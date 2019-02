José Luis Gil y el cine de su vida

Voz 1 00:00 yo me

Voz 2 00:02 Mac ya yo que descubrí el cine

Voz 1 00:05 con Shane Raíces profundas de esto solo ante el peligro

Voz 3 00:08 en cinco años envía un asesino a la cárcel se suponía que sería ahorcado pero al fin de conmutar una pena ahora está en libertad no sé cómo lo ha logrado pero el caso es que va a volver a situarse en entenderme es un en fin un salvaje una especie de lo

Voz 4 00:21 el Jaled era un niño y películas que me

Voz 1 00:24 a mí me gustaban mucho tenían esa parte de aventura bien contada de George Stevens au y tantos Frank Capra que de ellos o muchas otras ciudad

Voz 5 00:37 el ciudadano que ese es su título ciudadano

Voz 1 00:42 desde que te diría yo famoso Ciudadano Kane que ya parece obligado pero el halcón maltés que además creo que fue la la opera prima de Houston o sea que nada menos

Voz 6 00:53 qué pájaro es ese balcón del que todo el mundo quiere apoderarse a toda costa una estatuilla negra suave y brillante de un pájaro de un halcón de este tamaño ya pero por qué es tan importante pero película

Voz 1 01:05 en la carta el la película Matar un ruiseñor todas esas son película dones

Voz 7 01:12 el eh

Voz 1 01:19 su vocación de actor nació actuando porque empecé muy crío Mi hermana mayor fue la la que decidió que yo eso lo tenía que hacemos bien y cuando había alguna convocatoria de niños para hacer alguna telenovela pues entonces hacían Crimen y castigo dedicó perfil los tres que mosqueteros pues ella me llevaba me parece que está creciendo ya demasiado ya no puedo tendremos que inventar otra clase de juegos cobertizo hice algún dramático de estos y entre los directores había una conexión cuando necesitaban un niño que me he trabajado ir llegue a hacer como cuarenta dramático como actor infantil a veces con papeles muy cortos de otro con un poquito más papel y al mismo tiempo que me paraba esos papeles que quedaron cortos pues decidí que poco menos que se abate dramático ya de paso también y en tres años desde los doce a los quince por ahí que a cogerle tanto tanto gusto que vence

Voz 8 02:22 si puedo intentar de esto

Voz 9 02:29 sí

Voz 10 02:34 el teatro es algo que engancha mucho o no engancha nada eh hay gente que dice todos los días hacer lo mismo y son que eran buenos actores y actrices pero pero si te engancha te engancha nada de un vuelvan

Voz 4 02:47 en el teatro Borgoña no te metiera nunca yo esa frase impertinente

Voz 1 02:56 el título solamente en la cosa mágica de que no sabes qué va a pasar tú vas a hacer la función a exacerbar mejor que sabes peros estás expuesto a que puede pasar cualquier cosa que te equivocas te pierdes en blanco pasé que el público no les guste haya poco hayan mucho ya no sé qué es sólo una cosa os pido un mes desde que sales cines que Molar hay que conquistar te tienes que conquistar los desde la primera frase hasta la última haciendo lo que tienes que hacerlo más menos vi morir ver ella Iggy cuando haces un texto que merece la pena ir de que es muy bonito como el caso es decir a ver si te gusta el trabajo en momentos en escena que dices qué suerte

Voz 11 03:49 fue

Voz 1 03:56 yo sí defensor del doblaje he hecho mucho doblaje el doblaje ellos se he vivido muchos años cuando se quiere hacer bien sea hace muy bien aquí

Voz 5 04:04 Buzz Lightyear Amando estelar tengo un guardián espacial desertó que yo no era tanto me contra Vegas tengo por ser lo último porque las esta bombilla Fun People podría haberme matado guardián traidor

Voz 1 04:21 defensor del doblaje lo justo y necesario creo que cumple es un mal menor que cumple su función dentro de que es un mal menor hay que decir que sea lo menor posible pero como director de doblaje que ha sido muchos años también las desventajas del doblaje

Voz 12 04:34 he ido al cine aceptado estaba en francés en francés e si eso es lo que hacen van poniendo debajo unas palabras para que el público las Le hay entiendan lo que dicen los actores sí

Voz 1 04:45 ningún director del mundo concibe que estar dando una serie una película pensando que mientras hablan los actores hay gente que está mirando abajo leyendo el texto porque para eso hay un encuadre hay un actor que está haciendo muy bien y no lo estás viendo al cien por cien por muy rápido que le has estás perdiendo pregunta en como mínimo en el peor de los casos como la película tengan mucho diálogo ya te puedes ir hasta un setenta o no

Voz 5 05:07 el gigante de Shakespeare es muy emocionante lo que vais a ver ahora es una escena de la película que Llorens

Voz 1 05:14 lo único que diría que nadie está cuestionando ni se ha cuestionado nunca o parece que no se lo cuestiona que todos vayamos al teatro ir a ver a Shakespeare Igueste en castellano

Voz 13 05:27 se on

Voz 1 05:28 se ostia eso es una versión es eso lo que que realmente decías Sexpe es lo mismo dilema problema que cuestión en Hamlet porque él dice that is the question aquí versiones que esa es la cuestión ese es el dilema que ese es el problema es igual problema dilema que cuestión pero lo damos por bueno que sin embargo no pasa nada

Voz 2 05:50 aquí aquí aquí va a no aquí dicho aquí no iba a quién

Voz 1 05:58 no dando tú haces una serie cuando hicimos Aquí no hay quién viva todos unos gustaba mucho la serie nos gustaba mucho la idea era muy divertida

Voz 5 06:05 desde empezar voy a dar la palabra a Concha para que me diga que me vaya váyase señor Cuesta

Voz 1 06:12 todos lo que queríamos era que gustar al público cuando gusta al público que vas a hacer

Voz 14 06:18 mañana mismo me mandó una carta al alcalde expresando mi más enérgica condena ante esta escalada de criminalidad que sólo en nuestras calles

Voz 5 06:23 mandas en la Papá Noel igual si la le antes ahora que Escrivá Vera esta menos ligado

Voz 1 06:28 pues eso es reflejo de que gusta de que el trabajo está bien hecho oye que ir es motivo de muchísima alegría

Voz 5 06:35 a recoger lo que siembra yo en cambio tengo un lema

Voz 15 06:38 en importa echarse el concejal que gran

Voz 5 06:40 eres un presidente como tú es lo que necesita este país gracias

Voz 1 06:45 lo veis porque la gente en la mayoría aunque pueda ser más o menos inoportuna en algún momento viene con mucho cariño es porque te vendo lo día es que te consideran de casa es que incluso sirve para que cuando haces teatro y tal pues se tomen la molestia de dejar el mando compran una entrada vayan haberte polvo

Voz 16 07:04 bienvenido sea aquí a mí