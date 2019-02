Entre Tiempos: Los Óscar en la SER (24/02/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos cómo se iba a quedar la Cadena SER sin la noche de los Oscars entre tiempos no podíamos permitirlo pero claro entre las opciones a nuestro alcance no estaba un viaje a Los Ángeles así que nos vamos a conformar con Un viaje al pasado a través de la Fonseca para revivir otras retransmisiones que llenaron las ondas del glamour de Hollywood además junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos

Voz 1 00:37 el consejo

Voz 4 01:13 por ser la primera que se conserva

Voz 0142 01:15 integra en nuestro archivo vamos a comenzar recordando la ceremonia de entrega de los Oscar que emitió La Ser en marzo de mil novecientos ochenta y seis al frente del equipo desplazado a Los Ángeles estaba Miguel de los Santos junto a Enrique Herreros en antena está va también Cholo Hurtado fíjense por cierto cuando ahora lo escuchen con qué material contaba Cholo para seguir aquella larga noche definen ya les adelanto que nada de Internet o redes sociales para empezar la velada el boato y el patrocinador de la noche que no podía faltar desde Los Ángeles

Voz 6 02:06 en el coro fichando leer Patín Lyon los enviados especiales de la SER Miguel de los Santos y Enrique Herreros comentan para ustedes este acontecimiento

Voz 4 02:44 adelante Miguel de los Santos

Voz 8 02:48 buenas noches España y feliz madrugada todos la hacerse disponen a contarles en directo como único medio desplazado a Los Ángeles las sin quincuagésimo octava edición de los Oscar de Hollywood tras de una ceremonia previa en la que las cámaras de la Davis han recogido con el mayor de los detalles la masiva afluencia de público en los aledaños del Dorothy Chandler de Los Ángeles donde va a tener lugar esta ceremonia de entrega de los Oscar las cámaras nos han introducido a una serie de secuencias retrospectivas sobre los momentos más felices de la densa historia en el cine norteamericano con escote el mejor papel vamos a llevar a todos ustedes las incidencias de esta ceremonia que acapara la atención de cinéfilos de todos los estudiosos de la sociología que consigo lleva siempre la cinematografía mundial para ello contamos con una serie de expertos y reporteros que tratarán de facilitar a ustedes la labor de captación de esas imágenes que infelizmente no pueden llegarles en directo pero estamos seguros de que la recepción de nuestras palabras podrá ser suficiente cuando menos para imaginar todo cuanto aquí va a suceder ya está sucediendo de Iker es mucho y bueno para empezar vamos a establecer un turno de rotación con todos nuestros compañeros que constituyen el equipo esta noche de información en la Cadena SER para cubrir la noticia de la ceremonia de entrega de los Oscar de Hollywood el Madrid contamos con la presencia de hecho los hurtando al frente de un equipo que coordina Julio Barea con servicio técnico de Jose Antonio Hernández y tiene el control central José Rivas Cholo Hurtado se encargará de ir contabilizando la marcha de los Oscar con aquellos datos más curiosos neuróticos que se vayan produciendo a lo largo de la noche

Voz 9 04:37 saludos Cholo buenas noches buenas buenas noches los bolígrafos y los papeles preparados para anotar todo cuanto se interesante en esta noche emocionante me imagino en Los Ángeles

Voz 10 04:53 en Barcelona como experto en cine estaba un jovencísimo Jaume Figueras

Voz 11 04:58 ahora ha pasado la Cámara reconocer una imagen de Amy Mac digan la tercera nominada por email como se ha producido para España esta película Jaime Figueroa

Voz 12 05:10 pues yo creo que la prima todavía no está importada para España pero su título en principio en principio sería dos veces en la vida eso

Voz 1473 05:17 la historia de un hombre que vuelve a enamorarse la crónica

Voz 0283 05:20 país de aquella ceremonia destacaba la desolación total del director de algunas de las producciones más taquilleras de la época Steven Spielberg y el equipo de la película El color púrpura se fueron con las manos vacías a pesar de optar a once estatuillas

Voz 13 05:41 un

Voz 14 05:46 uso muy muy

Voz 0142 05:57 de la década de los noventa Nos vamos a quedar con la gala de mil novecientos noventa y cuatro ya que aquel año la película Belle Epoque de Fernando Trueba se hizo con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa así comenzó el especial de la SER todo lo mejor

Voz 15 06:12 sin suerte de deseo amor deseo felicidad espero que eran es el maldito Oscar dentro de cincuenta años lo podré vender por una afortunada pero mira lo de esta cornada no es más que una estatuilla Cal

Voz 17 06:43 al auditorio de la Cadena SER y lo que yo te diga en la ciudad de Los Ángeles y en Madrid les invitamos gracias a que durante las próximas horas nos acompañen en la ceremonia de los Oscars buenas noches a todos buena noche

Voz 4 07:03 siempre en tus mejores momentos del mundo del cine

Voz 14 07:09 bueno

Voz 5 07:10 el escolta los mejores momentos se viven con

Voz 14 07:32 sí

Voz 19 07:55 hola muy buenas noches saludó a todos aquí estamos

Voz 5 07:58 estos a con todos ustedes esta noche de los Oscar o por lo menos con aquellos que de ustedes que aguantan despiertos hasta las seis que es cuando está previsto que termine esta ceremonia

Voz 20 08:08 dentro de poco más o menos una hora empezará la ceremonia en sí

Voz 5 08:11 hasta entonces durante esta primera hora de programa les iremos contando

Voz 20 08:15 es cosas chascarrillos sobre los diferentes candidatos sobre cómo se lo están montando los representantes fiebre poca aquí en Los Ángeles y contaremos también les contaremos el ambiente que se respira la entrada y en los alrededores del pabellón que como saben es el teatro donde se celebra la fiesta que más que menos además ahora todos los invitados pues tienen cierto miedo a que a mitad de ceremonia todo empieza a temblar ya saben que ha habido recientemente un terremoto allí en Los Ángeles de bastante de bastante envergadura y antes que nada nos vamos ya a Los Ángeles donde están nuestros compañeros Jorge Ruano en el control técnico Covadonga espeso y Antonio Martínez buenas noches Covadonga qué tal

Voz 21 08:50 hola buenas buenas noches Juan pues aquí estamos todos trajeados ir mordiendo Nos las uñas hace un día típico de California sólo a tope que sino fuera porque vamos a ver a Johnny Dee Ray a Daniel Day Lewis yo concretamente me cojo la

Voz 22 09:03 la toalla no voy a la playa pero volverlos a

Voz 21 09:05 los chicos merece la pena esperar de momento no temblado el suelo hoy toquemos madera el temblor de ayer debió de coger a más de una actriz con la mascarilla puesta aprobando el traje haciéndose una permanente a nosotros nos cogió en la comida que la peña de Belle Epoque dio en un hotel de Los Angeles cuando llegue el momento de los Oscar a la mejor película extranjera esta noche seguramente sintamos todos algo parecido Belle Epoque puede llevarse el Oscar a la mejor película de habla no inglesa su rival la china Dios mi concubinas dicen por ahí que es demasiado China para los miembros de la Academia por lo demás ya saben esta será la noche de Spielberg el Oscar a Spielberg y a su película La lista de Schindler es como un Oscar ha anunciado desde el primer momento que se estrenó la película en las pantallas americanas así que pocas sorpresas a no ser que la presentadora Pupi Goldberg se le ocurra el alguna gamberrada como la vez que en una edición de los Grammy se quitó los zapatos para ver si le olían los pies

Voz 0142 10:04 les apetece escuchar cómo vivimos en antena el momento en el que supimos que el premio se venía para nuestro país pues no es posible que estas diciendo les cuento aquella ceremonia íntegra se grabó en dos caset sí sí dos viejos caset debe ser que con la emoción de los Oscar nadie se acordó de que la ceremonia continuaba y que hubiera ha hecho falta un tercer caset se puso agravando no me lo puedo así que no me resisto a que escuchen el punto en el que se quedó la grabación y que nos dejó en documentación sin el momento glorioso del Oscar a bélico

Voz 23 10:38 pues ahora sí que ya podemos empezar a morderse las uñas porque después de esta pausa aparecerá ser Anthony Hopkins a entregar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 24 10:52 Anthony Hopkins que bueno que además pueda hacer piernas subiendo bajando al escenario del dicho que recordemos no sólo va a entregar el premio a la mejor película de hablar inglesa sino que es uno de los candidatos nominados este año al mejor actor por su papel en lo que queda del día por lo tanto uno de los grandes protagonistas de esta noche sobre el vamos a conocer algunos datos

Voz 25 11:13 sin duda es el actor de moda estos últimos tiempos este galés de cincuenta y siete años dice que nunca sufre a la hora de preparar un personaje por duro que sea sino todo lo contrario se lo pasa muy bien se relaja disfruta el Oscar del silencio de los corderos según él no ha cambiado su vida ya que sigue levantándose todas las mañanas viviendo esa misma cara de no saber nada de niño estuvo en un reformatorio Si no hubiera sido actor me hubiera convertido en un monstruo dice es un gran imitador de todo tipo de voces Le gusta el mimo y la magia es capaz de hacer los más difíciles juegos de manos también toca muy bien el piano su primer matrimonio del que tuvo una hija duró sólo dos años posteriormente se volvió a casar y hace tiempo tuvo problemas con el alcohol

Voz 4 11:53 vale canta insecto whisky

Voz 26 11:55 esa chica te está haciendo señas la conoces mira dice que vaya también la botella de ballet como hice sino otros que no sea salvaje con un paso queda en sus amigas no que no está Sonae a perfecto entonces vamos todos es demasiado para ti sola

Voz 4 12:08 coge la botella

Voz 5 12:10 disfruta los mejores momentos como planta is

Voz 28 12:21 se

Voz 29 12:29 ah sí

Voz 30 12:32 no

Voz 28 12:33 una

Voz 31 12:36 los entre tiempos con Ana Martínez Concejo el equipo del cine de lo que ya

Voz 0142 12:43 detenidas encargó en muchas ocasiones narrar unos el reparto de las ansiadas estatuillas de las noches de cine y emoción que vivimos en los años dos mil queremos recordar la de dos mil siete al frente del especial de la SER teníamos a Elio Castro

Voz 0544 12:58 hola amigos del programa el cine de lo que yo te diga buenas noches bienvenidos un año más a la ceremonia de entrega de los Oscar de Hollywood una edición con una gran representación española con una película como El laberinto del fauno que participa representando a México pero es que es como si fuera española y en la que vamos a responder a unos cuantos interrogantes a lo largo de toda esta noche será el año de la sorpresa de Pequeña Miss Sunshine ganará Scorsese su primer Oscar como Mejor director tiene seis nominaciones con esta bueno pues si Scorsese tiene seis ahí vino Donell o con él un técnico de sonido tiene diecinueve nominaciones es candidato por mezcla de sonido así que también estará nervioso esta noche tendrá remotamente alguna posibilidad Penélope Cruz como diría su personaje envolver de ganar el Oscar bueno pues todas estas preguntas y algunas más las

Voz 5 13:44 iremos respondiendo a lo largo de esta noche para ir este programa con nosotros pues tenemos a un invitado aquí muy especial Don Raimundo Hollywood que oye mundo Gran Vía porque alejado Hollywood por aquí por los Madriles hola Raimundo qué tal

Voz 0544 13:58 hola buenas noches qué haces aquí que no estás en Hollywood pisando la alfombra roja

Voz 32 14:02 pues ya ves que a veces hay que cambiar de ambiente y bueno pues a Gran Vía es perfecto perfecto

Voz 0544 14:07 es como Broadway bueno pues Raimundo Hollywood como siempre recordamos que es académico

Voz 33 14:11 de la de la Academia de Hollywood o sea que a votar

Voz 5 14:14 ya sabe cuáles son los favoritos como se mueven pues todos los los votos para ir a indicar por dónde van los tiros con la FCM

Voz 0544 14:23 bueno en Hollywood está nuestra compañera Adriana Pérez hola Diana que hay buenas noches buenas tardes para Haití

Voz 4 14:29 hola buenas noches acompañada de

Voz 0544 14:31 Luis Val Duque nuestro técnico

Voz 5 14:33 Diana qué tal tu primera experiencia en Hollywood

Voz 4 14:36 como yo tenía experiencia en Hollywood pero de verdad que esto parece la Gran Vía de Madrid hablamos con Juan el otro día caminas por Los Ángeles y te encuentras a mexicanos españoles vamos que te suenan todas las caras como estuvieras en casa

Voz 0544 14:49 bueno hay en el teatro Kodak en la sala de prensa del Teatro Kodak también pisando casi casi

Voz 33 14:53 alfombra roja está Juan Zavala hola Juan qué tal hola qué tal buenas

Voz 0544 14:57 muchas cómo estáis vestido elegantemente conceptos

Voz 34 14:59 ha sido te vestido con mi taxi do y estoy muy cerquita que he visto a la mujer Dry mundo Inversis mal Esther una sala de prensa enorme y la preparación del periodista ahí hemos estado hace un ratito y la alfombra roja ahora mismo pues está como la Gran Vía un día de compras está a rebosar he visto ya por ejemplo a Catherine Deneuve vestida de negro guapísima he visto de Gené

Voz 35 15:18 les con un vestido lila precioso no he visto a Penélope Cruz

Voz 0142 15:20 sobre la alfombra roja la actriz Penélope Cruz que junto a Hugh Hackman fue la encargada de entregar el Oscar a la mejor banda sonora Gustavo Santaolalla

Voz 36 15:29 él bueno jugar una cosita Penélope sí que la hemos visto desde aquí ha llegado ya ha llegado a la justicia estas estoy bien en espectacular lleva el pelo

Voz 0159 15:38 cogido en un moño unos de unos pendientes de diamantes lleva un vestido tremendo que

Voz 1473 15:43 así como un color rosa pálido con una

Voz 0159 15:45 con un escote palabra de honor iba drapeado como hasta debajo de cómo hasta la altura de las rodillas y luego lleva un vuelo como de plumas

Voz 36 15:54 es espectacular está espectacular están muy muy guapa tiene pinta de ser de Dior que decía no no

Voz 0159 16:00 no no yo ahí me ha pillado Celinda me pegaban y me me atrevería yo hacer quinielas hablaba de John Galliano también había algún otro diseñador pero bueno lo mantenía ya muy bien

Voz 35 16:08 secreto si si no quería decirlo hoy bueno decía que era uno de los secretos de la noche no era que no quería hacia no es que no puedo no puedo decirlo has visto

Voz 0142 16:17 es pues nos hemos embelesado con Penélope Cruz y mira que ahora es que tiene que venir Gina Domínguez Marcos

Voz 4 16:24 es hora de boca Teka

Voz 0142 16:28 evoca Teka

Voz 37 16:31 para la la la

Voz 4 16:37 un segundo a mí me da pena por la señorita que me dice Marcos que ha habido una equivocación pero Alain no ha ganado la evoca

Voz 38 16:49 que no se haya podido pasar tú tienes algún sobre por ahí que pone boca bueno no en la donó está no a ver pero me da pues tiene que estar por aquí perdonar que son los nervios del diez mira que está aquel sobrevuelo

Voz 4 17:08 la época Teka España Cándida Villar

Voz 39 17:14 mira que te gusta

Voz 4 17:15 te has intentado marcar además un no Bosch Car para La La Land es que la ocasión lo merece

Voz 40 17:23 que ahora mismo se están dando los Oscar que peligra ganando

Voz 4 17:25 verás es que pues no se Roma bueno lo sucedió hace dos años pero va a dejar el juego para muchos años más

Voz 40 17:36 al menos no me has quitado el sobre de mis manos para confirmar que la ganadora en la boca azteca no en los Oscars ha sido

Voz 0142 17:42 nivel pues Gina para quien no sepa quiénes cándida y no les suene su nombre Cándida Villar trabajó como asistenta en la familia de Guillermo Fesser y acabó haciendo las críticas de cine los programas de de goma espuma haciendo unas críticas

Voz 40 17:58 muy particular de una manera muy muy suya Cándida ha tenido una vida bastante dura y con historias que se podrían contar en una película una película que acabó haciéndose realidad en dos mil seis bajo la dirección novel de Guillermo Fesser yo tengo ganas de volver a escuchar una de sus críticas de cine pero antes de poner una vamos a escuchar a Guillermo Fesser contar cómo surgió la idea de hacer una película sobre ella en una entrevista que le hizo Francino en dos mil seis

Voz 4 18:23 vamos a escucharlo Guillermo cómo surge la idea de de la película

Voz 0544 18:27 mira leída la película surge cuando me di cuenta una mañana después de conocer la muchos años eso demuestra que que mi cerebro viene un poquito lento de serie de que yo siempre he pensado en cándida como una asistenta no hubo una asistenta muy graciosa una asistenta con unas patas muy gordas una asistenta con unas historias truculentas una asistenta que hablaba muy raro pero muy divertido una asistenta que me hacía sangría con Vega Sicilia casera perdón perdón poder repetir esto

Voz 0159 18:53 sí sí una sangría con becas una casera

Voz 0544 18:55 hablan toma una sangría mejor eso Guillermo vamos siempre eso es verdad pero pero mira lo que te iba a decir es que bueno porque yo siempre he pensado en ella como una asistenta no de repente un día me di cuenta pero como un asistente

Voz 32 19:06 estas que esto es una mujer impresionante que coincide que es asistenta

Voz 0544 19:09 sí de que María Teresa Fernández de la Vega el vicepresidente del Gobierno y como coincide que te achica que dirige IBM es una mujer impresionante no eso coincidió en el momento en que estábamos allí en la casa desde donde tú hablas de un programa de radio que íbamos a hacer una paradita que yo tenía intención de hacer una película hay dije quiero hacer una película tengo tiempo tengo una historia vamos todos

Voz 10 19:28 después de esta presentación sobre cambio no podemos sino escuchar una de sus críticas de cine Cándida Villar que se confundía

Voz 41 19:35 ayer en el cine entre el maremágnum de monstruos y seres rarísimos que había en la película Hola cándida hola buenos días

Voz 42 19:44 estuvimos viendo la Guerra de las Galaxias episodio uno la amenaza del fantasma

Voz 43 19:49 de esta es muy bien hecha eh que qué pasa en esa película cuando

Voz 0538 19:52 la historia

Voz 44 19:54 muy vida he dado

Voz 0538 19:57 qué tal con con un velo puesto en la cada una se lo quita es son dos luchadores y claro entrar con la cara tapada y cuando inca que la muchos de los Pam lejos un esqueleto es cangrejo porque viento Pattaya andaba robots robots era un poco Roig cándidas Gaya robots eran Rompoi

Voz 42 20:20 pero hoy por hoy es los los esqueletos eran robots Se ríe Candelas

Voz 4 20:24 la bandera noruega ni época es tiempos de Franco actual

Voz 45 20:28 sí sí sí sí

Voz 0538 20:34 resulta que se pone a Dios

Voz 4 20:37 siempre falta es ganarla

Voz 0538 20:40 porque es la batalla de cangrejo de robots robots

Voz 42 20:51 como una voz robos robo bueno es una comedia o es drama o qué

Voz 0538 20:57 no no quita eh

Voz 45 21:00 porque ahí no hay sangre ya es el Swan y Nalda

Voz 4 21:05 esto puede volver Cándida con gomaespuma entregan esta sección de nuevo por favor estaría estaría también si es que la vida sería un poco mejor de la madre que lo parió

Voz 1473 21:52 pues está bien claro a ver yo lo entiendo este continental un tema bastante antiguo que forma parte de la peli La alegre divorciada del que reconozco que yo tampoco conocía su existencia pero que es muy importante porque fue la primera canción galardonada con el Oscar a la mejor canción original que es una categoría que se incluyó en la gala cinematográfica celebrada mil novecientos treinta y cuatro madre mía pues sí que es una categoría con años a su espalda todo yo pensaba

Voz 0142 22:16 que era mucho más reciente no es uno de esos premios

Voz 1473 22:18 en cierta solera lo que pasa es que al principio fue un Carvajal de mucho cuidado porque podían presentarse todas las canciones cinematográficas que se quisiera entonces qué ocurre que hubo momentos en los que se pasaba de la decena de temas presentados y claro aquello se fue de madre en mil novecientos cuarenta y cinco dijeron que basta ya que por qué es que haya

Voz 47 22:35 ese año se presentaron catorce canción catorce canciones catorce catorce canción catorce canciones catorce catorce canción catorce

Voz 1473 22:44 catorce una locura Leopardi ese momento se redujeron a los candidatos a cinco nominados por año así que la elección lloran un poquito más fácil aún así la lista es tan enorme de los que han conseguido el premio que me regido un poco por el criterio de hoy pongo las canciones que yo conozco y que me gustan a tiro pequeño tenían que haberla Un Pablo guantazos en el fondo que conocemos todos porque ya me dirás tú si queda alguien que no sepa cuáles este tema ganador de la categoría en mil novecientos sesenta y uno ya que película pertenecía

Voz 48 23:11 ah

Voz 0142 23:25 pues como para no saber cuál es es el tema que John Mersey Henry Mancini compusieron para Desayuno con diamantes

Voz 1473 23:33 sí pero haberse Arana divinas a qué película pertenece este clásico ganador del Oscar a la mejor canción en mil novecientos cincuenta y seis

Voz 49 23:49 sí

Voz 0142 23:56 pues aquí me has pillado no tengo ni idea es que no sé de qué peleas esta canción

Voz 1473 24:00 cualquiera será pues desde el hombre que sabía demasiado la película de Alfred Hitchcock y que está interpretada portales de melodías

Voz 0142 24:09 puesto pelín difícil reconocerlo yo que además pues no soy muy cinéfilo

Voz 1473 24:13 que uno tenga para compensar te pongo una que sí que te gusta mucho y que se hizo con el Oscar en mil novecientos ochenta y tres

Voz 50 24:33 llego a saber positivas a levantar del muro y te ibas a poner a bailarlo te pongo la banda armada de Flash dance

Voz 1473 24:39 qué te recuerdo que a quién le gusta Giorgio Moro de el compositor del tema es a mí pero tengo un poquito de vergüenza que nos miran a través de la pecera mira Marcos Kika la puesto anda venga Homo vuelve aquí que sea

Voz 0142 24:52 dado la pieza

Voz 5 24:54 aunque no mandaba

Voz 51 24:57 por

Voz 52 25:03 nada

Voz 4 25:03 mí me sienta un poco mal que me haya cortado el rollo bailó hongo que yo me traía pero la

Voz 0142 25:08 dad es que la banda sonora de La La Land me gusta muchísimo pues esta canción fue la ganadora del Oscar hace dos años es tan dulce tan bonita tan romántica

Voz 1473 25:19 están Impala cita Szabo esa bomba meloso pero bueno qué canciones románticas de hemos tenido un buen puñado de premiadas en los hosca por poner sólo un ejemplo tenemos está de Stevie Wonder para la película La mujer de rojo que se hizo con el trofeo en mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 14 25:47 eh

Voz 1473 25:48 tiene su rollo Royo vivía rumba arrumacos musical en arrumacos musical sólo que ahora no con Nate ni vergüenza ideas musical en arrumacos musical sólo que ahora no es de carne y hueso

Voz 4 26:04 es entre leones

Voz 53 26:12 no

Voz 0142 26:19 he pensado que te estás volviendo locos con lo que decías de amor entredicho Basta que me he dado cuenta de que te referías a la banda sonora de El Rey León

Voz 1473 26:28 además me venía muy bien como enlace entre las canciones románticas y las películas de Disney

Voz 0142 26:32 que yo creo que directamente merecerían tener su propia

Voz 1473 26:34 categoría porque madre mía la cantidad de películas de animación que se han hecho con el galardón empezaron en mil novecientos cuarenta dándolo a la banda sonora de Pinocho y desde entonces no han parado que si la Sirenita la belleza de este a Mary Poppins a la alta

Voz 4 26:48 bolsos desea Frozen Pocahontas ya estamos es decir el nombre de Pocahontas mal corsé de yeso que ni siquiera tenía incluida la canción en la lista

Voz 1473 27:05 aquí cada uno hace lo que le da la gana todo el mundo secuela la sección y cuando no es Marcos China lujo pues en toda tu un disgusto Marcos pero no cerramos con los colores en el viento de Pocahontas que se hicieron con el Oscar en mil novecientos noventa y cinco

Voz 4 27:16 sí

Voz 1473 27:19 no llores a mí también me gustan pero hoy vamos a hacer con la canción ganadora del año pasado Remember mil que forma parte de Coco una película que nos deja a todos con la lágrima en el ojo porque trata el tema de la muerte pero desde un mundo colorido en el que el miedo

Voz 4 27:32 este dejan paso al amor a la Esperanza como el propio tema dice al recuerdo Name

Voz 30 27:42 eh

Voz 4 27:44 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias y ti en los oyentes gracias Marcos

Voz 37 27:51 hasta la semana que viene obreros caballeros ya está bien

Voz 30 28:10 no ha ido y el lleno eh con cada día

Voz 54 29:33 en el sector de pueblo con la bondad