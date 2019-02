A vivir Madrid | El Madrid de Juan Vidal

Voz 1 00:00 no

Voz 1751 00:12 hace unos días después de la reunión de Consejo de Gobierno el presidente Ángel Garrido desveló la lista hablamos de los premios Cultura dos mil dieciocho que concede la Comunidad de Madrid y que se van a entregar el próximo veintinueve de abril

en el ámbito de Literatura el premio ha recaído en Ángela Vallvey escritora y periodista diferenciada también historia contemporánea doctor en Derecho y además escritora de éxito con obras que sea traducido a más de veinte premios de gastronomía corresponde a Diego Guerrero propietario de un restaurante Pere de dos estrellas Michelin antes Space de una cocina fruto de la multicultural

Voz 2 00:48 no

Voz 1751 00:52 la vista incluido doce nombres distintas disciplinas muy diferentes y no sólo por las profesiones busquen la conexión porque es imposible Enrique Ponce Irene Escolar Cayetana Guillén Cuervo Ángela Vallvey Diego Guerrero ya muchos ya los conocemos les hemos visto en medios les hemos entrevistado pero queremos conocer más sobre él sobre diseñador Juan Vidal

Voz 0177 01:11 en la categoría de moda se ha premiado a Juan Vidal que forma parte de la cuarta generación ya desastre Sete su familia que se ha formado en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona compaginando su marca de moda con la enseñanza en este caso como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid

Voz 1751 01:30 hoy vamos a intentar averiguar cómo es el mapa de de Madrid de un hombre capaz de vestir sin pestañear a dos mujeres tan diferentes como son la reina Letizia Lady Gaga Juan Vidal qué tal buenos días

Voz 3 01:40 hola buenos días qué tal luego me cuentas la receta

Voz 1751 01:42 pensando qué bueno es este premio que tú vas a recibir el próximo veintinueve de abril bueno lo han recibido ya muchos otros diseñadores prestigiosos entre ellos uno que que nos dejó hace muy poco este este mes de enero hablo de Elio Berhanyer el el maestro no del diseño del Madrid de los años sesenta que que falleció el pasado mes de enero que cualidad destacaría de él por encima de todas de este diseñador

Voz 3 02:05 el Ibex ayer era pues yo creo que es la maestría al final el tiempo hace el maestro y creo que es una persona que dedicó toda su vida de toda su carrera a la moda y es evidente que vivió unos años magníficos dentro del mundo de la moda española

Voz 4 02:19 y todo eso pues pesa entonces mil novecientos sesenta decidí coger un pequeño chalé hice mi primera colección era muy pequeñas Zenón veinte trajes entonces inspire con compañero libros bélica sí entonces hice una ropa que yo no sé cómo tuvo éxito voy no ropa muy dura muy rígidas construcciones arquitectónicas pero curiosamente tuvo éxito el mío

Voz 1751 02:44 de otras muchas Ava Gardner y aquí me han contado que te llama la atención el esplendor de de la moda cinematográfica no que es algo que te llama mucho la atención

Voz 3 02:52 si realmente cada vez que plantee una colección siempre en la planteo desde un punto de vista cinematográfico la idea siempre es imaginar una mujer que no exista y creará alrededor de ella todo un universo

Voz 1751 03:05 por eso todas las nombres los nombres de tus colecciones tienen nombre de mujer no

Voz 3 03:09 exacto Elio

Voz 1751 03:11 él fue autodidacta como tu madre porque ella entró a trabajar esta historia es es estupenda dentro de trabajar de dependienta en una de las sastrería de tu padre en Elda como te han contado esa Historia que te han contado

Voz 3 03:23 pues tal cual es realmente mi madre pues es autodidacta sí que sí que trabajando de dependienta y a partir de pasar determinado el tiempo lo cual alrededor de mi padre ahí en el propio taller pues se empezó a crecer todos esos todos sus conocimientos acerca de la costurera moda hay poco a poco fue convirtiéndose en una especie de jefa de taller

Voz 1751 03:44 el son si no me equivoco Juan cuatro generaciones de tu familia dedicadas a la sastrería por parte de padre

Voz 3 03:51 sí por parte de padre y creo que algún

Voz 1751 03:53 uno de ellos especializó en hacer trajes para cuerpos diferentes que mi padre mi padre

Voz 3 03:59 sí sí sí mi padre ha sido uno de los más estudiosos de todos con respeto a todos los demás obviamente y nada pues el empezó a a bueno quería cada vez más conocimiento sí exactamente un módulo en en Londres en el que se especializó en poco en corregir ciertos defectos físicos a través del traje

Voz 1751 04:17 por ejemplo explícame

Voz 3 04:19 pues por ejemplo han Stuart Whitman por ejemplo es uno de esos clientes de mi padre es el diseñador de calzado es una persona muy mayor ya tiene un poco de Corbacho a la espalda no sé para disimularlo pues los trajes de estuario han determinadas determinados peso si determinados un rellenos por así decirlo que hacen que el traje colgada en perchas no tengan ningún sentido pero puesto en Stuart quede impecable

Voz 5 04:42 esa escena allí es un proceso me ideas mi equipo y yo elegimos temas que pensamos que será lo demandado por nuestras clientas alrededor de esos temas comenzamos a diseñar las formas del cuero de los talones de la punta del zapato todos los elementos que hacen un zapato a todo esto hay que sumar que el zapato hubiera escondido

Voz 1751 05:03 llega Juan Vida de hombres que visten a hombres y mujeres lo vamos a descubrir a través de las canciones de de los lugares que que has escogido para este recorrido como punto de partida te vamos a situar me las mandan el correo electrónico así me gusta esta idea si parte en las calles de Madrid con los auriculares puestos

Voz 2 05:23 escuchándoos

Voz 1751 05:36 esto es es mal tan voy Icex que habla de de moverse en una ciudad para buscar la libertad yo no sé si de todas es que has vivido y has vivido es Madrid la ciudad más libre en la que has estado

Voz 3 05:49 y bueno me he sentido muy libre en todas las ciudades porque al final busca esa libertad dentro de mí mismo no pero sí que es cierto que Madrid es una ciudad que inspirado muchísimo las calles están repletas de gente sobre todo por ejemplo la Gran Vía a determinadas horas es una locura sí es cierto tome la recorrido cuando

Voz 6 06:06 Duran expuestos

Voz 7 06:07 cambia la perspectiva total de la ciudad en el momento en el que estás escuchando música tú mismo y te a Islas de de los demás y parece que estás viviendo dentro de una película que estás viendo escenas completamente

Voz 1751 06:16 diferentes este videoclip que veía hace hace unos minutos preparando la entrevista apareció un chico en la gran ciudad una gran ciudad montado en en el metrónomo montar en el metro y la letra hice tu madre nunca entenderá porque tuviste que que marchar no yo no sé si te pasó algo parecido

Voz 3 06:33 esta lección de esta canción estrictamente por algo que me gusta muchísimo es es el hecho de que es una persona que no se encuentra bien tiene que en dentro de su pueblo dentro de su familia no es mi caso dentro de mi familia siempre me he encontrado perfecto dentro mi pueblo también pero al final

Voz 8 06:49 Le he querido crecer como creativo y crecer como persona hay que al pequeño y tuve que marcharme de mi de mi propio pueblo Elda de la con diecisiete años tú nuevas estudiar moda

Voz 1751 07:02 porque de hecho empezaste a estudiar Bellas Artes en Barcelona pero pero un compañero de piso te te y puso en el camino de la moda otra vez

Voz 3 07:10 sí yo no quise estudiar moda porque bueno no quería estudiar moda porque tenía cierto miedo cierto respeto a pensar a mis padres al respecto porque los dos son profesionales dentro del sector estaba como un poco asustado entonces digamos que me puse a estudiar Bellas Artes que pensé que era una forma de de comenzar dentro del mundo creativo y que me iba a dar paso a poder estudiar moda más adelante y en efecto en el momento en el que mi compañero de piso Antonio que vierte aquí le mando un saludo eh

Voz 1751 07:40 os veis claro si tenemos el impacto

Voz 3 07:43 yo lo vi que estaba haciendo ejercicios de clase que a mí me llamaban la atención pues entró muchísima envidia y quise enseguida incorporarme a los estudios de moda

Voz 9 07:56 de Madrid con Juan Vidal nos lleva muy cerca no del teatro Lara en el café Loreto en la Corredera Baja de San Pablo sostiene yo tengo más las eh pero sostiene que tiene la mejor tortilla de patata de tu bueno no es que también yo creo que estamos cerca vale para ayudar en el barrio prohibir en el barrio la gente notará los oyentes van a notar que es un Madrid muy mala señero barrio que te ha cogido no donde tú vives te sientes a gusto en mi puesto

Voz 3 08:31 acaso lo que normalmente utiliza

Voz 10 08:33 sí

Voz 1751 08:50 buenas una de tus grupos favoritos Radiohead y esta canción pertenece al álbum de Belles has escogido porque habla de superarse también de mejorar sin sin perder la esencia yo no sé si es algo que te preocupa si alguien ha intentado en este negocio cambiar tu concepto de moda o todavía es muy pronto para eso

Voz 3 09:10 sí en efecto es mi grupo favorito de toda la vida desde que era muy pequeño y un realmente esta canción pues me encanta la letra pensando en que no convertirte en algo que realmente no eres a pesar de buscar el éxito el príncipe bueno pues es una de las bases ese Alan la honestidad creo que es algo muy necesario en esta en esta vida creo que es importante saber quién eres y tener la raíz es bien clara y eso es lo único que te va hacer no perderte no pues eso es lo que intento en todo momento hacer caso a la letra de esta canción

Voz 1751 09:40 Juan tú no te consideras un revolucionario ni un transgresor de la

Voz 3 09:44 hola ni tampoco lo pretendes no no no no ninguna intención de ello yo lo que pretendo es tener mi previsión una visión clara y una imagen concreta de mujer intentar desarrollarla de la manera más

Voz 1751 09:58 más sincera posible me gusta eso de que te imaginas no una mujer diferente cada vez si trabajas las colecciones van en torno a eso pero tú no eres un transgresor pero eres un conseguidor de imposibles debe decir que porque existe a Lady Gaga con unos zapatos de Cenicienta es muy difícil de imaginar dos mil dieciocho pero como ya a través de quién en contacto contigo la primera vez porque no es el primer trabajo que haces Praia no

Voz 3 10:24 la primera vez nos descubrió directamente el equipo de estilistas de Lady Gaga creo que tiene un equipo bastante grande que todo lo que es el panorama mundial a nivel jóvenes diseñadores y están siempre buscando nuevos talentos a los que apoyar al fin a Lady Gaga es muy transgresora siempre intentando llevar algo que no se ha visto que no se haya conocido entonces nos dio esa primera oportunidad y la verdad es que fue fantástica tanto que ha repetido en cuatro ocasiones y esta última ha sido con los zapatos

Voz 1751 10:52 se Hacienda pero como es esa llamada telefónica

Voz 3 10:55 ahora ya es continua

Voz 11 10:58 sí pero pero a cuantos intermedio

Voz 3 11:01 en estas cosas cuando Nadal ahora mismo tenemos nada más que uno uno sólo si con ella ahora mismo no sí de hecho ya se ha vuelto enviar otro paquete hacia allá hacia América para que vuelva a visualizar lo nuevo no puedes contar no próxima Trent

Voz 1751 11:15 ya que se va a poner en no pero porque tampoco Otero

Voz 3 11:18 la pueden garantizar vale sea ellos trabajan

Voz 1751 11:20 bueno nosotros escogemos esto puede que sí o puede que no

Voz 3 11:23 exacto o sea no hay nada firmado tu estás las cartas Si la suerte está echada bueno

Voz 1751 11:30 en esta ocasión la suerte va de camino no de viaje hacia donde American americana Los Ángeles esto Lady Gaga luego la reina Letizia que también ha llevado algunos de tus diseños tú ya había ganado el Premio Nacional de Moda en dos mil quince De aquí bueno pues empiezas a saltar a los titulares cómo fue y que supone vestir a una reina

Voz 3 11:52 pues la verdad es que no fui consciente en el momento en el que sucedió es algo similar a lo que pasó con Lady Gaga tampoco te garantizaban que la pusiste embestida cuándo ni cómo y lo cierto es que que me cayó por sorpresa osea hueca todos los demás me llegó un tuit

Voz 8 12:10 es en Twitter directamente diciéndome que la Reina estaba vestido cuando en efecto lo vi

Voz 3 12:15 yo creo que nos descubrió a raíz del premio y bueno pues se volcó

Voz 1751 12:20 a raíz del Premio Nacional no al padre de premios nacionales acto que fue en dos mil quince y me gustaría sacarte una definición muy difícil que es cuál es tu concepto de elegancia pero voy a intentar que no pronunció ningún tópico lo voy a hacer a través de tres frases de diseñadores tú nuevas diciendo si estás de acuerdo no si quitas pones añades bueno de acuerdo la primera es de un diseñador que ha muerto a los ochenta y cinco años esta semana muy polémico Carla

Voz 12 12:48 ahora se han transcurrido Ana vecina zombi es es doctor Be my name para lo Fendi Picoc no bien nivel

Voz 1751 12:57 la elegancia es una actitud sobre el estilo decía que es una ruptura con los convencionalismos una fractura con la realidad inventada piensa en rosa pero no lo vistas

Voz 3 13:08 eh y buena parte si yo otras partes no obviamente es si que es cierto que la elegancia es una actitud es algo que forma parte de la persona a lo que consideró también es que la elegancia es muy diversa dependiendo un poco como sea la mujer pues será elegante una u otra cosa para ella

Voz 1751 13:28 y qué es lo que diferencia a una mujer de otra que que en qué se diferencia la elegancia

Voz 3 13:35 yo creo que no hay dos personas iguales al final entonces la elegancia tampoco se puede tomar del mismo modo para todo el mundo igual que diferencia la elegancia yo creo que responde muy bien al cómo eres personalmente al sentirte realmente cómoda con lo que llevas puesto al no darte cuenta de lo que llevas puesto al final hace que la aprendan no sea visible legible en los ojos

Voz 1751 13:55 es lo contrario disfrazada

Voz 3 13:57 es que lo contrario es disfrazadas sería una una pena

Voz 1751 13:59 emociona lo que estamos vale la ropa esta es la segunda definición de elegancia es de otro diseñadores de Javier lo hemos mencionado antes dice la ropa es el el DNI de cada persona es nuestra seña identidad nos define No viste igual un banquero que un agricultor la elegancia reside la discreción

Voz 3 14:18 estoy de acuerdo en todo pero no estoy de acuerdo en que la elegancia la discreción porque en efecto si hay alguien que de alguna manera la extravagancia forma parte de su pene la BN si lo vistes de una manera demasiado sobria quizá no sea correspondido que haya una lucha entre la ropa y la personalidad

Voz 1751 14:36 huy con la tercera definición dice lo que es poco y se hace esperar tiene más sentido esta frase la pronunció Juan Duyos diseñador madrileño antes de tres Fine de la Mercedes Fashion Week dos mil diecisiete lo leído hace un rato en la revista Vogue un extracto estás de acuerdo con esto lo que es poco y se hace esperar tiene más sentido

Voz 3 14:54 pues sí es es el menos es más de nuevo vuelvo a decir te lo mismo al final es que hay personas a las que no puedes disfrazar poniendo poniéndoles es un simple vestido blanco

Voz 13 15:10 se sufre

Voz 1751 15:16 a la vista de los más los juzgados en dos mil dieciocho en Spotify quién canta este mediodía

Voz 8 15:22 que Jamie Aisa es uno es un cantante londinense un productor y compositor que súper joven es nuevo totalmente lo descubrió a principios del año pasado y estoy completamente engancha e totalmente enganchado

Voz 1751 15:47 con estamos digan nos propones tomar el vermut de la colmada ahora me tienes que decir cómo lo haces para coger sitio

Voz 9 15:54 no no no lo hago como todos

Voz 1751 15:57 es cierto desde luego abrirse paso

Voz 15 15:59 legales la colmaba es imposible haciendo cola

Voz 9 16:02 no es imposible Juan si está muy de moda dieron Mick un mes intentándolo unas si no puedo está a rebosar vamos a escucharle a los oyentes como es la mala Malasaña

Voz 1751 16:12 qué calle Espíritu Santo y es una mezcla entre ultramarinos de toda la vida vino Teka lugar para tomar una caña

Voz 9 16:22 no te puedes Liga y que te puedes liar perfectamente

Voz 1751 16:28 desayuno merienda

Voz 9 16:29 sí puede decir haga una hora tempraneros parecen photocall eso no mucho moverle últimamente sí bueno muchas gracias gracias a vosotros

Voz 1 16:44 no