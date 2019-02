Igor Angulo: "Me ha costado encontrar mi sitio, pero me ha llegado en Polonia"

Voz 1991 00:00 para el tramo final del Larguero nos vamos a Polonia Paco Hernández qué tal muy buenas darían para hablar con un Espanyol que está triunfando allí el equipo no iba del todo bien pero él es a nivel personal les está yendo

Voz 1576 00:10 sí es un caso que creo que hemos visto esta temporada también en el fútbol español me recuerda por ejemplo lo que ha pasado con Henry gallego en el Extremadura en la primera vuelta a Segunda División es el caso de Igor Angulo que está jugando en la liga polaca está jugando a ver si lo digo bien en el Gornal C abre ahora me corregía él lleva nada menos que trece goles en veintidós partidos el máximo goleador de su liga en la Liga polaca bueno al equipo no le va bien como digo está en la parte baja pero el está firmando una temporada fantástica ya lo tenemos

Voz 1938 00:38 escuchando al refrán hola Igor qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal lo primero cómo se pronuncia el nombre de tu equipo Gur Gur Nick no hay no era un hombre no os preocupéis que yo llevo dos años y medio todavía no se debe el polaco no fácil eh a favor a mí me lo vas a decir eso gente medio también estudiando me está costando mucho no

Voz 1991 01:02 el pero dada tiempo quiero decirte te maneja hablando en polaco o todavía no

Voz 1627 01:07 hablando no pero bueno poco a poco sí que voy entendiendo las cosas sobre todo relacionadas con el fútbol que me voy entendiendo así que bueno por lo menos

Voz 1938 01:15 sí sé manejar el vestuario sabes de momento no ha concedido ninguna entrevista en polaco no no y eso que me impresionan bastante ya tienes que empezar a

Voz 1627 01:24 claro en polaco pero no me atrevo sí que entiendo como te digo pero tras hablar hablarle constan bastante ridículo de momento

Voz 1991 01:32 hombre perdona en previsto ya casos de muchos españoles sobre todo me me gusta mucho cuando se van a Italia trata como Joaquín Joaquim por ejemplo está bien no igual hay que intentarlo por lo menos no

Voz 1938 01:44 si la entrevista es factible por eso no quiere decir que no superan un poquito más seguro con el idioma

Voz 1991 01:52 bueno si sigues más tiempo en Polonia lo que ahora vas haciendo tarde o temprano hombre eso es así

Voz 1627 01:56 que bueno que sí de además todavía me queda un año y medio de contrato aquí en urna y no se tiene todavía tenemos tiempo para seguir mejorando en cuanto a fútbol en cuanto al idioma también me cuenta igual al final igual igual gira la este de Aragón

Voz 1938 02:09 su padre

Voz 1 02:11 es algo grande claro que sí hombre trece

Voz 1991 02:14 dicha ritos entendido partido lo números son buenos eh

Voz 1627 02:16 sí sí la verdad que desde que llegué aquí a algún me que me marcan tu cole regularmente ahora que estoy muy contento han sacado desde luego aquí mi mejor rendimiento y bueno pues eso también

Voz 1938 02:27 en ella como digo me queda año y medio

Voz 1627 02:30 contrato así que estoy contenta aquí y espero cumplir

Voz 1938 02:33 lo malo es la marcha al equipo estáis terceros por la

Voz 1991 02:35 hola desde luego digamos en no está rindiendo no por lo menos

Voz 1627 02:41 sí este año está siendo difícil la final el año pasado nosotras explicamos para para Europa League de este año hemos empezado muy pronto con las pérdidas de Europa League en julio ya estábamos jugando principios Julia están jugando partidos oficiales y la verdad que una plantilla un poquito corta puedas con tres competiciones con la Copa de Europa League y la Liga pues se nos ha hecho bastante cuesta arriba así que hemos mantenido no solo han tenido en Copa de estamos en cuartos de final pero bueno así que no nos está costando bastante todavía quedan tres meses de competición mucho móviles Si es salvar la la temporada holgadamente

Voz 1991 03:13 hay que explicar Igor que el que el sistema de competición en Polonia no tiene nada que ver con la Liga española aquí son dieciséis equipos los ocho es decir el octavo opta al título porque hacen un playoff por el título los ocho primeros los ocho últimos hacen un playoff por no descender es decir que tú puedes acabar noveno la temporada bajará de categoría no

Voz 1627 03:32 esto es así y así está la temporada de treinta partidos y luego se divide pelean por el título de la Europa League lo hizo trabajo pelea por los dos puestos de ascenso yo creo que va a estar difícil entre ocho privados como hicimos el año pasado pero conseguir anuncia bastante antes de del dio partido que no poder ser dramático eh

Voz 1991 03:54 Nos jugado en España en Grecia en Chipre en Francia ahora en Polonia culín quieto eh

Voz 1627 04:02 sí bueno al final ha tenido una larga carrera carrera hay mengua me ha costado bastante encontrar mi sitio pero por suerte bueno me ha llegado quizás un poco tarde del porque bueno llegan aquí con treinta y dos años pero para avión contra Messi tiene aquí en el que estoy fantásticamente bien hace sino adoran compañeros confió muchísimo a mi entrenador y la verdad que eso también es decir cosas no quiero seguir disfrutando en este lo máximo posible

Voz 1991 04:27 queda muy lejos la temporada dos mil tres dos mil cuatro

Voz 1627 04:31 muchísimo daño que debute en el Athletic sí sí sí pero bueno la verdad que lo recuerdo con mucho cariño mucha felicidad pero fue un veintitrés de marzo el tres

Voz 1 04:42 pues me parece que no tiene clavada

Voz 1627 04:47 además el debut con el equipo pero bueno al final de entrega el Athletic con con diez años si no con veinticuatro soy de Bilbao de tíos que al final debutar con con el Athletic que ese ambos imagínate para mí fue un sueño cumplido

Voz 1991 05:04 cómo estás viendo al Athletic en la distancia de los trece fichas ritos que llevas española le vendría muy bien eh

Voz 1627 05:10 sí bueno la verdad que la primera vuelta sufriendo bastante bastante porque el equipo no bien a pesar de que yo creo que hemos fichado bien esté a este pasado verano y hay muy buenos jugadores mejor plantilla yo creo que anteriores pero bueno también entrenador yo creo que el equipo para arriba y ahora me parece que que el equipo está más cerca de los puestos europeos que del descenso a que ahora empezamos a disfrutar de otra

Voz 1576 05:34 eh Paco algo peor si ignora ha pasado ya por varios países diferentes conocido varía en Liga yo no sé si crees que estos trece goles en Polonia ante pueden servir para volver a España a un equipo de no sé si de primera a lo mejor de Segunda División o te apetece probar otro destino europeo otro más exótico

Voz 1627 05:49 no la verdad que no no pienso moverme aquí sí que estos últimos años se he tenido ofertas de diferentes países pero no la verdad que no no no me movería yo te he dicho antes que tiene una larga carrera Hay juego Valero ahora muchísimo todo lo que todo lo que tengo aquí a final que una afición que quiera tanto Juan has podido cómo estoy jugando que mis compañeros y mientras tanto ni si te digo la verdad pocos equipos más que por el Athletic dejaría dejaría casi que quiero seguir disfrutando este año y medio más de contrato y pudo renovar aquí ojalá que aquí

Voz 1991 06:22 hombre es que no está mal Basconia Bilbao Athletic Athletic Club Nástic de Tarragona Cannes Écija Numancia Real Unión el en aussies neón para el Livni el Apolo el plátano mías y ahora al Gornal

Voz 1938 06:38 no está mal no mostró lo mayor que soy vosotros aquí

Voz 1 06:41 no no no es eso no es mayor eso es experto

Voz 1938 06:47 con experiencia que

Voz 1627 06:49 la verdad es que cuando yo te pasa por un equipo muchos países también sí como te digo sólo hace falta ver los números para ver qué que aquí en Polonia Whitney menos con respecto a los otros y quiero seguir disfrutando el momento oí seguir aquí sabes que en el fútbol pues preverlo no pero bueno el momento son mi cabeza hasta hasta

Voz 1991 07:10 mañana contra el sol sino que son éstos

Voz 1627 07:13 yo

Voz 1938 07:14 pues son los últimos tabla así que hay que ganar este partido

Voz 1627 07:18 así una una final para los otros bazar lleno no no apoyar la verdad es que me parece muy importante para nosotros

Voz 1991 07:25 pues ojalá ojalá os dé tiempo a meterse entre los ocho primeros aunque la cosa está complicada y sobre todo que sigas metiendo goles que el equipo lo necesita Igor Angulo eh nada no nos alegra un montón que te vaya bien por allí que lo estés disfrutando nada que vaya dos fenomenal vale