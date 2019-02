Carlos Alocén: "Me dicen hace dos semanas que voy a venir a la selección y no, imposible"

Voz 1 00:00 hola buenas noches muchísimas felicidades muchas gracias que se siente vistiendo la camiseta de España

Voz 2 00:07 pues la verdad que súper emocionante aún aún cuesta creerlo alentada entrar en este grupo de gente que que jugar su primer partido con la selección en la verdad que emocionado contento feliz espero que sean sean mucho más pero pero sobre todo está muy muy feliz de la lo que le han dado en y ahora para adelante

Voz 1991 00:25 a vosotros los los deportistas de élite os gusta jugar todo lo que podáis han sido tan solo dos minutos pero Carlos esperemos que sean los dos primeros minutos de muchos no

Voz 2 00:35 sí ojalá es verdad que han sido dos minutos pero vamos me lo hacías supremacía empezar restar que dos minutos uno treinta segundos que sean sí la verdad que les intentaba aprovechar al máximo pero pero como tú dices pues ojalá sean los dos primeros minutos de de muchos en esta selección

Voz 1991 00:50 eres mi nacionalidad han comentado el debutante con España más joven desde que lo hizo Ricky Rubio en dos mil ocho no está mal hemos tenido que esperar once años eh

Voz 2 01:00 sí sí ha venido de que trabajen en ese grupo de de personas de puedo debutante precoces no muy bueno la verdad es que es un orgullo aparte de de debutar y hacerlo tan tan joven Raven ese grupo pues pues la verdad es que es un orgullo que me haya te digo la camiseta te habrá llevado no bueno pues sí espero que me la espero que me la dejen llevar porque porque no me la voy a cobrar la habitación en cuando puede ir porque son recuerdos supero bueno

Voz 1 01:26 esas para enmarcarla esas para enmarcarla

Voz 1991 01:28 E Carlos tú eres de de Familia de de jugadores de basket de tu padre ya jugaba al basket

Voz 2 01:33 sí sí sí mi padre mi padre jugó varios años como profesional en la mayor parte de desgarra en Huesca y me viene me viene de familia sobre todo empecé empecé a jugar a un esto por por eso porque mi padre jugó Hay a partir de ahí pues pues empecé a tocar la Wall Hay me empezó a gustar mucho

Voz 3 01:53 sí a partir de ahí pues pues hasta ahora hasta hoy

Voz 1991 01:56 sí sí el eh jugó en la década de los ochenta en el peñas de Huesca canterano canterano del Real Madrid para situarlo es de la hornada de unos tales Romay Iturriaga que no está nada mal no

Voz 4 02:08 yo si me suena me suena tan mal ese grupo tampoco

Voz 1991 02:14 vamos que el baloncesto ha vivido se respiraba básquet en tu casa no de toda la vida

Voz 2 02:19 no sé si ya te digo yo empecé empecé a jugar por eso porque mi padre mi padre puede jugar nacional Li a partir de ahí pues empezar a jugar en el patio de mi colegio me empezaron a empezar manchado y a partir de ahí pues ya te digo

Voz 1991 02:31 oye Carlos como fue ese momento en el que no sé si te llama la Federación si te enteras por los medios de comunicación el propio Scariolo el que te lo dice pero en el momento en el que te dicen oye vas convocado como fue ese momento

Voz 2 02:45 si me llama me de desde la delegación de de la de la Federación pues como dices al principio un poco eso no es cierto que cuando me llamaron estaba volviendo de un entrenamiento oí está llevando al principio pues no me lo creía porque cuesta creerlo no que nada a jugar tus primer entrenamiento tu primer partido se tan tan joven pues ya te digo es muy es para estar para estar orgulloso dímelo

Voz 1991 03:08 verdad en algún momento pensaste que hará algún colega tuyo accede gastando una broma o no

Voz 4 03:14 no me se me pasó por la cabeza no Garbera creado

Voz 2 03:17 pero supe que que no era ir a mí me alegré por digamos hombre resultante bromea no

Voz 1991 03:25 qué tal con Scariolo porque me consta que siempre tiene un atención especial con los con los que van llegando que los nuevos eh

Voz 2 03:30 sí sí sí la verdad es una experiencia increíble esa muy muy bien conmigo a como como uno más y porque con contento y y la experiencia increíble una una semana muy buena Hay a ver si podemos terminar de la mejor forma posible en el partido de contratar

Voz 3 03:47 en febrero pero como dice Si encima me ha mostrado especial atención desde los primeros días

Voz 2 03:53 te lo agradezco también por por eso y por la oportunidad que me ha dado hoy de

Voz 1 03:56 de poder jugar mi miedos ni tú has dicho Sergio quédate con esta carita que voy a venir mucho eh

Voz 4 04:02 Ramírez lo

Voz 1991 04:05 pero que tiene intención de seguir viéndose lleno

Voz 2 04:08 hombre eso eso claro claro Carlos voy a

Voz 1991 04:11 cuando que que que que ese piensa cuando se dice que va a ser el jugador MBA es decir una de esa hornada esos chavales que viene por detrás diciendo éste acaba en la NBA fijo que piensa uno

Voz 2 04:24 hombre es verdad que todavía todavía es muy pronto para eso estamos dieciocho años el mitin en mi primer año como como presionar un poco está un poco lejos eso es un poco raro pensar en en la NBA en Euroliga en ACB bueno hacer esta obra pero es muy es muy muy difícil no pensar a largo plazo y hay que mezclar ahora en el en el en la selección luego en el equipo oí trabajar los entrenar poco a poco pues seguir seguir creciendo llegar llegar lo más lejos posible

Voz 1991 04:50 oye nunca se sabe hace días tampoco pensabas en la selección española

Voz 2 04:54 no no eso desde luego hace dos semanas me dicen que iba hoy nuevas elecciones si no imposible

Voz 1991 05:00 bueno ya tienes algo en común con una de las grandes estrellas de la NBA no tu fecha de nacimiento

Voz 2 05:08 es verdad es verdad que no se hace unos años me me me enteré un bar ya compartía fechada en el miedo con con Le Bron y oye Yepes

Voz 4 05:16 pues genial José no está mal no ya coincidir en eso algo algo tiene que ver

Voz 1991 05:21 que nada a Carlos almacén enhorabuena por este debut con la selección española que tiene un futuro por delante extraordinario y ojalá te veamos durante mucho tiempo más que se extienda la camiseta de España vale