Xabier Etxeita: “No tenemos que pensar en la clasificación e ir partido a partido”

Voz 3

00:19

sí bueno la verdad que con lo que me quedo con la reacción del equipo no he sobre todo después del descanso no parecía que bueno no estaban pasando por encima literalmente la primera parte no ha sido uno de los peores primeras partes del equipo oí bueno en el descansillo creo que hemos dado con la tecla de de ajustar dos o tres cosas hemos dado paso al frente y la segunda parte yo creo que ha sido nuestra no hemos tenido ocasiones claras pero sí llegadas importantes si llega hemos podido jugar en campo contrario que que te permite que te permite pues bueno tener más más posibilidades de de poder conseguir que la victoria no yo creo que tampoco nos han hecho ocasiones claras como aparte y bueno eh ahora que una pena porque necesitamos los tres puntos pero bueno en parte satisfecho sobre todo con la reacción del equipo