Hora 25 Deportes: La sonrisa de Valverde (22/02/2019)

Deportes

con Ángels Barceló in Jesús Gallego añadió buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 00:13 es una buena noticia haber mira acaba de terminar el partido de la selección española de baloncesto que jugaba en Letonia partido de clasificación para el Campeonato el muy a ganar ya estábamos clasificados pero España además ha ganado

Voz 0588 00:24 sesenta y dos A67

Voz 0919 00:26 Tito pero fíjate la gran noticia del partido en el equipo de Scariolo es que ha debutado un chaval de dieciocho años cumplió dieciocho años en diciembre Carlos que lejos que juega en el técnico Zaragoza es el cuarto jugador más joven en debutar con la selección española de baloncesto el último que que había debutado tan joven Ricky Rubio Carlos a los que orgullo para sus padres y para su familia hoy se ha vestido por primera vez con la camiseta de la selección española de baloncesto que repito ha ganado en Letonia sesenta y dos A67 es una de las noticias del día con el sorteo de los octavos de final de la Europa League emparejamientos para los tres equipos españoles que se clasificaron el Valencia jugara con el Krasnodar de Rusia el Sevilla con el Slavia de Praga el Villarreal con el cénit de San Petersburgo sin duda el del Villarreal es el equipo más difícil ya sabéis que hoy se inicia una nueva jornada de Liga en Primera División seguida vamos a estar en el partido español Huesca que comienza dentro de veintinueve minutos el gran partido de la jornada lo disputan mañana en el Pizjuán el Sevilla y el Barça el Barça líder que llega obligado porque la próxima semana tiene dos partidos seguidos con el Real Madrid primero en Copa del Rey y luego en el Bernabéu también en Liga para rebajar un poco el ambiente de tensión que vive estos días en Ernesto Valverde bueno pues esta mañana en la conferencia de prensa previa al partido nuestra que nuestro compañero Santiago Valle e iba a preguntarle por Umtiti pero bueno una serie de problemas técnicos hicieron que Santi Ovalle tuviera dudas en la pregunta bueno hasta Valverde se lo pasó se lo pasó en grande da gusto oir cómo Se ríe el entrenador del Fútbol Club Barcelona gracias a Santi Ovalle que preguntaba así

Voz 3 02:17 hola nuestros ante vaya directa a dar la agradaría dadas Cataluña el mar daría preguntarle Puntí Samuel Hay te está sancionado sancionado usted cree que sancionado no apercibido de sanción a veces no

Voz 0919 02:33 el de auricular está moviendo todo

Voz 3 02:36 entonces me auriculares le pregunto estás Samuel Umtiti para pregunta para jugar a lo siento vamos a pesar de déficit que vayan directamente a la agradaría de ser Cataluña está Samuel Umtiti para jugar al tiempo Ortín

Voz 0588 03:00 pensamos que si pensamos que está para

Voz 0919 03:04 bueno pues hubo un momento divertido en medio de la tensa competición que vive ahora mismo el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde enseguida vamos al fútbol al Espanyol Huesca hay enseguida hablamos de ese partidazo Sevilla Barça mañana en el Pizjuán pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 4 03:24 buenas tardes amigo gallego hombre no sé qué como estamos hoy pero qué te pareció ayer la lección de fútbol de hecho el mismo ilustrado como dices tú menú repaso le metió a la imagino que está contento hasta luego Gallego

Voz 5 03:44 pues sí estoy contento estoy contento pero como ya dijimos que da la vuelta eh esto estaba muy bien pero queda la vuelta así que cuidado dejad vuestros mensajes

Voz 2 03:55 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 04:09 hola buenas noches oigo más soy madridista y quiero felicitar al Atlético Madrid pero que no sale sub a lo sumo a la cabeza Por qué queda todavía la vuelta y la Juventus en casa es muy fuerte iba a sufrir mucho el Atlético Madrid pero yo creo que pasará el Atlético Madrid bueno aunque tenga es un buen programa gracias por todo lo que os oigo siempre

Voz 2 04:39 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:49 gracias por escucharnos empezado español Huesca abre la jornada el colista visita en Cornellà al español vamos a ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos Raúl González buenas tardes

Voz 7 05:09 qué tal Gallego muy buenas calienta los dos equipos en un vacío de momento a Cornellá El Prat en el Espanyol vuelve al lateral izquierdo tras perderse el partido de Mestalla contra el Valencia sigue apostando Rubi por el cuatro tres tres con Roca Darder y Granero en el centro y arriba debuta como titular en casa el chino Wu Lei estas semanas marcarán el camino del español si es capaz de ganarle a Huesca email Coli volverá a pelear por Europa sino a seguir sufriendo y enfrente un Huesca que no tiene margen de error le acaban las opciones para luchar por la permanencia y se presenta hoy contra el Español con esa defensa de cinco que le ha cambiado la cara en los últimos partidos juega capo en el carril derecho sustituyendo al sancionado Miramón ya arriba regresa Enric Enrique llegó a Cornellá aunque esta vez para jugar en un campo de Primera arranca a las nueve hasta español Huesca con el canario Hernández Hernández a los mandos del partido

Voz 0919 05:54 en El Larguero contamos las noticias el resultado y el análisis de ese Español Huesca mañana gran partido se juega en el Pizjuán Sevilla Barça vamos a empezar hablando del líder el equipo de Ernesto Valverde que tiene lista de convocados aunque lo primero Santi Ovalle muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes la que felicitarte porque sacar esa sonrisa de Ernesto Valverde aunque haya sido involuntariamente porque otros compañeros te estaban molestando vamos a decirlo claramente pero no es habitual verle tan tan sonriente tan suelto tan alegre él es un hombre muy serio pocas veces el sonríe

Voz 0457 06:26 y estamos encantados de que aunque sea por un error saque una sonrisa estén se un poco lo mira ayudado para sacar un titular que es una cosa que siempre cuesta de sacar Ernesto Valverde que Umtiti está al cien por cien no habrá que ver si juega o no juega pues sí habrá que verlo porque con Umtiti el Barça no quiere arriesgar lo más mínimo saben que el jugador está bastante tocado de esa rodilla aunque él quiere jugar en ella

Voz 8 06:51 a ti te cuento del partido va a quedar fuera de la lista de convocados Kevin Prince Boateng por segunda vez consecutiva es la gran noticia de esta lista seguramente que queda fuera a Boateng Hey llega esto en un momento en el que se pone mucho en duda a Luis Suárez y lo que he hecho y Valverde es salir en defensa del charrúa

Voz 0588 07:10 él está bien buenos la semana pasada ya no empezó desde el banquillo yo descanso íbamos a ver sobre Luis Suárez foco que supone sobre Luis se puesto ya sé que yo estoy aquí por lo menos en varias ocasiones al comienzo marcar pero estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club lo normal es que si tienes lo siga marcando porque lo lleva haciendo toda la vida

Voz 8 07:35 Barça tiene tres apercibidos son Rakitic Lenglen de Arturo Vidal si ven una amarilla mañana se perderían el clásico así que se espera que hay

Voz 0457 07:43 algún retoque alguna rotación gallego pero demasiado no demasiadas espera que descanse Ivan Rakitic fuera de la convocatoria Boateng fuera de la convocatoria por segunda vez consecutiva no tiene sustituto Luis Suárez en esta lista de convoca mal conserva Malcolm va se quedan fuera en la lista de convocados por decisión técnica Kevin Prince Boateng Samper avivó el nuevo central eh que no cuenta para los planes de Valverde en esta temporada gracias Santibáñez

Voz 0919 08:08 esa Sevilla en el Sevilla que está todavía en puesto de Champions el partido es importante porque tiene tres equipos hace echándole en ese cuarto puesto en el Pizjuán en la eliminatoria de Copa en el partido de ida de Sevilla ganó dos cero al Barça que luego los azulgranas remontaron en la Vuelta va a haber un ambientazo mañana aseguró Fran rodillo buenas

Voz 0700 08:28 hola Gallego y tanto que lo va a ver en el Sánchez Pizjuán y apela a ese matrimonio con la afición ya ese calor de la grada Machín para sumar y aunar voluntades a la hora de tratar de ganar al Barça como ocurrió en ese partido de ida en el que hablabas ya que entiende que mañana va a encontrarse la mejor versión por el respeto que le tienen el Sevilla del conjunto de Valverde

Voz 0588 08:48 el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones eso queremos pensar que es porque no respetaban porque estamos compitiendo le todo lo que podemos

Voz 0700 09:00 Navas se recupera ha entrado en la lista vuelven Webber y Banega tras Prince sanción Isabel Escudero lesionado el pasado miércoles ante la Lazio Pita Mateu Lahoz el rival en la Europa Ligue el Slavia de Praga ha caído bien no sí hombre ha evitado los cocos y sobretodo tampoco se va a enfrentar a ningún equipo español así que no se puede quejar el sorteo en un día además muy triste para la entidad por la desaparición de Roberto Alés que ha fallecido en el día de hoy el que fuera presidente del club sevillista desde aquí mandamos un abrazo

Voz 0919 09:28 a su familia y a toda la afición del Sevilla seguimos repasando cosas del día en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0588 11:08 equipo de de Setién que ese día

Voz 1870 11:11 el día después esto puede afectar al futuro de Setién que tiene todavía la Copa

Voz 0919 11:16 la Santi Ortega buenas qué tal muy buenas tardes Gallego

Voz 1870 11:18 tras un año de contrato la idea es que no afecte obviamente actúe decepción es tremenda en la institución en los aficionados pero están focalizados en la Liga y esencialmente en el partido de la semana que viene frente al Valencia buscando un puesto la final eso mitiga haría las dudas que hay con el entrenador esperan poder incluso poder gestionar poner la próxima temporada otro tipo de de gestión por parte del propio entrenador los partidos pero aumento el puesto de Setién no corre peligro la ideas espera al final del campeonato y sobretodo el horizonte de la final de la Copa del Rey en el que podría cambiar un poco la percepción de decepción que hay en estos meses

Voz 0919 11:51 vaya partido la semana que viene vuelta de semifinales en Mestalla Valencia Betis en los octavos de final el peor rival se lo ha llevado el Villarreal que va a jugar con el Zenit de San Petersburgo sin saber muy bien todavía si esta competición le preocupa mucho a los amarillos que están luchando por no bajar a Segunda División Xavi Isidro que han dicho

Voz 1031 12:11 qué tal Gallego muy buenas bueno pues se evitó los equipos ingleses italianos que era la prioridad pero claro ha caído el líder de la Liga ruso un equipo complicado al margen del viaje largo y de la climatología que puede ser un hándicap en esta eliminatoria en un CNI que además llega reforzado en el mercado de invierno la ida va jugar en el estadio cree tosco y la vuelta en la cerámica la Liga siguen siendo obviamente la prioridad pero de momento de momento se espera que esta competición como ante del Sporting de Lisboa sea un acicate por cierto que esta competición o al menos esta eliminatoria no la pueda jugar Manu Trigueros sufre esguince de grado dos tres en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha es decir aproximadamente dos meses de baja los que se perderá pronto de competición el jugador Talavera de la Reina

Voz 0919 12:51 el Valencia bajó con el Krasnodar ruso Ximo va un rival muy asequible buenas

Voz 0962 12:57 muy buenas pues así se entiende por lo menos habitado muchos cocos el Krasnodar además la ida se jugará aquí en Mestalla el próximo día siete a las nueve de la noche luego habrá que jugar la vuelta en tierras rusas a las siete menos cinco el día catorce de marzo eso sí lo harán sin condón que ha conocido hoy que le caen dos partidos más ojo aviso para Sergio Ramos y para los que puedan provocar tarjetas dos partidos por provocar la tarjeta en el partido de ida contra el Celtic de Glasgow tampoco estará Garay que seguro ya veremos cuánto más se pierde pero seguro va a estar de baja todo el mes de marzo si realmente

Voz 0919 13:29 es una de las noticias del día la sanción a ese jugador del Valencia que se puede comparar con lo que hizo Sergio Ramos aunque son acciones diferentes a provocó la tarjeta retrasando el lanzamiento de una falta el árbitro estaba claro que lo lo vio Sergio Ramos realizó una falta en el centro del campo y aunque luego confesó que lo había hecho aposta rectificó las imágenes que se vieron en la televisión parece ser que lo tenía planeado el Real Madrid teme

Voz 14 13:58 que haya un partido más de Sanz

Voz 0919 14:01 John aunque no dos en cualquier caso Antón Meana que es lo último que sabemos sobre ese expediente abierto por la UEFA a Sergio Ramos buenas tardes

Voz 1371 14:09 qué tal Gallego buenas tardes pues que Ramos ha encontrado un aliado inesperado el árbitro del partido de ida es conmina que cuando la UEFA le ha preguntado con el expediente abierto insiste que él viendo el partido en directo y luego Portes

Voz 0919 14:22 decisión cree que solamente por las imágenes

Voz 1371 14:24 el campo Ramos no forzó la tarjeta hay que por ese motivo no lo puso en el acta ni tampoco el delegado de la UEFA así lo ha explicado el árbitro del partido cuando le he preguntado la UEFA según puede contar la Cadena SER

Voz 0919 14:37 ya veremos qué pasa la semana que viene Si se queda en un partido en dos tres que sería dramático para el Real Madrid

Voz 1284 14:46 más partidos de mañana en Mendizorroza Alavés Celta de Vigo última hora de los vitorianos Javi Fernández hola hola

Voz 1264 14:52 a Gallego buenas tardes reforzados en confianza después de haber sumado cuatro de los últimos seis puntos de haber dejado atrás la mala racha del último mes Iker una duda saber si va a plantear un trivote como los últimos tres partidos o si va a volver al cuatro cuatro dos en este caso Manu García Wakaso y Brass en la que disputa un puesto junto a Tomás Pina el centro del campo y la duda sería saber si Borja Bastón lo Diego Roland acompañan a Calleri en punta de ataque en Alavés sólo quiere pensar en la salvación cuando quedan cinco seis jornadas empezará Abelardo tal y como ha dicho hoy a hablar de posibles objetivos como Europa

Voz 0919 15:23 el Celta llega en una situación dramática decimoséptimo veinticuatro puntos sólo uno por encima del Villarreal que es el último equipo que marca puesto de descenso con el entrenador Miguel Cardoso cuestionado bueno cuestionado no cuestiona Ximo hasta el punto de que hoy en la conferencia de prensa previa al partido compañero del diario As le ha preguntado a Cardoso si mañana va a poner una defensa de cinco como ha entrenado durante la semana los entrenamientos serán a puerta cerrada pero el compañero de las

Voz 0588 15:56 ejercía su profesión ser periodista Cardoso se lo ha tomado así

Voz 2 16:01 esa

Voz 15 16:04 como no me repite la pregunta por favor no te has dicho otra cosa antes que estuve trabajando toda la semana hasta de cinco coma sabes no no me dice este Se estuve trabajar todas las semanas de dices extensivo cómo lo sabes que es muy muy curioso porque nosotros no trabajamos con defensa de cinco como como o no o como sabes una información celos entre ellos han sido a puerta cerrada tienen información que no lo soy no me puedes clarificar diría pasado la información

Voz 0919 16:32 a él le pasaría la información lo que hemos hecho siempre los periodistas enterarnos de lo que hacían los equipos a puerta cerrada para contar

Voz 1038 16:39 sí

Voz 0919 16:40 una obligación que algunos toman como como una traición cuando es todo lo contrario Clemente Garrido compañero de las ha hecho lo que tiene que hacer Periodismo por lo que le pagan Jacobo Z la cosa está tensa buenas tardes

Voz 0976 16:54 buenas tardes Jesús la cosa es que pensar viajan veinte China pasa que se complica más la cosa entre Mora apartado el equipo vuelve Maxi Gomez que es la única buena nueva y salvo sorpresa jugará con defensa de cinco salvo que acabo José Mourinho guineano

Voz 0919 17:08 cómo va a cambiar lo que ha entrado durante la semana porque un periodista lo haya descubierto él tiene que ir con su idea hasta el final

Voz 1284 17:13 da desde el partido que se juega mañana en el Alfonso Pérez Getafe Rayo Vallecano si el Getafe gana a la una de la tarde mañana el Rayo en puesto de Champions José Antonio Duro a tiro de Champion derbi madrileño a los demás además de nuevo a un punto el cuarto puesto con la duda de Mauro Arambarri en el centro del campo por lo que podría entrar Flamini para cubrir esa posición mañana no va a estar Bruno en el Coliseum último partido de sanción para el canario ante un Rayo que acumula ya tres derrotas consecutivas y quiere volver a transmitir buenas sensaciones con Velázquez e impulsen la lista Gálvez y Medrano se han quedado fuera mañana al aún el partido en el Coliseum con Alberola Rojas que este Getafe Rayo Vallecano y mañana en San Mamés

Voz 16 17:46 es un duelo entre el Athletic y el Eibar vuelve Mendilíbar a la que fue durante un tiempo su casa novedades Diego González qué tal Gallego pues en el Athletic las principales incógnitas son la posible vuelta de Dani García hay de Constant sus cumplir sanción en Mendilibar no puede contar con Ramis y calavera por lesión los dos equipos llegan en muy buena dinámica el Athletic de Garitano con números de Champions el Eibar de Mendilibar con su delantero Charles en un momento de forma extraordinario en cualquier caso va a ser un derbi de amigos gallego a las nueve menos cuarto habrá muy buen ha entrado en San Mamés Pita Melero López y Martínez Munuera del bar

Voz 0919 18:18 los titulares de la jornada en Segunda División Paco Hernández cuáles son

Voz 17 18:22 pues que la jornada empieza en apenas diez minutos con el Tenerife Mallorca una jornada que puede terminar con hasta cinco líderes diferente del actual líder el Albacete recibe al olvido que llega en racha y en puestos de playoff partidazo para comenzar el sábado a las cuatro de la tarde también mañana Nástic Cádiz Alcorcón Las Palmas Osasuna Zaragoza para el domingo el plato fuerte de la jornada el Málaga Deportivo de la Coruña también Sporting Rayo Majadahonda Almería Córdoba Lugo Elche Extremadura Numancia esta jornada le toca descansar al Granada

Voz 0919 18:50 cómo suena eso de esta jornada le toca descansar que no está al revés hay que acostumbrarse bueno pues quedan once minutos para las nueve y esto hora25 deportes en la SER seguido

Voz 0919 20:25 cadena SER un repaso al fútbol internacional a lo que tenemos por delante el fin de semana como siempre con José Palacio Ana Palacio buenas tardes qué tal muy buena pero su juego ya en el calcio está jugando el Milán ya habría que preguntarse

Voz 1038 20:47 ha marcado ya Piatti el Levante

Voz 0919 20:50 pero de moda que también lo está haciendo veinte minutos de

Voz 1038 20:52 el partido en este comienzo de la jornada veinticinco en Italia hay todavía no ha marcado ya ha marcado la caspa que ETA había puesto el uno cero pero el Barça lo había anulado está jugando el Milan ante el Empoli para guardar esa cuarta plaza de Champions pero todavía Piatti no ha marcado le quedan minutos el que es uno de los mejores delanteros de Italia está también Cristiano Ronaldo a ver cómo va la Juventus

Voz 0919 21:13 que juega mal el domingo a las tres de la tarde

Voz 1038 21:15 de visita en la cancha del Bolonia es verdad que tiene la el escueto ganado trece puntos de ventaja sobre el Nápoles pero ven como como mejoras sobre todo después de esa dura derrota ante el Atlético de Madrid para para mejorar no lo tienen difícil porque con la segunda

Voz 0919 21:28 Jordi que hicieron en el Metropolitano mejor

Voz 1038 21:30 en parte seguro pero vamos a estar muy atentos este fin de semana de Inglaterra sobre todo de la cara boca de la Copa de la Liga final domingo a las cinco y media en Wembley Chelsea Manchester City el primer título de dos mil diecinueve el que puede ser el segundo la temporada para Pep Guardiola ganó la común el Sil precisamente al Chelsea de Mauricio Sarria Saari que si pierde podría ser

Voz 0919 21:51 hijo como técnico aunque hay que decir que éste no éste no es un título no

Voz 1038 21:55 es es el tercer título digamos en eh en importancia hasta primero la Premier League la la segunda Copa la Copa de la Liga pero bueno querrá otro título más eh Pep Guardiola seguro vamos a tener el domingo también un partidazo en premiar a las tres y cinco de la tarde en Old Trafford Manchester United Liverpool jornada clave para el Liverpool porque ahora va a igualar en partidos al City el City es líder empatado a puntos con los de Jurgen Klopp así que necesita puntuar el Liverpool para ser líder de la Premier antes a las cinco también se va a jugar el Arsenal South tanto en la Bundesliga va a ser un par en una jornada interesante por el liderato porque mañana a las tres y media es el pan

Voz 0919 22:30 desde Berlín el domingo a las seis de la tarde

Voz 1038 22:32 el Borussia Dortmund Leverkusen tres puntos de ventaja para el Dortmund así que el Bayern puede meter presión porque el Dortmund no está nada bien son cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria

Voz 0919 22:42 gracias Palacio baloncesto lo contábamos al principio del programa a la selección española de baloncesto ha ganado en Letonia partido de clasificación para el Mundial de China Xavi Saisó con una gran noticia el debut de un chaval de dieciocho años que siempre es sexo algo bueno y bonito buenas tardes

Voz 1982 22:57 hola buenas tardes Gallego pues sí debut de Carlos a zen dieciocho años como decías cuarto jugador más joven en debutar en la selección española le ha hecho debutar Sergio Scariolo

Voz 0919 23:08 a medias la selección gallego de veinticinco años

Voz 1982 23:10 que mirar de cara al futuro en la selección y hoy lo ha hecho también Scariolo en un partido donde España ha ganado sesenta y dos sesenta y siete ha sido un partido un poco extraño a los de Scariolo han brillado y mucho en la primera parte llegando a ganar de diecinueve puntos la segunda parte ha sido muy diferente han despertado los locales que se juega mucho a uno estar en el Mundial e incluso en el último cuarto se han puesto a un punto sesenta sesenta y uno pero un triple de Quino Colom y una canasta de Venezuela han dado ya el la victoria definitiva España Briz la diecisiete puntos Quino Colom trece Sebas Sáiz catorce rebotes no ha relajado España que como digo Gallego ha ganado seis dos seis siete

Voz 0919 23:49 el lunes el último partido en Tenerife no

Voz 1982 23:52 se frente a Turquía efectivamente un partido en el que España pues tampoco se juega nada excepto esa honrilla digamos lo de seguir ganando hoy de seguir probando cosas porque Scariolo recordemos ante lo que viene que es el Mundial vamos a ver si finalmente opta por todos los NBA Euroliga o cuela algún chaval de estos que bien merecido lo tienen por qué han hecho

Voz 0919 24:12 las grandes ventanas de la claro que sí gracias Xavi vamos a la Euroliga que juega el Real Madrid recibe al Bayern el Madrid vuelve a jugar ante su público en el mismo escenario

Voz 24 24:23 donde perdió la final de la Copa

Voz 0919 24:26 para Rey ante el Barcelona

Voz 24 24:28 busca el segundo puesto de esta Euroliga

Voz 1509 24:31 Marta Casas como estás hola qué tal Gallego muy buena si todavía con la resaca de lo ocurrido en esa final de la Copa del Rey una resaca que todavía continúa coleando el Real Madrid vuelve a la competición vuelve a la Euroliga la jornada número veintitrés en la que los blancos y ganan van a sellar de manera matemática su clasificación para el playoff y además recuperarían con lo dice es la segunda aclaró el el segundo puesto en la clasificación no va a poder contar Pablo Laso con Rudy Fernández tampoco contra Eaton Kings Sergio Llull de Anthony Randolph arrastra molestias a lo largo de la semana estamos ahora mismo en el palacio en el momento de la presentación van a jugar contra el Bayern de Múnich un equipo que pelea por estar entre los ocho primeros y que llega además liderado por todo un número dos del draft de la NBA como es Derrick Williams presentados ya los dos equipos poquito a poco van llegando a la gente al Palacio de los Deportes ahora mismo estaremos en torno a la media entrada el partido comienza en menos de cinco minutos

Voz 0919 25:25 en la NBA la pasada madrugada la noticia estaba en el debut de Mirotic con Milwaukee va

Voz 1371 25:30 sector González qué tal Gallego sí ocho puntos en catorce minutos hay que recordar que venía de lesiona siquiera jugando más progresivamente su equipo ganó noventa y ocho noventa Iceta Boston Celtics con treinta puntos y trece rebotes de su compañero ante todo como el resto de la noche destaca la victoria de mérito de los Lakers frente a los Houston Rockets veintinueve puntos y once rebotes de Lebron por los treinta de Harden que se fue expulsado por seis faltas dijo del árbitro que el hecho que era un maleducado y arrogante así que puede caerle multa la barba para esta noche te destacó que Juan varios españoles pero por encima de todos un partido el duelo de los hermanos Gasol Toronto San Antonio desde la una Marc jugará seguro esperemos que Pau

Voz 1284 26:08 entre en la rotación de Popovic motociclismo

Voz 0919 26:10 como este fin de semana hay test en los que va a participar Jorge Lorenzo después de su lesión Amanda gala que sabemos

Voz 1490 26:18 qué tal Gallego si mañana arrancan los primeros días previos de la temporada en el circuito de Losail Marc Márquez actual campeón Jorge Lorenzo como tú decías el nuevo piloto donde están listos para aprobaríamos estarán en Qatar Díaz de importantes de cara a esta temporada que arrancará con la cita inaugural el diez de marzo en el Gran Premio de Qatar y hoy han estrenado Moto2 y Moto3 en el circuito de Jerez de Ángel Nieto

Voz 0919 26:41 esta semana cerramos hora25 con lo nuevo de

Voz 0588 26:46 novedades caribeña de los gallegos