¿Quién garantiza el derecho a la vivienda?

Voz 1150

00:06

los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada lo dije el artículo cuarenta y siete la Constitución quién lo garantiza nadie un derecho sin los instrumentos para implementar los una burla el desahucio de edificio madrileño de la calle como son símbolo de la especulación inmobiliaria sus efectos los coloca una vez más ante la impotencia la ciudadanía frente a un mercado al que los gobiernos son incapaces de poner límites cada día se producen más de cien desahucios en España y como el juez ha advertido a una afectada ni hay espacio para la resistencia oponerse puede ser delito osea que en España la vivienda no es un derecho por más que la Constitución lo diga mientras la política lejos de la vida sigue con sus batallitas definidos dos bloques la inminente pugna electoral ahora empiezan las querellas internas y Ciudadanos se muestra especialmente inquieto los furor es patrióticos le han llevado a enterrar la fantasía liberal si algún día pronunció ya han acabado la ruta el autoritarismo con unos socios que les ganan en títulos y experiencia en esta materia ciudadanos teme quedar relegado al papel de segundón de la derecha busca cómo plantar cara al PP el jefe de su vecindario un tándem de jóvenes que siempre hablan enfadados Rey medalla Arrimadas contra el alegre y ruidoso representante del conservadurismo patriótico y autocomplaciente Pablo Casado este es el cartel pero la política es el mundo del recelo y algunos ya especulan con el futuro hice Arrimadas en vez de ayudar a Rivera ganarle quitar el sitio no hay tiempo para alegrías en la vida política donde la solución vendrá Celada la derecha entrado en vía de agitación en la que todos posible no hay ideas sólo ruido y furia dos ejemplos Vox en su delirante campaña de sospecha contra las denuncias de violencia de género se lanza a la caza de brujas de los funcionarios andaluces que evalúan los casos Arrimadas y los suyos semana batirlo vamos a digiere Puigdemont que la República no existe dicen con lo cual lo único que consiguen es dar reconocimiento al expresidente catalán que es lo que busca a la caza de golpes de efecto los ridículos se acumulan