Haití estalla, nueve años después del terremoto

Voz 1667 00:00 pues así suena Haití estos días el país que movilizó al mundo tras el terremoto de dos mil diez vuelve a tropezar con una piedra en el camino que le complica seguir adelante una situación en la que se mezcla una crisis económica unas sospechas de corrupción movilizaciones violentas en las calles que juntas vuelven lo dicho a paralizar este país y complicar la vida y el trabajo de los voluntarios y cooperantes que viven allí gente como Mercedes López de Alianza por la solidaridad buenos días Mercedes

Voz 1 00:31 hola buenos días y esto último es importante porque hay

Voz 1667 00:34 si sigue dependiendo mucho no Mercedes de la ayuda humanitaria sois muchos los que estáis allí

Voz 1 00:39 sea en muchas organizaciones que trabajamos en en la reconstrucción del país sobre todo en en mejorar las condiciones de seguridad alimentaria

Voz 1667 00:49 y la situación lo dicho esa degradado tanto tanto en las últimas semanas Mercedes que tú mismo has tenido que salir qué qué ha pasado exactamente

Voz 1 00:58 pues la población que llevaba unos meses ya desde protestando contra el Gobierno pidiendo la dimisión del presidente ha salido a la calle la tomado de forma violenta el nivel de violencia ha sido tal que todo el país ha paralizado totalmente ha habido manifestaciones quema de coches barricadas y muchos tiroteos porque hay muchas armas Illa a medida que van pasando los días carencia de de alimentos gerencial sobre todo de agua potable problemas para acceder a gas butano para cocinar problemas para para conseguir Gasol para para los coches por supuesto el cierre de todos los la administración pública a los colegios los negocios las oficinas el país totalmente paralizado

Voz 1667 01:51 libros otros como digo habéis tenido que saliera que es dedicáis vosotros allí exactamente Alianza por la solidaridad cuál es el trabajo que haces tú

Voz 1 01:58 nosotros hacemos un trabajo en el sector de las de Seguridad Alimentaria trabajamos para mejorar la producción para que los agricultores puedan tener un un una producción más rentable y más sostenible trabajamos también en la gestión de de reyes sí desastres preparadas comunidades para que tengan mayores capacidades para hacer frente a esto que también les les acosa a todo todo el todo el tiempo que es el riesgo de de ciclones cada año la posibilidad de de terremotos la sequía que es la que ha llevado al seis en este momento durante el año pasado ya una situación catastrófica en cuanto a su vez alimentaria en preparamos las comunidades trabajamos con la administración pública también para que el que la gente tenga una mayor conocimiento y pueda lo los riesgos y los el impacto sea menor de ahorro todos os lo habéis tenido que eso

Voz 1667 02:56 ver por vuestra propia seguridad claro

Voz 1 02:59 claro que en estos momentos no hay no hay ninguna acción en curso estas semanas está retomando tímidamente el trabajo pero con unas en suspensión total de de los desplazamientos durante los últimos quince veinte días ha sido imposible trabajar imposible desplazarse de una ciudad a otra las poblaciones han quedado totalmente aisladas los equipos han quedado aislados en las zonas de trabajo y todo ha estado paralizado

Voz 1667 03:27 cuéntanos Mercedes exactamente qué ha pasado porque muchos de nuestros oyentes han quedado con digamos ese deseo ese anhelo de reconstruir Haití hace ocho años después del del terremoto bueno nueve ya pero ha pasado todo este tiempo estamos hoy en esta situación desbordada con la violencia en las calles con esa situación que no acabas de describir tú qué es lo que sigue fallando en Haití para que las cosas no no tiren para adelante

Voz 1 03:54 bueno no hay que olvidar que Haití es uno de los países más tocados por el cambio climático y que sufre como comentaba antes ciclones el impacto que tienen estos eventos sobre el país no es el mismo que tienen en otros países que tiene unas infraestructuras mejores con una población más preparada y esto provoca muchos daños materiales daños en en la producción agrícola daños también en las en las casas en las vidas de la de la población entonces desde el terremoto ya de dos mil diez han sido varios los eventos muy fuertes que han asolado país Nos LOCE el aquí Sandy después en dos mil catorce una crisis muy importante de los efectos de El Niño que que llevaron al país a una carencia de de agua hay una situación de caída de la de la producción en dos mil dieciséis el huracán Matthew de categoría cuatro que asoló el país ahora en el año pasado una o de nuevo un impacto de la sequía que qué hace que casi la mitad del país más casi el cuarenta por ciento está en una situación muy grave de seguridad alimentaria que decir que no tiene disponen de alimentos o acceso a a alimento se qué están comiendo digamos una vez al día esto además hay una situación de inestabilidad política que ha dado lugar a descontento de la población y a unas manifestaciones que siguen dando desde que el presidente tomo el presidente electo tomo cargo de su presupuesto

Voz 1667 05:33 porque los haitianos están identificando en el actual Gobierno la la situación económica no le están culpando de la actual situación económica

Voz 1 05:41 sí lo están sí lo están culpando a la situación económica de una mala gestión de los recursos de una falta de la distribución una muy mala distribución de la de la riqueza del país de carencia de de de proyectos sociales y de inversión en en en las diferentes regiones esto da lugar a un descontento que viene al más acrecentado por la falta de de alimentos el encarecimiento de los de los productos el pago de impuestos indirectos que que recaen sobre la población

Voz 1667 06:19 ahí cómo cómo han sido estos últimos días allí Mercedes quiere decir que imágenes viste que imágenes nos puedes describir que nos hablen de de la gravedad de de la de la situación que que que estamos manejando de la que estamos hablando ahora en Haití cuando tuviste tu cuenta oye que esto va en serio esto es muy peligroso alguna imagen que que nos pueda describir la situación actual de de Haití cómo viven los haitianos no en medio de esta situación de grave crisis económica en la que hay muy poquito para comer incluso desabastecimiento creo que que vosotros contáis también en vuestra nota con qué imagen estas vuelto a España

Voz 1 06:55 pues nuevo el AIS a España con unas imágenes de gente buscando agua agua potable señoras cargando sus sus galones sus bidones de agua que se compran se rellenan en en tiendas el en la calle un el supermercado que que recorrían largas distancias y les veías vagar con su con un subidón buscando buscando agua simplemente o cargando con una botella de butano consumismo no buscando gas para poder cocinar para poder comer y también gente corriendo montando en en los autobuses públicos los pocos que podían circular estos últimos días en la ciudad escapando de de de los tiros que había cerca de donde estamos con que

Voz 1667 07:41 titula afrontan el futuro los haitianos después de todo lo que nos has contado después todos esos capítulos de desastres ecológicos también de una mala gestión según ellos de su Gobierno cómo afrontan ellos el futuro

Voz 2 07:56 bueno la los haitianos son

Voz 1 07:59 el pueblo haitiano es un país muy residente ya he aprendido a levantarse a caerse levantarse en este momento la situación es tan grave que no no es normal que haya tanta violencia en las calles hay habido manifestaciones a lo largo de estos años algunas poco más violentas como ya tuvimos el año pasado pero no al nivel en el que hemos estado estos días cansancio ya es total yo es buscan una alternativa el problema es que la alternativa política es difícil en este momento no hay ningún candidato que el pueblo también le avale entonces se encuentran en una situación poco desesperada y abandonada Si quieres no

Voz 2 08:41 de de de un una salida

Voz 1 08:44 una un que alguien vele por sus propios intereses que que lo que tiene ser estribó ya mejor que es un país donde la riqueza es absolutamente en esta fatal distribuida muy pocas muy pocas manos exactamente hay una clase media muy pequeña

Voz 1667 09:05 tú tuberías Mercedes que en fin lo dicho han pasado nueve años después de esa ola de solidaridad que que despertó Haití después del terremoto que como tú misma no recordaba no no ha sido el único que no es el único capítulo no que que ha sufrido Haití en los últimos años pero

Voz 3 09:21 días que en fin toda esa ayuda que llegó de todo el mundo para reconstruir Haití porque

Voz 1667 09:28 para eso era esa ayuda se ha gestionado como debía gestionadas ese podía haber gestionado mejor

Voz 1 09:34 sabemos que el el momento del terremoto yo o mucha ayuda ahí había muchos actores y el poder político también era muy débil los problemas de coordinación a lo mejor contribuyeron a que esta ayuda no fuera todo lo eficaz que que cabría en estos años ha ido mejorando y seguir trabajando para que en los diferentes actores las diferentes estructuras aproveche mejor los recursos el problema de de Haití es que hasta que no exista una inversión en infraestructuras que pueda hacer que los proyectos de desarrollo que vamos los que vamos trabajando puedan tener más objetivos a más largo plazo a corto plazo incluso corto largo plazo y esos avances esos pasos que vamos dando en ir consolidando la situación del país es muy difícil y estamos en en manos de mono en un en un ámbito de emergencia donde hay que trabajar resolviendo las crisis humanitarias que se va andando ya sea por por los eventos climáticos por por la mano de la mala gestión de los recursos naturales o en este caso por la inestabilidad política que ha llevado al país a un perfecto caos

Voz 1667 10:52 te agradezco que me haya respondido a esto porque en absoluto tú tienes porque dar explicaciones ni siquiera Alianza por la solidaridad pero sí que eres una persona que viene de allí y es la pregunta que se está haciendo mucha gente no ahora cuando nos escucha es bueno pues dónde fue a parar toda esa solidaridad que fue que llegó a Haití no a Venezuela

Voz 3 11:11 por ahí metido exactamente cómo o de qué manera

Voz 1 11:15 Mercedes claro la crisis deben de Venezuela afecta a Haití Venezuela estaba haciendo de de carburante a Haití en el momento que Venezuela ya no puede facilitar los recursos como estaba haciendo

Voz 4 11:28 a un crédito

Voz 1 11:30 con unas condiciones determinadas beneficiosas para el Estado haitiano Haití tiene que buscar el el recurso en otro en otro lugar claro los precios cambió en las condiciones cambian quién va a pagar esas consecuencias por supuesto el el pueblo que se requiere tal tasar por con una dentro de de precios que ya el año pasado dio lugar a unas revueltas en el mes de julio también muy violentas que paralizaron también el país

Voz 1667 11:56 cuando tienes pensado volver a no tenis fecha todavía Mercedes claro volver a exigir trabajando no trabajando desde aquí digo cuando tienes pensado volver tú

Voz 1 12:07 en en el momento en el que la situación lo permita volveremos de hecho el equipo nuestros compañeros haitianos sigan siguen trabajando sin siendo la la situación estamos en contacto continuo con ellos como decía el primo en esta semana ha habido una pequeña mejora hay algunas manifestaciones todavía hay el nivel de seguridad no se ha restablecido en el momento que las condiciones lo permitan volveremos y seguiremos con con el trabajo apoyando a las personas que más lo necesitan

Voz 1667 12:42 pues a Mercedes López Alianza por la solidaridad esperemos que que que podáis volver para seguir haciendo ese trabajo tan importante para los haitianos ahora mismo en en unas horas complicadas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este sábado