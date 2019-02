Hace diez años: el Oscar de Penélope Cruz

Voz 0544 00:00 la primera vez que Penélope Cruz viajó a EEUU fue en mil novecientos noventa y tres tenía diecinueve años y en España ya era famosa gracias a películas como Jamón jamón o Belle Epoque pero ella quería estudiar inglés dar clases de baile e interpretación con su novio de entonces el músico Nacho Cano vivía aún feliz anonimato en su apartamento del Village neoyorquino en Estados Unidos era una perfecta desconocida pero en marzo de mil novecientos noventa y cuatro suceda dio algo que dio un vuelco a su carrera

Voz 0544 00:39 Belle Époque ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa hay algunos agentes americanos empezaron a fijarse en ella

Voz 2 00:45 me quedé con de ella no sé cómo había encontrado la única

Voz 0544 00:48 sí qué senda gente que quedaba en Nueva York el primer papel que le ofrecieron en Estados Unidos fue para la película Un paseo por las nubes pasó todas las pruebas pero no quiso aceptar rodar una escena de desnudo el personaje finalmente lo hizo Aitana Sánchez Gijón no obstante los proyectos americano siguieron llegando Woman on Top Hi Lo Country Todos los caballos bellos al lado de Matt Damon o Blow donde hacía de esposa del narcotraficante Johnny Depp

Voz 0544 01:20 Penélope no dejaba de trabajar para mejorar su inglés

Voz 1726 01:23 para mí trabajar en inglés pasa una cosa muy curiosa tienes que dedicarle muchas más horas con dar el eco muchas más horas de trabajo de preparación pero yo sigo teniendo acento que creo que no me interesa perder totalmente ese acento porque lo puedes transformar en muchas direcciones interpretar personajes de muchas nacionalidades y eso creo que está muy bien que en mi caso me interesa utilizar eso

Voz 0544 01:51 Marzo de dos mil Penélope desde el escenario lanza un grito que significa otro Oscar español aunque todavía no es para ella nuevamente de rebote su cotización sube el semanario Entertainment Weekly la elige la mujer del cine más atractiva de aquel año en la revista People consigue desbancar a Jennifer López del primer puesto de actrices latinas Penélope poco a poco se iba encaramado al estrellato norteamericano

Voz 1726 02:17 yo estoy teniendo oportunidades de de de trabajar con gente a la que admiro mucho y vice ir creciendo y aprendiendo y esta es una profesión en la que siempre puedes aprender más y en ese sentido sí me imagino que he cambiado como todos cambiamos pero gracias a Dios tengo una familia y unos amigos con los pies muy en la tierra que son siempre muy honestos conmigo y me gusta rodearme de gente que me dice la verdad es que me dice no cuando me tiene que decir que no

Voz 0544 02:43 es entonces cuando Tom Cruise la elige como su compañera de reparto para Vanilla Sky el Remick americano de Abre los ojos negros

Voz 0544 02:55 lo que pasó después entre Tony P ya lo sabéis

Voz 1726 02:57 nosotros no tenemos nada que esconder estamos juntos estamos muy contentos pero no podemos dar tampoco más detalle todo el mundo entiende que todo el mundo entiende que eso si tú lo haces eso se vuelven

Voz 5 03:08 se vuelve contra Tim día

Voz 1726 03:10 eso es algo muy bonito que tenemos y que tiene que queremos proteger

Voz 0544 03:13 el noviazgo con Tom Cruise duró tres años Penélope seguía rodando películas en Hollywood como Bandidas os Sahara pero no fueron éstas las que acabaron colocando la en la senda del Oscar sino su viejo amigo Pedro Almodóvar

Voz 1726 03:26 que tenemos que hablar

Voz 4 03:29 tenemos que decir que hacemos y arreglar los papeles

Voz 0544 03:31 gracias a su personaje de Volver Penélope Cruz fue candidata al Oscar a la mejor actriz en dos mil siete pero esa vez la cosa estaba muy difícil y Helen Mirren con su impresionante interpretación de Isabel Segunda en la reina se llevó la estatuilla unos meses después sin embargo llegó la llamada de Woody Allen

Voz 2 03:47 si vosotras sois Vicky

Voz 6 03:50 Cristina encontrar personajes

Voz 0544 03:57 de mujer posesivo hay un tanto neurótica en Vicky Cristina Barcelona le iba a dar muchas alegrías a la actriz

Voz 7 04:03 como sabes tú que yo hago fotos las encontré entre equipaje registrase mi equipaje claro que registra tu equipa la noche tiré a casa no me fiaba lo creía que fuera quién tú decías quería saber quién era la mujer que compartía la tan con mi ex marido

Voz 1726 04:17 yo con con siempre tenía la dirección de pudiéramos estaré pasando no era demasiado histérica esta mujer que no descansa nunca déjame que haga estás un poquito más tranquila de la intentado acordar de diferentes maneras no no no a la toma que tú quieres y ahora a la que yo te he dicho me decía de verdad créeme hay mujeres así yo las conozco

Voz 0544 04:37 gracias a él ganó el acta el premio del Sindicato de Actores el Independent Spirit y y otros cuantos que se sumaban a la nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto a diferencia del año devolver en las quinielas se cotizaba como la favorita pero ella quería ser prudente

Voz 1726 04:52 hay alguna posibilidad más que la otra vez pero sigo yendo con la misma actitud Si si dicen mi nombre quiero que realmente me sorprende dice no lo dicen no quiero estar triste ni llevan un berrinche y quiero disfrutar de la noche

Voz 0544 05:06 sobre todo no quería defraudar a la gente concordia

Voz 1726 05:11 un policía médica contamos con la verdad es que ver que es una ilusión real de tu gente allí eso sí me hace mucha ilusión

Voz 0544 05:21 Penélope hizo toda la campaña de Oscar acompañada de su familia

Voz 1726 05:25 Mi padre vino conmigo a los Globos de Oro y a los Bafta y ahora mi madre ha venido a a los Oscar y mis hermanos también se han ido turnando como hemos estado yendo a tanto sitio los dos últimos meses y eso es una de las cosas que más ilusión me hacen de todo esto no que que puedo viajar con ellos y compartir esto con ellos

Voz 0544 05:46 y llegó el día de la ceremonia el veintitrés de febrero de dos mil nueve Penélope Cruz atravesó la alfombra roja luciendo un vestido blanco de Pierre Balmain que al día siguiente le haría ser votada entre las más elegantes de la gala

Voz 1726 05:58 este traje e lo vi por primera vez hace ocho años y me enamoré del hiciera algún día volveré volvería por la semana pasada volví trajes seguía ahí todavía me quedaba bien inicia esta es una señal este usted que me voy

Voz 0544 06:12 y al lado de su madre se sentó en el teatro Kodak para ver la ceremonia

Voz 10 06:23 yo le dio tiempo casi a ponerse nerviosa porque el suyo fue el primer premio de la noche de la Cruz subió al escenario

Voz 0544 06:34 pues de abrazar a su madre ir recogió el Oscar con un sentido discurso en el que agradeció el premio a Woody Allen en primer lugar ya Pedro Almodóvar Bigas Luna y Fernando Trueba a los que citó como sus grandes padrinos sin olvidar ese pequeño recuerdo al barrio madrileño en el que nació

Voz 1726 06:49 hay crudo a inaplazable Alcobendas dispuesto a veis balístico Dream estaba hablando de lo que significaba para mí la gala de los Oscar y haberla visto durante tantos años que dándome despierta hasta las cinco de la mañana y haberla visto desde allí desde un sitio en el que soñar con algo así se veía como como una locura y algo casi imposible de realizar

Voz 0544 07:10 así un triunfo personal que se había propuesto conseguir no llorar sobre el escenario algo que para alguien tan emotivo como Penélope es todo un logro

Voz 1726 07:17 me me he tenido que controlar porque siempre estaba yo era de ahí no iba a poder hablar cuando he salido he tenido un momentito en un pasillo de unos quince minutos de no parar de llorar y la verdad es que necesitaba pasar por eso para poder seguir con la noche

Voz 0544 07:38 ganado el Oscar un año después del que había ganado el que ya por entonces se había convertido en su compañero sentimental Javier Bardem

Voz 1726 07:45 me hace una ilusión todavía más especial el hecho de que el año pasado el primer actor español en ganarlo fuera Javier y este año lo he ganado yo los dos empezamos nuestras carreras a la vez con Jamón Jamón cuando yo tenía dieciséis años y él veintiuno es una casualidad increíble

Voz 0544 08:03 un Oscar que coronaba una carrera en la que habían contado por igual el destino y el trabajo duro

Voz 1726 08:08 creo en las dos cosas porque a mí me han ocurrido tantas casualidades tan increíbles a lo largo de mi vida que que creo que también es como uno lo quiera interpretar las señales que la vida te pone por delante pero trabajo duro desde luego que también

Voz 0544 08:24 aquella noche nosotros vivimos con ella en Los Ángeles su alegría su familia y amigos como Goya Toledo la esperaban en la puerta del hotel Mondrian para irse de fiesta

Voz 1726 08:32 no sé cómo celebraré yo quiero ir a un sitio donde pueda bailar

Voz 0544 08:38 en fin bailar Penélope Ése fue a la fiesta de Madonna donde como contó al día siguiente en el programa de Oprah Winfrey bailó hasta las cinco de la mañana eso sí sin perder de vista su Oscar bastante

Voz 11 08:52 lo suelta