No a la guerra contra la infancia

Voz 1667 00:00 hay algo que hay que volver a gritar con mucha fuerza el No a la guerra contra la infanta un porque verán estamos muy mal en esto nunca en los últimos veinte años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por conflictos armados estamos hablando de cuatrocientos veinte millones de niños casi diez veces la población de España yo hoy les quiero hablar de sale

Voz 1 00:29 buah cuánta agua a Zaid acto Aurillac a cómo enfocar

Voz 1667 00:37 sales un niña yemení de doce años es uno de los ciento cuarenta y dos millones de niños que viven en una de las llamadas zonas de guerra de alta intensidad es decir aquellas en las que los enfrentamientos provocan más de mil muertos al año a Saleh le entró un cohete en su habitación una noche

Voz 1880 00:55 vaya una noche un misil entró en mi habitación quede enterrado bajo muchas cosas y grité había fuego y yo intentaba alejarme en el momento del accidente cuando fui alcanzado por el misil estaba durmiendo cuando desperté ella estaba quemado nos enviaron a sana al Hospital de la Policía allí nos trataron por la noche sentí mucho dolor en la pierna gritaba porque me dolía muchísimo después de la operación quería rezar y dormir pero no podía dormir tenía mareos y dolor grité cuando me inyectaron con una aguja para tratarme ahora siento que me duele la espalda me duele más cuando me muevo así o cuando me pongo de pie no puedo cuando voy al baño o camino no puedo me duele más espero recuperarme y volver a estudiar quiero conseguir un trabajo de mayor quiero ser médico para curar a pacientes y niños no quiero que la guerra se queden nuestro país me encantaría volver a mi casa que al alza

Voz 1667 01:56 esta es Karima Ésta es su madre fue la primera que corrió en auxilio de su hijo lo que cuéntanos confirman la gran ruina que supone la guerra para la mayoría de sus víctimas

Voz 1454 02:06 acababa de despertarme por la mañana cuando un misil entró a la habitación de mi hijo su cama hay su camisa se quemaron entonces soy un misil en el apartamento de enfrente me acerqué a mi hijo se les caía la piel de arriba abajo yo decía Dios mío Dios mío mi hermana Ainhoa pagamos el fuego que él estaba quemando con agua luego lo llevamos al hospital de sana estuvo un año y medio en el hospital de vez en cuando tenían que hacerle una operación yo tenía joyas tenía oro brazaletes collares lo vendí todo por mi hijo pedimos dinero prestado a la gente que conocíamos antes de la operación él tenía mucho dolor no pudo acostarse ni descansar solía levantarse sentarse así llorar yo me sentaba lloraba con él él estaba temblando así su cuerpo sólo temblaba temblaba continuamente se quemó la piel y los huesos deseo que la guerra termine y que mis hijos mi familia ello vivamos en paz queremos volver a nuestro hogar queremos descansar comer beber dormir queremos vivir con nuestro propio dinero no se celebró

Voz 1667 03:33 esta tercera voces la de Cassano que es el padre de Saleh que decidió llevarse a su familia lejos para ponerla a salvo somos desplazados por culpa de la guerra mi casa ha sido destruir

Voz 0155 03:43 mida somos desplazados desde dos mil quince por culpa de los misiles y los ataques aéreos mi hijo ha sido atacado hoy está herido por culpa de la guerra por culpa de un misil llevamos sufriendo desde hace tres años las tres primeras semanas después del ataque a nuestra casa cuando aún estábamos en Taiz hubo un ataque aéreo que golpeó la estación de servicio no podíamos quedarnos así que cogimos lo que pudimos irnos fuimos deseo que mi familia yo podamos vivir felices como en nuestra vida anterior una vida en la que teníamos pan y trabajo quiero vivir en mi casa con mi familia y sentirme seguro

Voz 1667 04:18 así es como se escribe la historia de millones de familias de refugiados David del Campo Save the Children buenos días buenos días tomen contrastes esta familia sale bueno son las familias con las que trabajamos en Yemen en Siria en Irak en Somalia

Voz 0502 04:32 trabajamos precisamente ahora en que cumplimos cien años en el contexto donde nacimos en en situaciones de guerra son las familias las colas que vivimos a diario en las que nos trasladan esto y esta es la razón un poco de este informe que hemos hecho poner voz y poner sentimiento a las víctimas de la guerra que como bien has dicho al inicio hoy son muchos niños cuatrocientos veinte millones de niños que viven en situación de guerra ya algo muy preocupante es que en los últimos dos años desde dos mil dieciséis treinta millones de niños más se han sumado a esa situación por tanto las guerras no dejan fuera la infancia sino que la meten dentro

Voz 1667 05:04 estamos hablando en este caso de de Yemen la guerra en la que participa activamente Arabia Saudí que a su vez compra armas a España estamos mucho más implicados en esto que le ha pasado a Saleh lo que pensamos verdad

Voz 0502 05:17 muchísimos más España forma parte de la coalición internacional que da soporte a y que da apoyo a a Arabia Saudí a los países conforman ese ese esa parte de la guerra esa guerra tiene precisamente en el en el objetivo militar la infancia a la población civil este informe dice algo que es es escalofriante mueren más niños que soldados por cada soldado que muere cinco niños mueren las guerras ya no van de soldados de ejércitos y grupos armados sin infancia van escuelas precisamente en Yemen no es casual que más de dos mil doscientas escuelas hayan sido destruidas habilitadas no es una un una bomba casual ha contado ya hay una intencionalidad de hacer daño la infancia es un objetivo bélico y hacer daño a la infancia forma parte de las estrategias militares y en este caso lógicamente en Arabia Saudí de nuestro Gobierno no solamente por la exportación de armas sino también porque forma parte de Coalición de racional con otros países como Reino Unido como Francia o Alemania

Voz 1667 06:07 estaría mal que esto fuera un asunto de campaña no ahora que que se va a debatir tanto de política que que esto también fuera asunto de debate la participación de España en en conflictos olvidados como el de Yemen que provocan todo esto

Voz 0502 06:20 si no es un asunto de las campañas las elecciones por lo menos que fue un asunto de principios y convicciones hace una semana presentamos este informe la Conferencia Internacional de Munich sobre seguridad no sabemos porque los gobiernos no se preocupa de que haya treinta millones más de niños en dos años en los en las guerras en esa conferencia internacional estuvo sentado a Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos Qatar Sudán del Sur Somalia personas y ministro Solbes donde políticos altos políticos que estaban más cerca deberían estar más cerca está de la Corte Penal Internacional que sentados cómodamente en Munich no sé cuál ha sido las exigencias del Gobierno español desconocemos cuál esas exigencias de Unión Europea sobre estas situaciones

Voz 1667 06:56 graves David hay hay más zonas donde la situación es similar a la de Saleh no zonas decíamos de alta intensidad de guerra en la que están en riesgo un total de ciento cuarenta y dos millones de niños

Voz 0502 07:10 alta intensidad de guerra significa que lo más probable es que la vida esos niños esté más cerca determinar que de continuar en el mejor de los casos lo que les espera es que no van a poder ir a la escuela o que van a estar heridos o que tienen incluir en muchos casos esa subida las tenemos cerca de nuestras vi de nuestro territorio cuando llegan a España no les concedemos era sirve de refugio cuando llegaba a nuestro país simplemente esa es la la respuesta que tenemos por tanto hay países con altísima densidad como unidad Yemen Siria Afganistán Somalia donde realmente ya no es una cuestión de de conflicto bélico sino una cuestión de humanidad es decir pensemos que ciento cuarenta y dos millones de niños están ahí que es lo que está haciendo nuestro Gobierno que hacen los responsables políticos de la Unión Europea para aminorar estos reducirlo han preguntado porque hay más niños en en en en camiones más de niños en dos años que han hecho ellos que responso ya tienen porque en algunos casos tienen mucho pero son muchos más no lo son

Voz 1667 08:01 cuatrocientos veinte millones de niños los que viven en una situación de conflicto y por razones no directamente relacionadas con

Voz 0502 08:11 cohetes no como el que le entró a sale a la habita en su habitación sino por las consecuencias de la guerra los destrozos que provocan la los conflictos claro lo que hace la guerra es atacar sus territorio sus bienes y por tanto la huida no ahí nos encontramos con los desplazados internos que tiene incluir dentro de su país otros países Nos encontramos con la cara con la cara B de la guerra la cara B de la guerra es los traumas psicológicos la huida los refugiados la violencia sexual nos encontramos con otra con otro rostro de la guerra que es más allá de las bombas y de los los obuses no

Voz 1667 08:43 tienes unidas habla de seis violaciones graves contra los derechos de la infancia en fin asesinatos mutilaciones reclutamiento utilización en niño soldado violencia física sexual David qué está pasando para que principios sagrados teóricamente consolidados a través de tratados internacionales durante mucho da tiempo a favor de los derechos de los niños estén sin

Voz 0502 09:03 es tan maltratados tan maltratados como nunca decís en los últimos veinte años justo ahora como nunca los tenemos especificados tenemos medios tenemos informes como nunca hubo tanta impunidad de esos violaciones graves que mencionabas te si supiese supieses de un solo culpable que acabado sentado en un tribunal o que simplemente haya habido que sabido una acusación grave sobre un país que la hayan dicho usted está virando aunque las relaciones bilaterales Arabia Saudi su socio principal en nuestro país con el cual lógicamente unas relaciones comerciales políticas como es lógico o de país pero no quita quitado un buen socio dice las cosas buenas y cosas malas es España que tener unas relaciones con Arabia Saudí cualquier otro país tiene que decirle no estamos cómodos no queremos que usted está haciendo lo que está haciendo queremos acompañarla que deje de hacerlo y además la guerra tiene otra rostro el el daño el daño intencionado permitida premeditado planificado a la población civil no solamente mueren más niños que soldados sino los bloqueos humanitarios el gran daño Yemen está ahora mismo un bloque humanitario cuatrocientos mil niños en situación de malnutrición severa aguda no por falta de alimento sino por un bloqueo humanitario del espacio aéreo que Arabia Saudí está liberando

Voz 1667 10:10 David ya para ir acabando hay que mencionar importante también la violencia específica contra las niñas que habéis querido representar en este informe ahora que cumple años a través de la historia de Mas SICA que es un adolescente de quince años de la República Democrática del Congo qué nos puedes contar de ella

Voz 0502 10:27 la violencia sexual es un arma de guerra ha sido tradicionalmente así por tanto no sólo busca hacer daño a la niña sino busque hacer daño a la población que convive con esa niña a esa familia esa comunidad porque es la forma de amenazarles decirles sin no cumplirse lo que decimos le va a pasar esto a vuestros hijos a vuestras hijas que no lo hayan sufrido y por tanto es un arma de guerra ya está tipificado por el derecho internacional y aquí también me cuesta recordar algún son los responsable que hayan dirigido planificado de ordenador violaciones sexuales masivas que haya acabado delante de un tribunal o que simplemente haya sido denunciado por los gobiernos

Voz 1667 11:00 decíamos al comienzo hay que recuperar ese grito con fuerza el de No a la guerra contra la infancia vamos a añadir esto que no se explicaba David que no se ha explicado David No a la impunidad contra los responsables verdad David del Campo Save the Children felicidades por el trabajo es si dentro de cien años no lo celebramos es que eso está bien no porque los derechos de los críos estarán mucho mejor que ahora pero felicidades por vuestro trabajo y todo el reconocimiento aquí el programa