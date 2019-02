'Mira lo que has hecho': Berto Romero y la paternidad moderna en una sociedad esquizofrénica

Voz 1934 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes hicieran una contracción

Voz 3 00:27 dos de las de que me televisión Dani Garrán hola a ser padre no voy a ser padre pero podría de todas las habría porque bueno quince nadie aprendido por todo lo que vendría Becerra para tener niños que no conozco

Voz 5 00:48 no yo estoy segura de que hará las hay no cobras tanto ya ya saben que lo bueno cómo ha sido todo acercamiento a la Zapatero

Voz 0457 00:56 pues mira me visto ya la segunda temporada de de mira lo que has hecho la la Feria de de Berto Romero que ya está disponible en Movistar Plus es de lo que vengo hablaros avanzamos tres años desde el final de la de la primera temporada cuando Berto y su mujer Sandra tienen a su primer hijo llegamos ya a esta temporada de seis capítulos en la que todo se complica porque en esta ocasión está embarazada de mellizos y además tienen que lidiar con Lucas su su primer Nene que no es nada fácil

Voz 6 01:27 nunca fue buscado por todas partes no lo encuentro no basta

Voz 7 01:30 castings casi tres años absteniéndose seguiría uno rebotes que no son normales

Voz 8 01:36 Lucas Oil

Voz 1934 01:39 precinto que es jugar con él

Voz 8 01:42 a ver qué pasa que permanece inmanente

Voz 9 01:47 Marlon Sandra universos distintos

Voz 7 01:50 Superman Iron Man no comparten Universo Superman iban Maxi Iron Man y Spiderman Superman Spiderman no aunque de este tirando su patrimonio por el retrete aún sigo teniéndolos superó más poderosos los norma con chaval prefiera Superman tú lo cuentas estanterías a niños bueno pues

Voz 6 02:07 entre puesto en serio verdad

Voz 0457 02:09 decir que es difícil el chaval también Berto tela eh

Voz 9 02:14 claro que complica la series como como veis

Voz 0457 02:17 pero la serie en sí también se complica porque además de los problemas que los protagonistas tienen para para confió a sus trabajos y sus vidas privadas de un embarazo de mellizos pues hay que sumar que Berto que se interpreta a sí mismo la afición está rodando una serie también sobre su vida

Voz 9 02:34 hay que estar casado también tiene su cosa buenas e se ella se a mí me flipa estar casado a que Zimmerman

Voz 6 02:39 mira si le gusta que se ha fabricado la Familia medida no

Voz 9 02:43 la serie claro ya que habéis empezado bien sí muy bien la verdad muy bien tiene hace de ella Belén Cuesta es que no es ellas Tap parcialmente basada en ella pero no es ella no es un poco raro para nada no

Voz 0457 02:58 por qué no es ella no es raro porque es buena esta feria que grababa con con Belén Cuesta con la que se lanza a eso que llama la meta ficción pues ayuda también a a la sería establecer constantemente un paralelismo con con la realidad de esta manera podemos ver cómo la vida de Berto comienza a desmoronarse ya desviarse un poco de esa serie que está grabando que en realidad en el camino que que él querría seguir y claro a la familia la ida de la serie

Voz 7 03:23 pues tampoco le gusta bueno que que os parece falta mucho trabajo hay que tocar el sonido el color y tal

Voz 1934 03:28 yo no me parezco esa señora mamá porque no eres tú por eso no lo hemos puesto tu nombre es un personaje un personaje que es tu madre creo que Mis amigas deducir aunque soy yo ese personaje el mi madre pero no eres exactamente tú es una versión de Ci la versión que más le conviene a la serie porque conviene a la serie que tenga esa voz de pito sí es una versión de mi mejora me por lo menos no tranquila Ángela yo tampoco soy tan mayor Pepe no lo tiene tan pequeña por cierto

Voz 7 03:53 no lo estoy entendiendo sea esos personajes no sé vosotros están basados en vosotros sí pero no son vosotros es una ficción así es como te ves no no quiero decir eso menos mal me molestaría que me diera como un puto dinero para un coche el a mi hijo vale técnicamente es verdad pero ya sellado hace sin matices que matices pues por ejemplo que te lo devolví después de un año y medio que querías que lo pusieran los créditos después de un año y medio el hermano les devolvió el dinero porque no era un puto borrón

Voz 1934 04:16 la salida se oye pues yo no sé si quiero que cosas que me han pasado una serie yo tampoco es mi vida privada y no quiero que sean de dominio público además

Voz 6 04:24 los papás no era tan estirado les tu opinión ITEL están dando

Voz 7 04:28 cómo podía ser tan egocéntricos para pensar que estoy hablando de vosotros cuando solo estoy hablando de mí

Voz 1463 04:33 bueno esto de la meta aficiones tienen sus problemas da para mucho Daniels hablado de esta serie con sus protagonistas y creadores os convierto Romero también con la actriz con Huarte que esta fantástica con más actores que que participan Icon el nuevo director con Javier Ruiz Caldera qué bueno es un fichaje Arzo que te han contado

Voz 0457 04:52 ah pues mira me interesaba mucho es Roberto hablar con Berto de de cómo se había lanzado a esto de de auto ficción y cómo trabajaba con con los guionistas en este sentido y esto me contaba

Voz 0057 05:03 es es muy parecido a escribir cualquier otra ficción tú te distancias en cualquier ficción

Voz 10 05:09 para escribirla e ir en esta es es igual

Voz 0057 05:16 los materiales con los que trabajo siempre son se repetían que pasar un filtro y es que tienen que ser adecuados o pertinentes para la de queremos contar tres yo no voy a forzar a contar historias reales mías anécdotas sólo porque está haciendo un alto ficción ni al revés entonces yo simplemente pensamos historias íbamos como la trama maestra por ejemplo esto es lo que queremos contar y luego no sólo yo los tres guionistas intentaban meterle la mayor cantidad de de verdad

Voz 0457 05:51 de hecho me llegó a comparar Berto un poco lo lo que hacen la serie mira lo que hace chocó con Fargo fue esa es la la ambición de ver de confundir un poco al al espectador no de de que hacían los hermanos Cohen de decir que está basada en hechos reales invitarle a jugar no poco con los límites de la realidad y la ficción

Voz 0057 06:11 no hay ninguna voluntad ni de explicar mi vida que tampoco da para una serie ni de nada más es simplemente usar ese recurso que yo creo que es interesante porque cuando

Voz 11 06:20 pero cuando juegas con tu supuesta imagen

Voz 0057 06:24 pues es como cuando tú ves una película ya principio pone basado en hechos reales los Coen lo lo hacían a principio de Fargo no es verdad es mentira pero eso coloca al pueblo en un sitio distinto e interesante

Voz 0457 06:37 sí también hay hay varias escenas por ejemplo en las que Berto claro que se interpreta

Voz 3 06:41 maravillosas eh

Voz 0457 06:44 conocido por la calle no hay también juzgado por el resto de los padres por por su condición de famoso también le preguntaba porque quería saber si si esto le preocupa un poco en la vida real impulsado la seria para mostrar esa frustración

Voz 11 06:57 yo creo que es un ejercicio casi psicoanalíticos de expresar miedos de los fantasmas rincones oscuros pero todo

Voz 0057 07:08 el equipo guionistas para eso es lo bonito de la ficción y en un momento da la serie le metió una bronca

Voz 10 07:16 a la gente que me pide fotos me desahogo hoy les les insulto hoy

Voz 0057 07:22 lo hice porque lo haces porque te gustaría hacerlo lo mejor si hubiera apetecía hacerlo tengo una serie ver lo meta ahí claro

Voz 0457 07:33 de ferias hablando también de de de de como sabe como creador de cómo utiliza serie para expresar o más que expresar más bien vomitar no ciertos puntos de vista o temas que que tienen la cabeza nos contaba pues pues que era muy feliz con con toda libertad creativa que tenía yo es que reivindicó mucho el papel de la ficción

Voz 11 07:51 como como una herramienta liberadora es como cuando juegas a un videojuego a mi me gusta los videojuegos donde de estos de guerra Matos un montón de gente quiere decir eso que yo mate gente me guste hacerlo no

Voz 0057 08:03 pero en el videojuego así para eso está para que hacemos una serie para revolver nos las tripas las nuestra las de los demás

Voz 1463 08:10 bueno pues la verdad es que esta serie pues viene así un poco incluida en esta oleada de ficciones semi realistas que han creado varios cómicos por ejemplo Luis infantil o Philippe Bach feed back siempre lo digo mal o incluso aquí en España pues lo había hecho Ignatius con con el fin de la comedia acá cual se parece más para vosotros

Voz 0457 08:29 mira yo le pregunta Berta and antes de que hablemos sobre sobre estos referentes no en los que se podía haber fijado para su serie Mencía precisamente que se fijó en ellos pero para evitar caer en lo mismo

Voz 0057 08:41 yo he usado contra referentes yo he intentado tener claro lo que no quería hacer antes que lo que quería hacer que esto es yo creo que es interesante Bellón por ejemplo a tenor de lo que de lo que me comentas no quería hacer Louis si no quería hacer Louis ni el fin de la comedia ni tan sólo sea infiel o o Larry David o cualquiera de estas porque me aterroriza es venir los periodistas y el público a decirme bueno has has hecho algo que ya hemos visto entonces durante el proceso de creación de la serie lo que intentamos es encontrar nuestra historia nuestro tono y una vez lo hemos hecho

Voz 10 09:19 he visto series de de

Voz 0057 09:22 también frecuentemente de cómicos que tienen su propia historia

Voz 11 09:26 como Master of no como FLI Bach como catástrofe hay con las que he encontrado conexión incluso con Killing

Voz 0057 09:35 que no no es lo mismo en para nada pero de repente encontrado conexión me da la sensación de haber entrado como en un terreno que otros están explorando pero no te sé decir dónde viene uno traga tragar tragar tragar y luego vomita algo que tiene muchos colores buenos días

Voz 1084 09:53 frente ese visto bueno

Voz 0457 09:55 ha visto bueno también es un poco

Voz 1463 09:58 es lo que hace a Woody Allen en sus primeras películas cuando él se ponía como protagonista no que era un alter ego de él contando cosas que sí que podían pasarle en su vida pero siempre te quedaba esa duda de si había tenido una novia cómodo hayan Quito en Annie Hall o no no no sé

Voz 1084 10:14 no a mí me puede recordar pero creo que que es muy propio y muy español lo lo que hace y quizá el recuerdo que puedas tener hoy perdón el voto

Voz 10 10:22 que es hoy

Voz 1084 10:25 es curioso porque lo hilo centraba sobre todo había parte de su vida familiar indudablemente no que era soltero separado con sus hijas y demás pero era su trabajo como como monologuista Bertolo podría haber centrado en eso no de cómo va haciendo bolos o cómo va con buena fuente de monologuista no lo ha centrado en la paternidad y la maternidad y en el entorno familiar y en la familia eso también es muy español porque su familia los secundarios son muy buenos desde los amigos hasta el hermano hasta la madre entonces eso también conecta mucho yo creo con con nosotros y no es una serie de pareja o de hijos au de laboral sino que es una serie familiar y es una sátira muy muy chulo

Voz 1463 11:04 pero ojo porque Buenafuente tiene un cameo en el capítulo final

Voz 8 11:07 ella veía y luego tienen una

Voz 1463 11:11 cosa que yo creo que en esta temporada también por la aparición de Buenafuente pero también por el propio personaje que se ha creado Berto de de sí mismo que es atreverse hacer un personaje muy muy oscuro o que lo puedes decir jo es mejores machista no en la serie

Voz 3 11:28 qué aporta aparte me hay una cosa que me gusta mucho es que se esté haciendo de la media en España que teníamos esas comedias de televisión generalista dramas o thrillers y ahora ya tenemos más interesado

Voz 0457 11:40 el drama que que llevamos tiempo viendo en pues en Estados Unidos y que las hemos comentado y que no se nos han encantado siempre parece que que ya que llegan aquí pues no deja de ser un un reflejo un poco quizá un poco caricaturizado lo que hace Berto de cómo se llega a ser padre en la sociedad actual de cómo hay que comportarse para ser un padre moderno para estar en la onda y con el día a día mira escucha

Voz 9 12:07 pues es la clase de esto sabía una madre que les estornudar en la cara pues es

Voz 12 12:11 claro no les diga nada puede los encuentros cada día que en qué alegre a todo hay que tener un niño no sólo miseria e no te vayas a arrepentir todo ahora hago me arrepiento lo devuelvo

Voz 13 12:23 no no no tranquilos

Voz 8 12:26 tampoco hay que gritar de uno en uno de unos compartí Lucas Lucas aquí tienes tu merienda vejado dejado cariño

Voz 14 12:37 no podemos competir con eso con que con hamburguesas fría si no pasa nada nada que su madre Soledad crema de brócoli no hay mierda de esas estas hamburguesas frías tienen más sabor que todo lo que han con esta semana juntos

Voz 8 12:48 ya saben Laura que comen eso se pregunta mamá dónde habéis comido muy bien

Voz 6 13:01 imaginando Juan ganar comprando hamburguesas a mansalva

Voz 1084 13:05 Abengoa de la SER y especialmente va a conquistar esta segunda su cruzada un poco también anti runner once me tiene loco al tipos

Voz 0457 13:13 le pues mira además de de todo esto de de la alimentación de los grupos de de padres de Whatsapp que deben ser terroríficos las tenemos también las funciones del colegio aguantando a otros padres que que son muy pedante

Voz 1934 13:26 el conciertos por la tarde porque vamos tan pronto es una

Voz 6 13:29 esto entre escuelas las familias quedamos en un que por la mañana Arroyo

Voz 9 13:32 anda si la voluntad del método de enseñanza del centro es crear lazos con otras comunidades educativas así no tenemos suerte de esas que reparte también zumo de naranja con cianuro nos va a venir bien aguantar el espectáculo es la verdad es que

Voz 0457 13:47 el capítulo capítulo muy bueno pues yo le preguntaba Alberto sobre sobre esta forma retratarnos y es una caricatura real de los padres de la forma de de educar a sus hijos hasta qué punto pues es a Ali y hasta qué punto pues lo está exagerando y esto me contaba es

Voz 0057 14:03 cierto que nosotros no lo que intentamos no es es no juzgar pero sí retratar ya es la primera temporada ocurría que

Voz 11 14:13 tratábamos una sociedad un poco esquizofrénica e invocó sobreactuado pese a unos padres sobreactuado que implica

Voz 0057 14:24 de más que leen de más sobre la paternidad que racional

Voz 11 14:28 dicen todo de una forma obsesiva en esta segunda temporada en la que todos los personajes tan en crisis todos los personajes tienen miedo de convertirse en lo que no son o o a perder lo que tienen o haberse equivocado en sus decisiones es verdad que este retrato es como muy continuo

Voz 0457 14:44 desde es verdad lo que dice la redacción

Voz 1084 14:48 siendo malo

Voz 0457 14:50 que en esta segunda temporada los los personajes que ya conocíamos pues están cómo llevados un poco más al límite que dejan de lado muchas veces el tema de la de la paternidad para enfocar pues otros problemas que tienen hitos altos están

Voz 0057 15:03 planteándose qué hacer con su vida si los ligues que por las noches son los adecuados Si su salud está ahora manos a la obra para volverse un runner Si Si las decisiones que están tomando los hijos en el cuáles son las adecuadas a queso someterlo a debate casi parecieron referéndum es verdad que va por ahí pero tampoco yo creo que no es premeditado no sale solo sea empezamos a vomitar cosas no salen nuestra visión de del mundo que es un poco perpleja porque yo creo que lo que sí que tiene esta sociedad ahora es que cuando la contemplas yo me quedó como paralizado tengo tengo tantos estímulos pasan tantas cosas todo el mundo está tan nervioso que la serie tiene eso está laSexta nerviosa está tensa

Voz 1463 15:51 la verdad es que hay una escena en la guardería en una asamblea de padres en la que hace una parodia del proceso que si bien

Voz 3 15:58 no escuchamos

Voz 15 16:02 la clase a nuestros hijos esta clase se llama la casera la ratas sí y la otra línea Se llama la clase de los pandas y también están los delfines y los leones les gustan los animales pero desde el finés hispanas está bien porque son animales muy simpáticos pero las ratas sí yo también lo pienso reconozco que yo fui la primera sorprendida pero lo escogieron ellos higiene creemos que es importante que empiecen a tomar sus propias decisiones vertederos las de ese estaban con los que las ratas son animales asquerosos y portadores de enfermedades saber deja y queremos que nuestros hijos sean los ratas

Voz 6 16:32 deciden ponerse yo qué sé los tumores

Voz 15 16:38 exigen poner son los nazis o los de la ETA porque no es que el derecho a decidir tiene que tener unos límites

Voz 9 16:44 el digo yo a ver una cosa

Voz 7 16:47 si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar

Voz 6 16:51 qué os parece bueno aunque es un derecho a decidir castrado

Voz 3 16:55 su nombre

Voz 0457 16:58 mente pues claro yo le pregunta Berto si con esta escena lo que quería era pues explicar el derecho a decidir y esto medio

Voz 0057 17:05 jo nunca nos planteamos ideológicamente ningún en ningún sitio pero sí que teníamos ganas de de de explicar cómo todo lo que nos pasa la vida se filtra hasta el rincón más insospechado como una reunión de padres puede acabar convirtiéndose en un debate velado sobre lo que está pasando en en el mundo a nivel político me gusta mucho esta forma esquina de tratar las cosas no

Voz 1979 17:32 bueno desde un ángulo

Voz 0457 17:34 esperado es verdad que la serie está más más tensa como como decía Abertis se nota puede ser que también sea porque la sociedad está más tensa eso es lo que opina le preguntaba si él con tres hijos que tiene en la vida real nota que haya

Voz 11 17:50 puede niño fobia a su alrededor no no es no sé si hay niño fobia hay todo fobia pero yo creo que la vida

Voz 0057 17:58 la habido siempre simplemente ahora parece que nos damos más cuenta porque la gente grita más pero me parece bien que haya espacios a mí me parece bien que haya hoteles donde en no vayan niños ión tras que sean eminentemente familiares sea que problema y con eso no creo que sea niño fobia o sea así hay diferentes opciones si p'alante lo que sí que hay es muy mucho postureo asiático te caen mal los niños pues estas lo lo gritas a los cuatro vientos y crear un grupo

Voz 16 18:26 en Twitter de gente que que

Voz 0057 18:28 grita contigo hay más ruido pero yo creo que lo los problemas y las sensibilidades mil

Voz 1463 18:34 la verdad es que es es una ser interesantísima porque con esto de la comedia permite hablar de muchas cosas muy yo creo que el coger la paternidad que luego la segunda parte vergüenza también metió varias escenas sobre paternidad está resultando en porciones es algo en lo que todo el mundo o gran parte de las decía se ve representado de alguna otra manera

Voz 1084 18:54 es curioso también como vergüenza quizá en la segunda temporadas más floja que la sorpresa de la primera notan bruta y sin embargo aquí con Berto el crecimiento en esta segunda entrega como está cerrada la la historia esos seis capítulos todo todo las bromas los chistes el drama del que hablabas Pepa está también hecha me ha sorprendido muchísimo porque para una segunda temporada no es habitual ese crecimiento tan tan tan brutal en una serie que que es que es imprescindible ahora

Voz 0457 19:23 sí a mi a mi me pasa igual yo yo reconozco que que cuando llegó la segunda temporada me dio un poco de pereza decir vale voy a volver a verla o enfrentarse otra vez a esta serie pero es verdad que es que sea cualquier prejuicio que pueda tener una persona es una serie para padres para padres primerizos Bob no no lo es la puedes disfrutar igual porque tienen muchos elementos de de humor pero también tiene muchos elementos en en esa parte de drama como de sobre todo los personajes secundarios de cuestionarse un montón de cosas cuestionarse hacia dónde va su vida pero bueno ahora se explico porque os ve algún corte más si os cuento

Voz 1463 20:00 a mí me va antes de que sigamos me parece que es una serie muy antiguo muy que no le gustaría Vox porque es una serie que te hacen te quitan las ganas de tener hijos no que

Voz 3 20:10 nada que quiere todo el rato poco entenderíamos muchas de las metáforas bueno pues vamos a seguir con eso que nos quería contar con que más ha saber

Voz 0457 20:22 además he hablado con con con otros actores que que participan en la serie porque bueno aunque Berto Romero jugarte que esta maravillosa como como también a esa pareja que que lleva el peso pues son algunos más los que completan este este elenco que tiene unos secundarios también muy buenos y a través de los cuales pues se pueden ver esa crisis de edad esos problemas para para mantener relaciones a largo plazo pues esos matrimonios rotos Frankl

Voz 7 20:48 no me lo digas qué darlas

Voz 9 20:50 el que que no nos va a pasar lo mismo que a vosotros dos eh claro que no además en nuestro caso que vienen los tres de golpe eso arrasa con cualquier matrimonio de uno a tres años de historia eh genial hago lo que quiero tengo que dar explicaciones a nadie y cuando que toca los críos pueblos Bozzo a tope suena guay sí que quiero pedir pisado días seguidos pues la vida la semana pasada fueron cuatro días seguidos no hubo de ser viviendo la vida tope eh

Voz 14 21:18 oye que quiero montar una timba de póker con putas la monto tú montas timbas de póquer computa no pero podría si quisiera

Voz 9 21:24 el sabor de la libertad y esto Tinder

Voz 6 21:27 no es tan maravilloso como dicen que es tan maravilloso como tú quieras que ese peligro

Voz 0457 21:35 me decía Berta también esa esa manera de relacionarse cuando salen de fiesta tanto ellos como ellas

Voz 1934 21:40 bueno y cuál es el plan ahora pues está yo queremos y la lotera no por favor caer solamente gente nuestra da para arriba mejor no me discoteca de chavales no estaríamos negado gusto no perdona habla porte eh porque me voy a tener que a conformar yo con un tiro de cuarenta y cinco años cuando me puedo tirar a su hijo sigas mucho coño Uribe puedo Si bueno depende la hora porque está a partir de las cinco Se fui a cualquier cosa compañía Viena cariño sabes qué pasa que yo era como estoy libre puedo hacerlo carné de La Habana se priorice los de Udine es como tú les llamas ya no que en años orina estaba siempre ahí no se irán renovando lo claro van creciendo mares que para mí la palabra implica cierta ingenuidad la obra los millennials saben latín bueno pues aun así yo los prefiero los de cuarenta hombre claro nos ha jodido en por eso sólo es que te tienen ganas y eso se nota buscan a una mujer madura para chupar de su experiencia eso es verdad de ese hecho parece una generación preparadísima

Voz 3 22:32 un dialogo es muy esta tiene tiene partes muy muy bestia

Voz 0457 22:41 además es que cese los secundarios tan también brillan en su registro por un lado y pude hablar con Jordi Aguilar que repiten esta temporada como José el hermano de beber toques el cuñado perfecto el típico gorro el inmaduro perfecto también para dar ese punto de humor a a las tramas más dramáticas

Voz 10 22:58 ese es el hermano mayor que no que no crece que intente aprovecharse de su hermano pequeño Berto hice evidentemente de esta segunda temporada los toques dramáticos son como de eso supongo más potentes hay yo pues

Voz 16 23:17 en mi humilde opinión aporta ligereza

Voz 10 23:21 en algunos momentos en los que se moje mucho sabes pero pero bueno está ahí está ahí aportando un poquito de la sonrisa al espectador

Voz 1463 23:29 pues a mí a mil me me gustaba mucho Carlos Terol me parece un gran director que está preparando además Pelli

Voz 0457 23:34 en peli nueva pero es que a mí me encanta Javier

Voz 1463 23:36 caldera me parece que es uno de los grandes directores de comedia este país interés que haya vuelto o que ya que se haya puesto a dirigir esta segunda parte creo que le da mucho vamos a escuchar lo que decía Javier Ruiz carrera trabajar con Berto

Voz 1979 23:49 es verdad que hemos trabajado mucho juntos yo místico Pelli salen cuatro sea que ya tenemos una relación de amistad profesional muy muy amplia y cuando me llevo para hacer la segunda temporada porque Carlos Theron no podía hacerlo lo que estaba haciendo la peli yo ya había visto la primera porque me lo había pasado Berto así para para que diese mi opinión y la verdad es que me pasó eso de ver algo que te gusta muchísimo de quieres Fanny que vas a formar parte de de de algo que ya ya ya está bien de subirme a un caballo ganador no da algo de alguna manera

Voz 1463 24:28 pues sí efectivamente pero yo creo que él ha aportado un plus bueno Dani

Voz 3 24:31 muchas gracias sección y ya sabéis que mira lo que has hecho está disponible en Movistar Plus Jose gracias a la semana que viene

