De '¿Podrás perdonarme algún día?' a 'Destroyer': Melissa McCarthy y Nicole Kidman como antiheroínas

Voz 1463 02:06 es escrita la noche más importante para la industria de Hollywood los Oscar se celebran este domingo en un año un poco atolondrado en el que la Academia pues eh no ha encontrado presentador después de la dimisión de Kevin Harbour escándalos en Twitter después de esa rectificación sobre la no retransmisión de premios técnicos entre ellos fotografía o montaje eh las críticas de directores como Cuarón no Guillermo del Toro ir finalmente pues es si están incluidos en en la retransmisión de la ceremonia Elio Castro hola

Voz 6 02:34 hola qué tal contento con estas decisiones hombre yo creo que es que la la ceremonia es que lucha contra algo que es casi físicamente imposible que es que

Voz 1463 02:43 se acorta a corta no son muchos

Voz 6 02:45 premios La ceremonia son como son y es como antes me apuntábamos fuera de micrófono que es como adelgazar a un elefante no que un elefante de no sé cuántos pues pese como mosquito pues no tiene que ser algo tiene que ser algo así como largo pues tedioso quizá porque este tipo de ceremonias no están hechos para la la televisión comercial no que es algo que a lo mejor se tienen que plantear

Voz 3 03:06 de hacerlo en Youtube y si no aparte era José Manuel Romero y yo no sé si a ti te parece hola qué tal y si te parece que que el hecho de que no haya presentado aunque se rumorea que pueda aparecer Whoopi Goldberg puede deslucir la ceremonia

Voz 7 03:21 bueno pues en teoría un poco siquiera puede deslucir especialmente por el monólogo inicial no luego por la gala no el de sabio rollo de la gala no nunca tiene problemas por el presentador porque siempre tienen muchos Academia ya anunciado vamos un un sin fin de de estrellas que van a presentar los los Oscar pero ese presentador ese monólogo inicial quizá que es como el termómetro de cómo va a ser la gala político socialmente pues sí sí que se pierde este año y no sé cómo los solventará supongo que con un numero

Voz 6 03:46 se conoce espantar a eh

Voz 8 03:49 pero dejó claro es lo que decía Elio que

Voz 7 03:51 hacer una gala y sobre todo que llevan seis meses Tomás intentando que sea televisiva en presenta en cadena comercial es muy complicado porque buscan audiencia hay esto es una vez al año y tampoco tiene que quedar tanto resultados

Voz 1463 04:02 bueno pues entre esos presentadores estarán José Andrés y Javier Bardem y Diego Luna

Voz 6 04:07 sí entre los hispanos sí parece que José André se va a presentar ya ha dicho la Academia uno de los clips de las películas nominadas a mejor película entonces parece ser que puede ser Roma porque él se ha implicado mucho con el tema latino recordemos que en la pelea que tuvo con el presidente de lo que le costó un restaurante en una de sus hoteles en fines una persona yo creo que muy respetada por la comunidad latina y por la comunidad americana

Voz 1463 04:31 además los restaurantes tienen lista de espera larguísima en Los Ángeles el saque creo que sí que es una es alguien que que que tiene ese esa cosa que la televisión yo creo que también buscan esta gala es tener a caras conocidas

Voz 6 04:44 sí de diversos sectores que presente porque también va a haber un senador también va pero otros digamos figuras del mundo extra cinematográfico que ese que se implican en la ceremonia

Voz 7 04:54 el que simboliza el compromiso latino político

Voz 1463 04:56 pues vamos no hay hijos con el compromiso late muy politico porque decíamos que la favor la película del año ha sido sin duda Roma de Alfonso Cuarón supimos de ella pues a propósito de esa pelea entre Metlicic and después eh Cuarón se quedó sin la Palma de Oro pero ganó en Venecia y ahí empezó su carrera hacia los Oscar diez nominaciones entre ellas mejor película dirección fotografía guión y actriz para Khalid Aparicio la primera actriz de origen indígena que logra estar nominada

Voz 9 05:23 o sea el que se mueve porque mi juego pues ya no quieren jugar todo yo no quiero que juegue ni

Voz 10 05:30 ya no pueden estar hasta arriba yo lo hecho la subida bando Jartum mamá

Voz 1463 05:35 bueno pues qué posibilidades tiene de de ganar mejor película ya que se que cero pero mejor película

Voz 6 05:44 mejor película pues la cosa está si así no porque dado que es una categoría muy especial y que hay que hay que sacar una mayoría absoluta de votos no y que se hacen diversas ponderaciones acepta

Voz 3 05:56 es más difícil que es el presidente del Gobierno en España

Voz 6 05:59 pues eso hay que ponderar no vamos diez también en juicio el pulso pues entonces no pues pues puede ser una sorpresa relativa sorpresa puede que que que que gane que sería muy merecido o puede ser que Green Book pues se se alce con la con la el Oscar a la mejor película yo creo que tiene muy seguro o casi seguro el de dirección el de guión para Alfonso Cuarón y por supuesto el de película en habla no inglesa a a ver a ver otros ese es el nivel

Voz 1463 06:25 Nastun que mide un poco no sé si la la valentía

Voz 7 06:28 la sorpresa no sería sigan a Roma mejor película serial la la valentía un poco de decir vamos a ver

Voz 3 06:33 debe mira vamos a premiar lo que no quiere Spielberg

Voz 11 06:37 es una película en español porque claro lo lo demás ya en blanco y negro lo hemos

Voz 7 06:42 visto INEF les bueno está dentro ya de del juego no cae comentábamos hasta dentro de ellos entonces pues bueno yo creo que y espero que sea así el problema es pues que no sé si es la película de consenso de este año artísticamente yo creo que es la película del año como decías pero a los Oscar ya sabes cómo votan y entonces el consenso puede ir a algo tan buenista OTAN buen rollito como Green Book no que qué es eso que le gusta tanto que nos señala a los blancos en una película sobre racismo entonces pues puede ser la película de consenso Quique Cuarón pues sí que se lleve yp cinta extranjera seguramente

Voz 6 07:17 luego hay una cosa que es curiosa en esta temporada de premios por último que es que otros años pues la la película pues no sé qué productores si sindicado actores y sin embargo este año por ejemplo barata ha ganado Roma pero productos

Voz 8 07:31 pues ha ganado el book

Voz 6 07:34 de actores Panzers osea que está todo muy muy dividido y eso también nos dice que pues hay unas divisiones dentro del mundo cinematográfico en Hollywood no

Voz 7 07:44 el mayor temor puede ser que la película populares taca anunciaron y luego reto

Voz 8 07:48 ya han ganes final gane gane bohemia las indie de yo no

Voz 6 07:53 le le temo muchísimo a esa opción

Voz 1463 07:55 hablabais de Green Book que es verdad que ganó el premio de los productores es la comedia de Peter Farrelly Él era uno de los dos hermanos Farrelly de los de Algo pasa con Mary ICO hizo todo esto protagonizada por Viggo Mortensen y Maher salí Maher sala que suena a Óscar también a repetir la hazaña como actriz actor secundario es una historia espera que este año hay tres pelicula las de temática racial tenemos infiltrado en el de Spike Lee que es una leche bien grande a todos a toda esa blanca votantes detrás mató el racismo tenemos Black que decía un crítico negro en redes sociales hace poco que era la primera vez que había una película de temática racial donde ser negro no era algo malo sino algo de poderío y eso es lo realmente muy importante y luego Greenberg que como decíamos es la película de Peter Farrelly que es una historia de amistad light de critica el racismo sí pero todo como con mucha conciliación

Voz 12 08:46 acaba de llamar un tipo doctor está buscando a chófer

Voz 13 08:50 te interesa no se doctoró en Medicina de soy músico voy a iniciar una gira por el lo más profundo les supondría un problema trabajar para un hombre negro que usted hubiera

Voz 12 09:00 no habrá problemas

Voz 3 09:03 la es que ojalá ganara Viggo Mortensen a mejor actor se lo tiene complicado

Voz 6 09:07 tiene bastante complicado en su categoría eh yo creo que fíjate de las tres que has dicho tú a mí la que menos me gusta es infiltrado en Cúcuta grandes Paulino por nada sino porque me gustan más otras que ha sido me parece más carreras de de Spike Lee esta me parece que es una película de manual de estas que se pueden enseñar en las escuelas de cine diciendo mira si tú quieres hacer una película que tenga este contenido social pero además que sea amable pero además que no se que no enfade que sea tal que es una película en ese sentido perfecta iría a mí me gusta y me lo paso bien es verdad que es verdad que tiene muchos defectos ITA Blas panza pues yo creo que tiene el mérito eso de que en el mundo de los superhéroes haber hecho por fin una película que haya tenido muchísimo éxito muchísimo éxito comercial y es verdad que la cuestión racial es está en el centro o sea que yo creo que que bueno es un buen año aunque a mi me parece que la de Spike Lee insisto me previsto

Voz 1463 09:57 es gorda estas compiten ciudades

Voz 6 09:59 o con calzado por ser Spike Lee no

Voz 7 10:02 Aznar la cara despegue y gana

Voz 8 10:05 People Farrelly puede ser el el me me de la no

Voz 6 10:09 noche Mena ojo

Voz 1463 10:11 bueno es que este año en la categoría de dirección es ahora vamos hemos hablado de los actores ahora retomamos con las actrices pero eh al hilo de la categoría a la categoría de dirección es una categoría muy curiosa porque hay tres extranjeros un negro todas unas fatal pero es que es la primera vez que consigue estar nominado en dirección en los Oscar con toda la carga que lleva tiene un Oscar honorífico pero ninguno por dirigir una película y está Alfonso Cuarón por México que es verdad que haciendo Oscar por Gravity y Pavel Word y además un griego Yorgos la antiguos por la favorita esto e están peste este abrirse a lo extranjero que bueno es un poco el Hollywood del Billy Wilder y si luego

Voz 6 10:49 dicho también no sea de todo o sea yo creo que sí que es un un reconocimiento de que Hollywood está abierto siempre al talento de arriba seguida de la diversidad no y entonces ahora yo creo que en esta categoría sí que es verdad que Cuarón es el el favorito como en la de actor que antes mencionaba así se nos escapó decir parece que Rami Malek pues puede ser en el gran triunfador de la noche no por bohemia Rapsodia

Voz 7 11:10 si no es muy curioso cómo se abren a a la diversidad y es verdad que mirando las la categoría de mejor cinta extranjera los directores nominados dices yo creo que si los americanos en Irán realmente van a decir tenemos un problema

Voz 6 11:23 más porque hay más nivel casquillos hasta

Voz 8 11:26 edad está Word

Voz 7 11:29 pero es que hay mucho nivel en esa categoría después no los hay entre los actores a mi me encantaría que lo ganara Viggo Mortensen porque creo que está maravilloso y los otros juegan a favor con lo que siempre le gusta mucho a los Oscar

Voz 1463 11:39 la transformación física Christian Bale

Voz 7 11:42 en mil ocasiones está muy bien ir Rami Malek pues parece que que parte en cabeza y lo tiene acariciándolos

Voz 1463 11:47 las actrices porque Glenn Close después de ese discurso de los Globos de Oro se posicionó en primer lugar Lady Gaga bajó totalmente pero no sé si pensáis que la cosa ha podido cambiar Ike Olivia Colman puede ser la tercera en discordia

Voz 6 12:01 yo creo que está entre ellas dos eh pero la verdad es que Glenn Close ha estado sino me equivoco siete veces nominada por películas que bueno Atracción fatal no sea hemos crecido con Glenn Close Inuncat un Oscar no Ogilvy y eso me parece que también puede ser que la que la Academia a uno de esos ejercicios de compensación que porque la película es flojito Se salva únicamente a la buena esposa no que que están poco olvidada ya que no era una gran película pero ya realmente es la que levantara la película pero sí me parece qué puede hacer esos ejercicios de de compensación yo creo que fíjate la favorita puede ser la más perjudicado la que salgo un poco más perjudicada de la noche me da esa también impresión porque partían poco también como favorita no al principio de nominaciones y luego se ha ido desinflando

Voz 3 12:48 o sea que los Bafta ganó todo menos lo importante en lo que va vela

Voz 7 12:53 la película confían mucho buenos y nos lanzamos que que está jugaron por delante es es una película de las tres actrices que realmente son tres protagonistas las han dividido por categorías para entrar en todos los premiados judoka apostar apostaría por Olivia Colman yo creo que está gustando mucho su papel que es muy muy complicado Irán una película mucho más solvente que que la del Glenn Close

Voz 11 13:12 pero pero lo veo lo veo abierto y puede

Voz 7 13:14 jugar mucho a su favor el efecto este contrapeso de de Hollywood vamos a despedir Arlen Cole Glenn Close puede ser su última oportunidad de tener la única ya el Oscar entonces eso puede influir mucho en detrimento de un Olivia Colman que es un un rostro puramente casi televisivo hasta ahora

Voz 6 13:31 la tengo papeles muy pequeñitos en el cínica a partir de ahora

Voz 7 13:33 se va a hablar mucho de ella cuando se reina Isabel II

Voz 1463 13:37 Nos queda mucho por ver bueno también eh animar desde aquí a ver si hay suerte es el séptimo director español que opta a un a un Oscar por mejor cortometrajes Rodrigo sorgo y en por madre e hija bueno pues esperamos que esta vez sí se consiga un Oscar para España y además madre que es un corto que que está muy bien si hay otro española Nuria González que producen cortometraje de animación irlandés que se titula la ETAP termine a esta finca Ada en Irlanda en una empresa de cine de animación así que también le mandamos mucha suerte a ella y bueno sólo decir una cosita ya a dar paso al primer estreno porque tiene mucho que ver es que en las mujeres en esta gala pues se siguen siguen siendo muy pocas las nominadas un veintitrés y un veinticinco por ciento de las nominaciones son para mujeres esto quitando las interpreta las las digamos que cada candidatura sabes y lo digo interpretativas que sí que están muy muy aquí paradas aquí hay pues cincuenta y tres mujeres nominadas frente a ciento cincuenta y nueve hombres entre las que se han quedado fuera pues dos directoras que estrenan película esta semana

Voz 14 14:39 todo nada ir

Voz 1463 14:45 eh los Oscar se podrán seguir en cadenaser punto com y en los servicios informativos de la Cadena SER con José Manuel Romero y en las redes sociales ya que estén muy atentos esa noche decíamos que vamos con uno de los estrenos que sí que ha conseguido alguna nominación pero no de las más gordas tiene mejor guión adaptado mejor actriz para Melissa Mc Carthy mejor actor de reparto para Richard Grant es eh podrás perdóname algún día la película de Mariel Heller que bueno es la historia real de la escritora Eli Israel EE que acuciada por las deudas después de años sin encontrar la inspiración y la falta de credibilidad de los editores pues comenzó a falsificar cartas de escritores

Voz 3 15:22 famosos con ayuda de su amigo gay restos los otros no

Voz 15 15:26 venga hombre yo ido quebrando con ellas todo hay gente esperando no es necesario que me falte al respeto a ustedes han vendido libros míos y quién es usted SGAE tenemos muchos ejemplares de su último libro

Voz 1463 15:41 Elio qué te ha parecido pues este último libro

Voz 6 15:44 este nadie quería era una biografía de Dauder y además me parece que la boicotearon con era una biografía digamos poco oídas a su entender bastante poco respetuosa no entonces es curioso la película la verdad es que empieza de de una manera que parece que no te va a enganchar pero yo creo que poco a poco te va interesando de esta mujer que falsificaba cartas de famosos no hoy en plena era de los Freak Music de las cosas falsas de lo que debemos creer o no debemos creer también nos pone muchas veces en duda de que si todo lo que hemos aprendido ha sido es verdad o también ha sido falsificado de alguna manera sido falsificado porque todo ha sido un poco interpretado Neue es decir que sí que veamos una carta y que parezca real no podemos por supuesto que real de un personaje histórico dices bueno quién intervino en esta carta realmente la escribió realmente no se Napoleón hola escribió o alguien se hizo pasar por él no entonces por otra parte me me gusta Melissa Mc Carthy en este papel porque normalmente la asociamos mucho a la comedia gamberra hay desmadrado y aquí está haciendo un ejercicio de contar mención eh muy muy muy grande en papel poco habitual no y sin embargo yo creo que tiene hay camino por desarrollar osea que yo pero es una película para ver tranquilo para ver no es que sea un gran peliculón pero es una película curiosa

Voz 1463 17:00 y luego es un papel nada agradecido porque mira que es arisco el personaje

Voz 7 17:05 sí sí lo que me gusta mi de la película especialmente yo creo que es el aparte de guión creo que la construcción de la heroína está bien hecho porque te da esa esa visión de que no sólo es una falsificador sino que tienen problemas en casa su soledad que es un un ser que sólo sabe convivir he aprendido solo a convivir con su gato entonces esa parte de la construcción en una película que siempre es más complicado porque tienes menos tiempo que que la televisión de donde yo estoy acostumbrada a esas anti heroínas pues sí que me gusta ahí realmente les sorprende porque yo creo que es una película que debería haber tenido quizá algo más de reconocimiento porque es un biopic Nasser y curioso que por ejemplo el de el de el vicio del poder no también es el ha jugado muy a favor Alan Mackay los insertos que tiene la película pero yo creo que tenía bastantes posibilidades porque es una historia que que no estaba explorada mucha gente no no lo conocía dirigida por una G Melissa Mc Carthy es que esta espectacular Isaac agradece mucho este nuevo registro porque la cambia totalmente en el imaginario de la gente y como la teníamos eh pensada y leída noes

Voz 1463 18:06 a mí me parece interesante como película sobre la soledad y luego lo que decías de las falsificaciones es que a mí me recordaba a Max Aub que es inventaba este tipo de cosas en Mentón pintor eh que dijo que era amigo de Picasso se inventó una biografías inventó que había descubierto los cuadernos todo lo había hecho él hizo una exposición en México hasta qué punto jugaba o no con con los lectores hasta qué punto este lado humorístico no de de reírse un poco de que aquí me parece que sí que está muy bien apuntado en esa elite literaria o intelectual no que se muere por tener un ejemplar cuando en realidad no sabría distinguir

Voz 6 18:42 si eso no no no y que hay escenas que te dicen oye pues mira sabemos es científicamente veo legalmente que esta carta no no es de la autora que vendemos no pero la voy a seguir vendiendo no porque Isidro que dices tú bueno no solamente en el mundo de la literatura y de la historia del periodismo hasta el tema de despido sino que está que se inventó cuántas veces se habrán inventado cosas así no

Voz 3 19:06 pero no habríamos dicho cosas mal herida en las clases

Voz 6 19:10 claro no pero bueno por lo menos no no no inventadas o sea que yo creo que sí que es una sola película a tener en cuenta

Voz 1463 19:16 pues Melissa Mc Carthy está nominada al Oscar también creo que es la que junto al It's a la que menos posibilidades tiene pero bueno ahí está podría darse la sorpresa Illa destacaba que precisamente el lado oscuro de su personaje que es una lesbiana antipática que vive con su gato era lo que más le había interesado

Voz 17 19:32 a jugar en las es hubo una a una

Voz 1463 19:37 la calle de lo que más les gusta es que

Voz 8 19:40 mucha gente no conocía la historia de Israel se me gusta la idea de que van descubriendo la ella y su trabajo es una historia maravillosa sobre gente olvida

Voz 18 19:48 dada invisible que ha quedado en el olvido hoy me maravilla lo que ya fue su historia ya ha sido dado trabajar con esta directora creo que debería decir esto más en redes sociales pero que no las

Voz 8 20:01 los osos Miriam mismo Haris

Voz 1463 20:05 bueno muy sincera Marisa Carthy pues vamos a Rosa con otro estreno también de otra directora que no ha logrado nominaciones está así que no ha logrado ninguna es de de Karin Kusa ama la directora de películas como Jenifer Body o de series como Half al Can Fire destruye es un thriller de venganza con una irreconocible Nicole Kidman que es interpretada en dos tiempos digamos que cuando cuando era joven y era una policía infiltrada en una banda de bueno de atracadores y de narcotraficantes aquí en la actualidad como agente eh acabada que pues quiere determinar con aquellos criminales con los que convivió

Voz 7 20:41 y cosas peores

Voz 12 20:46 yo es culpa mía

Voz 20 20:52 celoso

Voz 1463 20:53 sus

Voz 20 20:55 no quería eso

Voz 3 21:00 pues eh Nicole Kidman en uno de esos papeles que gustan a la Academia pero que no justas

Voz 6 21:04 sí pero pero que ya quizá estamos un poco saturados de cíclico de de actrices que eso que tienen que afear Seo desfigurar sin Boko el rostro para no para para tener así un reconocimiento ya lo hizo ella en las obras que se puso a nadie que fue tan conflictiva

Voz 3 21:20 cuando podrían haber encontrado a una ley digamos

Voz 6 21:24 también no no no bueno pero la película yo creo que no está min me vamos te distrae sufrir una película de tensión que yo creo que está bien juega con el efecto sorpresa ahí está bien construida porque te iba por un sitio y digo más para no destripar pero pero bueno la película se ve bien sin ser mucho mucho sórdida muy thriller negro quizá muy tópica no de los de los papeles en este caso quizá quizá un poquito menos porque es una mujer no la que la protagonista con problemas de alcohol con pasado turbio con no sé qué hay en fin pero yo creo que que la película para quién busque solamente eso pasar un un rato más o menos bueno viendo un thriller pues está bien

Voz 7 22:06 sí yo lo que decía Elio el problema de la películas que ya la hemos visto que no vale con colocar a una mujer en el centro de de la historia es el problema que creo que lo confía todo a esa mujer y ya la interpretación queman que está bien pero bueno está transformada físicamente y el despliegue que hace es verdad que los andares son muy lo ha dado mucho no que Cowboy pero también es verdad que que se colocan en el centro la trama una mujer masculina izada que podían haberlo hecho de otra manera no no digo que tenga obviamente que hay que hacer una mujer sexy pero de otra manera creo que es un poco todo forzado en en en la película y luego claro es un thriller al uso violento y quizá lo que más me interesa de los momentos de la película y el más emocionantes la exploración si de la relación de Adri hija no de cómo ha y está vacía por dentro ese personaje de Nicole Kidman y no quiere relación casi con nadie está está rota y llegó un momento en el que no puede seguir ni siquiera con con su hija le hace seguirá adelante y esa es la parte más interesante de la finca no toda la parte de thriller violento

Voz 1463 23:08 a mí fíjate que me parece que sí que es es todo muy forzado y que ese giro final me parece un poco tomado no me gusta me sentó mal lo adora pero es verdad que a mí me hubiera interesado mucho más del saber cómo llega con romperse un una policía os alguien que sin filtre cómo llega a empatizar con ese grupo o a querer seguir con ese grupo eso somos me parece más más novedoso o que me interesa más personalmente como para para saber qué cosas hace que el amor es el amor es la amistad es el el sentimiento es la explotación laboral en la policía que es que es lo que hace que esta chica acabe E dé un giro a su vida no pero bueno yo creo que es una película que es fácil de ver y es verdad que en este caso no se merecían merecían las nóminas

Voz 6 23:52 tuvo para los Globos de Oro de laminada

Voz 8 23:54 la siempre

Voz 7 23:57 pero es verdad que utilizar el alcohol es Fassi para para para

Voz 6 24:00 entrar en la historia que no queremos decir más

Voz 7 24:02 es como te hace entrar en la historia asunto

Voz 1463 24:05 digamos con otro estreno que está dirigido también por una mujer es eh Mimi Ledger que bueno recupera la figura ahora muy reivindicada porque también hay un documental nominado al Oscar sobre esta mujer que es la abogada jueza Ruth Bader Ginsburg que con Felicity Jones de protagonista

Voz 21 24:21 discriminación por sexo contra uno que cosas si un tribunal federal fallara que esta es inconstitucional podría convertirse en el precedente en el que se pasaran en el futuro con hombres y mujeres juntos podríamos derribar el sistema in pues te discriminación lo es

Voz 1463 24:47 muy interesante lo que hace esta jueza y muy interesante también el documental R G R B G siempre lo digo mal sus nominado a los casos de esta feria que sigue en activo a sus ochenta y tantos años

Voz 6 24:58 es de cinco eh y que hizo este cambio de decir

Voz 1463 25:00 bueno sí voy por la discriminación a los hombres a lo mejor entienden que también hay una discriminación hacia las mujeres muy inteligente que apareció la película

Voz 6 25:07 bien entretenida muy comercial decíamos eso de un buque está muy bien vamos contando contando la la historia bajo los estándares de Hollywood más normal nos por así decirlo pero se ve con agrado y lo curioso es eso que utilizaba una discriminación hacia un hombre

Voz 12 25:22 luchar por las mujeres el Felicity Jones yo creo que que está bien que tampoco tópica no un poco y sobre todo al principio pues poco sutil en algunos ejemplos que pone cara demuestre esa esa discriminación

Voz 3 25:34 mejor que Rémy Malek

Voz 7 25:38 es bueno es una película amable que presenta pues es la llena de tópicos para presentar esta historia tiene un una primera parte muy familiar que que bueno es interesante en algún momento la parte por el apoyo que tenía de su familia por entender que también bebía mucho de su madre del espíritu feminista en esa época que él había que él había dado pero luego a la película se centra en el en en el juicio de por esta discriminación no contraria en este sentido y bueno es interesante eso pero se queda ahí pero bueno es un buen rato de

Voz 1463 26:05 pues es muy interesante estos estos estrenos recordamos que a él se estrena la tercera parte Cómo entrenar a tu dragón para los que tengan niños luego hablaremos de niños con la serie de Berto dos películas de autor Pajaros de verano de Ciro Guerra muy interesante para saber los orígenes de narcotráfico antes de Pablo Escobar vuelve Godard eh vamos a así podemos escuchar a Godard hablando de Catalunya esto fue en Cannes le preguntábamos porque es es una película colapsen la que habla de todos los problemas del mundo iraquí bueno aparece una cartel a no que pone Homenaje a Cataluña le preguntábamos bueno señor Godard esto es por Orwell o por Cataluña

Voz 12 26:43 yo quería referirme al libro Homenaje a Cataluña

Voz 1900 26:46 que George Orwell escribió en mil novecientos XXXVIII durante el montaje estaban ocurriendo los últimos eventos en Cataluña y Orwell ha inspirado a todo el mundo desde los clásicos el cine clásico que me interesa de Eisenstein por ejemplo es anarquista como lo era Orwell el cine independiente está muy cercano al anarquismo por eso quise referirme a Orwell ya la Cataluña actual porque el cine es como Cataluña que tiene muy complicado existir

Voz 12 27:16 que hay crisis

Voz 3 27:19 pues Godard y todos los turistas salieron corriendo de la sala he visto exactamente

Voz 1463 27:27 lo bueno de Godard con su puro a través del Face Time no de la rueda de prensa recomendable también que sepan que ha rodado muy poquito que casi todos son escenas de películas que recuperado de citas literarias todas con narradas por su voz en off pero muy recomendables siempre ver qué ideológicamente Godard sigue igual que siempre así que os despido gracias Elio

Voz 3 27:48 gracias a los otros usuarios para los Oscar Suecia bueno José Seguimos ahora con series vamos