Flash deportes de las 18:30 horas (22/02/2019)

la Europa League ya tiene los cruces para octavos los españoles han tenido bastante suerte el Villarreal y el Valencia viajarán hasta Rusia los de callejas enfrentan al Zenit mientras que los ches harán lo propio contra el Krasnodar y el Sevilla se medirá al Slavia de Praga además Frankfur Inter de Milan Arsenal y Nápoles Salzburgo Dínamo de Zagreb Benfica Chelsea Dínamo de Kiev eso es la segunda categoría europea en la liga el Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta tarde tras un día y medio de descanso tras la victoria ante la Juventus un partido del que Álvaro Morata salió tocado con un esguince en el hombro aunque no parece que vaya a peligrar su convocatoria para el partido del domingo a las cuatro y cuarto ante el Villarreal además buenas noticias para el equipo porque la situación del Chelsea esa de no poder fichar no afectará a la opción de compra que tiene el club rojiblanco con el delantero madrileño en el Real Madrid también concentrados para el partido de Liga ante el Levante y además con novedades Sergio Ramos se pierde por sanción este encuentro y la vuelta de Champions ante el Ajax además hoy se abre la jornada veinticinco desde el RCD este idioma el español recibe a las nueve de la noche a un Huesca que busca recuperar sensaciones tras la derrota ante el Athletic para tratar de engancharse a la lucha por no descender en baloncesto tenemos cita con la Euroliga el Real Madrid se enfrenta al Bayern a las nueve de la noche en el Bicing Center hay novedades con respecto a los Juegos Olímpicos porque París dormir veinticuatro abre las puertas al break dance la escalada el sur y el skate pero aún tiene que ser validado por el COI en diciembre de dos mil veinte En el lado contrario está el kárate el mayor perjudicado por la propuesta del comité organizador de los Juegos de París dos mil veinticuatro ya que se ha tomado la decisión de quitarlo como deporte olímpico una presencia efímera de la que habla os Sandra Sánchez campeona del mundo esta modalidad la escuchamos