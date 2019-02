SER Historia: Nostradamus (24/02/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

en el año mil novecientos noventa y cuatro Se estrenaba esta película Nostradamus habla de la figura quizá de uno de los personajes más carismáticos del siglo XVI nacido en Francia Ike ha pasado a la historia como un profeta criticado por muchos seguramente él cuando escribió sus cuartetos sus poemas jamás pensó en la trascendencia que iban a tener bien es cierto que también se han inventado muchas de ellas la interpretación que ha sacado del contexto que describe algunos de los pasajes de estos poemas es absolutamente anacrónico a la realidad que le tocó vivir decir Nostradamus en definitiva es mucho más que un profeta mucho más que un adivino Él era médico leerá Boticario era un científico de la época científico con todo lo que significa este término cuando hablamos de ciencia en el Renacimiento a él vamos a dedicar nuestro Cronovisor vamos a viajar junto con Jesús Callejo nuestra máquina del tiempo a la época en la que vivió Nostradamus para intentar conocer un poco más esa realidad que ese trasciende a través de su obra poética pero será solamente un tema un tema de las dos próximas horas en las que intentaremos como siempre hacer

bienvenidos a Ser Historia quién no conoce la figura de Nostradamus pues aquí os queremos dar a conocer quizá los aspectos menos conocidos como Nico como científico como matemático como mucho DiCaprio muchas de las facetas que caracterizaron la vida de este genio del siglo XVI así genio me atrevo a decir me atrevo utilizar este término también hablaremos a nuestro programa de hoy del mercado ilegal de obras de arte el producto de robos a lo largo de las últimas décadas en España ha generado pues una serie de de dudas en cómo tenemos que proteger nuestro propio patrimonio en la sección El código románico con nuestro compañero José amarillas a día no sumergirá hemos en algunos embalses lagos que todavía conservan bajo las aguas esas iglesias de la Edad Media visitaremos la ciudad de Constantinopla está capitán del mundo en la Edad Media también intentaremos descubrir la historia de España en cien preguntas para acabar vamos a redescubrir una figura apasionante Blanca Catalán de Ocón la primera botánica de España

y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 04:12 Cronomap bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho

Voz 8 04:15 pues encantado una vez más yo en más

Voz 0772 04:18 encantado de que vamos a echarnos flores

Voz 1607 04:23 la figura de lo comentaba ahora en la

Voz 0772 04:25 tentación del del programa es uno de esos personajes del Renacimiento muy carismáticos como muchos elementos que ha heredado de la Edad Media quizá los más oscuros pero que ha llegado hasta nosotros no Nostradamus

Voz 8 04:41 están si se sigue hablando de él es porque algo hizo no era un cantamañanas no era un vidente de pacotilla no era un farsante como algunos han querido interpretar sus cuartetos y subidas estamos hablando de una persona con conocimientos científico llegó a ser médico el ejerció Medicina e incluso hizo distintos tratamientos contra enfermedades incluso contra la peste que asolaba a Francia en aquella época estamos hablando un personaje que tocó muchos palos pero es verdad que al final lo que le daba más dinero eran sus almanaques sus horóscopo pero que tampoco esto lo tiene que extrañar en un científico fíjate que me atrevo calificarle de científico porque hubo otros por ejemplo como Johannes Kepler au dicho VRAE dos astrónomos reputados que también hacia los copos porque eso es lo que le daba dinero

Voz 0772 05:28 el otro día en Canarias es lo recordaba Belmonte acuérdate de Kepler que nos hemos quedado con sus leyes pero el tiro vivía de hacerle los horóscopo copos Rodolfo

Voz 8 05:35 exactamente como él pues en fin tanta gente que que esa en esa poca formaba parte de ciertos conocimientos científicos que era la astronomía astrología en el fondo la astrología era el conocimiento y la investigación de los astros entonces lo que hizo en su momento Nostradamus no creamos unos cuantos detalles no que porque ese no era su nombre auténtico fue vale S de de unos conocimientos superiores a la media valerse también del apoyo de algunos reyes de la época para evitar a la inquisición inquisición que estaba muy activa en la Francia que el siglo XVI impuesto pues permitió que gracias a un libro que se ha convertido ya en mítico ambos las profecías esas centurias pues a día de hoy se siga citando a veces mal a veces intentando más centurias a veces añadiendo más confusión a las confusas cuartetos que él escribió y publicó en mil quinientos cincuenta y cinco pero bueno evidentemente ahí está se sigue hablando del es un referente cada vez que termina un año y empieza otro siempre saber en el dos mil diecinueve dicho Nostradamus siempre falla todos los pronósticos y no te cuento en el año mil novecientos noventa y nueve o no te cuento la dos mil doce donde Nostradamus parece que era como un papel de usar y tirar o con un icono para cualquier esotérico o cantamañanas de turno

Voz 0772 06:51 en cualquier caso una figura fascinante que invito a que mantenga Isaí atentos a lo que no los va a contar Jesús Callejo en este Cronovisor y como siempre Jesús vamos a redescubrir la figura de de este médico y de este profeta también podríamos calificarlo así nacida en mil quinientos tres y fallecido en mil quinientos sesenta y seis es decir un francés en pleno corazón del Renacimiento cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar con nuestro Cronovisor

Voz 12 07:45 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 8 08:31 es esos damos ya está un poco bajado en fin con sus sesenta y dos añitos bueno entonces pues su longevidad no era tan habitual pero bueno sabemos que conocía muchos remedios médicos y eso pudo haber prolongado su salud estamos ante lecho mortuorio de Nostradamus fecha importante porque Arda que él a esta fecha marca también un hito en sus profecías porque pronóstico cuanta iba a morir es lo que te prefiere lo de

Voz 0772 09:00 va a predecir si es ese como todo gran profeta

Voz 8 09:03 le pasó también a ser mal aquéllas cuando predijo la fecha de su muerte pues tiene que hacer honor aunque sea post mortem pues aquí también en la cierta él dejó en un presagio en el presagio ciento cuarenta y uno una frase bastante llamativa referida a esta fecha no a julio de mil quinientos sesenta y seis decía mañana al amanecer ya no estaría aquí cerca de un banco y una cama seré hallado muerto inmediato por donde justo en el momento que estamos en este Cronovisor su secretario magistrado Xavi ni le está encontrando antes del alba es decir antes de que el sol saliera la encontrado muerto en su escritorio cercada la cama cerca del banco yo no sé si él ha abierto encima de la cama no bueno pero para que veas que que en nuestro Cronovisor se ajusta a esta a estas precisiones históricas porque en el momento que esto ocurre el subsecretario mucho mi mi en su hijo César de los muchos hijos que tuvo este es el que continuó su labor se encuentran una serie de manuscritos algunos ya los había quemado y eso es muy interesante todavía huele a chamusquina porque en los libros sino que se basó para hacer sus predicciones libros astro lógicos libros de magia antiguos cabalísticas el ascendía tenía una intente judío no de su abuelo todo eso lo quemó para que no tuviera repercusión tanto Ed que ya le vemos Musavi de cuerpo presente pero sí su familia entonces eso lo quemó quemó también algunos manuscritos alguna de las cuartetos parece ser que más comprometidas lo que nos queda pues es mucho más llamativo porque nos teja un test un testamento ese testamento analizado luego por por ciertos investigadores que vendrán en el futuro aunque ahora lo tenemos hayan que nuestros ojos en ese testamento también hay claves en la gustaba mucho hacer anagramas en fin escribir en francés arcaico mezclando lo cual en latín con el hebreo pero en este testamento hace una alusión a todos los objetos que él tiene incluso pues las cosas más banales como puede ser vasos platos cubiertos a parte de sus libros todo eso parece que tiene una clave numérica que es importante fíjate lo que te digo Nacho que luego es importante para reflejar el orden cronológico exacto de sus cuartas porque una de los problemas que ha tenido a la hora de interpretar las cuartetos de Nostradamus es que parece que no siguen un orden lógico parece que van saltando en el tiempo es decir es como si algo nos faltara para descifrar ese encriptado también lo más importante unos dicen que todas esas Quartet hicieron para acontecimientos históricos que ya pasaron y otros dicen que no que todas esas se hicieron algunas ya para pasados nosotros para cosas que van a llegar a que van a llegar en el siglo XXI por eso es tan importante analizar ese testamento que él dejó escrito para la posteridad sobretodo como un dato más que lo dejó reflejada en el notario Josep Roig en ese testamento hizo tras profecía post suma que también ahora somos un poco testigos bueno por cierto muere de al final de un ataque de artritis de una gota que le venía persiguiendo en los últimos meses que había degenerado Toni hidropesía sé que es una insuficiencia cardiaca ya le vemos tumbado bueno pues él dice que quiere ser enterrado en la iglesia de San Lorenzo pero Josep Roig el notario no quiso respetar esta última voluntad sus criterios tenía puso Cachón en esa parte del del testamento dijo que se tenía que enterrar en otro lugar que en este caso sería el convento de San Francisco lugar donde él no quería pero mira tú por dónde al final como sus huesos también tiene una serie de avatares sobre todo con la Revolución Francesa cuanto entierran sus huesos acaba siendo enterrado donde él quería la Iglesia San Lorenzo esto está considerado como una profecía póstumo a las mucho así que el acierto

Voz 0772 12:47 fíjate que cuando alguien dice en un testamento repasó pasó Alejandro un montón de personajes importantes de la historia que quiere ser enterrado en un lugar no sé por qué pero los sucesores sus allegados nunca hacen caso de de esas últimas palabras no la figura de de Nostradamus como les decíamos antes es uno de esos protagonistas de la historia más singular más curiosa del siglo XVI pero que también tiene como buen médico y como buen científico de la época muchos aspectos positivos que queremos descubrir en este Cronovisor

Voz 13 13:23 curiosamente los profetas o videntes jamás han conseguido credibilidad en su propia tierra a la persona que afirma desde el futuro se la mira con desdén y desconfianzas sólo la historia puede arrojar luz sobre las predicciones serían para bochorno de los adivinó las profecías quedan lejos de coincidir con los hechos que predicen obvios no pero existe una excepción a esa regla un hombre cuyas profecías fueron ratificadas durante su vida habían sobrevivido a la prueba del tiempo el evidente más importantes de todos los tiempos

Voz 4 14:11 Bush se llama Nostradamus

Voz 0772 14:18 así se presentaba en un documental de televisión a nuestro protagonista como un hombre quizás no no hablando de de nuestra damos quizá nunca mejor dicho no debe nunca fue profeta en su tierra me atrevería a es decir que que tiempo después tampoco no porque la cantidad de eh de críticas eso de interpretaciones que que se han dado a a su trabajo no siempre se ha interpretado como decimos ahora no yo estaba viendo a Nostradamus sobre su lecho porque estaba viendo eh

Voz 8 20:51 dos de ellos se les ha interpretado con diciendo que podía ser uno Napoleón siempre sale Napoleón el otro podía ser Fielder que curioso que una de sus cuartetos no le menciona como Khek les sino como GIS el tercer puesto de Egipto un hipster curioso que se acercara tanto en el nombre y en el tercero es lo que siempre se está especulando se tercer Anticristo sería el precursor de delfín del mundo Yell hasta dio una fecha final del fin del mundo que no fue en el mil novecientos noventa y nueve Hinault fue el dos mil dos

Voz 15 21:21 entiendes estos gastos se podría transcribir para mí porque no me he concedido este don terrible para que no guarde para mí solo no querrá publicar debo advertir al mundo sí exige por este camino la naturaleza él mismo a quienes clásicos en la cabeza al Rey con una máquina cuchilla en París la cuchilla caiga as desde arriba sobre su cuello la cabeza encestó saltar la prisión liderarán los reclusos una muchedumbre las calles lo veo una revolución lo enviará el orden establecido la reina también Moira cuando se deberá eso siglos que Ana lo va a pasar como tú has dicho los asustar lo que escribí todo en código sólo aquellos que tengan la clave podrán intentarlo

Voz 16 22:29 sí

Voz 0772 22:34 del final de el del mundo del acabose como recibe día el estas a estas visiones de futuro era por medio de sueños las hojas de TVE en charcos de agua

Voz 8 22:47 esta es lo de fichar es ese método no lo conocía mejor pues él mismo no reveló además de esos libros que te comenta al principio no los que se veía demente fuera muchos libros cabalísticas muchos libros de astrología muchos Green muchos libros de magia lo pasa que los quemó todos pero el dice algo muy interesante no escribe cartas a una cartas que escribió Enrique II otras a las que también a a su hijo César entonces va descifrando ese método el método que es más que más utilizaba era muy parecido al número uno euro Acuerdo de Belfast es decir tenía un trípode de bronce se sentaba a diferencias que en el Oráculo de Delfos ahora las pintorescas y luego abajo había una serie de gases en que que te generaban un estado alterado de conciencia en este caso unas pero el sesenta fíjate en un trípode de bronce además especifica con un cuenco de bronce también lleno de agua pero con especias y con aceites de tal forma que se producía una serie de elementos visionarios que junto con un palo una especie de varita mágica revolvía estas aguas dice que él entraba una especie de trance venían las visón en eso eso es una de las cosas que él cuenta otra otros los sistemas sobre los métodos que utilizaba si era la fama lo que decía era contemplar una llama entonces pues ese tipo de movimientos que hacía la llama también le entraba una especie de sopor de sueño y también veía acontecimientos del futuro que luego iba tras escribiendo entonces bueno pues es curioso no tanto un método como otros siempre tenía que ser de noche prole producía visiones a lo largo de ese trance a través de ese payo o de Vara que es con el que revolvía el líquido dentro de de ese cuenco de bronce que ese es el sistema que él utilizaba o los distintos sistemas que utilizaba ya fe que algún resultado le daba

Voz 0772 24:43 es curioso no como se puede aprender a conocer el el futuro hasta puntos extraordinarios no en en este corte de una película que escuchábamos ahora del año noventa y cuatro Nostradamus que recrea un poco su su biografía pasa porque Fermín que tengo que dar una nota hablaba de las eh Revolución francesa esa visión de la Revolución Francesa tan tan tan singular

Voz 8 25:03 sí exactamente Carlos fíjate que él habla y además da datos muy precisos para entender que habla de la Revolución Francesa de la toma de la Bastilla en mil setecientos sesenta y nueve de la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta datos como muy precisos que no dejaban ni sin lugar a dudas entonces bueno es lo que te decía que poco a poco pues se fue confirmando que a lo mejor es verdad que este hombre sí tenía hilo directo no sé si con el futuro o tenía hilo directo con los dioses que le vaticinaban lo que iba a ocurrir pero el hecho es que fui acertando de una forma paulatina tanto en vida buen muerte a posteriori y aquí viene también bueno yo creo que hasta lo más paradójico a veces no que son los de los intérpretes de Nostradamus porque luego cada intérprete tiene su librillo eso del dicen que cada maestro tiene su librillo el famoso intérprete ha sido ya Chas de control ya hechas de Fórum siempre se que evocaban las predicciones de Nostradamus de cara al futuro y cada vez que sacaba un libro nuevo rectificar dando fechas distintas de ese hipotético fin del mundo que no coincidían casi nunca con otros interpretes entonces bueno se decía que las profecías de Nostradamus no son las que él decía sino tal como es interpretada por los distintos exégetas cabido en el futuro

Voz 13 26:18 se ha hablado mucho de que mencionara el año mil novecientos noventa y nueve como el del gran conflicto el de la llegada del Anticristo etcétera Es cierto que en mil novecientos noventa y nueve es una de las pocas fechas que Nostradamus menciona en sus cuartetos y creo que debemos colocar ese hecho en un contexto más amplio hay dos aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta el primero que es bien sabido que en los finales de siglo la gente tenía visiones apocalípticas ocurrió a finales del siglo XIX ocurrió a finales del siglo XVIII etcétera sucede al acabar todos los siglos el final del siglo veinte es también el final del milenio así que no debe sorprender que la gente tenga preocupaciones apocalípticas es un fenómeno histórico que se repita siempre que el calendario cambia de forma tan significativa

Voz 0772 27:16 escuchábamos en un documental de televisión al Sprins y profesor siete over me hablando precisamente de ese aspecto más catastrófico no más Milena arista el milenario Vallecas habría que decir quizá fue nuestra damos el que anunció este tipo de cosas pero quizás todo por tu lado mucho no por por eso que comentábamos lo escuchábamos al al profesor Prince de quizá el el contexto histórico en el que se vive cada un cada uno de esos momentos justifica un poco no la realidad que hay alrededor de de esas inquietudes y de esos miedos

Voz 8 27:49 está claro Nacho tú coges los datos y luego los amoldarse en función de las circunstancias hay muchos datos que optan genéricos que pueden encajar

Voz 0772 27:56 absolutamente antiguos la realidad política

Voz 8 27:58 mía como la realidad política de Senegal si tú lo vas cogiendo pues hay a partir de ahí hace tus interpretaciones te hay que los intérpretes Nos tardamos cuando hablan de la fecha del fin del mundo se han equivocado esa llamada unas cuantas siempre ya desde el minuto ciento noventa y nueve el año dos mil y el dos mil doce intentando coincidir con la profecía maya fallaron estrepitosamente y a la vista hasta que estamos haciendo usted Cronovisor cuál son otras fechas que se han barajado en función de ese tercer anticristo que te comentaba purgar tiene que basarse poco en este tipo de elementos el ante Cristo dicen cosas muy genéricas como dicen que procede de de Oriente et Huerva ya tienes hay una pista que le llaman el mentir eso o que es el garante de Asia tú con eso puede ser cualquier cosa y eso lo tienes que ajustar a la fecha que da no tanto las cuartetos sino una carta que escribe a surgen César que era una fecha que que los podemos tranquilizar todos porque es la del tres mil setecientos noventa y siete fíjate que en ese mismo momento hay un coetáneo

Voz 0772 28:54 me pilla un poco lejos de aquella poco lejos yo no sé si lo vamos a ver

Voz 8 28:56 por lo menos con esta encarnación Enrique Mallenco que era otro profeta coetáneo suyo que también hacer todo lo que pudo pero desde luego no pasó a la posteridad como pasado Nostradamus el establece la fecha del dos mil quinientos cuarenta y cuatro saques tanto en un caso como otro fíjate que estos dos videntes profetas del apocalipsis como así se les ha llamado la fecha es muy lejana pero voy más fíjate en el caso de renta ante este comité no cabía científicos que habían coqueteado con las dos copos como en el caso de Johannes Kepler dicho VRAE Torres Villarroel que fue catedrático de Matemáticas en la Universidad de Salamanca Newton Newton mucha gente es verdad que los príncipe matemáticas uno de los libros claves no de las matemáticas que fue también astrónomo pero también coqueteó con la alquimia Icon las profecías y el también estableció una profecía no tanto desde el punto de vista astrológico sino teológico porque él era un estudioso del Antiguo Testamento también llegó a descifrar en el libro de Daniel qué fecha era la del fin del mundo pero para mí era el dos mil sesenta sea tanto si cogemos a Nieto como ha ocurrido de Mallenco como a Michel de Nostradamus yo creo que podemos vivir tranquilos los próximos

Voz 0772 30:08 los aunque luego venga bueno diciendo ya os lo dije pero desde luego que creo que queda todavía todavía bastante no aún así la Quique fuerza tuvo Nostradamus en en su época porque imagino de estos como decimos el el programa sobre los otros mesías no o los falsos mesías a lo largo de la historia siempre ha habido profetas siempre ha habido personas se han dedicado a intentar adelantarse al futuro Nostradamus es cierto que acertó en al en algunas cosas curiosas pero también podríamos decir que que fallón muchísimas más no

Voz 8 30:43 a qué muchísimo claro evidentemente no todo el mundo a cierta hay menos él o que tuviera una varita mágica no es una varita que que dé en el clavo al cien por cien pero lo que más acertó no tanto sus profecías que son muy interpretables y tampoco que nos para meternos en él a Honduras en este tema pero acertó mucho en el terreno médico recuerdas que te he dicho que la peste Mónica en aquella época a sólo Francia o al igual que el resto de Europa de hecho el cuando estudia en la Universidad de Aviñón Se tiene que cerrar por la peste el luego cursa estudios de medicina en la nubosidad de Montpellier ocurre tres cuartos de lo mismo tiempo tuvo que estar cerrada por la peste ya le interesa muchísimo esto pero el interesa sobre todo porque a raíz de su primer matrimonio tiene dos hijos tanto su mujer como sus dos hijos mueren también por la peste entonces se dedica a investigar dice bueno qué pasa con esto entonces se conocía no las causas de la peste empieza a hacer tratamientos terapéuticos para evitar por lo menos a paliar los efectos mortíferos que tenía la peste Hayek cierta en muchas cosas por ejemplo el dice que tiene que haber una limpieza que tiene que haber higiene que hay que que quemar las ropas de las personas que había fallecido que hay que eliminar a las ratas porque él no entiende muy bien la causa efecto pero sabe que las ratas es uno de los elementos transmisores de la peste todavía no sabía que estaba por ahí las pulgas que estaba la ayer sine a Pesci pero ya habla de las ratas habla de que hay que ponerse más tareas de cuero precisamente para no infectar te porque cree que en el ambiente es dónde está ese problema habla de pasillos mil aseados y habla de una píldora Rosa la famosa píldora Rosa que que te has quedado con cara extrañada que no tiene nada que ver con Casanova sino que tiene que ver con nuestra labor en la píldora Rosa funcionó hoy se sabe que que no que tenía no porque también es lo que escribe en una de sus cartas a píldora Rosa era una mezcla de resina de ciprés de zumo de pétalos de rosa de ámbar gris todo eso tenía un alto contenido en vitamina C entonces ese ha sido así es lo que eliminaba o paliaban determinados efectos de la peste no la peste cuando alguien que no había forma pero sí por lo menos evitar determinados efectos más o menos pestilente es peligroso si esa píldora Rosa pues funcionó hizo que la gente pues tuviera otros hábitos de salud y sobre todo a la hora de tocar los alimentos o de limpiarse pues mucho más más fructíferos que los que aconsejaban otros médicos de la que entonces haya cierta mucho es una faceta menos conocida porque siempre se habla del vidente del profeta Nostradamus pero bueno lo hizo lo posible para que la sociedad francesa de su momento pues viviera mejor de lo que vivían antes hasta el punto de que bueno su casa desalojan han Provence se ha convertido en museo cada verano hay un festival en esta localidad francesa del sur de Francia en Provence donde se recuerda pues a este hombre sea que pocos personajes hay del siglo XVI de ese renacimiento francés siempre habla del Renacimiento italiano que se les recuerdo todavía lo recuerda con cariño que falló en muchas cosas sí pero aquí la pregunta debería Nacho fallo él o fallaron los intérpretes

Voz 0772 33:49 yo no sé si en algunas sus cuartetos más en alguno de sus profecías él adelantó que el iban a hacer festivales es decir las tierras además la mayoría de los cargar es curioso es una una figura histórica hay que verlo en su contexto del siglo XVI y con eso nos quedamos no que quizás vemos la la parte más mundana más frívola todo aquello de las profecías pero fue un gran hombre científico e con ese con esto de ciencia como digo en el en el Renacimiento en este caso en en Europa en Francia Nostradamus un personaje fascinante el protagonista de nuestro Cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo Jesús metemos la fecha en los volvemos al al presente como hacemos cada semana muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 17 34:37 te has visto tiene que hacerse os sugiero majestad que dejéis que la Inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la Corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reinos estará demandando que precisa los templarios

Voz 20 35:34 yo lo que más dinero es sudando y trabajando cargando cargando además de halcones de legalidad today título que sombra hay armado era por capricho cobramos nada

Voz 0772 35:55 hora Alarte una filosofía de la vida un tanto extraña no curiosa singular podemos utilizar cualquier tipo de calificativos escuchábamos a Erik El Belga en un documental de televisión española hablando un poco de su trayectoria de de las razones que habían llevado pues a lo largo de los años sesenta y setenta cometer pues se miles de de robos de obras de arte en en incontables lugares de de Europa y sobre todo en España donde se hizo muy conocido la FIFA lo de Erik El Belga ha suscitado muchísima polémica al igual que el propio trasfondo que que recorre el mundo que hay perdón detrás de los de los robos de arte y del tráfico ilegal de arte lo hemos comentado en otras ocasiones no siempre hablamos de el tráfico de armas de tráfico de de de drogas nunca quizás hacemos especial hincapié buenos olvidamos de que el el tráfico de obras de arte está en segundo lugar de ese de esa trilogía de muñeca de mercados ilegales que más dinero mueven en el en el mundo Manuel Gago bienvenido a Ser Historia

Voz 4 37:08 hola Nacho gusto estar con vosotros a que la Cadena SER

Voz 0772 37:11 Manuel Gago es el autor de una novela ángel negro que acaba de ser publicada en castellano estaba publicada antes en en gallego en galego es una novela basada en hechos reales que tiene como trasfondo como escenario en donde se desarrolla la historia que quiero relata precisamente estos robos no estos robos de de obras de arte y Manuel es quizá una de esas lacras que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente de los años noventa o el o el la entrada del del nuevo milenio en dos mil uno ha marcado quizá la historia de de muchos pueblecitos y de muchos lugares rurales donde de la noche a la mañana veían que su patrimonio desaparecía no

Voz 23 37:52 sí efectivamente es decir es un hecho que de hecho bueno se sigue produciendo pero podemos decir que la Gran Scala la densidad se produjo alrededor de los años setenta ochenta porque era una tormenta perfecta es decir por un lado el rural español estaba un poco

Voz 8 38:06 eh digamos ya en decadencia es decir mucha gente

Voz 23 38:09 de haber llegado a a las ciudades si quedaba poca gente allí en la Iglesia también había perdido ya una parte del poder tanto político social como económico que tenía pues en décadas previas y entonces necesitaba recursos y al mismo tiempo se dio una fiebre de coleccionistas en el ámbito pues un poco de Europa Estados Unidos e incluso Japón que que demandaban este tipo de piezas así que fue una tormenta perfecta en la que se cruzaron pues estas variables y que tiene una escala que yo creo que India incluso es difícil de saber es decir todo lo que todo lo que pasó

Voz 0772 38:42 en tu novela cuentas en ángel negro como quizá también la propia Iglesia tiene en parte culpa no de de de de estos robos por las condiciones en las que muchas de estas iglesias estaban también por el marco no que que generó el Concilio Vaticano II que se que permitió a muchos clérigos deshacerse de de obras de arte

Voz 23 39:02 sí eh fue una interpretación digamos a lo a lo bruto de de la intranet del Vaticano II el Vaticano II había intentado poner en una segunda en segundo plano lo que llamaban los es lo que llaman los documentos el Vaticano II las pierdes populares es decir todas estas cultos muchas veces antes tras les ha a Santos que será un poco en todos los países católicos y que muchas veces incluso a veces esconde en cultos anteriores que están están digamos camuflados en la figura de Santos hizo para dar un poco preeminencia la liturgia que era digamos el mensaje global en comunitario de la iglesia entonces yo he podido recoger en en muchos sitios como muchas veces los curas interpretaron el gesto de manera literal ir vendían los retablos vendían los los Santa lo que había en ellos un poco como esta disculpa hay que decir de todos modos que que muchas veces eran la digamos los ladrones aprovecharon o los especuladores aprovecharon un poco de

Voz 8 40:00 de la independencia que casi tenía muchas veces cada parte

Voz 23 40:02 por lo menos en Galicia y entonces eso les beneficiaba porque no existe un control digamos centralizado en el patrimonio de la Iglesia cada párroco era un Rey su eso Illes y entonces eso favorito pues que por la puerta de atrás sin el consentimiento de las comunidades que que estaban vinculadas a esos dos pues vendiese una enorme parte de de ese patrimonio popular

Voz 0772 40:24 tú vives en en Galicia hay tu novela se desarrolla precisamente allí cómo afectó a esta comunidad a Galicia este tema del que estamos hablando los los robos en los años sesenta y ochenta de de obras de arte

Voz 23 40:36 muchísimo eh la eh lo increíble es que es una estamos hablando una escala muy grande y de hecho como tú antes comentabas el ángel negro lo evitamos primero Gallego quien ha tenido mucho éxito aquí yo creo que pasó pasado por unos cincuenta sesenta clubs de lectura y bueno pues estos clubs de lectura siempre había dos o tres historias de gente que había pasado exactamente una cosa muy parecida a lo que cuenta no novela en sus propias parroquias copias comunidades locales dos saques las caras muy grande pero lo fascinante de esto es que no sabemos cuánto porque cuando yo empecé un poco a darme cuenta de esto yo llevo escuchando las historias de santos pues cerca de veinte años lo que yo me digo mucho la divulgación científica vinculada a la arqueología entonces voy mucho por los pueblos con las aldeas siempre me contaban estas historias pero hasta que un día no cuajaron que me di cuenta de que todo eso en fin rodeadas de un relato me di cuenta en ese momento intenté eh eh saber qué escala de denuncias desde saber cuál era el volumen de robos ir descubrí que nada de eso había sido denunciado sólo en las ciudades es decir casi todos estos robos que la gente recordaba incluso recordaba cuando se habían producido decían pues en el día de San Blas o aquel día la Pascua o después de la Pascua de tal año hasta recordaban novia quedado ni rastro porque eh apenas había documentación en las parroquias sobre esto Santos no había inventarios en ese momento después una cosa muy curiosa de muchos de ellos no había fotografías por quieren no eran los santos que están en digamos eh en el altar mayor siempre eran saltos un poco secundarios un poco o que están a los lados y Losantos es que estamos en las fotos en las fotos de las bodas comuniones entonces a veces vez en el registro de de las propias piezas con lo cual me di cuenta de que estábamos hablando de una historia tremenda que todo el mundo compartía que todo el mundo recordaba que sabían muchas veces los detalles a veces sorprendentes de cómo se habían producido pero que no no éramos capaces ni siquiera de cuantificar incluso si lo quisiéramos hacer periodísticamente es decir basándonos un poco en documentación no íbamos a ser capaces de conseguirlo entonces por eso creí que que era interesante aparte estas calen en una novela y esa novela me permitió saber muchísimas otras historias que yo me había recogido

Voz 0772 42:50 lo llamativo es que estamos hablando de un patrimonio incalculable desde el punto de vista de la de la cantidad de esas piezas como bien decías ahora Manuel Gago autor de esta novela ángel negro publicado por eh lo tengo aquí lince ediciones que quizás no no bueno no no no no somos conscientes no del del valor de de de ese conjunto de piezas que me imagino que era desde el arte medieval gótico románico hasta hasta el siglo XIX siglo XVIII

Voz 23 43:19 sí sin ninguna duda es decir más o menos ahí podemos estar hablando desde piezas muy antigua siglo XII más o menos hasta hasta piezas del siglo XVIII determinadas escuelas que tenían prestigio es decir muchas veces es lo que se roba se roba sabiendo lo que se roba muy bien es decir siendo muy conscientes de que se van a piezas determinadas au a escultores determinados en un momento de más setenta ochenta que el arte sacro estaban muy de moda lo que pasa es que casi todas estas piezas muchas de ellas es son mucho más con una obra de arte es decir tienen que ver mucho con el sentido profundo de de esa comunidad de su historia de su trayectoria es decir muchas veces esas historias esas esas piezas esas esas figuritas de santos a veces más humildes a veces menos

Voz 24 44:06 encierran tradiciones encierra memorias encierran cultos is on

Voz 23 44:13 dos que a veces cuando la propia pieza Se va los propios propios juntos desaparecen ven la novela en en ángel negro planteo esta cuestión es decir la pieza que roban la pieza que roban los ladrones que roban por encargo que es una Santa Mariña Santa Mariña es la Santa más popular de Galicia es decir hay dos Santos muy populares que no son Santiago Apóstol uno de ellos el Santamaría y otro de San Martiño de Tours que era el abogado de Priscilla no ahí lo dejo que sé que te gusta que estas cosas he Santa Mariña es una santa bien de es la que es la que tiene más vocaciones en los parques gallegas bueno pues esa esa Santa Mariña para las personas que lo roban tiene que es un cliente extranjero tiene una Porta hacia muy grande vinculado con bueno pues con el mundo Atlántico sin embargo para los vecinos que se movilizan para intentar recuperar la pieza tiene otra otro valor muy distinto que tiene que ver con hechos acaecidos digamos en en el periodo traumático de la Guerra Civil entonces estas piezas no son sólo arte son mucho más Un pedazo de alma

Voz 0772 45:16 claro un pedazo de alma yo tenía que ha apuntado que que a pesar de todo de ese de ese y de ese apego no que el que seguramente la tradición más popular vincula con con estas figuras es muy lamentable no que Sellam perdido a mí seguramente pues como comentábamos ahora no de un de un manera pues muy estrictas siguiendo con una interpretación pues muy sui generis también este concilio Vaticano II pero que en muchas ocasiones esa pérdida ha sido legal

Voz 23 45:45 sí sí es decir a veces ha sido legal no esa per o incluso a veces saques perdido recibos bicing

Voz 0772 45:52 es que ya algunos casos porque hay había

Voz 23 45:55 clientes digamos que están preocupados tanto por la autenticidad de la pieza por lo tanto tenía que

Voz 24 45:59 a ver un experto local que no era un señor de la aldea abrieron cura había un experto local que que firmaba la autenticidad de la pieza y hija

Voz 23 46:09 después había bueno pues a veces a ve ahora el meteoro recibos no es decir sí que un cierto mercado y sobre todo un mercado intermediarios que en esto fue muy importante en intermediario es una figura local que es el que tiene el contacto un poco con un pie dentro y fuera el que es capaz un poco de digamos de organizar el asunto de manera discreta no hizo una cosa una cosa muy importante de esto tamén ese derecho de de de de como los vecinos poco a poco se fueron dando cuenta de esto y hoy en día pues hay un cierto sistema de alertas para este tipo de cosas yo por ejemplo me quedé muy sorprendido y fue uno de los detonantes de la novela una vez que con mi mujer fuimos hacer un proyecto fotográfico una comunidad no queríamos quería esa comunidad creer retractarse al lado de la pila bautismal que era una vía una pila románica en la que todos sabían bautizado y que ya no estaba en el lugar en el que estaba no entonces eh nos llevaron de repente a una aldea ir en esa aldea había una una casa IU aún no una casa aparece mantendré un una pequeña choza abrimos la puerta estaba llena de Santos estaba la pila románica porque estaba allí estará allí ni el propio cura sabía que existía ese lugar es donde ellos habían llevado los de seguirles era abandonada para que lo fueran robados ir mantienen prácticamente de secreto entre todos ellos

Voz 25 47:25 sí

