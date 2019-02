El problema del retorno de los combatientes del ISIS

Voz 1 00:00 Pablo Morán

Voz 1667 00:03 os lo contábamos cientos de combatientes extranjeros que se unieron al Estado Islámico en los últimos años pues esperan ahora mismo destino hay mujeres hay niños

Voz 1192 00:13 vamos a conectar con Oriol Andrés compañero en la zona buenos días Oriol hola buenos días Oriol que sabemos de estos combatientes de donde salen cuántos y calculan que hay en su momento de máximo esplendor el grupo extremistas

Voz 2 00:25 trámico Micó llegó a controlar un territorio como el del Reino Unido donde habitaban más de ocho millones de personas mientras la mayoría lo vio con horror para algunos fue un sueño

Voz 0317 00:37 desde consigue donado Devin gracias a vídeos de propaganda brillantemente realizados que se hicieron virales a través de Internet la organización atrajo extremo estas de todo el mundo hacia su autoproclamado califato según la ONU cuarenta mil combatientes extranjeros de más de ciento diez países habrían viajado a Siria e Irak para unirse a organizaciones islamistas violentas miles de ellos lo hicieron desde Europa principalmente franceses alemanes británicos no era un fenómeno nuevo en Irak el influjo de yihadistas había empezado con la pasión estadounidense de dos mil tres muchos de ellos murieron durante batallas como las de Mosul los raca otros tantos consiguieron escapar a través de la porosa frontera turca las cifras bailan pero según datos facilitados por oficiales kurdos en los últimos días al menos unos ochocientos estarían presos bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias son milicias kurdo árabes que están apoyadas por Estados Unidos además también unas setecientas mujeres y mil quinientos niños vinculados a Estado Islámico se encontrarían encerrados en campos de desplazados en el noreste de Siria todos de más de cuarenta países distintos sea mima Begum es una de estas madres es británica tiene sólo diecinueve años ya hace cuatro huyó de su casa con dos compañeras de instituto para unirse al califato se casó ha tenido tres hijos pero dos murieron ahora pide volver a Reino Unido para ver crecerá al tercero de pocos días aún así no se arrepiente de nada como demostraban esta entrevista con Sky News Science como

Voz 3 02:02 estos pasados años me han cambiado me han hecho más fuerte y más dura he conocido a mi marido no habría conocido a una persona así en Reino Unido tuve a mis hijos fueron buenos tiempos

Voz 0317 02:12 sin embargo el caso de las mujeres y los niños es especialmente sensible muchas de ellas podrían haber sido obligadas a viajar con el marido califato o haber sido víctimas de matrimonios forzados por su parte muchos de los niños están traumatizados por las experiencias vividas se arriesgan a convertirse en apátridas además su retorno debería ser inmediato para poder llevar a cabo programas de ayuda psicosocial que garantizase sur la integración claro porque el problema ahora es qué hacer con ellos Oriol

Voz 1667 02:39 ninguno de los dos los quiere no si vuelven o no a sus países de origen cuál ha sido la actitud de de los es

Voz 0317 02:44 estados de origen qué problemas plantea su retorno hace justo una semana Donald Trump hacia un tuit exigiendo a sus aliados europeos que se hicieran cargo de ochocientos yihadistas extranjeros actualmente bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias ya amenazaba veladamente con dejarles libres y no eran repatriados más allá del tono y las formas el aviso de Trump pone sobre la mesa un problema que los estados europeos han estado esquivando desde hace más o menos un par de años himnos porque las autoridades kurdas no hayan insistido lo explicaba Cadena SER el comandante de las fuerzas kurdo árabes

Voz 4 03:16 la gente no estoy enfermo

Voz 5 03:19 hasta ahora ningún Estado ha declarado oficialmente que se quiere hacer cargo de los yihadistas ni siquiera lo han hablado solo Rusia hizo una declaración sobre ello estableció relaciones diplomáticas con la comandancia de las Fuerzas Democráticas buscase Tribune

Voz 0317 03:33 The Sun hay varios motivos que explican el silencio de los países occidentales de un lado hay muchísimas incertidumbres legales por ejemplo bajo qué jurisdicción van a ser juzgados estos prisioneros y sobre todo porque crímenes o quién va a recoger las pruebas para el juicio pero hay también muchos miedos a consecuencias políticas qué pasaría si uno de estos extremistas por ejemplo que ha sido repatriar adoptar un determinado gobierno comete en el futuro en atentado si finalmente acaban en cárceles se generan otras dificultades de seguridad ya se está dando y hay el riesgo que presos extremistas durante su estancia en prisión radicalizan a otros reclusos ante estas prisión Chivas Reino Unido ha respondido por ejemplo al caso de esa misma Begum quitándole la nacionalidad ya alegando que podría pedir la ciudadanía bangladesí porque su madre es originaria de allí sin embargo la ahora anunciada retirada de tropas estadounidenses de Siria les obliga a un poco a cambiar su posición a estos países con Turquía que amenaza con atacar de nuevo los kurdos y con la posibilidad sobre la mesa que el régimen de Al Asad recupere el control sobre este territorio es muy fácil prever que estos yihadistas pudieran escaparse además como nos explicaba la investigadora Dalia Haden este rechazo por parte de sus países de origen refuerza la narrativa de Estado Islámico

Voz 1933 04:41 ese es el mensaje explícito haces esto no intentaremos salvar tenía línea a tus hijos aunque tú quieras que de la organización y eso es muy malo porque encaja con la propaganda del Estado Islámico sobre la identidad la pertenece iraquí aunque venga

Voz 1667 04:58 claro en el debate no se ha planteado en términos de rehabilitar o no a estas personas no o reintegrar los en sus países de origen Oriol Éste es uno de los problemas en cambio en Líbano donde estás tú sí que existe una iniciativa para rehabilitar a los presos yihadistas cuéntanos

Voz 0317 05:14 efectivamente es una iniciativa de más de lo más particular ya que ha sido impulsada por dos hermanas muy jóvenes Maya hay Nancy a muy son trabajadoras sociales sí cuando estudiaban en la Universidad vieron cómo varios de sus compañeros se radicalizando su voluntad de entender este fenómeno les llevó hasta la principal prisión de Líbano donde hay encerrados unos seiscientos cincuenta presos acusados de yihadismo la mayoría de ellos pertenecían a Al Qaeda ya Estado Islámico desde dos mil diez Estas dos jóvenes a las que han bautizado como hermanas kamikaze entran tres veces por semana en el Bloque B que está considerado como el más peligroso para hablar y trabajar con estos presos poco a poco se ganaron su confianza

Voz 0011 05:50 de hecho a mi because confían en mí porque tengo el mismo origen soy musulmana saben que no estamos en su contra no le escucharemos por lo que han hecho o lo que están dispuestos a hacer

Voz 0317 06:00 pues dejan citó a través de actividades individuales y colectivas como terapia de Alarte intentan romper el ciclo de violencia y agresividad no se explicaba mal

Voz 4 06:08 había temor de no ha potenciado su temor de que él

Voz 0011 06:12 cuanto más saben de sí mismos más pueden reintegrarse en la sociedad hay cuatro tipos de yihadistas los psicópatas los que lo son por motivos políticos o religiosos por venganza los tres últimos pueden ser rehabilitados los psicópatas también pero necesitan mucho tiempo y esfuerzos y aún así a veces algunos de ellos tendrán que estar siempre en la cárcel

Voz 0317 06:32 tras siete años de experiencia aseguran que cada persona tiene un recorrido distinto que las lleva a unirse a un grupo islamista no es cuestión de clases sociales y tienen mucho que ver con el entorno familiar sin embargo aseguran que hay ciertas zonas que por desfavorecidas So conservadoras son más propensas así que decidieron intervenir en ellas creando una ONG que se llamar Rescue

Voz 1880 06:50 yo es vendí Yihad es Globe los grupos yihadistas sólo te ofrecerán una solución que es el arma Rescue mi muestran a los jóvenes otras opciones para que puedan expresar su rabia más allá de coger una pistola

Voz 0317 07:03 con estas alternativas buscan prevenir un reclutamiento que se da especialmente en jóvenes de entre quince y treinta años la rehabilitación reintegración posterior reconocen las hermanas resulta sin duda mucho más difícil el encendido debate que hay al respecto en sociedades que rechazan su retorno es una prueba de ello bueno pues muchas gracias Oriol saludos desde España adiós hasta la próxima