"Todos tenemos capacidades y discapacidades"

Voz 0313 00:00 estamos escuchando de fondo a John Lennon la madre la madre ha sido desde siempre una figura central para cualquier creación artística ya sea música literatura cine este fin de semana por cierto en la gala de los Oscar vamos a estar muy pendientes de si gana Rodrigo Soro Goya en la categoría de cortos de ficción porque ha hecho una auténtica maravilla precisamente con madre

Voz 1 00:23 como que lo sabes íbamos a tu padre que se iba dones Jayne

Voz 2 00:33 ahora vamos

Voz 1 00:35 la visita a la playa con amigos esta se cómo estás solo me vivido con nadie está solo en la playa hay mucha gente en la playa ahí donde estás y me quién ahí no pasa nadie la I está vacía

Voz 3 00:58 sin batería

Voz 1 01:01 mira la vida del teléfono cuanta rayitas tiene

Voz 0313 01:08 bueno es una historia realmente angustiosa Lino sólo en la playa la madre desesperada al teléfono vea ya veremos que pasa pero yo quería contarles otra historia qué tiene que ver con una madre que en este caso no transmite angustias y unos sentimientos mucho más positivos el pasado día uno con motivo de la gala de los Goya hicimos La Ventana en Sevilla posiblemente lo recordaran porque además bueno entrevistamos al propio Coque Malla Arantxa Echevarría la directora de Carmen y Lola todos ello ganaron luego premios al al día siguiente no bueno pues resulta que ese fin de semana estaba de vacaciones en Sevilla una mujer con unas amigas lo habrían planificado hacía bastante tiempo no sabían que iba a coincidir con con los Goya ni con la Ventana por descontado esta mujer que se llama Maribel me escribió una carta y ahí me contaba que tiene dos hijos uno de ellos con parálisis cerebral y que el otro hijo había dirigido un corto donde actuaba su propio hermano y en el que se denunciaba en mitad de un día cualquiera en escenas de vida cotidiana las enormes dificultades que siguen teniendo las personas con alguna discapacidad bueno en realidad esto último no lo decía en la carta pero lo vi en el cortometraje que se titula Silencio por favor todo empieza con una madre una madre

Voz 5 02:12 qué tiene prisa que va apurada como tantas a miles de niños

Voz 6 02:19 cambiar acto Javier es que yo llego tarde pero hoy Lorena pues él está loca dijo ese favor siga esposa que ella lo lleva la Biblioteca pero yo no puedo llego tarde Javier alejado toda la ropa preparada ahí en la silla una cosa es la de la semana pasada les sirvió de pagarle

Voz 7 02:39 no nada de verdad que yo yo lo llevó lo puede llegó tarde

Voz 0313 02:43 hay que vestir a Javier Javier hace prácticas en una biblioteca pero ese día algo falla

Voz 8 02:48 su ni el hermano de Javier ha debido de haber algún tipo de confusión porque no he dicho que no lo dejó es trabajar o algo así hemos confundido de día no no bueno de hecho tenía dentro a las muy mías y me equivoqué y entonces buenas que Javier vine con Lorena a llegarle dicho Prasa fuera para Kelly hasta aquí llegar ya sé lo que pasa es que Lorena o y no ha podido venir pero bueno por eso el acompañó a este es que no está pues no me han notificado ya claro los avisado a los otros por eso he dejado el trabajo y estoy aquí convenio prácticas requiere que ve en el asistente cada día durante el horario porque si no ganas pueda hacer pero lo que hace Javier Bardem a esos libros Danilo exacta bueno no creo que mi hermano necesito mucha yo para eso así es algún libro que oscila ponernos en las estanterías hay arriba sabes que encadena el incremento Rato pero sí selecta en un libro Le puedes ayudar a recoger no es quien no es mi trabajo

Voz 0313 03:48 mira que lo va intentando Daniel y lo intenta ahí venga venga

Voz 8 03:51 pero no hay manera yo entiendo que los podáis hacer cargo pero lo que te estoy pidiendo es que dejéis a Javier ordenar esos libros que al fin y al cabo es tu trabajo que hace sin cobrar y que no hace falta que lo haga estando Lorena aquí scalextric cada cargo del yo pues mira al convenio tú tranquilo Javier que se soluciona eh según el convenio de práctica en asistente tiene que estar en el en tonos y luego además tiene que tener la titulación conformé recibió una formación ya existentes sabes unas le comentó que si tú me tras encuentre una fotocopiar la Junta osea no puedo acompañarle para que haga su trabajo los que este año sí yo no tengo todas tuvo entre firmado lo vamos a dejarle hacer su trabajo por un puto papel porque lo único que entiendes quisquilloso lo estoy haciendo un trabajo sitio

Voz 9 04:50 a tu trabajo

Voz 8 04:55 bueno pues nada muchas gracias gracias

Voz 0313 04:58 nada el final de la historia al final del corto me lo me lo me lo guardo sólo una pista que a veces las las personas con discapacidad las que pensamos que siempre siempre necesitan ayuda son las que nos pueden sacar del apuro Maribel Peláez buenas tardes hola buenas tardes Carlos a Maribel muchas gracias por la carta Sáenz porque muy no porque me ha permitido descubrir este corto que no lo conocía que se que ha tenido un recorrido ya han festivales bastante notable que estuvo nominado a los Goya yo no lo conocía gracias a la carta lo podía descubrir y merece muchísimo muchísimo la pena

Voz 10 05:28 primero cosas menos muchos os escucho siempre quería compartir un poco esta alegría no que nos ha aportado este corto a la familia a todos al teatro de la Familia los cuatro es porque Carlos considero que ha sido muy valientes rodar con su hermano no es fácil Javier ha hecho un papel espectacular y si no se reconciliaran poquito a todos los también eh es el día a día

Voz 0313 05:52 hola buenas tardes felicidades director

Voz 11 05:55 es pero de forma Carla

Voz 0313 06:00 tal qué tal lo de lo de rodar con el hermano ha sido complicado que Carlos

Voz 12 06:05 pues el por un lado lado en no porque yo no conocía con lo cual claro al hablar de deja debía en esta situación era como hablar de muy conocido no hacerlo con Javier pues permitía como saber muy bien qué qué era lo que necesitábamos en cada escena ahí pues la comunicación con el era era muy bueno

Voz 0313 06:26 la historia de la biblioteca la este la escena de la videoteca está está basada en algo que ocurrió de verdad

Voz 12 06:31 sí ocurrió pero pero hablamos aficionado un poco ya que ocurrió cuando yo estaba en la universidad entonces creímos que era conveniente presión fuera una presión laboral porque era algo que se entendía más en un cortometraje de finales como que todos los personajes no pueden hacer cosas por su trabajo entonces encajaba encajaba todo lo demás

Voz 0313 06:52 oye Carlos este corto que lo que empezó siendo un un ejercicio de de tercero en la Escuela Superior de cien y audiovisuales de de Catalunya en la ESCAC que es un centro de muchísimo prestigio en toda España pero se está convirtiendo en mucho más no

Voz 12 07:05 sí sí entonces no ha sido como una sorpresa porque bueno nosotros no sabía muy poco hacer hacerte mientras y sabíamos que queríamos probarlo tres ha sido como una especie de aprendizaje con retrospectiva no de después de todo el proceso la sorpresa que ha significado para nosotros y para todo el equipo hirviendo qué cosas hemos hecho bien qué cosas podríamos mejorar la verdad es que bueno partiendo de una anécdota tan pequeña que no esperábamos que hacinaban pequeño pero que

Voz 0313 07:37 revela un montón de cosas Maribel yo quería preguntarle y una cuando ve en la pantalla una historia que refleja la vida de los hijos y de una misma que siente orgullo un cierto pudor que siente exactamente Maribel

Voz 13 07:52 bueno primero se que se siente cierto pudor porque tienen claro es tu tu se entrañas no lo es un poco sonados pero sí que es cierto que estas historias que las familias que tenemos a algún miembro con diversidad funcional se repiten mucho lo que pasa es que para nosotros es como un poco la normalidad a la que estamos acostumbrados hice tratada puede seguir luchándolo lo que tampoco yo tenía clara la mirada de Carlos IV

Voz 12 08:16 estás a esa situación y me gusta

Voz 13 08:19 dado ir ya te digo aquí bueno yo te lo dirá porque la dedicación que dice cada vez que recibieron premios lo dice todo austriaco la ligera

Voz 0313 08:28 a quién se lo dedicas Carlos cuando te premian

Voz 12 08:31 bueno yo se dedicó a a todas las familias a mi familia pronto daría todos los como una avería que conviven con la con la diversidad funcional y normalmente sin hacer sin hacer mucho ruido existente a esas pequeñas barreras que que son cotidianas para para para nosotros pero que realmente bueno es eso no puerto final cosita estructura ya de todo un poco más

Voz 5 08:58 ver si estuviera aquí Luis Piedrahita definiría la situación de vuestras familias como familias enfrentadas día sí día no ya no la burocracia sino a la burocracia

Voz 0313 09:09 más si mira Javier Carmena

Voz 13 09:12 escape ciudad física yo pensé que las barreras sigan física a nivel de estructura de la arquitectura y cuando claro tú tienes un bebé con discapacidad no sabe lo que voy pasando una oral y cuando te vas encontrando con una inserción social en todo guardería colegio laboral es cuando descubres tu todas las barreras que hay a nivel social y mental y luego tengo unas con personas que te las penas van facilitando gratuitamente generosamente eso también es cierto

Voz 0313 09:39 está pensando Maribel y Carlos para los dos pero voy primero con con la madre estaba pensando que este año entre el éxito rutilante de la de la película campeones ahora este corto no sé si hay una tendencia no no quiero decir moda he dicho tendencia por visibilizar esta realidad si está ayudando todo esto sí sí lo está notando Maribel en el día a día

Voz 13 09:59 yo creo que sí que se nota y sobre todo esto el valor de las capacidades que tiene muchas bueno todos tenemos muchas otras tenemos a la vista

Voz 0313 10:07 exacto todos tenemos capacidades discapacidades

Voz 1781 10:10 mira eh sí sí sí que lo pregunten a la bibliotecaria

Voz 0313 10:13 exacto

Voz 11 10:16 así se en los estamentos

Voz 1781 10:21 esas barreras seguro que siguen siendo nuestras de muchos discapacidades no para familias como como la vuestra de las que hay muchas muchas más de la que la gente piensa para las que las barreras no dejan de de de desaparecer ahora a mí lo que es realmente valioso es pensar que la cultura el cine está rompiendo unas barreras que me ha quizás el periodismo no estamos consiguiendo Silvio no estamos consiguiendo en otros ámbitos no

Voz 0313 10:47 pienso que a ver quién tiene prioridad a la carne humana la madre bueno pero este primer jarros habla este obras tú

Voz 12 11:03 nada yo yo centrar en la que que supongo que esa primera la laca porque cuando el entonces como una la la barrera no eran posibilidad finales como lo que mueve toda la la la la narrativa del corto y además lo que lo que nosotros queríamos hablar sobre todo creo que como de la comunicación que le apreté relevantes que parece que nadie pregunta en el cortó a Javier o nadie pregunta a las personas que eso que como que que si nos comunicamos sino es que estamos todas esas barreras que pueden ser administrativas que tú has justificaciones al final es una entonces era más fácil no que es un poco lo que lo que teníamos apunta con el cuarto

Voz 0313 11:46 verdad en el en el momento donde estamos más común más conectados de toda la historia y nos cuesta entendernos fíjate bueno Carlos Villa Faina Maribel Peláez oye muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana Hay felicidades un abrazo muy muy grande verdad eh