morirse ahora

Voz 7 05:25 hostia puta como has como axiomas

Voz 1174 05:29 eh

Voz 6 05:31 no suelo vamos que puede haber un falso pero entonces todo vemos sabemos hijo señora este casas

Voz 1174 05:37 señora yo ahora voy tú sabes cuál es el rey de Holanda madre señora no nada nada nada nada a su hijo para casa

Voz 8 05:45 a él él es el rey de Holanda Isaac hombre del rey de Holanda madre a ver porno

Voz 9 05:51 a Holanda señora concurso madre señora no haga caso es que aquí se madre pero bueno si pudiéramos ahora estamos en diferenciar una cosa de otra silencio si pudiéramos digo del parecía una cosa de otra ya me preocupan y luego su Francia Jarrett resucita padres no lo vamos a resucitar a ver Francisco por favor escuchen hagamos lo que hagamos padre no va a resucitar ahora Francisco entonces y me puede ayudar bueno yo ya de verdad un momento dijo queda esperar pregunta pues cuál es el rey de Holanda Francisco podía de verdad

Voz 1174 06:31 lo luego ya me ocuparé yo del en la tragedia pero lo único que les es un poco lleva la madre pudiera

Voz 6 06:36 ah sí yermo Alejandro

Voz 1174 06:39 Guillermo Alejandro es Guillermo Alejandro es correcto

Voz 3 06:45 bueno bueno Francisco

Voz 1174 06:50 Francisco eh vamos a dejarlo aquí en este punto no no no no

Voz 8 06:55 no bueno vamos a seguir sí pero como ya ya habrá tiempo para llorar tiempo para llorar ya habrá tiempo para una madre y Francisco

Voz 9 07:03 que que terminó una cosa que tengo que hacer digo hoy quién quién hay quién ahí en la casa pues tanto a sus hermanos aquí para una oye que terminó voy bien bueno Francisco venga madre esta notarse beso gracias a esta señora no sé

Voz 6 07:24 no me cabe un teatro o algo

Voz 9 07:28 sí sí estamos en un teatro en la radio

Voz 7 07:40 bueno Francisco yo ahora mismo no estoy

Voz 1174 07:44 condiciones de de tomar ninguna decisión

Voz 8 07:47 pues ahora ya llega la segunda fase de lo que hemos hecho a la primera fase de las preguntas que se habla

Voz 1174 07:54 sí pero está bien para continuar Francis y si no yo estoy viendo de verdad no sé bien pues empieza la segunda fase del concurso aquí vamos a dejar a las preguntas de lado íbamos a sumergirnos en el mundo de las pruebas de las pruebas exactamente muy bien vamos a empezar con una prueba muy sencilla yo le pondré el inicio de un movimiento de una sinfonía si usted tendrá que decirme que Sinfonía eh sí y cuál es el autor muy bien pero me acuerdo preparado pues atención escuchen

Voz 10 08:35 esto es el tercer movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven correcto

Voz 1174 08:48 bajamos a la siguiente prueba Pozo puesto que él pues es muy sencillo tendrá que decirnos el nombre del grupo que canta la siguiente canción

Voz 11 09:00 es la nada no ha partidos sabe uno condene mozárabes no sabe me suena mucho pero por nuestro ayer por nuestro

Voz 1174 09:13 puede ayudar el público no no el público no puede no digan nada usted como de la llamada si eso sí vamos a llamar a mi madre no le vamos a ver que acaba de esta música son un poco más

Voz 12 09:27 llamar a Montilla lo tengo ninguna autoridad aquí cuando está llamando a su madre de uno de bueno en todo caso yo creo que no lo percibimos que la mujer yo

Voz 5 09:37 nueva están al completo bueno aquí

Voz 6 09:40 Madrid Kimi tiene o no viene

Voz 10 09:44 no no aquí las anguilas que que ahora vamos a escuchar una cosa que

Voz 1174 09:52 te voy a poner una canción pero no le pongo la canción a ver si me dices tú por favor cuál es que el nombre del grupo

Voz 6 10:00 no que yo yo no soy quién va a jugarte que estar padre esquí de cuerpo presente y

Voz 1174 10:08 Love no Francisco de verdad mi madre que que de verdad que no me queda mucho para país escucha esta canción a ver si te si tú sabes que quién quién la canta por ponerle la porque

Voz 11 10:23 la nada parecido no a partir de las aves madre lo sabe

Voz 6 10:28 saber daño que me está haciendo a mi es justa canción con esa letra ir teniendo o tenemos a padre de cuerpo presente dijo

Voz 9 10:37 tras este madre tráete pues nada vale

Voz 6 10:39 pues está partiendo el alma algo abstracto

Voz 9 10:42 sí claro

Voz 6 10:45 me estoy dejando claro si desgarrado de dolor

Voz 9 10:47 está traigas madre ADS tráete dos Pancho

Voz 1 10:52 correcto

Voz 6 10:57 muy bien ya veinte para acá hijos ella para Caca

Voz 1174 11:02 ella va a elaborar un abrazo señora

Voz 6 11:05 buenas noches buenas noches todas las personas que están ese era otro

Voz 0684 11:14 no

Voz 1174 11:16 gracias seguimos con las pruebas bien Francisco la prueba es muy sencilla bien también muy bien le vamos a poner un fragmento de una canción la pararemos en un momento determinado si tendrá que con Anwar cantando desde el punto en el que la hemos parado perfectamente de acuerdo muy bien pues ahí para canción

Voz 0684 11:41 se pueden ver Tradicción Larraz con mi meta a luchar contra verlas como siempre me voy en breve la pagaremos vi al más alto el más preparado y listo

Voz 14 12:19 todo ya país

Voz 1174 12:25 hemos

Voz 1 12:26 no sabe cómo continúa no pero mi madre no no no no no no no no

Voz 3 12:34 por favor no veo motivo para la mujer ahora mismo

Voz 1174 12:38 no vamos a llamar a su madre pero ella es seguramente lo sabe porque aunque lo sepa de verdad están pues esta mujer está pasando mal momento también usted debería estar pasando lo que voy a llamar a la puerta

Voz 3 12:52 quiera haga lo que quiera pero no entiendo tampoco es la actitud

Voz 5 12:57 de este público a mi madre hice una pregunta como usted quiera tampoco tiene competencias yo me parece muy feo pero como quiera

Voz 9 13:07 aquí que es mi hermano quiso Wolfram escucha que estoy en un concurso de la madre que se ponga rápido por favor eh me acabo de joder

Voz 1 13:21 hay algo que cita vaya Núñez cita llevábamos

Voz 3 13:25 eh el de qué narices está ardiendo el público no al público

Voz 8 13:31 pero que el público se ríe como mecanismo compensatorio como se están tan tanto el dolor que el cerebro humano bueno era ya digo como mecanismo compensatorio antes ante tanto dolor es una forma del cerebro que tiene bueno

Voz 1174 13:47 Quique el mecanismo compensatorio

Voz 3 13:53 no ha sido once por favor silencio silencio

Voz 1 13:58 cómo ha sido lo de su madre Quique

Voz 6 14:01 pues yo yo yo creo que bien

Voz 9 14:05 Ana

Voz 1 14:14 te voy a poner una canción no te van a pagar en un momento determinado es cómo bueno Kutxa

Voz 0684 14:23 ya no puede más

Voz 14 14:27 al día

Voz 1174 14:31 hasta aquí hasta aquí esta vez como sigue Quicken

Voz 6 14:33 desde luego sí si sí

Voz 15 14:55 bien Kike bien Kike y nos hemos quedado huérfanos pero somos un equipo

Voz 1 15:08 Katia claque Quique

Voz 6 15:11 me enteraba Gata que tengo que hacer papeleo

Voz 1 15:14 a la voz vaya un abrazo que que gracias venga bueno continuamos con el concurso

Voz 1174 15:27 llega ahora una nueva tanda de preguntas estas son algo más complicadas porque recordemos que nos estamos jugando un millón de uno millón de euros exacto está preparado preparadísimo pues ahí va la pregunta cuál es el número atómico del mercurio tiempo

Voz 10 15:47 sí

Voz 1174 15:48 se equivocó el ochenta y el ochenta correcto

Voz 3 15:56 vamos a continuar con las ideas

Voz 1174 15:59 te pregunta cómo ve cómo está usted de matemáticas bueno me defiendo me defiende defienden pues vamos a ver si nos puede decir de memoria con dos decimales solamente quemando vamos a pedir mucho más cuál es la raíz cuadrada de

Voz 16 16:18 quinientos tiempo

Voz 10 16:22 ahí escuadra de quinientos

Voz 17 16:25 hizo con más

Voz 1174 16:28 treinta ahí Sheila

Voz 10 16:31 Torres

Voz 3 16:35 muy bien Francisco muy bien

Voz 1 16:39 la siguiente pregunta estaba preparado preparadísimo claro

Voz 1174 16:43 en el año mil novecientos cinco Albert ha instado en público mientras trabajaba en una oficina de patentes en Berna aquí una serie de artículos científicos que contenían la teoría de la relatividad especial entre esos artículos había otros que arrojaban luz a asuntos científicos que en la época todavía eran un enigma por uno de ellos Hinault por la teoría de la relatividad a Einstein recibió el Premio Nobel de Física podría decirnos cuál era la temática de ese artículo científico

Voz 16 17:21 tiempo me podría repetir la pregunta

Voz 1174 17:24 ni le repito la pregunta en el año mil novecientos cinco Albert Einstein publicó mientras trabajaba en una oficina de patentes en Berna una serie de artículos científicos que contenían la teoría de la relatividad especial exacto entre esos artículos había otros que arrojaban luz a asuntos científicos que en la época todavía eran un enigma por uno de ellos Hinault por la teoría de la relatividad a Einstein recibió el Premio Nobel de Física podría decirnos cuál era la temática de ese artículo científico tiempo

Voz 1 18:05 podía utilizar comodín no

Voz 3 18:12 deje silencio por favor deje a su familia en paz

Voz 1 18:18 la deje a su familia por lo que de la gana

Voz 5 18:24 la familia está sino esas cosas pero polvo de las familias que te ayuda en unos momentos en lo que viene

Voz 9 18:31 no me Quique Fran This time hay buenas noticias

Voz 6 18:36 sí

Voz 9 18:37 buena que padres y madres habían muerto

Voz 1 18:48 que bien

Voz 9 18:50 vale hoy escucha muy bien el artículo científico que le dieron el Premio Novela en qué

Voz 15 19:00 a ver Francisco no no está usted contento mucho muy contento cómo voy a estar contento Un monstruo sería yo si no sintiera ahora dentro de mi pecho una dicha que con palabras no puede ser expresada pero ya habrá tiempo para la alegría ahí para jolgorio pero

Voz 9 19:14 claro estamos concursando

Voz 6 19:25 gracias al diez la familia te veo mucha capacidad para separar las cosas si por algo se caracteriza nuestra Familia es la facilidad que tenemos todo miembro de la misma para ocuparnos en cada momento de lo que hay que ocupa si le exigieron el mal no

Voz 15 19:49 oye cabe la respuesta a la pregunta porque les dieron una Esther el Premio Nobel de Física poner espetos fondo le lo correcto

Voz 1 20:03 así que gracias por ayudar a tu puerta brazo continúa el concurso

Voz 3 20:13 tras mucha atención

Voz 18 20:18 porque llega ya la última pregunta ya la última la última pregunta si acierta se lleva el premio de un millón de euros

Voz 19 20:29 premio que concede la Cadena Ser y que a partir de ahora

Voz 1174 20:32 será anual cada año la Cadena Ser a través de este programa montará este premio de un millón de euros sólo una pregunta sólo una pregunta

Voz 20 20:42 vamos a concentrarnos sí que formuló la pregunta del millón de euros yo sólo le pido una fecha sólo uno un año un año en que años publica Enmanuel Kant la Crítica de la razón práctica

Voz 10 21:06 tiempo Crítica de la razón práctica ya no puede utilizar el comodín de la llamada no puedo utilizar como Di ya no puede se la juega todo explica es una respuesta pues un millón de euros diré

Voz 1174 21:29 voy a decir

Voz 10 21:31 eh

Voz 21 21:33 a ver mil ciento

Voz 17 21:36 los

Voz 1174 21:38 cincuenta no

Voz 22 21:41 mil setecientos ochenta y ocho

Voz 1174 21:44 bueno vale pues ya está ya lo siento que perdió ya está ahora ya he hecho esto y ahora voy a centrarme en todo va ocurrió ha muerto para de no pero no han muerto más madre no no pero que ya al final no eh Aino que están vivos que alegría ha acabado comparte por lo visto que va a convertirme por por fases vale vale vale me habló me alegro por fases alegando que me pongo triste por fases muy bien mierda he perdido mierda perdido Francisco con este bote de un millón de euros y acumula para el siguiente concurso de o la que viene donde sortea haremos dos millones de euros

Voz 1 22:28 Ipar iba ya Caja Madrid suma de vivos si su familia gracias un abrazo fuerte abrazo y un aplauso

Voz 1174 22:44 gracias ha sido un placer estar aquí en este teatro con estos seiscientos cincuenta amigos oyentes de la Cadena SER la semana que viene volveremos a nuestros estudios centrales dejaremos el brillo del teatro pero no sin un daremos con la luz de nuestro estudio hasta la semana que viene amigo