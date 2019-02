Punto de Fuga: "Nueva vida lejos de ISIS" (23/02/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:10 hola a todos muy buenos días y bienvenidos a punto de fuga Naciones Unidas calcula que cuarenta mil combatientes extranjeros han viajado en los últimos años a Siria haya Irak para unirse a la yihad al Estado Islámico algunos desde Europa Sanmina por ejemplo es una joven británica que lo dejó todo para unirse al califato

Voz 1454 00:33 estos pasados años me han cambiado me han hecho más fuerte y más dura he conocido a mi marido no habría conocido a una persona sin Reino Unido tuve a mis hijos fueron buenos tiempos

Voz 1667 00:43 ahora que el Estado Islámico vive sus peores horas en Siria hay que decidir qué hacer con los más de ochocientos combatientes que están bajo custodia de las fuerzas sirias

Voz 3 00:53 muchos de ellos menores

Voz 1667 01:27 este sábado empezamos nuestro viaje en Siria conociendo la realidad de estos combatientes extranjeros que nos va a contar desde la zona Oriol Andrés también las iniciativas que se han puesto en marcha para neutralizar sus ideas radicales proyectos como Rescue mi de estas dos hermanas son Maya Nancy

Voz 5 01:45 de hecho mi indicado es confían en mí porque tengo el mismo origen soy musulmana saben que no estamos en su contra no les daremos por lo que han hecho o lo que están dispuestos a hacer What deja yo es vendí ha llegado es Gro los grupos yihadistas sólo te ofrecerán una solución que es el arma Rescue mi muestran a los jóvenes otras once

Voz 1880 02:05 quienes ex para que puedan expresar su rabia más allá de coger una pistola

Voz 1667 02:11 en el programa de hoy de Siria también nos hablará Nadine la que la tenía está libanesas juega mañana domingo el Oscar a la mejor película extranjera por Kfar aún que narra la historia de la guerra desde los ojos de un niño sirio nuestra compañera Pepa Blanes del cine de en la SER nos va a traer la voz de la aquí Save the Children nos hablará de los cuatrocientos veinte millones de niños que viven en territorios

Voz 7 02:37 en conflicto significa que lo más probable es que la vida esos niños esté más cerca determinar que de continuar en el mejor de los casos lo que les espera es que no van a poder ir a la escuela o que van a estar heridos o que tienen incluir en muchos casos esa subida las tenemos cerca de nuestras vivir de nuestro territorio cuando llegan a España no les concebimos el asiduo resurgió cuando llegan a nuestro país

Voz 1667 02:56 sea más de veinte años que no se contabilizaban tantos menores en zonas de guerra en esta situación insostenible vamos a escuchar la historia de Saleh uno de esos pequeños que ha sobrevivido a la guerra quien nos acompañará aquí en el estudio David del Campo para comentar estos datos que ha publicado esta semana su organización volveremos Haití que no levanta cabeza

Voz 8 03:16 la población que llevaba unos meses ya desde protestando contra el Gobierno pidiendo la dimisión del presidente ha salido a la calle la tomado de forma violenta el nivel de violencia ha sido tal que todo el país ha paralizado totalmente

Voz 9 03:34 ha habido

Voz 8 03:38 manifestaciones quema de coches barricadas muchos tiroteos porque hay muchas armas Iyad al a medida que van pasando los días carencia de de alimentos carencias sobre todo de agua potable problemas para acceder a gas butano para cocinar

Voz 1667 03:56 la situación nueve años después del terremoto la crisis económica la pobreza la desconfianza en el Gobierno han llevado al país a uno de sus peores momentos de la última década tanto que las ONGs que colaboran en la reconstrucción de Haití han tenido que que salir de allí nos lo va a contar Mercedes López de Alianza por la solidaridad que acaba de llegar a España Mundo Express estaremos en Nigeria que celebra elecciones este fin de semana

Voz 10 04:20 las principales necesidades de la población son agua alimentos atención médica incluyendo salud mental inmateriales de refugio eh lamentablemente y a pesar de la ayuda humanitaria desplegada en Borno en los últimos años no se cubren las necesidades básicas en la población mucho menos en los campos de desplazados que están alejados de las principales ciudades

Voz 1667 04:44 Javier Bañuelos nos dará más detalles como digo en Mundo Express todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 3 06:39 papi amoral

Voz 1667 06:40 os lo contábamos cientos de combatientes extranjeros que se unieron al Estado Islámico en los últimos años pues esperan ahora mismo destino hay mujeres hay niños vamos a conectar con Oriol Andrés compañero en la zona buenos días Oriol o

Voz 0975 06:54 hola buenos días Oriol que sabemos de estos combatientes

Voz 1667 06:57 donde salen cuanto se calculan que hay

Voz 0975 07:00 en su momento de máximo esplendor el grupo extremista islámico

Voz 1463 07:03 no llegó a controlar un territorio como el del Reino Unido

Voz 0975 07:06 donde habitaban más de ocho millones de personas mientras la mayoría

Voz 1463 07:09 lo vio con horror para algunos fue un sueño

Voz 0975 07:14 no que gracias a vídeos de propaganda brillantemente realizados que se hicieron virales a través de Internet la organización atrajo extremistas de todo el mundo hacia su autoproclamado califato según la ONU cuarenta mil combatientes extranjeros

Voz 1667 07:28 de más de ciento diez países habrían viajado

Voz 0975 07:30 bueno a Siria e Irak para unirse a organizaciones islamistas violentas miles de ellos lo hicieron desde Europa principalmente franceses alemanes británicos no era un fenómeno nuevo en Irak el influjo de yihadistas había empezado con la ocupación estadounidense de dos mil tres muchos de ellos murieron durante batallas como las de Mosul los raca otros tantos consiguieron escapar tres de la porosa frontera turca y las cifras bailan pero según datos facilitados por oficiales kurdos en los últimos días al menos unos ochocientos estarían presos bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias son milicias kurdo árabes que están apoyadas por Estados Unidos además también unas setecientas mujeres y mil quinientos niños vinculados a Estado Islámico sin concedían encerrados en campos de desplazados en el noreste de Siria todos de más de cuarenta países distintos sea mima de Umeh es una de estas madres es británica tiene sólo diecinueve años ya hace cuatro huyó de su casa con dos compañeras de instituto para unirse al califato se casó ha tenido tres hijos pero dos murieron ahora pide volver a Reino Unido para ver era el tercero de pocos días aún así no se arrepiente de nada como demostraban esta entrevista con Sky News

Voz 1667 08:37 sí

Voz 1454 08:39 estos pasados años me han cambiado me han hecho más fuerte y más dura he conocido a mi marido no habría conocido a una persona así en Reino Unido tuve a mis hijos fueron buenos tiempos

Voz 0975 08:49 sin embargo el caso de las mujeres y los niños es especialmente sensible muchas de ellas podrían haber sido obligadas a viajar con el marido califato o haber sido víctimas de matrimonios forzados por su parte muchos de los niños están traumatizados por las experiencias vividas se arriesguen a convertirse en apátridas además su retorno debería ser inmediato para poder llevar a cabo programas de ayuda psicosocial que garantizase su reintegración

Voz 1667 09:12 claro porque el problema ahora es qué hacer con ellos Oriol en ninguno de los dos los quieren no Si vuelven o no a sus países de origen cuál ha sido la actitud de de los estados de origen qué problemas plantea su retorno

Voz 0975 09:25 hace justo una semana Donald Trump hacia un tuit exigiendo a sus aliados europeos que se hicieran cargo de ochocientos yihadistas extranjeros actualmente bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias ya amenazaba veladamente con dejarles libres y no eran repatriados más allá del tono y las formas el aviso de Trump pone sobre la mesa un problema que los estados europeos han estado esquivando desde hace más o menos un par de años himnos porque las autoridades kurdas no hayan insistido lo explicaba Cadena SER el comandante de las fuerzas kurdo árabe Santana

Voz 13 09:53 Trini eh no estoy enfermo hasta ahora ningún Estado ha declarado oficialmente que se quiere hacer cargo de los yihadistas ni siquiera lo han hablado solo Rusia hizo una declaración sobre ello estableció relaciones diplomáticas con la comandancia de las Fuerzas Democráticas si te equivocas el dibujo

Voz 1667 10:11 hay varios motivos que explican el silencio

Voz 0975 10:13 los países occidentales de un lado hay muchísimas incertidumbres legales por ejemplo bajo qué jurisdicción van a ser juzgados estos prisioneros y sobre todo porque crímenes o quién va a recoger las pruebas para el juicio pero hay también muchos miedos a consecuencias políticas qué pasaría si uno de estos extremistas por ejemplo que ha sido repatriado por un determinado gobierno comete en el futuro sentado hoy si finalmente acaban en cárceles se generan otras dificultades de seguridad ya se está dando y hay el riesgo que presos extremistas durante su estancia en prisión radicalizan a otros reclusos ante estas disyuntiva Reino Unido ha respondido por ejemplo al caso de esa misma Begum quitándole la nacionalidad ya alegando que podría pedir la ciudadanía bangladesí porque la madre es originaria de allí sin embargo la ahora anunciada retirada de tropas estadounidenses de Siria les obliga a un poco a cambiar su posición a estos países con Turquía que amenaza con atacar de nuevo los kurdos y con la posibilidad sobre la mesa que el régimen de Al Asad recupere el control sobre este territorio es muy fácil prever que estos yihadistas pudieran escaparse además como nos explicaba la investigadora Dalia Haden este rechazo por parte de sus países de origen refuerza la narrativa de Estado Islámico

Voz 5 11:19 es el mensaje exquisito haces esto no intentaremos salvar tenía línea a tus hijos aunque tú quieras desvío de la organización irnos muy malo porque encaja con la propaganda del Estado Islámico sobre la identidad la pertenece sí aunque

Voz 1667 11:35 claro el debate no se ha planteado en términos de rehabilitar o no a estas personas no reintegrar los en sus países de origen Oriol Éste es uno de los problemas en cambio en Líbano donde estás tú sí que existe una iniciativa para rehabilitar a los presos estas cuéntanos efectivamente es una inicial

Voz 0975 11:53 además de lo más particular ya que ha sido impulsada por dos hermanas muy jóvenes Maya hay Nancy a mucho son trabajadoras sociales y cuando estudiaban en la Universidad vieron cómo varios de sus compañeros Se radicalizando su voluntad de entender este fenómeno les llevó hasta la principal prisión de Líbano donde hay encerrados unos seiscientos cincuenta presos acusados de yihadismo la mayoría de ellos pertenecían a Al Qaeda ya Estado Islámico desde dos mil diez Estas dos jóvenes a las que han bautizado como hermanas kamikaze entran tres veces por semana en el bloque B que está considerado como el más peligroso para hablar y trabajar con estos presos poco a poco se ganaron su confianza

Voz 5 12:28 mis canciones ni porque tengo el mismo origen soy musulmana saben que no estamos en su contra no le escucharemos por lo que han hecho o lo que están dispuestos a hacer what they have done a través de actividades

Voz 0975 12:40 cuál es colectivas como terapia de Alarte intentan romper el ciclo de violencia y agresividad no se explicaba mal

Voz 5 12:45 el temor de no ha pensado cuánto ya saben de sí mismos más pueden reintegrarse en la sociedad hay cuatro tipos de yihadistas los psicópatas los que lo son por motivos políticos o religiosos por venganza los tres últimos pueden ser rehabilitados los psicópatas también pero necesitan mucho tiempo y esfuerzos y aún así a veces algunos de ellos tendrán que estar siempre en la cárcel

Voz 0975 13:09 tras siete años de experiencia aseguran que cada persona tiene un recorrido distinto que las lleva a unirse a un grupo islamista no es cuestión de clases sociales y tienen mucho que ver con el entorno familiar sin embargo aseguran que hay ciertas zonas que por desfavorecidas So conservadoras son más propensas así que decidieron intervenir en ellas creando una ONG que se llamar Rescue

Voz 1880 13:27 yo Wendy James Gluck los grupos yihadistas sólo que ofrecerán una solución que es el arma Rescue mi muestran a los jóvenes otras opciones para que puedan expresar su rabia más allá de coger una pistola

Voz 0975 13:41 con estas alternativas buscan prevenir un reclutamiento que se da especialmente en jóvenes de entre quince y treinta años la rehabilitación reintegración posterior reconocen las hermanas resulta sin duda mucho más difícil el encendido debate que hay al respecto en sociedades que rechazan su retorno es una prueba de ello

Voz 1667 13:57 bueno pues muchas gracias Oriol saludos desde España

Voz 3 14:00 adiós hasta la próxima

Voz 1667 14:05 hay algo que hay que volver a gritar con mucha fuerza el No a la guerra contra la hacia porque verán estamos muy mal en esto nunca en los últimos veinte años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por conflictos armados estamos hablando de cuatrocientos veinte millones de niños casi diez veces la población de España yo hoy les quiero hablar de sale

Voz 14 14:34 buah cuánta agua y Asahi acto Aurillac ambiental

Voz 1463 14:41 como enfoque y sales un niño yemení de doce años

Voz 1667 14:44 los es uno de los ciento cuarenta y dos millones de niños que viven en una de las llamadas zonas de guerra de alta intensidad es decir aquellas en las que los enfrentamientos provocan más de mil muertos al año a Saleh le entró un cohete en su habitación una noche

Voz 5 15:01 una noche un misil entró en mi habitación queda enterrado bajo muchas cosas y grité había fuego y yo intentaba alejarme en el momento del accidente cuando fui alcanzado por el misil estaba durmiendo cuando desperté ya estaba quemado nos enviaron a Ana al Hospital de la Policía allí nos trataron por la noche sentí mucho dolor en la pierna gritaba porque me dolía muchísimo después de la operación quería rezar y dormir pero no podía dormir tenía mareos y dolor grité cuando me inyectaron con una aguja para tratarme ahora siento que me duele la espalda me duele más cuando me muevo así cuando me pongo de pie no puedo no voy al baño o Camino no puedo me duele más espero recuperarme y volver a estudiar quiero conseguir un trabajo de mayor quiero ser médico para curar a pacientes y niños no quiero que la guerra en nuestro país me encantaría volver a mi casa que al alza

Voz 1667 16:01 esta es Karima Ésta es su madre fue la primera que corrió en auxilio de su hijo lo que cuéntanos confirman la gran ruina que supone la guerra para la mayoría de sus víctimas

Voz 1454 16:11 acababa de despertarme por la mañana cuando un misil entró a la habitación de mi hijo su cama hay su camisa se quemaron entonces soy un misil en el apartamento de enfrente me acerqué a mi hijo se les caía la piel de arriba abajo yo decía Dios mío Dios mío mi hermana Ainhoa apagamos el fuego que él estaba quemando con agua luego lo llevamos al hospital de sana estuvo un año y medio en el hospital de vez en cuando tenían que hacerle una operación yo tenía joyas tenía oro brazaletes collares lo vendí todo por mi hijo pedimos dinero prestado a la gente que conocíamos antes en la operación él tenía mucho dolor no pudo acostarse ni descansar solía levantarse sentarse así llorar yo me sentaba lloraba con él él estaba temblando así su cuerpo sólo temblaba temblaba continuamente se quemó la piel y los huesos deseo que la guerra termine y que mis hijos mi familia ello vivamos en paz queremos volver a nuestro hogar queremos descansar comer beber dormir queremos vivir con nuestro propio dinero no se celebró

Voz 0867 17:36 de esta perecedero esta tercera voces la descansamos quién es el padre de salir que decidió llevarse a su familia lejos para ponerla a salvo somos desplazados por culpa de la guerra ni casa ha sido destruida somos desplazados desde dos mil quince por culpa de los misiles y los ataques aéreos ni hijo ha sido atacado hoy está herido por culpa de la guerra por culpa de un misil llevamos sufriendo desde hace tres años las tres primeras semanas después del ataque a nuestra casa cuando aún estábamos en Taiz hubo un ataque aéreo que golpeó la estación de servicio no podíamos quedarnos así que cogimos lo que pudimos irnos fuimos deseo que mi familia yo podamos vivir felices como en nuestra vida anterior una vida en la que teníamos pan y trabajo quiero vivir en mi casa con mi familia y sentirme seguro

Voz 1667 18:23 así es como se escribe la historia de millones de familias de refugiados David del Campo Save the Children buenos días buenos días tomen contraste es esta la familia sale bueno son las familias con las que trabajamos en Yemen en Siria en Irak en Somalia

Voz 7 18:37 trabajamos precisamente ahora en que cumplimos cien años en el contexto donde nacimos en en situaciones de guerra son las familias las colas que vivimos a diario y las que nos trasladan estos esta es la razón un poco de este informe que hemos hecho poner voz poner sentimiento a las víctimas de la guerra que como bien has dicho el inicio hoy son muchos niños cuatrocientos veinte millones de niños que viven en situación de guerra ya muy preocupantes que en los últimos dos años desde dos mil dieciséis treinta millones de niños más se han sumado a esa situación por tanto las guerras no dejan fuera la infancia sino que la meten dentro

Voz 1667 19:09 estamos hablando en este caso de de Yemen la guerra en la que participa activamente Arabia Saudí que a su vez compra armas a España estamos mucho más implicados en esto que le ha pasado a sale de lo que pensamos verdad

Voz 7 19:22 muchísimo más España forma parte de la coalición internacional que da soporte a y que da pie

Voz 1667 19:27 ya se ha saudí a los países conforman ese

Voz 15 19:29 que ese esa parte de la guerra esa guerra

Voz 7 19:32 tiene precisamente en el el objetivo militar la infancia a la población civil este informe dice algo que es escalofriante mueren más niños que soldados por cada soldado que muere cinco niños mueren las guerras ya no van de soldados de ejércitos y grupos armados sin infancia van escuelas precisamente en Yemen no es casual que más de dos mil doscientas escuelas hayan sido destruidas habilitadas no es una un una bomba casual ha contado ya hay una intencionalidad de hacer daño la infancia es un objetivo bélico y hacer daño a la infancia forma parte de las estrategias militares en este caso lógicamente en Arabia Saudí de nuestro Gobierno no solamente por la exportación de armas sino también porque forma parte de Coalición de racional con otros países como Reino Unido como Francia como Alemania

Voz 1667 20:13 María mal que esto fuera un asunto de campaña no ahora que que se va a debatir tanto de política que que esto también fuera asunto de debate la participación de España en en conflictos olvidados como el de Yemen que provocan todo esto

Voz 7 20:25 si no es un asunto de las campañas las selecciones por lo menos que fue un asunto de principios y convicciones hace una semana presentamos este informe la Conferencia Internacional de Munich sobre seguridad no sabemos porque los gobiernos no se preocupa de que haya treinta millones más de niños en dos años en los en las guerras en esa conferencia internacional estuvo sentado a Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos Qatar Sudán del Sur Somalia personas y ministros donde políticos alto políticos que estaban más cerca deberían estar más cerca de estar en la Corte Penal Internacional que sentados cómodamente en Munich no sé cuál ha sido las exigencias del Gobierno español desconocemos cuál esas exigencias de Unión Europea sobre estas situaciones

Voz 1667 21:01 graves David hay hay más zonas donde la situación es similar a la de Saleh no zonas decíamos de alta intensidad de guerra en la que están en riesgo un total de ciento cuarenta y dos millones de niños

Voz 7 21:15 alta intensidad de guerra significa que lo más probable es que la vida esos niños esté más cerca determinar que de continuar en el mejor de los casos lo que les espera es que no van a poder ir a escuela o que van a estar heridos o que tienen que cubrir en muchos casos esa subida las tenemos cerca de nuestras nuestro territorio cuando llegan a España no les concedemos era sirve de refugio cuando llegaba a nuestro país simplemente esa es la la respuesta que tenemos por tanto hay países con altísima intensidad como unidad Yemen sí de Afganistán Somalia donde realmente ya no es una cuestión de de conflictos bélicos y una cuestión de humanidad es decir pensemos que ciento cuarenta y dos millones de niños están ahí que es lo que está haciendo nuestro Gobierno que haces los responsables políticos de la Unión Europea para aminorar estos reducirlo sean preguntado porque hay más niños en en en treinta millones más de niños en dos años que han hecho ellos que responso ya tienen porque en algunos casos tienen mucho

Voz 1667 22:04 pero son muchos más no son cuatrocientos veinte millones de niños los que viven en una situación de conflicto y por razones no directamente relacionadas con

Voz 7 22:16 cohetes no como el que le entró a sale a la venta en su habitación sino por las consecuencias de la guerra los destrozos que provocan la los conflictos claro lo que hace la guerra es atacar su territorio sus bienes y por tanto la huida no ahí nos encontramos con los desplazados internos que tiene incluir dentro de su país otros países

Voz 15 22:33 Nos encontramos con la cara con la cara B

Voz 7 22:35 de la guerra la cara B de la guerra es los traumas psicológicos la huida los refugiados la violencia sexual nos encontramos con otra con otro rostro de la guerra que es más allá de las bombas y de los los obuses

Voz 1667 22:47 Naciones Unidas habla de seis violaciones graves contra los derechos de la infancia en fin asesinatos mutilaciones reclutamiento utilización de niños soldado violencia física sexual David qué está pasando para que principios sagrados teóricamente consolidados a través de tratados internacionales durante mucho tiempo a favor de los derechos de los niños estén siendo tan

Voz 7 23:09 el tratado es tan maltratados como nunca decís en los últimos veinte años justo ahora como nunca lo tenemos especificados tenemos medios tenemos informes como nunca hubo tanta impunidad de esos violaciones graves que mencionabas te supieses de un solo culpable que acabado sentado en un tribunal o que simplemente haya habido que sabido una acusación grave sobre un país que la hayan dicho usted está virando aunque sea las relaciones bilaterales Arabia Saudi son socio principal en nuestro país con el

Voz 1667 23:35 cuál lógicamente que entre unas relaciones comerciales políticas

Voz 7 23:38 como es lógico o el país pero no quita para de un buen socio dice las cosas buenas y cosas malas es España que tener unas relaciones con Arabia Saudí cualquier otro país tiene que decirle no estamos cómodos no queremos que usted está haciendo lo que está haciendo queremos acompañarla que deje de hacerlo y además la guerra tiene otra rostro el el daño el daño intencionado permitida premeditado planificado a la población civil no solamente mueren más niños que soldados sino los bloqueos humanitarios el gran daño Yemen está ahora mismo un bloque humanitario cuatrocientos mil niños en situación de intuición severa aguda no por falta de alimentos sino por un bloqueo humanitario de del espacio aéreo que Arabia Saudí está liberando

Voz 1667 24:15 David ya para ir acabando hay que mencionar importante también la violencia específica contra las niñas que habéis querido representar

Voz 9 24:22 en este forme ahora con piscina

Voz 1667 24:25 años a través de la historia de más chica que es un adolescente de quince años de la República Democrática del Congo qué nos puedes contar

Voz 16 24:31 ella

Voz 17 24:32 la violencia sexual es un arma de guerra ha sido tradicionalmente así por tanto no sólo busca hacer el daño a la niña sino busque hacer daño a la población que convive con esa niña a esa familia esa comunidad porque es la forma de amenazarles decirles sin no cumplirse lo que decimos lo ha pasado esto a vuestros hijos a vuestras hijas que no lo hayan sufrido y por tanto es un arma de guerra ya está tipificado por el derecho internacional y aquí también me cuesta recordar un solo responsable que hayan dirigido planificado de violaciones sexuales masivas que haya acabado delante de un tribunal o que simplemente haya sido denunciado por los gobiernos

Voz 1667 25:05 decíamos al comienzo hay que recuperar ese grito con fuerza el de No a la guerra contra la infancia vamos a añadir esto que no se explicaba David que no se explica

Voz 9 25:13 David no a la impunidad contra los responsables verdad David del Campo Save the Children felicidades por el trabajo es si dentro de cien años lo celebramos es que eso está bien no porque los derechos de los Ellos estarán mucho mejor que ahora pero felicidades por vuestro trabajo en reconocimientos de este programa gracias a vosotros Punto de Fuga Cadena

Voz 1463 25:43 aquí es de esas cineastas que considera que el arte tiene que ser político e intentar cambiar la sociedad

Voz 19 25:48 es una les Cinema

Voz 1463 25:55 lo dijo en su discurso de agradecimiento en el pasado Festival de Cannes donde recogía el premio del jurado en una semana dura donde parte de la crítica sobre todo masculina había cuestionado su enfoque sobre los refugiados y la pobreza en su última película Kfar no aún que Si estética de ONG que sí mucho sentimentalismo que si demasiada crudeza ella contestaba

Voz 19 26:15 este es para Hong Kong Gemma excluirá femenina diciendo no me he dado cuenta de si esto es un punto de vista masculino femenino al ver la película creo que es una reacción que existe ahí está escénico porque esa gente que no quiere sentir ni ver lo que pasa en el mundo que no quiere ver la realidad dice que esto no es verdad pues que vayan a ver si existe o no esa verdad ese es el problema la verdad es mucho peor que lo que yo he mostrado una escápula mediante juegos

Voz 0419 26:57 el cómo es realmente aún

Voz 1463 27:01 es una historia cruda rodada con niños refugiados en campamentos de refugiados y que tiene un chocante punto de partida un niño denuncia a sus padres por haberle traído al mundo

Voz 5 27:10 sí

Voz 20 27:12 y hasta ahí y sitio estate preparada cuando cuelga días a nadie

Voz 1463 27:25 Kfar aún es el resultado de cuatro años de trabajo la directora comenzó investigando y documentando se buscando a los posibles actores en las calles de la ciudad el niño protagonista se llama Zaida al Rafita huyó en la vida real de Siria vive en Noruega junto a sus padres algo que también intenta hacer este personaje

Voz 0419 27:44 vale adónde vas a Suecia hay un barrio lleno de sirios aquí nadie te pregunta qué estás haciendo se meten contigo si te ven jugando en la calle viviré en un sitio normal no en un campamento y tendré mi habitación y nadie entrará sin llamar aquí los niños mueren por causas naturales yo podría ir claro pero necesitas dinero alrededor de trescientos dólares trasnochado mucho dinero el organiza el viaje en medio este pedazo de papel

Voz 1463 28:22 la mayoría de personajes viven historias similares a las que vimos en la gran pantalla por ejemplo la mujer etíope que ayuda al protagonista con su bebé recién nacido fue detenida durante el rodaje por no tener papeles el equipo de la película tuvo que intervenir

Voz 5 28:35 esto lo que le pasa al personaje que interpreta

Voz 1463 28:38 los problemas del guión no son inventados decía Álava aquí son los que vive una parte importante de la población mundial

Voz 3 28:44 por favor no me comprometo sólo suyo un portero una foto no lo siento ya

Voz 1463 28:51 por favor la y es una directora que ha retratado la realidad de las mujeres libanesas con cierto tono de fábula cara su opera prima Ike después se lanzó a hablar del sufrimiento de las mujeres en las guerras en ahora dónde vamos en Kfar aún es la realidad lo que prima por encima de todo aunque ese juicio que vertebra toda la narración tenga algo de fábula

Voz 0419 29:14 impediría un plato enorme de cero uno uno grande y ocho que eso mucho tomaza

Voz 1463 29:23 Caffarel aún era un lugar bíblico conocido por su desorden ese desorden que da filmado por la quién planos cenital es rodados con drones Ikeda también en la suciedad de las casas y los niños lo único que para la directora puede hacer empatizar a una sociedad que ha silenciado y oscurecido aquello que no le interesaba

Voz 8 29:40 punto de fuga

Voz 1 29:42 lo Moralo

Voz 9 29:50 así suena Haití estos días

Voz 1667 29:52 país que movilizó al mundo tras el terremoto de dos mil diez vuelve a tropezar con una piedra en el camino que le complica a seguir adelante una situación en la que se mezcla una crisis económica unas sospechas de corrupción movilizaciones violentas en las calles que juntas vuelven lo dicho a paralizar este país y complicar la vida y el trabajo de los voluntarios y cooperantes que viven allí gente como Mercedes López de Alianza por la solidaridad buenos días Mercedes

Voz 8 30:21 hola buenos días yo esto último es importante porque

Voz 1667 30:24 si sigue dependiendo mucho no Mercedes de la ayuda humanitaria sois muchos los que estáis allí

Voz 8 30:29 sí hay muchas organizaciones que trabajamos en en la reconstrucción del país sobre todo en el mejorar las condiciones de seguridad alimentaria

Voz 1667 30:39 y la situación lo dicho esa degradado tanto tanto en las últimas semanas Mercedes que tú mismo has tenido que salir qué qué qué ha pasado exactamente

Voz 8 30:48 pues la población que llevaba unos meses ya desde protestando contra el Gobierno pidiendo la dimisión del presidente ha salido a la calle la tomado de forma violenta el nivel de violencia ha sido tal que todo el país ha paralizado totalmente en ha habido manifestaciones quema de coches barricadas y muchos tiroteos porque hay muchas armas ahí Hilla a medida que pasando los días carencia de de alimentos carecía sobre todo de agua potable problemas para acceder a gas butano para cocinar problemas para para conseguir Gasol para para los coches y por supuesto el cierre de todos los la administración pública a los colegios los negocios las oficinas el país totalmente paralizado

Voz 1667 31:41 a vosotros como digo habéis tenido que saliera que os dedicáis vosotros allí exactamente Alianza por la solidaridad cuál es el trabajo que haces tú

Voz 8 31:48 nosotros hacemos trabajo en el sector de las de Seguridad Alimentaria trabajamos para mejorar la producción para que los agricultores puedan tener un un una producción más rentable y más sostenible y trabajamos también la gestión de derechos eso sí desastres las comunidades para que tengan mayores capacidades para hacer frente a esto que también les les acosa a todo todo el todo el tiempo que es el riesgo de de ciclones cada año la posibilidad de de terremotos la sequía que es la que ha llevado al país en este momento durante el año pasado ya una situación catastrófica en cuanto a seguridad alimentaria en preparamos las comunidades trabajamos con la administración pública también para que que la gente tenga una mayor conocimiento y pueda los riesgos y los el impacto sea menor todos los lobbies tener que

Voz 1667 32:46 ver por vuestra propia seguridad claro

Voz 8 32:48 claro que en estos momentos no hay no hay ninguna acción en curso estas semanas está retomando tímidamente el trabajo pero con has prendió en suspensión total de de los desplazamientos durante los últimos quince veinte días ha sido imposible trabajar imposible desplazarse de una ciudad a otra las poblaciones han quedado totalmente aisladas los equipos han quedado aislados en las zonas de trabajo y todo ha estado paralizado

Voz 1667 33:17 cuéntanos Mercedes exactamente qué ha pasado porque muchos de nuestros oyentes han quedado con digamos ese deseo ese anhelo de reconstruir Haití hace ocho años después de el del terremoto bueno nueve ya pero ha pasado todo este tiempo estamos hoy en esta situación desbordada con la violencia en las calles con esa situación que no sacabas de describir tú qué es lo que sigue fallando en Haití para que las cosas no no no tiren para adelante

Voz 8 33:44 bueno no hay que olvidar que es uno de los países más tocados por el cambio climático y que sufre como comentaba antes ciclones el impacto que tienen estos eventos sobre el país no es el mismo que tienen en otros países que tienen unas infraestructuras mejores una población más preparada sí y esto provoca muchos daños materiales daños en en en la producción agrícola IE daños también en las en las casas las vidas de la de la población entonces desde el terremoto ya de dos mil diez han sido varios los eventos muy fuertes que han asolado el país no se LOCE esa aquí Sandy después en dos mil catorce una crisis muy importante de los efectos de El Niño que que llevaron al país a una carencia de de agua hay una situación de caída de la de la producción en dos mil dieciséis el huracán Matthew de categoría cuatro que asoló el país ahora en el año pasado una o de nuevo un impacto de la sequía que qué hace que casi la mitad del país más de casi el cuarenta por ciento esto una situación muy grave de seguridad alimentaria que decir que no tiene disponen de alimentos o acceso a a alimentos se están comiendo digamos una vez al día esto además hay una situación de inestabilidad política que ha dado lugar a descontento de la población y a unas manifestaciones que siguen dando desde que el presidente tomo el presidente electo tomo cargo de su presupuesto

Voz 1667 35:23 porque los haitianos están identificando en el actual Gobierno la la situación económica no le están culpando de la actual situación económica

Voz 8 35:30 sí están se lo están culpando a la situación económica de una mala gestión de los recursos de una falta de la distribución una muy mala distribución de la de la riqueza del país de carencia de de de proyectos sociales y de inversión en en las diferentes regiones esto da lugar a un descontento que viene al más acrecentado por la falta de de alimentos el encarecimiento de los de los productos que el pago de impuestos indirectos que que recaen sobre la población

Voz 1667 36:08 ahí cómo cómo han sido estos últimos días allí Mercedes quiere decir que imágenes viste que imágenes nos puedes describir que nos hablen de de la gravedad de de la de la situación que que que estamos manejando de la que estamos hablando ahora en Haití cuando tuviste tu cuenta oye que esto va en serio esto es muy peligroso alguna imagen que que nos pueda describir la situación actual de de Haití cómo viven los haitianos no en medio de esta situación de grave crisis económica en la que hay muy poquito para comer incluso desabastecimiento creo que que vosotros contáis también en vuestra nota con qué imagen estas vuelto a España

Voz 8 36:45 pues nuevo alto AIS a España con más imágenes de gente buscando agua agua potable señoras cargando sus sus galones sus bidones de agua que se compran rellenan en tiendas el en la calle un el supermercado que que recorrían largas distancias y les veías vagar con su con un subidón buscando buscando agua simplemente o cargando con una botella de butano con lo mismo no buscando gas para poder cocinar para poder comer y también gente corriendo montando se en en los autobuses públicos los pocos que podían circular estos últimos días en la ciudad escapando de de de los tiros que había cerca de donde estamos con que

Voz 1667 37:31 actitud afrontan el futuro los haitianos después de todo lo que nos has contado después todos esos capítulos de desastres ecológicos también de una mala gestión según ellos de su Gobierno

Voz 21 37:43 cómo afrontan ellos el futuro

Voz 8 37:46 bueno a los haitianos son el pueblo haitiano es un país muy siguiente ya he aprendido a levantarse a caerse levantarse en este momento la situación es tan grave que no no es normal que haya tanta violencia en las calles hay habido manifestaciones a lo largo de estos años algunas poco más violentas como ya tuvimos el año pasado pero no al nivel en el que hemos estado estos días cansancio ya es total yo es buscan una alternativa el problema es que la alternativa política es difícil en este momento no hay ningún candidato lo que el pueblo también de avale entonces se encuentran en una situación poco desesperada y abandonada Si quieres no de de de un una salida una un que alguien vele por sus propios intereses que que lo que tienen sales tributo a mejor que es un país donde la riqueza es absolutamente en esta fatal distribuida muy pocas muy pocas manos exactamente hay una clase media muy pequeña

Voz 1667 38:55 tú tú dirías Mercedes que en fin lo dicho han pasado nueve años después de esa ola de solidaridad que que despertó Haití después del terremoto que como tú misma no recordaba no no has sido el único que no es el único capítulo no que que ha sufrido Haití en los últimos años pero

Voz 21 39:11 es que en fin toda esa ayuda que llegó de todo el mundo para reconstruir Haití porque

Voz 1667 39:18 ahora eso era esa ayuda sea gestionado como debía gestionadas ese podía haber gestionado mejor

Voz 8 39:24 sabemos que en el momento del terremoto o mucha ayuda hay había muchos actores y el el poder político también era muy débil los problemas de coordinación a lo mejor contribuyeron a que esta ayuda no fuera todo lo eficaz que que cabría en estos años ha ido mejorando he seguido trabajando para que en los diferentes actores las diferentes estructuras aprovechar mejor los recursos el problema de de Haití es que hasta que no exista una inversión en infraestructuras que puede hacer que los proyectos de desarrollo digamos en los que vamos trabajando puedan tener más objetivos a más largo plazo corto plazo incluso corto largo plazo y esos avances esos pasos que vamos dando ese pueden ir consolidando la situación del país es muy difícil y estamos en en manos de mono en en en un ámbito de emergencia en un donde hay que trabajar resolviendo las crisis humanitarias que se va andando ya sea por por los eventos climáticos por por la mano de por la mala gestión de los recursos naturales o en este caso pongan estabilidad politica que que ha llevado al país a un perfecto caos

Voz 1667 40:41 te agradezco que me haya respondido a esto porque en absoluto tú tienes porque dar explicaciones ni siquiera Alianza por la solidaridad pero sí que eres una persona que viene de allí y es la pregunta que se está haciendo mucha gente no ahora cuando nos escucha es bueno pues dónde fue a parar toda esa solidaridad que fue que llegó a Haití no a Venezuela por ahí metido exactamente cómo o de qué manera

Voz 8 41:04 Mercedes claro la crisis deben de Venezuela afecta a Haití Venezuela estaba a este haciendo de de carburante a Haití en el momento que Venezuela ya no puede facilitar los recursos como estaba haciendo a un crédito a un con unas dice es determinadas beneficiosas para Estado haitiano Haití tiene que buscar el el recurso en otro en otro lugar y claro los precios cambian las condiciones cambian quién va a pagar esas consecuencias por supuesto el el pueblo que al que se le quiere traspasar por con un aumento de de precios que ya el año pasado dio lugar a unas revueltas en el mes de julio también muy violentas que paralizaron también el país

Voz 1667 41:46 cuando tienes pensado volver a no tenis fecha todavía Mercedes claro volver a exigir trabajan no trabajando desde aquí digo cuando tienes pensado volver tú

Voz 8 41:57 en en el momento en el que la situación lo permita volveremos de hecho el equipo nuestros compañeros haitianos sigan siguen trabajando sin siguiendo la la situación estamos en contacto continuo con ellos como decía el primo Tzipi agua no está semana ha habido una pequeña mejora hay algunas manifestaciones todavía hay la el nivel de seguridad no se ha restablecido en el momento que las condiciones lo permitan volveremos y saliéramos con con el trabajo apoyando a las personas que más lo necesitan

Voz 1667 42:32 pues a Mercedes López Alianza por la solidaridad esperemos que que que podáis volver para seguir haciendo ese trabajo tan importante para los haitianos ahora mismo en en unas horas complicadas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este sábado

Voz 8 42:47 muchas gracias a vosotros

Voz 1463 42:52 somos hoy hablando de la operación

Voz 0975 42:55 Lee Kofi Bruno mudo

Voz 1463 43:00 ese fue

Voz 0867 43:01 el nombre de la campaña que pusieron en marcha las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo para acabar con los con unas un grupo guerrillero

Voz 0861 43:10 en este país en esa ofensiva ejecutaron a veintisiete hombres entre ellos jóvenes y niños

Voz 23 43:17 cuando tenga al hombre Happy la dama en Baños de popularizó convirtiendo o músico

Voz 0861 43:22 esta mujer es la madre de dos de las víctimas denuncia la forma en la que ejecutaron a sus hijos qué más se entrevistó hace días a casi ochenta testigos entre familiares de las víctimas médicos activistas también funcionarios del Gobierno han llegado a una conclusión la policía del Congo participó en una operación de exterminio para diseminar el miedo en este país disuadir las protestas relacionadas con las selecciones pida Sawyer es portavoz de Human Rights Watch en este país

Voz 0159 43:53 de son Candy le hay varios hombres enmascarados armados llegaron en plena noche entraron

Voz 1463 43:59 de golpe en sus casas lo escogieron a todos

Voz 0159 44:02 se lo llevaron a una zona desconocida allí comenzaron ejecutar les uno a uno

Voz 0861 44:07 no es casual que los cuerpos fuesen encontrados

Voz 0159 44:10 en su propio barrio les habían amputado el pene y otros tenían señales de haber sufrido otro tipo de torturas está claro que querían dar un escarmiento y enviar un mensaje de terror a los demás jóvenes

Voz 0861 44:21 Don lo de y bueno en todos los casos investigados por Human Rights Watch los testigos coincidían en que las víctimas estaban desarmadas y no presentaban ningún riesgo inminente para la vida que hubiera justificado que la policía utilizase fuerza letal contra ya Nigeria después del aplazamiento de las elecciones este fin de semana ahora así los nigerianos están llamados de nuevo a las urnas Nigeria vota en mitad de una crisis humanitaria brutal que está afectando sobre todo a varios estados del noroeste en especial a la región de porno que sigue mitad del fuego cruzado entre las fuerzas del Gobierno y dos grupos armados radicales extremistas bueno los últimos diez años más de dos millones de personas se han visto obligadas a huir de su país pero una buena parte de la población vive atrapada por la violencia extrema hablamos de casi un millón de personas Maricarmen Viñales trabaja en el terreno para Médicos sin Fronteras

Voz 10 45:23 las principales necesidades en la población son agua alimentos atención médica incluyendo salud mental inmateriales de refugio eh lamentablemente y a pesar de la ayuda humanitaria desplegada en Borno en los últimos años no se cubren las necesidades básicas de la población inmutado menos en los campos de desplazados que están alejados de las principales ciudades hay zonas en las que por razones de seguridad la ayuda humanitaria no tienen acceso Se estima que hay unas ochocientas mil personas que viven en estas zonas completamente aisladas y que desde el inicio del conflicto no se han beneficiado de ayuda humanitaria Nos preocupa enormemente los testimonios de personas que llegan a los campos de desplazados una vez logran salir de estas zonas como por ejemplo mujeres que han sido violadas y logran escapar o descripciones de matanzas en los poblados cada es un enclave es decir un campo de desplazados controlado por los militares sin presencia de las autoridades civiles en el que viven unas setenta mil personas que han huido del conflicto iraquí sin libertad de movimientos la ayuda humanitaria es insuficiente sobre todo nos preocupa la falta de agua de refugio y más teniendo en cuenta que cada día llegan cientos de personas que huyen del conflicto

Voz 0861 46:47 la explotación laboral que siguen sufriendo muchísimas mujeres en todo el mundo en empresas textiles sigue siendo execrable explotación que no castiga sólo a las mujeres por ejemplo de países muy señalados como Bangladesh la Campaña Ropa Limpia pone el foco también en otros países europeos como

Voz 0975 47:05 ejemplo Macedonia

Voz 0861 47:07 donde las condiciones laborales también son extremadamente precarias básicamente porque la ausencia de derechos para las trabajadoras que cosen las

Voz 5 47:15 tropa de grandes marcas internacionales

Voz 0861 47:17 es total a veces

Voz 5 47:20 a las empresas para las que trabajamos en Alemania Austria y Suiza

Voz 1463 47:24 en lo poco que cobramos de los ciento cincuenta euros mensuales que gano me tengo que gastar casi un tercio en el transporte y en comer en la fábrica sólo me quedan cien euros el trabajo es muy duro hoy a veces insoportable no tenemos ni un solo descanso pasamos horas y horas sentadas nadie se atreve a levantarse de la silla si nos quejamos el jefe nos dice Si no te gusta puede Sirte ciudad encontraremos a otra me encantaría decirle a las marcas de ropa que nos gusta trabajar para ellas nos gusta el trabajo que hacemos pero necesitamos tener un salario de

Voz 3 47:55 voy facto pero voz

Voz 0861 48:00 pues una magnífica alternativa para conseguir que las grandes marcas respete de una vez los derechos laborales es apostar por ejemplo por el comercio justo si tal cual hay quienes defienden y con razón que el comercio justo es una herramienta eficaz para erradicar la pobreza un ejemplo es casualmente Bangladesh la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado estos días un informe donde se cita el caso de la organización artesana comercio justo base de Bangladesh gracias al éxito de su negocio esta asociación ha conseguido dar trabajo a diez mil personas la mayoría de las mujeres ya bueno de derechos laborales ID desigualdad aquí va otro dato en este caso que afecta a nuestro país muy interesante los principales ejecutivos de las empresas del Ibex treinta y cinco ojo ganan de media trescientas veces más que el empleado que menos cobra de sus propias compañías lo dice informe de Oxfam Intermón que han publicado esta semana Chema verá ese director general de esta ONG

Voz 24 49:04 los beneficios de las grandes presas subieron un dieciséis por ciento en el último año sin embargo su contribución al conjunto de la sociedad

Voz 23 49:12 las puestos cayó

Voz 0861 49:17 por primera vez la ONU ha condenado a España por la devolución en caliente de un niño un durísimo dictamen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que castiga a nuestro país por haber expulsado de España aún joven a un niño de quince años sin la protección irá asistencia necesaria ahora la ONU pide una indemnización y que se repare el daño causado a este menor vamos a conocer más detalles con la ayuda de Nicolás Castellano Okur

Voz 1620 49:45 en diciembre de dos mil catorce después de huir de la guerra de Mali de un año malviviendo en el monte Gurugú de superar las vallas de Melilla la Guardia Civil expulsaba este niño maliense de quince años esposado y sin preguntarle ni siquiera su nombre cinco años después el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha condenado a España en el que es el primer dictamen de la ONU que constata la deportación sumaria de un niño no acompañado de España Marruecos en el que además es certifica la ilegalidad de esta llamada devoluciones en caliente tan polémicas en nuestro país el caso este joven se convierte en todo un hito en la lucha por los derechos de los niños migrantes según Lourdes Reyzábal la presidenta de la Fundación Raíces que lo ha acompañado en todo el procedimiento estamos

Voz 25 50:24 sentimos la decisión del Comité eh tiene una enorme relevancia no sólo en nuestra frontera hispano marroquí sino en muchas otras fronteras del mundo entero en el que sistemáticamente se están violando los derechos de la infancia

Voz 1620 50:36 la ONU pide a España una reparación adecuada incluida una indemnización financiera inhabilitación por Endesa

Voz 3 50:42 insufrible yo lo sé más creo yo

Voz 0861 50:45 hasta Venezuela donde la situación para algunos ciudadanos no mejora Naciones Unidas actualizado los datos de los venezolanos que han huido de su país son ya casi tres millones y medio de personas la mayoría de las cuales se han refugiado en otros países de América Latina ampliamos con Álvaro Zamarreño

Voz 0116 51:05 se hace la media cada día de dos mil dieciocho cinco mil venezolanos dejaron el país por la crisis política y sobre todo la económica y humanitaria en cuatro años han sido casi tres millones y medio según esta actualización hecha por Naciones Unidas el país que más venezolanos acoja en este momento es Colombia donde son más de un millón y medio millón en Perú y números también muy altos en Chile Ecuador Argentina y Brasil otros setecientos mil han salido del continente por este mismo motivo destacando las llegadas a Estados Unidos au España Naciones Unidas advierte de que a pesar del esfuerzo hecho por los países de acogida estos números tan altos suponen una enorme presión para las comunidades geles reciben para los refugiados y hace falta desviar parte de la atención prestada la situación política para cubrir las necesidades de estos millones de personas

Voz 26 51:53 pese

Voz 1667 52:02 pues hasta aquí por este sábado seguimos el resto de la semana donde siempre en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter arroba Punto de fuga y también en el podcast de la web para que escucháis el programa cuando iban de queráis hilo comparta AIS también en vuestras redes sociales nos escuchamos el próximo sábado a día

Voz 27 52:19 los small is K yo me dando

