No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios vamos bueno pues yo voy a presentaros hoy un ejemplo inigualable de de oportunista de una persona pretende sin disimulo aprovecharse de forma rastrera de la coyuntura política actual para ganar a Pakistán presento al artista va tan bien tan viva Nacho que acaba de iniciar su carrera como cantante y lo ha hecho aprovechando el juicio al proceso no quita un poquito la verdad es que el tirón del juicio y de forma indisimulada veinte rastrera justo ahora ha sacado el disco que se Se llama juicio mi corazón es un ejemplo de sutileza leo el título augurar canciones si me permites alma de sedición culpable llamarte Rebelión en mi pantalón referente total determinación en mi habitación o Indep en la calle unionista en la cajita la de protesta señorita la con la venia al Tribunal fin de semana en un hotel rural cómo ves tú las canciones une de forma patética alguna manera en alusión al al juicio de bueno mi manager me dijo que si tiraba por ahí pues podía apretar lo bastante a lo que tú Manager Arévalo canciones canción cantó como era de prever si los títulos tan lamentable las las letras de canciones son aún queda alguna en la campaña Liam por poner primera de alma de sedición similar con músicos de ska y les gusta Iñaki toquecito Riley toquecito ska contenía muy social era

Voz 4 01:54 verá

Voz 5 01:58 aún no ha de ser visión no sé si rebelión pero sí malversación malversación malversación malversación porque el dinero de mi madre me lograra con botellón botellón

Voz 2 02:11 ya está

Voz 6 02:16 el la vergüenza ajena

Voz 2 02:20 comparable con dos de Leticia Sabater no sabe lo que significa vergüenza ajena no pero supongo que bueno no de a estas animamos y la de culpable estaba yo tango es preciosa

Voz 0684 02:42 el culpable sea martes culpable llega a Marte que creerte tanto a vos a la cárcel

Voz 7 02:53 invitación al no que si a Soto del Real que tiene presos con mucho arte culpable imparable a Marte te quiero vos desde aquí hasta ningún aparte es bastante patético pro más no

Voz 6 03:10 todos y cada uno

Voz 2 03:18 la de con la venia de escuchar otra gente heavies relató el tribunal fin de semana en un hotel rural heavy es dark oscuro

Voz 0684 03:32 está la venia Tribunal cuenta de un hotel rural no va a estar New ni la Policía Nacional gallina ir rutas a caballo era algo hotel gritar