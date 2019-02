El Cine en la SER: 'Pájaros de verano': el capitalismo es peor que la droga (23/02/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 reflexión para los Oscar los premios de la Academia de Cine y todas las miradas están puestas en Roma la película de Alfonso Cuarón que aspira a diez estatuillas un Oscar complicado ya que hablamos de una película de Netflix en español sus máximas rivales son Greenwood y la favorita la historia de tres mujeres en el poder

Voz 3 00:38 más lo estará cuando los franceses organicen las sus mujeres ese queden con sus caminos no podemos ultrajada los tories habrá más muertes lo hacemos duele perder hombres no podemos luchar a medias operan debilidad nos vencerá y perderemos a miles más

Voz 1084 00:52 precisamente las mujeres sobre todo las directoras son las grandes ausentes de los Oscar dos de las que se han quedado fuera de los premios de la Academia estrenan película

Voz 0457 01:00 esta semana por ejemplo Mari al Heller con pero

Voz 1084 01:02 en arma algún día protagonizada por Melissa Mc Carthy cuenta el delito que cometió la escritora League Israel falsificando cartas de escritores famosos

Voz 4 01:10 ha oído mis mensajes gracias por venir si le he traído unas cartas maravillosas de Faulkner que desenterrado no lo llame por eso

Voz 1463 01:18 la otra directoras y nominaciones Skaar incluso estrena destruyeron thriller de venganza con Nicole Kidman en uno de esos personajes alcohólicos y degradados y esta semana hay dos recomendaciones de autor unas pájaros de verano película del colombiano Ciro Guerra de Cristina Gallego que de manera poética nos cuenta los inicios del narcotráfico en su país

Voz 2 01:36 el comunismo

Voz 5 01:37 es común y Mona admite que hay capitalino

Voz 1084 01:41 además Goddard el director francés estrena a sus ochenta y seis años el libro de imágenes una reflexión sobre la sociedad y el cine en la actualidad en televisión regresa a la segunda temporada de mira lo has hecho la serie de Berto Romero contra el postureo Hearst

Voz 2 01:54 no es que el derecho a decidir tiene que tenemos los límites a ver digo yo a ver una cosa hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar

Voz 6 02:05 cuál es bueno aunque es un derecho a decidir castrado

Voz 2 02:11 lo leído no aspira a que Catalunya leerla pregunta pues mira no lo voy a ver borroso me haría ilusión dientes entre otros más vamos a Pendón inteligente pero humano cincuenta lo Mou capullos pagando gusano genera un capullo alrededor suyo que tener nunca pudo alrededor

Voz 1480 02:32 bueno y un poco pavo todavía

Voz 2 02:38 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más de Laser este programa están veterinario cada encuentro y la Cadena SER

Voz 8 02:56 y su sueño vivo mundo hoy de nuevo de llamaban inició no porque no hay dinero claro pero que me haga premio cañero no mira ya apuntó

Voz 1463 03:31 hola qué tal buenos días la pelea este fin de semana está en Hollywood donde mañana se celebra la ceremonia número noventa y uno de los Oscar unos premios muy reñidos muy abiertos José Manuel Romero buenos días

Voz 1084 03:43 buenos días Pepa qué tal a Roma ojalá gane Roma no es la película del año pero tiene dos losas que está rodada en español no olvidemos los que la ceremonia se celebra a escasos metros del muro que quiere construir drama Iker de Netflix y hay pesos pesados de la industria que siguen sin ver con buenos ojos el streaming entre ellos Steven Spielberg así que si rumano lo consigue nuestra quiniela del en la SER apuesta por Greenberg película de consenso

Voz 1480 04:05 hola favoritos para la favorita en Roma además

Voz 1463 04:07 compiten en muchas categorías como dirección fotografía son dos obras muy cuidada hechas por dos realizadores muy personales y meticulosos por eso le hemos pedido a Miguel Ángel Huerta profesor de Estética de la Universidad Pontificia de Salamanca que analice visualmente ambas películas aquí va la de Roma

Voz 10 04:25 si algo define formalmente a Roma lo que podríamos llamar una estética de la contradicción

Voz 11 04:31 la compañía que como Netflix provee contenidos en streaming para pantalla hasta todos los tamaños sea exhibido también en algunas salas con Akron forma toda setenta milímetros su preocupación por los detalles en la reiteración de motivos visuales hacen de ella una obra descriptiva pero al mismo tiempo está plagada de metáforas cordón observa atentamente a los personajes pero su cámara Se nota mucho como reclamando a la mayor parte del protagonismo para así su metraje parecen no contar nada aunque para muchos espectadores sugiere de todo o lo que es igual una estimulante contradicción

Voz 1084 05:03 Alfonso Cuarón opta él mismo a cuatro candidaturas porque lo ha hecho todo en romano le pasa lo mismo Alan fuimos que en la favorita sólo dirige pero ha logrado equilibrar a todo el equipo sobre todo al responsable de fotografía como nos cuenta Michel

Voz 11 05:16 está claro que lo del director griego Yorgos lanzó Simo sigue siendo la estética de la depravación la favorita aunque más abierta que largometrajes anteriores como canino o langosta se suma esa transformación de la corrupción humana en belleza desasosegante y aunque la Historia viaja a la Corte de la Reina Ana de Inglaterra del siglo XVIII lanzamos apuesta por el anacronismo los bailes la manera de hablar y hasta el material del que están hechas los vestidos lo que le interesa de verdad es la fábula intemporal sobre las divismo y el poder y la perfil hasta el más escondido matiz con el rotundo gusto por la composición que hace de él uno de los grandes cineastas presentes

Voz 1463 05:53 el domingo también podría hacer historia Rodrigo Soro Goyo nominado a mejor cortometraje con madre sería una buenísima noticia para el cine español que lleva desde dos mil nueve sin catar un Oscar es que justo hace diez años hoy de que Penélope Cruz ganara el premio a mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche del Canal TCM en Illa ser repasa el camino que llevó a la actriz a ganar ese Oscar que aquella noche inolvidable

Voz 0229 06:19 la primera vez que Penélope Cruz viajó a Estados Unidos fue en mil novecientos noventa y tres tenía diecinueve años y en España ya era famosa gracias a películas como Jamón jamón o Belle Epoque pero ya quería estudiar inglés y dar clases de interpretación y con su novio de entonces y Nacho Cano vivía un feliz anonimato en su apartamento de Village neoyorquino sin embargo en marzo de mil novecientos noventa y cuatro sucedió algo que dio un vuelco a su carrera la desfilaba de Le Coq ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y algunos agentes americanos se fijaron en ella

Voz 12 06:53 me quede colgado de ella no sé cómo había encontrado la única

Voz 0229 06:56 sí que se inocente que quedaba en Nueva York Hi Lo Country de Stephen Frears fue su primera película americana después vendrían Todos los caballos bellos al lado de Matt Damon o Blow en la que hacía de esposa del narcotraficante Johnny Depp

Voz 1463 07:08 guarda el perico

Voz 13 07:11 no hay poco estado de fumar no guarda Mis padres están las diez

Voz 0229 07:17 la de dos mil Penélope lanza un grito que significa otro Oscar español aunque todavía no es para ella nuevamente de rebotes su cotización sube en votaciones de la revista People consigue desbancar a Jennifer López del primer puesto de actrices latinas Penélope poco a poco se iba encaramado al estrellato norteamericano

Voz 1726 07:36 yo estoy teniendo oportunidades de de trabajar con gente a la que admiro mucho y dice ir creciendo y aprendiendo y esta es una profesión en la que siempre puedes aprender más y en ese sentido me imagino que he cambiado como todos cambiamos pero gracias a Dios tengo una familia y unos amigos con los pies muy en la tierra que son siempre muy honestos conmigo y me gusta rodearme de gente que me dice la verdad es que me dice no cuando me tiene que decir que no

Voz 0229 08:02 es entonces cuando Tom Cruise la elige como su compañera para Vanilla Sky el americano de Abre los ojos lo que pasó después entre Tom y ella ya lo sabe

Voz 1726 08:11 nosotros no tenemos nada que esconder estamos juntos estamos muy contentos pero no podemos dar tampoco más detalle todo el mundo entiende que todo el mundo entiende que eso si tú lo haces eso se vuelven se vuelve contra Tim día intenso es algo muy bonito que tenemos y que tienen que queremos proteger

Voz 0229 08:28 el noviazgo con Tom Cruise duró tres años el lo seguía rodando películas en Hollywood como Bandidas Sahara pero no fueron éstas las que acabaron colocándole la senda de Oscar sino su viejo amigo Pedro Almodóvar que tenemos Carla

Voz 14 08:41 luego lo que tenemos que decir que hacemos y arreglar los papeles

Voz 0229 08:45 gracias a su personaje de Volver Penélope Cruz fue candidata al Oscar a la mejor actriz en dos mil siete pero esa vez la cosa estaba difícil y Helen Mirren por su papel en la reina se llevó la estatuilla unos meses después sin embargo llegó la llamada de Woody Allen

Voz 6 08:59 vosotros sois

Voz 2 09:01 si Cristina

Voz 0229 09:05 su personaje de mujer posesivo en Vicky Cristina Barcelona le iba a dar muchas alegrías

Voz 14 09:10 ya sabes tú que yo hago fotos las encontré en tu equipaje registrase mi equipaje claro que registra tu equipo la noche pillería es pasarlo me fiaba de no creía que fuera quién tú decías quería saber quién era la mujer que compartía la tan con mi ex marido

Voz 0229 09:24 gracias a él ganó el Bafta el premio del Sindicato de Actores en dependen espita Word y otros cuantos que se sumaban a la nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto a diferencia del año devolver en las quinielas se cotizaba como la favorita pero ella quería ser prudente y sobre todo para no defraudar

Voz 15 09:41 porque estuvo en Madrid otra vez hace cinco días y un policía medita contamos con los sí sí la verdad es que Wert es una ilusión real de tu gente allí eso sí me hace mucha ilusión

Voz 0229 09:55 llegó el día de la ceremonia el veintitrés de febrero del dos mil nueve Penélope Cruz atravesó la alfombra roja y al lado de su madre se sentó en el teatro Kodak para ver la gala no le dio tiempo casi a ponerse nerviosa porque el suyo fue el primer premio de la noche

Voz 2 10:14 subió al escenario

Voz 0229 10:15 sí recogió el Oscar con un sentido discurso en el que agradeció el premio a Woody Allen ya Pedro Almodóvar Bigas Luna y Fernando Trueba a los que citó como sus grandes padrinos sin olvidar ese pequeño recuerdo al barrio madrileño en el que nació

Voz 1463 10:28 hay grúa con Alcobendas dispuesta cruel estaba hablando de lo que significaba para mí en la gala de los Oscar si haberla visto durante tantos años que dándome despertó hasta las cinco de la mañana de haberla visto desde allí desde un sitio en el que soñar con algo así se veía como como una locura y algo casi imposible de realizar

Voz 0229 10:49 pero el Oscar era muy real Un premio que coronaba una carrera en la que habían contado por igual el destino y el trabajo duro

Voz 1463 10:56 creo en las dos cosas porque también me han ocurrido tantas casualidades tan increíbles a lo largo de mi vida que que creo también es como uno lo quiera interpretar las señales que la vida te pone por delante pero trabajo duro desde luego que también

Voz 0229 11:12 aquella noche nosotros vivimos con ella en Los Angeles su alegría Penélope se fue a la fiesta de Madonna donde como contó al día siguiente en el programa de Ofra Winfrey bailó hasta las cinco de la madrugada eso sí sin perder de vista su Oscar

Voz 1463 11:25 pesa bastante sí sí

Voz 6 11:27 pero no lo suelto

Voz 17 11:32 ah sí

Voz 1463 11:36 y no dejamos de él todos los Oscar porque es estrenar dos películas dirigidas por mujeres olvidadas en estos premios

Voz 1084 11:41 una de ellas es podrás perdóname algún día de María el que opta a tres premios solamente mejor guión adaptado actriz para Melissa McCartney actor de reparto para Richard el gran es la biografía de la escritora League Israel pillada falsificando cartas de escritores famosos

Voz 18 11:56 las dudas de acabar usaron como enemigo

Voz 1463 12:07 podrás perdóname algún día es mucho más que una película biográfica es un tratado sobre la soledad y también sobre la importancia de lo real y auténtico en un mundo en constante cambio

Voz 4 12:16 en el del simulacro que debía Baudrillard oído mis mensajes trozos porvenir si le he traído unas cartas maravillosas de Faulkner que desenterrado no lo llamé por eso

Voz 1463 12:27 la directora el Heller comenzó a investigar sobre Israel una escritora de biografías que se había apuntado varios éxitos en los sesenta y ochenta al escribir libros sobre Katherine Hepburn o Lauder pero pasó de moda y fue una de las tantas mujeres que a los cincuenta es un físico imponente es apartada nuestros los otros no

Voz 0229 12:44 no

Voz 19 12:45 venga hombre cerrando con ellas todo el hay gente esperando no es necesario que me falte al respeto a ustedes han vendido libros ni así quién es usted Israel

Voz 1463 12:53 asediada por las deudas el alquiler y su adicción al alcohol Lee Israel comenzó casi por casualidad falsificar cartas de famosos escritores como Dorothy Parker o Ernest Hemingway y a venderlas a libreros anticuarios que hacían suave

Voz 19 13:06 puesto con ellas es maravilloso me encanta como escribe Dorothy Parker también puro sarcasmo verdad el sarcasmo y religión

Voz 1463 13:15 protagonizada por Melissa Mc Carthy que cambia aquí su registro de actriz graciosa que habíamos visto en la boda de mi mejor amiga o espías o los caza fantasmas ahora interpreta a un personaje arisco con el que es difícil empatizar un reto decía la actriz que le apetecía mucho

Voz 20 13:29 a las es lo que más me gusto es que mucha gente no conocía la historia de Israel y me gusta la idea de que van descubriendo la ella su trabajo si es una historia maravillosa sobre gente olvidada invisible que ha quedado en el olvido y me maravilla lo que ya fue su historia y ha sido un placer trabajar con esta directora creo que debería decir esto más en redes sociales tres que no las utilizar Miriam le digo

Voz 17 13:57 la belleza

Voz 1463 14:06 ella era lesbiana sin pareja vivía con su gato frecuentaba bares del Leeds donde conoció a un amigo gay papel que interpreta el actor británico Richard

Voz 21 14:15 son Hawk que la última vez que TBI gracias a los dos estábamos disfruto

Voz 20 14:21 doce uvas

Voz 1084 14:23 con razón ambos actores han logrado nominación alos

Voz 1463 14:26 por por sus interpretaciones a las que se suma a la de Mejor guión adaptado para esta película que como explicaba la directora también quería hablar de una de las epidemias

Voz 20 14:34 dos años sida camino

Voz 22 14:40 los muchas investigaciones cuando empezamos con esta historia pensando en ese año mil novecientos noventa y uno en Nueva York que sufría la gente cubrir que era esa epidemia del sida y hay algo interesante entre la comunidad gay en la comunidad de lesbianas en Nueva York vivían y funcionaban separadas pero se unieron en aquel momento pues la crisis del sida muchos hombres fueron abandonados por sus familias y las lesbianas les acogieron es muy interesante para mí que vivió Nueva York conocer ese tiempo histórico aunque vídeo homicidas extra

Voz 1463 15:12 la segunda película de Heller que debutó con The Days of the teenage aquel en la que la directora deja al descubierto el esnobismo de una élite literaria incapaz de diferenciar el original y la copia pero fascinados por el objeto que piensan es único

Voz 17 15:26 el FBI ha venido a ver si me piden que testificó

Voz 1463 15:31 pero

Voz 17 15:32 tiene que pagar me cinco mil dólares

Voz 1463 15:34 es una tomadura de pelo a la burguesía que hemos visto en películas como The Square o la recién estrenada en Netflix Velvet Puzo y algo que puso en práctica el escritor valenciano Max Aub que escribió una biografía de un pintor coetáneo de Picasso que en realidad nunca existió aún montó hasta una exposición en México también nuestro protagonista sacó algo de su fechoría la autobiografía titulada precisamente como esta película

Voz 1084 16:08 otra director olvidada es Karin Kusa sobre venganza protagonizado por Nicole Kidman un tipo de historia protagonizado casi siempre por hombres en la que vemos a la actriz como una policía con traumas infiltrada en una banda criminal

Voz 1463 16:20 también de narcotráfico y delincuencia de sus inicios al menos habla pájaros de verano una reflexión poética sobre cómo la llegada de los extranjeros a Colombia propicia que se empiece con la venta ilegal de drogas es la última película de Ciro Guerra que codirige con su hasta entonces productora Cristina Gallego

Voz 23 16:39 cuando giro Guerra es uno de esos

Voz 1084 16:42 actores convencidos de que el cine es el reflejo de un país

Voz 23 16:44 mis de que sus imágenes puede narrar la historia

Voz 1084 16:47 Colombia el autor de El abrazo de la serpiente quita todo el glamour a las historias de narcos contadas desde Estados Unidos Isabel entra en una experiencia mitológica en el verdadero origen del mercado de la droga

Voz 6 16:57 por eso cuando se van conseguiré la mariguana a me lo tienen escondida debajo de la falda esa que usa Roma masa cincuenta kilos doscientos pesos la libra por menos hubiera podido hacer el negocio vamos a reinvertir el capitalismo a ocupar

Voz 1084 17:19 el realizador codirige junto a su productor habitual Cristina Gallego un viaje chamánicos La Guajira de los años setenta para explicar en una tragedia en cinco cantos la bonanza Marin Humbert a la entrada de grupos marginados de la economía al tráfico de marihuana con Norteamérica

Voz 20 17:33 estos brincos prendas que sentaron las bases del narcotráfico ya luego cuando llegaron los carteles y cuando entró le di Pablo Escobar dice adueñaron de las rutas de la de de lo que fue más adelante la cocaína fue que ya los colombianos por un lado y los cubanos se adueñaron de todo el comercio pero los primeros quince está claro en las rutas pueden los gringos que venía a buscar esa marihuana que crecía de una forma tan salvaje en eso

Voz 2 18:02 sí

Voz 20 18:02 quería Colombia una familia indígena vertebra

Voz 1084 18:05 relatos sobre la tensión entre tradición y progreso sobre la desintegración de las costumbres autor de contrastes juega con la poética de los colores de los sonidos del vestuario con la aridez de un desierto que pasará a albergar chabolas a acoger mansiones

Voz 24 18:17 pero sobre todo la historia una familia fue en medio de eso Ifugao luchan por por mantener su sus costumbres vienen de una comunidad Stahl lo son un miembro del pueblo Aguayo hizo lucha por mantener sus tradiciones y mantener unida a la familia en medio de esta vorágine que empiece ese que crece cada vez de una manera más fuerte y más amenazante

Voz 1084 18:39 no somos eso es lo que nos hemos convertido lamentan en esa familia profanada por el dinero entregado a un enfrentamiento que amenaza a sus símbolos en un thriller de aprendices de cáncer con mucho poder para las mujeres una imponente Carmina Martínez encabeza el reparto

Voz 20 18:52 esta comunidad específica tiene una cosa a particulares que es matriarcal o matriz lineal no entonces las mujeres son muy importantes y las nueve son muy importantes en política y aquí en la economía pero también son las que han sido desaparecidas de la historia no antes cuando uno ve he escuchado a todas estos relatos solamente hablan de los hombres y todas sus grandes proezas y entonces nosotros nos fuimos a buscar justamente esas historias que no habían sido contada hace un poco yendo a la trastienda no

Voz 1084 19:22 grabada en su mayoría en guagua You la lengua indígena más hablada en Colombia la película contó delante y detrás de las cámaras con miembros de esa comunidad norteña parte fundamental para entender el espíritu ancestral de una cinta que respira el aroma de Gabriel García Márquez ese realismo mágico se manifiesta en los ritos en los sueños en los fantasmas que acechan a los vivos

Voz 20 19:41 fijado

Voz 1084 19:49 inspirada en hechos reales la finta pone en el punto de mira a las fuerzas de paz americanas portadoras de la avaricia bajo ese hippies mezclado con alucinógenos

Voz 6 19:57 se acuerda de comunismo

Voz 5 20:01 como ninguna capitalismo no fue la boda

Voz 1084 20:06 algunos de estos voluntarios la acusan de pisotear la realidad de apropiarse del sufrimiento de la comunidad indígena rechazan el enfoque de una obra que se ha quedado a las puertas de la nominación al Oscar como mejor cinta extranjera

Voz 26 20:19 la palabra ahora el curso yo yo no voy a hablar con ninguna ninguna Baiano su guarra en tú eres tan guapa

Voz 27 20:29 una unión que recale pague dos camionetas

Voz 26 20:33 no lo vamos a compensar con hasta que no envía un tipo

Voz 1084 20:37 la pérdida de la palabra como valor la muerte del diálogo entre generaciones la pureza pervertida por la corrupción moral yanqui por el virus de un capitalismo que sólo condena la guerra a billetes manchados de sangre

Voz 1463 20:51 hay un director venerado por los amantes del cine de autor ese es el Lugo dar uno de los artistas

Voz 1084 20:56 desde la Nouvelle Vague que sigue creando películas a sus años en Cannes presentó el libro de imágenes de una rueda de prensa dejó a la crítica inmersa en mil interpretaciones de lo que podría significar este collage cinéfilo

Voz 29 21:07 la gama Motorola es volver

Voz 30 21:15 la odisea dicho Emilio estoy te echen todo el prisma

Voz 8 21:30 esperamos seis ir mal

Voz 1463 21:33 estamos para lo último el cine más comercial y familiares la tercera entrega de la cinta de animación Cómo entrenar a tu dragón que ha visto Sara Rodríguez

Voz 32 21:43 claro que sí

Voz 1480 21:57 el director de la saga Cómo entrenar a tu dragón repite como director y guionista en esta ocasión nos presenta la tercera parte de esta exitosa trilogía donde Hypo el protagonista idea cuenta o su amigo grabó tienen que aprender a vivir el uno sin el otro porque el dragón se enamora de una dragones cómo afectará esto a Hypo hará que se seguro e incapaz de gobernar en Isla

Voz 19 22:21 además se cree que tiene que liderar son bueno porque su padre tuvo que hacerlo no se da cuenta de la fuerza que tenéis

Voz 17 22:30 juntos es creyendo en él pues no porque cree que no es nada sin desde antaño

Voz 1480 22:41 pues ayuda a mí hacerla ver cuando por fin consiguen convivir juntos humanos y dragones llega el villano para capturar al dragón el último de su especie al menos eso es lo que todo el mundo cree porque desde Tao descubre un lugar desconocido hasta entonces un lugar lleno de dragón

Voz 33 22:57 reconozco este trabajo Cream el el cruel es famoso en mi región el cazador de dragones más astuto que he conocido jamás

Voz 1480 23:04 este personaje sería interpretado nada más y nada menos que por Melendi

Voz 34 23:08 el

Voz 1480 23:14 cómo entrenar a tu dragón tres nos muestra una historia de madurez de búsqueda de valor para afrontar lo desconocido las dificultades a las que nos enfrentamos para dejar atrás el pasado Éstos son sólo algunos de los temas por los que abogan las películas de animación ya que tienen el poder de tratar temas difíciles de la forma más sencilla posible y así nos lo explica

Voz 6 23:34 no pretende llegar inconscientemente al espectador de manera positiva como es en este caso hay otros que quieren llegar de manera negativa también eso hay que tenerlo en cuenta que es tiene tiene su poder el cine

Voz 1480 23:45 Cristina vodka Dani Romero compañeros del programa Anda ya de Los cuarenta Principales también ponen voz a dos de los personajes y al igual que Melendi también debutan en el mundo del cine racionar Griselda nuevos en esta tercera entrega y con los que disfrutaremos desde la primera secuencia ellos nos han querido contar su primera experiencias como celebrar gastado muy bien porque además

Voz 35 24:07 los dos somos fanáticos de las pelis de animación un eh nos encanta jugar con nuestra voz porque la hacemos además cada mañana Aranda ya de verdad que ha sido brutal

Voz 36 24:16 así la experiencia única con mucho respeto a los actores de doblaje española que son buenísimos todos esto ha sido una pequeña incursión pero lo ha pasado genial increíble

Voz 1480 24:24 cómo entrenar a tu dragón con casi quinientos millones de dólares de recaudación en la primera entrega se ha convertido en una de las películas de animación más taquilleras de los últimos años en su segunda parte consiguió superar la cifra de la primera con seiscientos veinte millones de esta tercera y última se presupone cifras mayores esta trilogía basada en los cuentos de Cressida Cowell es para todos los públicos en el que se tiene en cuenta tanto niño los como adultos

Voz 37 25:05 a mí

Voz 38 25:08 vamos ahora con las recomendaciones de la semana en televisión Dario Garrán buenos días

Voz 0457 25:12 buenos días Pepa Bueno que tenemos que ver si así esta semana pues mira comenzamos con una propuesta internacional en este caso alemana ya se ha estrenado en a MC el primer capítulo de edad Boot el submarino una serie presentada como una secuela de la mítica película bélica sitúa en la Segunda Guerra Mundial del mismo título de mil novecientos ochenta y uno la principal no edad de la serie es que incluye dos líneas temporales la primera hasta que sucede bajo el mar en el submarino pero no la segunda ocurre en tierra de esta manera permite a los guionistas incluir a las mujeres dentro de la historia que en aquella época no podían ni pisa los submarino porque daba mala suerte el propio director de la serie ha dicho que en tiempos del mito era necesario incluir personajes femenino

Voz 39 25:54 le he dicho que si una lástima que desperdiciar a sus aptitudes con labores banales

Voz 6 26:01 consideremos una disculpa

Voz 39 26:04 por si antes le dado a entender que cuestionó su lealtad Primaria

Voz 40 26:08 quizá Mile alcalde es asestan grande por haberme criado en Alsacia donde sólo podía admirar su país desde la distancia que como alemana sin en ese sentido me extranjera en Francia

Voz 1463 26:20 espero que no de mala suerte que haya mujeres en la radio también tenemos otra serio un poco más cotidiana no

Voz 0457 26:25 si tenemos la excusa perfecta para un buen maratón sea una contra

Voz 2 26:31 falta mucho para el de grato preocupación es muy pronto toda

Voz 41 26:39 en nada ante mucho

Voz 1463 26:42 sacar en contra

Voz 41 26:46 tras

Voz 42 26:48 son no

Voz 2 26:51 la Armada Berto Romero

Voz 0457 26:53 el todo con la segunda temporada de mira lo que has hecho que hasta completa en Movistar Plus en ella el y su pareja deben educar a su primer hijo mientras esperan mellizos Il luchan por conciliar sus vidas con todo lo que tienen encima pudo hablar con Berto su creador sobre esta nueva temporada que se acerca mucho más al drama en la que introduce en la trama la grabación de otra serie un método este de la auto ficción que le ha gustado explorar los material

Voz 43 27:18 con los que trabajo siempre son siempre tiene que pasar un filtro y es que tienen que ser eh adecuados o pertinentes para la Historia queremos contar tres yo no voy a forzar a contar historias e reales mías au anécdotas sólo porque está haciendo un alto ficción ni al revés entonces yo simplemente pensamos Historias íbamos como la trama maestra por ejemplo esto es lo que queremos contar y luego intentaban meterle la mayor cantidad de de verdad

Voz 1463 27:47 pues te invito a que nos cuentes esta noche el resto de conversación que has tenido con Berto el equipo de la serie

Voz 2 27:52 ahora te despido gracias Dani adiós

Voz 44 28:01 por qué

Voz 1463 29:05 mismo terminamos el cine en la SER colegios esta noche con la crítica de las películas la entrevista con Berto gracias a Juan Aranaz en la realización ya Sara Rodríguez y José Manuel Romero nos vamos con una película de Spike Lee que debería haber ganado el Oscar haz lo que D

Voz 45 29:20 las cuál es tu jugador de baloncesto favorita más dicción ser actor de cine pedimos se y tu cantante de rap brindis Pitu siempre estas casi dos décadas esto o lo otro y resulta que todos tus ídolos son negros