SER Aventureros: 4L Trophy (23/02/2019)

qué tal aventureros buenos días bienvenidos a este gran programa Gran Familia la de la Cadena Ser y la de Radio Caracol de la voz sesenta aquí estamos para seguir contando nuestras historias nuestro viaje nuestras aventuras a partir de ahora en la P lo hay en Canarias a través de la SER por la tarde de los domingos desde las tres qué tal estáis muy buenas tardes Miami pues como siempre en la costa este de los Estados Unidos a través de la voces sesenta de Radio Caracol la primera en todos los ahí estamos

Voz 3 01:11 hacemos lo digo ahora Diagonal buenos días que lo buenos días

Voz 1025 01:16 que por cierto pusieron el otro día en el periódico los Américas ahí una foto parecida ya que que darle a la gente a Radio Caracol por el cariño impone cavidades de ahí compartiendo con Erwin Pérez de mitad de página para Erwin mitad para nosotros espectaculares publicidad sí señor Airways del muy grande dime algo voy a saludar a Chema no no luego no te quiero mi momento como siempre tendrás tu momento qué tal ha sido Chema cómo estás muy buenos días hasta que estamos mejor de lo que merecemos sí que es verdad morfina has vuelto sabes que la semana pasada dejaste huérfano estaba en Israel y que por cierto no se resolvió sí que hay ganador se resolvió públicamente te en antena la mentira o las mentiras de hace dos semanas si lo eh para que dé para llegar memoria sí

Voz 3 02:02 voy a hacer memoria de qué de qué es lo que hablamos de la mentira de contesta no me acuerdo de los dos entonces estoy diciendo de que hablaron con goles de pista hombre

Voz 1025 02:16 ha vuelto de Birmania está aquí entre nosotros preparado para un gran día para una gran historia qué tal está

Voz 1055 02:22 Felix Angulo gordo muy contenta macho me voy quince días hola adiós adiós leía esa lección en no sé qué no no sólo no pero eso otros no

Voz 3 02:31 lo lo lo que queremos es que no hable de Birmania Birmania

Voz 1025 02:36 hecho es humanos de Birmania cómo va eso cómo va lo nuestro el contexto era yo lo que queráis yo me voy a poner a manos del asunto porque os recuerdo que la semana que viene el día veintiocho jueves a las siete y media de la tarde vamos a estar físicamente junto a vosotros en Benasque desde las siete y media haciendo el programa en directo n Raúl Ruiz si bien Alfonso Ojea venimos toda la tropa estará Carlos Barrabés en fin que estaremos en Benasque tomaremos Benasque estaremos en nueve con desde rival diecinueve treinta siete y media de la tarde nueve Being si antes del hace bollitos siempre siempre mantendremos la tradición sí ya además hay sorpresa no hemos encargado este año para todos los que nos venga Isabel unos gorritos de lana de ser aventurero los veinticinco años brutales todo claro que sólo se va a poder conseguir ahí sí osea es eso va a ser la bomba porque han hecho momentos disco ir porque estamos en Benasque ahí

Voz 1055 03:36 pues mira a Chema a mí por eso hay que estar ahí momento único porque no porque nosotros somos así

Voz 1025 03:40 si no hay problema oye porque me dicen que está Barrabés al al teléfono ha habido comentarios por ahí sí que has

Voz 0181 03:48 terminado tu libro sí señor vino novela no

Voz 1025 03:51 pero pero todavía no puedo nada porque la novela sale es una aventura

Voz 4 03:56 pido que habrá tu basada en hechos reales no venía

Voz 1025 03:59 habla de espero que lleva Sáenz pues que quieren decir el tiempo que lleva con él pero bueno pues llevo cinco años bueno es el título tenemos título si Vuelo diecinueve

Voz 1055 04:08 por tanto tiempo de Messi pistas no pero

Voz 1025 04:12 no os doy una pista porque no puedo contar más porque no sale a cinco aviones que desaparecieron delante de las costas de Miami supuestamente dentro de lo que se conocía como el triángulo de las Bermudas vale veintiún días después de desaparecer los cinco aviones el hermano de uno de los desaparecidos recibe un un telegrama verídico lo que te estoy contando eh hice te están informando mal nos estoy Mort y a partir de ahí arrancó cuento la otra historia que no la la pero claro yo pongo yo pregunto os pregunto ahora para que ya os ponga el gusanillo dentro si creéis que alguien sobrevivió porque parece ser que por qué no puede ser claro es verdad es mentira verdad todo ERC ha dejado helados eh sí sí es de que si has pedido hablaré tu libro pónmelo que viene ahora

Voz 1 05:14 Carlos Barrabés el Segre aventureros

Voz 1025 05:20 menos mal que le vamos a poner sabiduría sensatez por cierto a todo esto en Birmania que nada has estado viendo no se nota mucho todo el tema lo que ha bajado la opresión no sigue esto vamos a ver qué revuelto de hecho sigue siendo una dictadura militar sigue siendo lo más suave por lo menos lo que realmente es más suave o no bueno por lo que preguntas a la gente allí

Voz 1055 05:42 que sí que ven una incipiente democracia evidentemente tutelada por la Junta Militar

Voz 3 05:49 cuál vea

Voz 0181 05:52 nadie la dictadura militar ahí está yo sé que José Luis no es fácil para él tampoco pero es es una junta militar dictadura militar se suave

Voz 1025 06:00 no no he ido a lo que hice lo mismo

Voz 3 06:03 no sé lo que lavan la ropa de años

Voz 1025 06:06 preguntadas en Birmania y la gente nos ha te voy a contestar yo ahora te dicen que bueno que que hay un avance que bueno que esperan pero de luego la junta en la que sigue marcando el el el camino del país cosa que bueno pero bueno el fantástico

Voz 3 06:19 hola buenos días

Voz 1025 06:22 sí luego que va a contar luego he José Luis Angulo exactamente todo lo que le ha pasado viéndolo a contar a todos aquí ya nos pone en el frío a todo meter qué tal estás amigo cómo va

Voz 5 06:33 va muy bien tenemos que viene en Benasque sí sí tendrán ganas de nada

Voz 0322 06:38 va a ser la bomba melómano gorras esto luego los venderemos en IVE yo espero que no

Voz 3 06:45 para ti y para todos los que nos vengan a ver a ahí en el coto de Ribagorza en el Palacio

Voz 1025 06:52 las siete y media el día veintiocho bodegas

Voz 3 06:54 basó y ya ya ves cómo estamos aquí hablando de Birmania el otro venían hablar de otros no te acuerdas de la pirámides

Voz 0322 07:01 lo del libro que a mí me lo contaste día me parece espectacular y creo que es un pedazo libros aún pero la historia brutal y estoy seguro que claro

Voz 1025 07:09 ha trabajado mucho porque Barrabés conoce parte de la historia porque le conté todo lo que veía y Filippo el único que sabe todo de lo que pasa

Voz 3 07:19 a es que Carlos

Voz 1025 07:23 la pelota en idioma de Benasque tío no no yo lo que creo que hay que hacer es cambiar ni cortinilla tiro

Voz 0322 07:31 era una opa hostil

Voz 1025 07:33 está un poco más frívolas Las Palmas algo más cañero cañonero del tema que yo quiero comentar si estuviera

Voz 0181 07:40 a través también

Voz 3 07:42 sí es antes de despedirle pedirle le le

Voz 0322 07:45 mira una cosa igual se cruzan

Voz 1025 07:48 los temas Belén este tema te va a gustar

Voz 0322 07:50 porque creo que va que va con muchas cosas que hemos hablado tuyo alguna

Voz 5 07:53 a ver

Voz 0322 07:54 va de la sabes de montaña sobre todo de las de alta montaña de alta montaña cada vez hay menos y es un problemón no entonces ahí ha salido como un estudio muy interesante parece ser que han bajado en trece años un veintiuno por ciento

Voz 1025 08:08 bueno pues se dice que hay dos causas

Voz 0322 08:09 espero una causa pues es el calentamiento global no esto pues es esperable pero la otra es muy interesante es que faltan espacios abiertos hay tanta tanto tanto bosque

Voz 1025 08:20 sí así que que realmente

Voz 0322 08:23 de eso es cierto porque yo recuerdo cuando era chaval en el Pirineo pues es que había menos de la mitad del Bosque vamos de hecho creo que ha crecido el bosque sea más que duplicado en los últimos cincuenta años realmente hay tanto tanto a bosque que les queda poco espacio antes se hacían muchas cosas pues los campos se mantenían se mantenían los caminos en mantenían las distancias entre Los Prados no entonces cada vez hay menos sitio entonces se crea una especie de llaman efecto pirámide que es que te tienes la la sabe se tienen que ir cada vez más arriba entonces al final claro arriba no puede vivir cualquiera y sobre todo hay un problema que con el calentamiento global arriba cada vez hay menos insectos porque hace tanto calor que realmente les cuesta dice tienen menos comida no bueno total que es muy interesantes desde el modelo que tenían los valles cuando eran habitados por un montón de humanos que que qué hacía en agricultura y ganadería con como realmente pues se vea afectada con que con que no se haga eso no porque no se mantenga al paisaje muchas veces no se entiende porque hay que mantener el paisaje no el paisaje no sólo es un tema estético que es muy importante es un tema cultural es un tema que tiene muchísimo que ver con la biodiversidad de la zona así que ve cuando ves vacas en un lugar cuando ves cómo trabaja en un campo como lo preparan realmente lo que lo que estás viendo es mantener un ecosistema no es una cosa muchísimo más

Voz 1025 09:53 y más importante lo que desató que volvemos a lo de siempre he querido Carlos volvemos a que la gente prefiere irse a todos los pueblos y volverá a ir a una ciudad que no seguir trabajando en esas zonas no

Voz 0322 10:07 ya es que el coste de la despoblación es mucho más alto de la de cree evidentemente hay desde un punto de deficiente productividad seguramente es mejor que la gente vive en las ciudades pero desde muchísimos otros puntos que muchísimo muy amplios pues seguramente el coste va a costar más dinero porque realmente va a haber que mantener muchísimos lugares no así que es buena idea invertir el en el mundo rural no

Voz 0181 10:34 pero eso no es fácil yo creo que reconozco que no es fácil y es muy es caro porque además a ver es decir ahora mismo está aguantando muchas partes del mundo rural por las ayudas sino fuera por las ayudas estaríamos en la mitad dos menos de la de la población que tenemos ahora mismo

Voz 1025 10:47 y con todo es complicado porque cada vez gente joven claro pero pero hay mucha gente joven que es que Carlos y ya hemos hablado de esto en los pueblos desafortunadamente hay muchas empresas que en vez de apostar por invertir ahí en esas áreas pues no hoy el gel la empresa en una gran ciudad y entonces como que no entienden que que hay que intentar promocionar todo todo ese esfuerzo bueno a veces un ejemplo pero Barrabés tenéis la tienda principal vale que tenéis más tiendas fuera de la tienda principal sigue estando en Benasque actas Aquila la movida porque tú yo lo hemos hablado también es que se hubiese ocurrió un día que en venta en la tienda amenaza la tenía sólo en Madrid punto entonces algo hoy no

Voz 0322 11:34 aquí hay dos temas uno que por ejemplo el que pues hace unos años no cuando empezamos pero cuando ya empezó todo pues si una inversión en una estación de esquí así que es cierto que hay inversiones públicas que pueden dinamizar una zona vale pero yo creo que la la clave del del momento es que nos invierten las personas muchas personas tienen buenas ideas en el mundo rural y no son capaces de financiarla el dinero que hay para el mundo rural que es el dinero tradicional bancario pero no hay dinero de capital riesgo no hay no hay dinero que tome Riesco y esto es un problemón yo yo creo que uno de los problemas también pasa en España con los jóvenes no no no confiamos mucho no hay un dinero especial para que alguien de un pueblo diga mira yo voy a montar pues una empresa de patatas fritas que es una tarta buenísima como interesantísima aseguró la mente a nosotros nos interesa tanto más que una Unicornio en unas tarta que valga mil millones a mí me parece interesantísimo que alguien más de una fábrica de cerveza artesanal en un pueblo no o o lo que se le ocurra y que confiemos en esas personas para que sean capaces de llevarlo adelante y creo que el problema es que cada vez hay o más talento yéndose del mundo rural y es y tiene una velocidad enormes

Voz 0181 12:47 ya pero luego además perdóname Carlos aunque en tu consiga de Montes una fábrica en un pueblo el problema es que la gente joven no quiere trabajan como trabajaron sus padres porque claro una cosa es trabajar en la fábrica y es el campo Si tú te vas a tu casa pero el campo alguien tiene que trabajar el campo alguien tiene alguien tiene que sembrar alguien tiene que coger y eso es lo que no

Voz 1025 13:08 ya tiene que llevar a gente joven dependiendo de eso

Voz 0181 13:11 todo por ejemplo en Cantabria que mucha montaña que es más duro que en Extremadura por ejemplo que tu tienen una buena maquinaria un buen tal pues es diferente

Voz 0322 13:18 pero ahí Ángel hemos visto que cuando haces la patata decía por ejemplo previsto que lanzamos en es metí pues es entonces lo que ocurre es que la gente del pueblo de La Aldea es si resulta que el producto que sales un producto ecológico de nivel no sé que no le parece mal plantar patatas yo yo creo que que hay sumisión una cadena positiva nueva yo creo que el mundo rural y un ciclo negativo sabes

Voz 1025 13:43 el objetivo no llevo porque la gente no va

Voz 0322 13:46 va a hacer patatas hacer cosas en el pueblo si School el problema es que ahora no sólo nos cules que pareces tonto haciendo eso y es que no eres tonto yo creo que va quiero decir que fíjate al final resulta que no que estamos bajando las la sabes de montaña por no por no usar los sitios no a los campos por es tremendo la biodiversidad es fundamental no si algún día nos salvamos los humanos el planeta seguramente será por eso no en el futuro

Voz 1055 14:12 yo creo que también mucha parte de culpa me parece a mí que tienen también los gobiernos X es decir me da igual que sean de un color de otro decir se puede descentralizar la Administración por ejemplo es decir por ejemplo yo qué sé decir pues llevamos el Ministerio de Fomento por decir uno que me vino a la cabeza a Teruel por ejemplo no solamente es Teruel sino habrá mucha gente que no quiere vivir en Teruel iba a vivir en pueblecitos a veinte kilómetros a quince kilómetros a dieciocho kilómetros ideas centraliza yo creo que no todos los ministerios tienen que estar en Madrid o en Barcelona ciudad grande sino en pequeñas ciudades y no necesita la gente al mundo rural sino vivir una ciudad mediana generaría un montón de de empleos que en otros países está haciendo

Voz 4 14:51 dirá administre

Voz 3 14:54 el subsecretario que se ha

Voz 6 14:59 al secretario de Teruel que están en casa

Voz 1025 15:02 estás ahí estoy seguro porque a maravillosa ya de mates y claro pero allí sí pero sí pero el Mini

Voz 0181 15:08 otro de turno no sé yo

Voz 0322 15:11 el Barça no Ministerio detalla son mucha política pero esto que dice José Luis es súper interesante por ejemplo Alemania que es un sitio de ciudades muy pequeña que te quedas asombrado lo pequeñas que son las ciudades al final hay una cosa que está clara y tú creas una ciudad muy grande de veinte millones de habitantes la elite el número de personas se parece mucho a la tiene Zaragoza entonces pues ya el hecho de tener muchas ciudades medianas es muy bueno para un país porque tiene mucha más clase media y media alta pues ayer realmente hay hay un grupo así que el tema de las descentralización que en España se ha hecho con las comunidades seguramente estaría España muchísimo más despobladas y no hubiera el Estado de las autonomías usaba quizá eso eso eso es un tema

Voz 1025 15:53 duda muy relevante

Voz 0322 15:54 sí de eso uno de los grandes problemas del mundo rural es que no tienen funcionarios no no tienes el grupo de cinco bomberos maestros no la ciudad que los tiene más o menos está aguantando no

Voz 1025 16:07 pues ahí lo dejamos que quería Guira oye por cierto que pasa hoy con con las melodías con su sintonía con sí claro si estáis

Voz 3 16:17 en la revolución de cambio estaba dormido

Voz 1025 16:21 fiesta dos tenéis estás cuando se bueno tiene que debiera quedó claro yo no voy a yo quería hablar justamente de los incendios en Cantabria porque tiene adiós con el Monte dei

Voz 0181 16:30 en todo lo que estamos hablando no es decir que se ha hablado de pirómanos letal no es cierto a verse han sido provocados sí han sido provocados por quién la mayoría por ganaderos por qué porque es una tradición en Cantabria en estas épocas cuando vienen estos días buenos en el mes de marzo al quemar quemar quemar el monte para

Voz 1025 16:50 mejorar los que se les ha ido la mano ángel bueno que yo no te digo que no haya algún pirómano dentro de su grupo a ver claro monta una mucho cuidado pero pero hemos puesto un poco al nivel yo que sé de los incendios de Portugal de California

Voz 0181 17:04 de o de parecía que que era de de Grecia no no no es decir son es es es es es rastrojo es el monte bajo lo que quema para que mejore la el paso

Voz 1025 17:12 es lo que más los ganaderos y luego si es el monte porque

Voz 0181 17:15 Montes público entonces hay todo el mundo la gente que tiene ganado puede meter vacas caballos a placer en el mes de abril y verano sea primavera verano

Voz 1025 17:23 que manda ahora para para quemar rastrojo pues es lo que sorprenda en la tierra sí sí exactamente para enriquecer para quitar bueno pues le pero si tú no crees que esto se podía hacer de otra manera yo no digo que no no ha Valley diciendo ahora si yo sí

Voz 0181 17:40 yo no sé si Carlos yo creo que me entiende porque sí porque es lo que os seis y medio

Voz 0322 17:45 se ha hecho toda la vida a vez la cuestión es cómo se hace

Voz 1025 17:48 exactamente y luego cómo se organiza sí

Voz 0322 17:50 fíjate precisamente lo que están diciendo los de las aves es que las aves no tienen sitio entonces si no que más tendrás que ir a cortar pero tienes que hacer sitio porque siempre ha habido sitio no sé si me explico no no puedes dejar que todo sea bosque porque no tiene sentido

Voz 1025 18:04 pero hombre no no había nada cuando era que yo carro de que en España una ardilla cruzaba de norte a sur

Voz 0181 18:11 eh

Voz 0322 18:11 eso es un cuento chino es imposible con él

Voz 1025 18:15 el clima que tiene España

Voz 0322 18:16 y eso es imposible pero los últimos cinco mil años o diez mil desde desde la glaciación Bush eso no se lo cree nadie nunca

Voz 1025 18:26 de qué me me tanto tanto la ilusión donde un chaval que estudió ahí

Voz 0322 18:30 hambre con el clima nuestro Mediterráneo sólo los últimos diez mil años desde la última glaciación vamos no sé no soy un experto

Voz 1025 18:37 vamos a ver si me parece a mí que lo alto ya

Voz 0322 18:41 tenía que ser dron vamos

Voz 1025 18:43 bueno cuando caminar la claro la famosa ardilla ahora que que que que mala gente sois buenos

Voz 0322 18:50 ya es muy muy ver ahora le

Voz 3 18:53 total lo que quería decir

Voz 0181 19:01 eh que Cantabria no es una tierra de pirómanos ni mucho menos y que se ha informado muy mal de este tema es decir y que sí que hay un incendio porque yo yo estaba los he visto delante de mi casa

Voz 1025 19:09 estaba diciendo que no

Voz 7 19:13 la informando típico de la información no va el cámara es que lo he visto en una televisión Iván cámara enfoca la llama que que de Gea de medio metro de medio metro de alta IU metro y medio de ancha y luego el resto son

Voz 1025 19:23 es de treinta centímetros en primer plano me parece que es un eh pero claro si abres eso te das cuenta de que dice pero yo sino no es para tanto esto madre mía cómo le va bien bueno lea bueno Barrabés hasta que la semana que viene te ve en Benasque y nos comemos un bollitos con con un café con leche chocolate galletas chocolates ves hasta luego seguimos con más cosas venga

Voz 8 19:54 va si Suez está Se

Voz 3 20:17 bueno antes de salir le vamos a hacer una entrevista vamos a hacerle una entrevista Jaime Martín

Voz 1025 20:21 la historia que nos gustó mucho a la queríamos tener el programa que se está disputando ahora mismo cuando escucháis esta entrevista pero hemos echado de trincar a Jaime antes de la salida y que nos cuente un poco cómo es esto de llevar material escolar deportivo de ropa para chavales pero al mismo tiempo llevaron cuatro latas de arreglarlo tú para salir vivo de de esta prueba hola Jaime qué tal estás buenos días

Voz 9 20:45 hola cómo estás muy bien haberlo primero si tú no

Voz 1025 20:48 los a los oyentes que es lo que vais a hacer

Voz 9 20:51 pues mira vamos a llevar material escolar deportivo oí ropa a los niños de África y entonces ahora mismo unos encontramos está haciendo todas las comprobaciones técnicas y administrativas para para salir y mañana hayas la la salida oficial de todo el rally llama Rallys cuatro L cuatro L Trophy y saldremos hasta Algeciras

Voz 1025 21:13 tiene una gran idea este rally cuatro L no aquí o España la época todos sois estudiantes no el que no se ingeniero mecánico y el que no las dos cosas

Voz 9 21:22 exacto es bueno pero es todo tipo estudiantes estudiantes de enfermería medicina psicología lo que quieras solo pues eso el único requisito es que esas estudian que ya pues hacer la carrera que tú quieras ahí la verdad es que es muy muy va a ser muy divertido ya tiene está estamos con muchas ganas de empezar

Voz 1055 21:41 hoy cuando los días que vais a llevar material escolar a los niños de África no lo puedes acotar un poquito

Voz 1025 21:46 me da africano vais a ver del cuatro le Trophy

Voz 9 21:52 pues mira a nosotros lo que vamos a hacer es que llevaremos pues libros libretas bolígrafos lápices y de todo

Voz 10 22:02 sí y luego pues esa la idea es empezar

Voz 9 22:05 hemos en Biarritz bajamos por por España dirección Burgos Valladolid Salamanca bajaremos hasta dirección Cádiz luego eh vamos hasta Algeciras cruzamos en ferry bajamos hasta Tánger y luego ya empezamos las todas las etapas del rally vale cuando los coches nos vamos dos por coche y en total somos mil cuatrocientos este año mil cuatrocientos coches todos esto

Voz 1025 22:32 el día tonto todos estudiantes no porque es es lo que hay que ser insitió el coche y todo eso te tienes que espabilar tú cómo resuelven

Voz 9 22:41 bueno claro si lo quiere resolver pronto pues te tienes que apañar tú o sea ellos te dan una lista de material obligatorio y luego ya a partir de eso tú compras hasta las piezas que creas eh convenientes

Voz 1025 22:54 por pues si tienes un problema

Voz 9 22:56 muy gordo ellos te pueden ayudar nos dan soporte técnico mecánico al médico también si tienes alguna enfermedad Ibai claro la idea es que que te busques la vida Hay sino puede contactar con la organización

Voz 1025 23:10 y por lo tanto cada uno lleva el coche que quiere entonces pero tiene que a verle no

Voz 9 23:14 son toros cuatro ERE lo que pasa que luego hay diferentes modelos hay un modelo que es más furgoneta otro más que es así como coche pequeño todo es esa

Voz 1025 23:23 algo que tienes que conseguir tú también no te lo cómo va esto

Voz 9 23:27 bueno pues tienes diferentes opciones nosotros optamos por la compra del vehículo pero tenemos compañeros que lo han alquilado que se lo dan la la misma universidad

Voz 11 23:37 Enrique Heidi quinta alquilar un coche

Voz 1025 23:39 te lo devuelva madre mía eh vosotros donde Juan donde lo compró cuánto costó

Voz 9 23:46 nosotros lo compramos aún conocido en Guadalajara

Voz 1025 23:49 sí nos costó unos dos mil euros

Voz 9 23:52 y luego más son las de las las mejoras me

Voz 1025 23:57 o casi todo eres capaz de arreglarlo algo del coche o no o como él

Voz 9 24:04 bueno a ver por ejemplo tensar las correas y tal pues eso así pero ya sí hay cosas más complicadas pues yo creo que tendremos que usar el teléfono llamará

Voz 1025 24:15 ver si te rafe de estos coches que no pueden tener nada complicado porque la gracias sí claro bolis él él El loco

Voz 4 24:24 es eso los coches que llevaba en los ochenta o porque los coches que el cuatro latas que llevaban desde Francia lo llevaba encadenando España y hasta aquí se vendían y se vendían los lo famoso los vendedores José Luis Escolar anotó esta gente hacen esto illa illa aprovecho te cuento

Voz 1025 24:43 cuéntame que esta semana que viene

Voz 4 24:46 estrena Cuatro latas la película Gerardo Olivares

Voz 1025 24:49 así si el que yo he escrito el guión con él es verdad estrenada en la el el viernes

Voz 4 24:54 que viene con Jean Reno protagonista

Voz 1025 24:57 Sharon cuatro L ahí pues el protagonista es un cuatro eh

Voz 4 24:59 el viaje películas entonces yo no yo

Voz 3 25:03 la verdad ya te vas

Voz 4 25:05 aprovechando eso es un es un es un cuatro L yo tengo el viaje desde España hasta hasta Mali cuatro L

Voz 1025 25:15 qué hoy en la inscripción todo esto Jaime Cuesta dinerito no cómo cómo funciona

Voz 9 25:20 sí la verdad es una es bastante cara pero luego te das cuenta de que tú necesitas pagar ese precio para para que luego el soporte técnico y médico te acompañe durante todos los diez días que son

Voz 1025 25:35 de qué estamos hablando de que estamos estamos hablando

Voz 9 25:37 de unos tres mil euros

Voz 1025 25:38 pues nada mal no por ser más caro en la inscripción que que lo que está agotado el coche

Voz 9 25:45 sí porque por ejemplo la la la inscripción con ella pues pagadas todos los seguros si te pasa algo en Marruecos pues te claro

Voz 0322 25:54 Ellos te puede entrar el coche de vuelta Hay

Voz 9 25:56 eso es así

Voz 1025 25:57 no pues oye pues pero hecho mil mil cuatrocientos vehículos

Voz 1055 26:01 es una pasta lo que claro Miguel G

Voz 1025 26:03 se va pagas por coche por persona

Voz 11 26:06 por coche por coche pero José no se quedan allí ningún encaran los coches no se quedan ahí luego ninguno no está en Marruecos de dejar los coches

Voz 3 26:14 no sé si ya se cancelaron ya se cansaron

Voz 1025 26:19 con los coches ahí no

Voz 3 26:22 esto cale siempre siempre lo pueden dejar aparcado pero no parece

Voz 1025 26:30 Dennis se serio muy bien oye pues es tu primera vez del vuelta con quién vas de compi

Voz 9 26:35 pues voy con un compañero francés de mi honestidad que se llama con Candy cien hay yeso nos conocimos en la Universidad y ahora pues nos hemos lanzado para hacernos seis mil kilómetros

Voz 0322 26:46 en en diez días en verdad parece que sí

Voz 4 26:49 parece la historia de la película de Gerardo de cuatro latas de que Jean Reno IU en español Jobbik un actor español es un para estoy parece que yo que son Hope Jean Renaud viajando los dos en el cuatro latas estaba pudo hacer el te

Voz 1025 27:01 te fácil hobbit pero bueno ahí lo dejamos oye pues mucha suerte vas contando Jaime a ver qué tal si si la gente quiere seguir vuestra aventura lo lo podemos dar por Internet o algo mundo y máquina o qué

Voz 9 27:14 tenemos redes sociales tenemos en nuestro perfil que se llama cuatro LP hace Barral baja cuatro L Trophy y luego eso la verdad que estamos estamos muy contentos porque también me he los patrocinadores nos ayudaron un montón para el desarrollo aprovecha

Voz 3 27:32 hay patrocinadores porque no y nosotros en otro lado si bueno pues vale

Voz 9 27:36 has estado escuchando que estabais con Carlos Barrabés injusto el Grupo Barrabés nuevas patrocina

Voz 1025 27:45 identidad chupito Nacho Pita me pego un tiro tenemos te luego pues salgo no salgo y luego pues es tal grupo

Voz 9 28:00 ves está Petro el control Brownlee tenemos un restaurante asador Pancho

Voz 12 28:06 y de ahí vamos a ir de vuestra parte ahí vamos

Voz 1025 28:12 no no no no es anda comida pero está muy muy buenas la verdad Mójate que vaya bueno tío mucha suerte disfrutarlo muchísimas gracias hasta luego siempre siempre lo mismo es que nos encanta esta entrevista porque con veinte tacos veinte años leía así que consiga de sponsors que te financien la movida que compren un coche dos mil euros

Voz 4 28:35 era mil cuatrocientos cuatro latas maestro participa mil cuatro de los tres mil euros cada coche y quién es la organización de

Voz 3 28:45 la jornada de la pasta que significa esto que hacemos aquí diciendo tonterías como digamos organiza el yo digo tonterías a seguimos con Pancho mira al hombre

Voz 13 29:10 siendo eh

Voz 15 29:17 mi querida España esta España mi a esta España no es a tus tres derechos si tu izquierda rota hoy no saber When

Voz 3 29:31 a dónde va

Voz 15 29:37 Mi querida España esta España herida está España muerta guía ahí Mi querida España toda vi vi a día straits y a

Voz 18 30:21 la semana pasada se saltó la sección esta semana ha vuelto digo todo es mentira con Chema Rodríguez PSOE por cierto la semana anterior hace dos eh

Voz 1025 30:31 candor tenemos pero no dijiste al aire cuál era la mentira

Voz 4 30:35 la mentira la historia era hablaba de las pirámides de de la ciudad del mirador una ciudad perdida en medio de la selva de Guatemala a la que hay que caminar durante cuatro días para llegar a esto ya dijimos que era la pirámide más alta del mundo incluso más alta que la pirámides de Giza todo casi todo lo que contamos en esa historia era verdad menos eso pero no es cierto que sea la pirámide más

Voz 1025 30:57 el mundo no porque no no

Voz 4 31:00 quizá es más alta que la del Mirador pero es muy alta es alta alta pero

Voz 1025 31:05 allí debe de ser duro y cuatro días en la selva con

Voz 4 31:08 ese calor y cuatro días treinta y cuatro días de vuelta ya de vuelta nada y al regresar estaba lleno de garrapatas fuiste tú yo estoy yo estaba porque hay que estar porqué porque él por el camino va viendo va durmiendo pues la selva construyendo el espacio dónde vas a dormir y regresamos regresamos del mirador lleno de garra patitas esta esta vía está cubierta por la vegetación esta cubierta está cubierta porque de hecho porque los arqueólogos empezaron a trabajar hace relativamente pocos de hace pocos años hay Iván cuatro cinco meses al año a trabajar no como decimos nosotros cuando yo fui cuando fui que estamos hablando del año noventa y algo ahí todavía la pirámide Se intuía Aralla Aralla severos pero su pienso meterte en ningún sitio entre no si es verdad se que es interesante esto que está claro es mucho más interesante que lo de hoy

Voz 3 32:02 es que lo que estoy contando mentira no no se entiende hoy comienza hace unos días

Voz 4 32:09 me dieron un libro mandaron un libro de un escritor Antonio Iturbe ha publicado varias novelas sobre la ola blanca que la protagonista es una una mujer española Asunción Vallespín que los años setenta pues fue una especie de bueno no más peces no fue una pirata que que en las costas

Voz 3 32:30 ya trata a vale una mujer una obligada vale vale

Voz 4 32:34 el pirata que en el norte de África ahí N y en Baleares se encargaban de atracar a a yates esta mujer Se fue posteriormente al cariz B y ahí estuvo atracado en el Caribe y empezó a trabajar con narcotraficantes haciendo cargamento desde Cartagena de Indias hasta Panamá y Cuba está bueno esto es la parte de verdad de de nuestra historia pero a partir de eso empecé a pensar bueno a ver qué qué mujeres piratas sabido de la historia ponerme salieron dos que son muy conocidas que sonidos la irlandesa han Bonnie la inglesa Mary Ruiz pero también me sale una china la hermana pin que la hermana que pero no tiene un hermano que eso upon

Voz 3 33:18 una leyenda

Voz 4 33:20 vamos bien las malas la hermana Ping que China trabajó y trabajó en el Pacífico en el en el mar de China y bueno está esta mujer estuvo trabajando allí desde en esta zona del mar de China desde el año ochenta y tantos hasta el dos mil se dedicaba también atracar mercancía los barcos vital tal y luego se dedicó al tráfico de inmigrantes ilegales llevó China chinos miles y miles de chinos a través de Canada en barco y luego a través de Canadá hasta los Estados Unidos fue detenida en en Hong Kong estuvo en la cárcel durante muchos años que murió hace hace hace muy poquito esa la hermana Pin ha sido la última pirata conocida de nuestro tiempo entonces y aquí aquí lo de hasta aquí por decir que si queréis saber algo más tú Señor Ponseti que saber algo más sobre que has dicho pin falleció la hermana La hermana Pin hermético falleció en el año dos mil catorce

Voz 1025 34:14 muy bien pues la historia ya sabéis que dentro de esta historia que he contado Chema allá lo que es verdad y ahí una mentira si es verdad o dos entonces hay que adivinar que es de lo que ha contado que es mentira ya sabéis en arroba será aventureros Rosa aventureros poder dar respuesta lo que creéis que sea mentira veinte todos los que hacer test sortear un libro espectacular la aventura de viajar un libro de la editorial de K una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XXI no digo vas muy bien no muy bien muy bien pues cambiamos la pagina nos vamos Australia agarraron

Voz 19 34:54 desde las antípodas o donde Lequi

Voz 1025 34:56 yo

Voz 19 34:59 sí señor

Voz 3 35:01 ha estado usted donde le pillamos buenos días buenas tardes

Voz 1025 35:05 se es mono

Voz 1241 35:09 estoy en Sendin ahora mismo es mostrar

Voz 1025 35:13 estás estás escondido detrás de algo que entusiasmo sí

Voz 1241 35:18 no que es que me estoy recuperando la sito unos cuantos días para recuperarme

Voz 1025 35:24 sí

Voz 1241 35:26 me ha me pega duro volviendo volviendo por Asia si es de estaba en dos ahora

Voz 1025 35:34 estabas en dos mil uno

Voz 1241 35:35 volviendo por Asia es fuerte la volviendo por Estados Unidos por el Pacífico si no notó casi nada

Voz 1025 35:45 has porque Estados Unidos

Voz 1241 35:48 no porque estaba en Doha no puedo darle la vuelta por el otro lado señor más corto

Voz 1025 35:54 ya ya pero si te va mejor

Voz 1241 35:58 no no no porque el vuelo demás sale les sale mucho más caro bien hay mucho en muchos más horas y pierdes muchos más días nada es inviable sus variables Ponseti no tienes ni idea de logística no que es un buenísimo

Voz 1025 36:13 yo yo yo yo lo que yo lo que hago es por tu bien estar yo lo que tengo idea

Voz 1055 36:19 verdad Orbyt yendo de un truco tío si viajas en el jet lag afecta menos

Voz 20 36:27 no yo no no vejan vez no me pagan el billete ves

Voz 1241 36:34 sí estaba en Doha Ponseti impresionante Stoner Marriott me cinco estrellas de hoja brutal brutal pero porque yo a ver eh yo me merezco un Merry de cinco estrellas en Doha

Voz 1025 36:52 un abrazo muy fuerte a la que está previsto por la cara

Voz 1241 36:56 yo me me lo que me lo merezco siga ya hay gente gente que piensa no como vosotros que me lo merezco entonces oye estado con con te acuerdas que me llama Stay había mucho viento y tal

Voz 1025 37:12 sí es verdad no no porque pensaba que era cubierto partido de tenis

Voz 1241 37:17 no no que va a oye un frío en Doha pero leche

Voz 1025 37:24 lo que te pongo un en serio lluvia parece que es lo que tiene el cambio que no

Voz 21 37:30 no no yo Duran Duran todo el día durante el día hacía un poco de calor y tal pero por la noche una rasca impresionante y luego estado con la maleta lleno con estos comentarios estado con mi amigo José Vicente

Voz 1025 37:44 al verdad el español que veían dos no

Voz 1241 37:48 el español ese tío no se escucha el programa endógena

Voz 1025 37:51 hombre que grande un abrazo muy fuerte José Vicente

Voz 1241 37:55 me reconoció me reconoció por la voz

Voz 1025 37:58 la voz vamos salió corriendo o no

Voz 22 38:04 le llega al estadio

Voz 1241 38:08 es el escucha porque da la bienvenida a las tenistas españolas adopta

Voz 1025 38:13 Montalvo se les gusta eh

Voz 1241 38:15 estoy que mi misión en este torneo era sacarle por la tele a él le saca un par de veces les acompaña

Voz 1025 38:22 te has sacado un par de veces oye por ciento que el otro día te voy a contar una anécdota ya que estás contando tú también me crucé por los pasillos de la Cadena SER es lo que tiene trabajar aquí con Javier del Pino como llamó caro se mostró apesadumbrado porque no se le ocurrió llamarte

Voz 20 38:38 que J se De Gea mira que se lo deja huevo

Voz 1025 38:42 será eso estemos votando yo se lo dije te da dejado botando y tal inicia va semilla pasaba vital se quedó se quedó se quedó fastidiado si te pones la viviendo lo mismo no por cierto debería debería

Voz 23 38:56 echar Javier para hacernos un poco de promoción porque nosotros lo hacemos del El Arabi debería hablar estos aventureros de vez en cuanto bueno pues lo siento lo siento por él muy mala suerte más

Voz 20 39:07 a ver en Madrid le veremos algún día claro esperemos mayo en mayo Bull si va a ser fácil era muy amigo no

Voz 1025 39:19 bueno no sé si era la Audiencia le interesa Si voy a yo no pero sí Carine a Miami cuando vas a ir a Miami sí

Voz 20 39:27 yo en cuatro semanas en cuatro semanas estoy en Miami en ahí

Voz 1025 39:32 haciendo un poquito de te oye por favor si vienes a España

Voz 0181 39:35 ya no me llamen Suárez no deja de Chipre

Voz 3 39:37 bien cuando no no no yo no lo digo me

Voz 1025 39:40 sé que no quiero que me llame cuando todo porque tiene porqué porque siempre dice que siempre le toca pagar el jamón pero con la campaña vos ponerme serio con él porque al final le quiero

Voz 1241 39:53 he visto yo aquí aquí si alguien se haya alguien que paga las cosas que haya alguien que paga las cosas y a la gente con la que quedo generalmente sólo ser yo luego me dan por el saco eh luego luego me la clavan a la primera pero les dejo que me la claven

Voz 1025 40:12 claro porque oye no lo dirás por mí eso no no sí a bueno eh

Voz 1241 40:19 vale no no por ti no te echo yo voy a la plaza Santana cuando vaya a Madrid a tomar jamón ya ver cerveza

Voz 1025 40:27 no sé cómo es que se para la gente de la padre sí

Voz 20 40:35 no he dicho eso ya digo esta que te voy a ver es que a mí me da igual quién venga conmigo o que no venga conmigo lo que tengo claro es que yo voy a ir voy yo tengo que pagar dinero para va yo tengo

Voz 1025 40:52 muy bien te da igual no me llames menos igual madre mía no me quedo dormido mesitos te llama y luego dice que les da igual creo que yo tengo que despedir a ver

Voz 20 41:04 yo quiero que quiero que vengas tú

Voz 1025 41:06 bueno yo es vengas tú no vienes

Voz 20 41:09 no pasó hoy a ir eso no va a hacer esto no va cambiar el talara eso no va a cambiar pues oye

Voz 1025 41:16 dónde estás

Voz 22 41:19 bien

Voz 3 41:21 el dije vaya vaya

Voz 20 41:23 es que me voy dime pensé a Miami Tello

Voz 3 41:26 estaba ahí admitió pues sí que voy a

Voz 1025 41:31 no te perdiste tan convencido que tiene cosa hasta cuatro semanas estaremos ahí porque me echan de la radio directamente a la semana que viene hablamos de las elecciones viste

Voz 20 41:40 escucha el programa desde allí Juan

Voz 1025 41:44 haré admira me lo voy a pensar y te lo digo luego ya me lo pienso y lo hablamos venta cuya venta vaya a mí ahí está la frase un abrazo yo

Voz 20 41:54 bueno cuidaros me voy a dormir ahora a ver si puedo a ver si

Voz 1025 41:58 bueno adiós

Voz 24 42:01 gracias iban

Voz 1025 43:18 venga a Estados Unidos porque ahí está y no a Miami bueno en Miami no pero no a Miami como quería porque está carros mayo una historia que no ha encantado que la comentaba Fermín Rebeca la historia de un joven español que un día vi bañados sabes que voy a pelear contra el cambio climático Easy trabajo fijo no he dicho nada Payá a crearon una ONG ya volar en esta historia carros que insisto está ahora en EEUU nos va a contar exactamente el lío en el que se metió en positivo hola carros qué tal estás buenos días

Voz 5 43:52 muy buenos días muy buenos días a todos pues nada aquí estamos en la costa oeste de sobre Estados Unidos ahora mismo

Voz 1025 43:58 en qué parte de la costa oeste porque es muy larga ha costado este

Voz 5 44:01 sí bueno la parte sur estoy ahora mismo en Los Ángeles estoy haciendo una escala una semanita intentando buscar financiación para para de aquí me voy a a Costa Rica a seguir toda la andadura saber hasta dónde llega a ver vamos a contar

Voz 1025 44:14 los oyentes como es esta historia que te paso mañana te das un golpe con la cabeza con la mesilla de noche y dejar tu trabajo todo y luchar contra el cambio climático cómo funciona esto

Voz 5 44:25 luego éramos una fría mañana de en la ciudad de Birmingham de Reino Unido me di cuenta de que de que se que mi trabajo era muy cómodo estaba muy bien un buen salario en una buena situación pero no no me llenaba ahí bueno lo cierto es que te enamora el submarinismo de suavidad ahí yo me dije sino los intenta ahora cuando lo voy a intentar pues bueno apuntaba en ese ir dejé mi trabajo les dio un disgusto Mi padre enorme y

Voz 1025 44:52 me imagino no voy

Voz 5 44:54 me fui a Tailandia con un grupo de gente que que es un centro de conservación in heaven a trabajar con ellos ya ya empezar nuevos proyectos a raíz de toda su historia bueno de hayan hasta ahora pues tenemos quince proyectos en marcha entre Costa Rica o en la mía Si bueno seguimos creciendo de nuestros propios ahora estamos ahora que me problema típico de de encontrar financiación y al un sponsor que que no ayuda

Voz 1025 45:19 lo qué tipo de Jason ahí Bayo Chema cuenta a dos de los proyectos

Voz 5 45:25 bueno pues el proyecto somos ahora mismo bien empecé empecé en solitario pero ahora mismo ya somos catorce personas de de seis países distintos bueno somos todos submarinistas somos ingenieros otros biólogos marinos somos todos gente enamorados del mar prácticamente vamos a decir lleno ochenta todos los proyectos se realizan bajo el agua con botella con equipo sumarísimo etcétera y la y el otro veinte por ciento son son proyectos de ingeniería de monitorizado climático estaciones meteorológicas etcétera etcétera Pero vamos vamos nuestros proyectos el cien por el cambio climático y entenderlo desde el ecosistema sumarios

Voz 1025 46:02 pero a ver que hay un montón de preguntadas aquí te voy a dejar y luego te dice

Voz 1055 46:06 José Luis pero no yo te quería que nos explica un poquito dices que has creado en una ONG pero por lo que las cuentas puede ser perfectamente una empresa que está haciendo estudios sobre cuál cuál es la diferencia en que sois una ONG o que es una empresa

Voz 5 46:19 bueno pues la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos ningún tipo de de profit no sacamos ningún tipo de beneficio de lo que estamos haciendo es básicamente hemos conseguido a base de amigos y contactos equipos de medición sensores que hemos colocado a lo largo del mundo y estamos generando una base de datos abierta al público para que la gente viene a los problemas yo para un dato que yo creo que eso es lo más llamativo el año pasado yo tengo registradas doscientos sesenta y tres horas el debajo del agua es decir buceando eso sin contar lo que se les nota de esas doscientos sesenta y tres horas hemos monitorizado hemos encontrado mucho de plásticos de plástico basura de cualquier tipo que os podéis Gemma Henar en todos los museos entonces la diferencia porque nosotros no somos una empresa bueno pues principal no tenemos ningún tipo de de gente vamos a como ningún tipo de beneficio lo que hacemos lo que hacemos es involucrar

Voz 1025 47:14 a gente a que a que ha Contact sí contar

Voz 5 47:16 que haga lo mismo con sus recursos pero nosotros no tenemos ningún tipo de recurso

Voz 1025 47:20 te va deja a preguntado Geli y nada yo sí

Voz 0181 47:23 quería preguntarte vuestro objetivo cuál es exactamente se decir de acuerdo de los micro plásticos todo esto y tal pero que que es lo que vosotros queréis conseguir au que porqué esa eso ya esa denuncia de de de toda esa contaminación las aguas todo esto ya se conoce lo que es bueno saber es qué qué queréis hacer vosotros exactamente

Voz 5 47:42 nosotros tenemos una una ambición aún sueño

Voz 0322 47:45 no muy grande que es intentar

Voz 5 47:48 dar a concienciar a la gente en nuestro principal objetivo es es que la gente se de cuenta de que de que esto es un problema global que nos afecta a todos y que además de la que va a ser una pena que dentro de muy poco se prevé que vamos a ver pues arrecifes de coral vamos a perder un montón de de viva submarina es que el problema es mayor porque dentro de poco no vamos a poder comer que vienen del mar que es uno de nuestros principales entonces que presume hemos pues lo realmente lo que pretendemos es que la gente se conciencie de lo importante que es el problema que tenemos en los mares con el cambio climático con la prioridad de biodiversidad Hay bueno que de alguna manera todo el mundo report por preservar lo que nos está lo que nos queda todavía queda mucho y hay oportunidad pero tiene la gente que que que sí sí concienciarse motivar y de alguna manera saltar al vacío como a lo mejor hice yo o de la manera que puedan contribuir

Voz 1025 48:38 a cambio vale Carlos parecía que supo que eso es muy genérico

Voz 4 48:41 no vamos a bajar la tierra es decir por ejemplo bajista que tú cuentes en Costa Rica tenéis un proyecto Sama caminos sin plástico en el Parque Nacional Corcobado cuéntanos desde ese proyecto concreto para que entiende la gente que es en concreto lo que hacéis

Voz 5 48:52 bueno pues ese proyecto es otra ONG que se llama el camino sin plástico que están haciendo Patxi prácticamente lo que ellos están haciendo es es monitorizar él o caracterizándose plásticos que llegan a las costas de Corcobado que de alguna manera a poder entender por qué llegan esos prácticos como llegan y establecer estrategias de de de digamos de eliminarlos nosotros con la ONG ganas lo que estamos haciendo es intentar contribuir a esos proyectos con monitorizado ambiental de corrientes marinas por ejemplo estamos yo me he tirado y esto lo digo en primera persona me tirado a bucear con cocodrilos de tres metros a poner sensores de presión para para analizar esas corrientes y para entender cómo se mueven esos plásticos entonces son son sinergias entre organizaciones al final entonces llega llevándolo a al al al campo pues por ejemplo nosotros lo que hacemos poner sensores de medición de de corrientes

Voz 1025 49:45 vale para para que luego otros se se encarguen de retirar ese plástico entiendo que funciona así más o menos

Voz 5 49:51 efectivamente nosotros luego proponemos ideas de de cómo repetirá esos plásticos de que lo que se puede hacer con ellos intentamos involucrar a mucha gente no es por eso que ahora mismo tiene Estados Unidos intentando hacer ruido de esto para para que haya más bonita que quiera intervenir y ayudarnos para para en la cadena de acabar con los plásticos en el mar pues pues llegar hasta hasta la médula es decir no sé si estamos

Voz 1025 50:14 donde tú estás pero hace unos años conociendo a dos chavales surferos que crearon una empresa muy grande se llama ahora cien cada retirar plástico de medio mundo sea buscarlos porque a lo mejor esto usted puede echar una mano

Voz 5 50:26 los conocemos hemos hablado con ellos alguna vez no tenemos ningún proyecto

Voz 1025 50:30 cómo estamos en colaboración en común

Voz 5 50:33 conocemos negaba que podamos las infecciones es en nosotros estamos abriendo los a al llegamos a todas las sinergias posibles

Voz 1025 50:40 muy bien pues oye pendientes de vosotros de lo que haga que lo que sea gay de lo que se pueda resolver Carlos mucha suerte

Voz 5 50:48 muy bien muchísimas gracias por llamarme él nada un placer al corrió atento a esta mañana ha

Voz 1025 50:55 ONG que está trabajando Carlos y con la que está en todos estos pues suerte amigo sea un abrazo enorme en la costa oeste seguimos

Voz 12 51:10 el espacio la última frontera

Voz 3 51:16 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido Gemma la recta final del programa es para nuestro nombre del espacio exterior para el señor Javier Gregori que te cuento hola buenos días

Voz 1055 51:29 los lleva llevo la Estación Espacial Internacional

Voz 1025 51:32 con diez años de parón