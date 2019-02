Álvaro Bautista: "En Superbike hay menos rivalidad que en MotoGP, un ambiente más relajado"

Voz 1991 00:00 ya este fin de semana arranca el Mundial de Superbikes donde tenemos representante español hablábamos con el año pasado un poquito fastidiado cuando anunció que abandonaba el Mundial de motociclismo en ese momento todavía no había confirmado que iba a estar encima una Superbike Ésta tempo Prada pero se confirmó nada tres y cuatro días más tarde ese se hizo oficial evidentemente es Álvaro Bautista hola Álvaro qué tal muy buena

Voz 1 00:28 hola qué tal bien

Voz 1991 00:29 estas todo bien

Voz 1 00:31 sí aquí andamos por Australia eran preparando para la primera carrera de Iker ha sido lo primero que hayan

Voz 1991 00:38 he visto grandes diferencias con el Mundial de Motociclismo

Voz 1 00:42 bueno pues la verdad que toco entonces bastante distinto no la moto aquí el paddock el ambiente pero bueno al final son carreras Illera el ambiente en el paddock es como más familiar lo que me sorprendido que es como tú las hay menos rivalidad menos competencias al menos es más es en el paddock es más relajado pero pero está bien hay muy buen ambiente además el público que viene a las carreras puede entrar en el paddock ibéricos a los pilotos estaba con nosotros a que no sé es cómo más es como más amigable hacia el todo no

Voz 1991 01:19 ah no es la primera vez que que que estabas en el paddock esta gente dónde viene a dónde está esto que se han colado todo es esto

Voz 1 01:27 sí ATIME de extraña un poco de ver a tanta gente en el paddock no pero también es bonito porque porque bueno también el público puede estar vivir dentro de de del pato pues el el fin de semana

Voz 1991 01:42 buenas sensaciones has caído de pie además creo que además el feeling con la moto de momento fantástico no

Voz 1 01:49 sí hemos dicho buena pretemporada Hay un aumento en el primeros entrenamientos libres que hemos hecho pues hemos podido estar ahí delante la verdad es que sí estamos trabajando bien con la moto me encuentro cada vez un poco más cómodo oí bueno todavía hay que mejorar pero pero bastante contento

Voz 1991 02:05 hay que decir que aquí estamos pasada la una de la mañana en España a las dos y cuarto hora española es decir dentro de una hora y cuarto escasamente en te tienes que subir de nuevo a a la moto para buscar la la pole en este caso cosa que yo te agradezco que a pocas horas au a una hora escasa de que te sumas en la moto estemos hablando tranquilamente que no pasa nada no

Voz 1 02:28 bueno relajado tienen los länder Villa ahí porque ese dandy primera Amy primera super pole con en Superbikes es lo más relajado posible porque creo que el trabajo está hecho llegara a disfrutarlo

Voz 1991 02:44 no es esto lo digo también Álvaro porque me resulta curioso cuando en algunos deportes como el fútbol no pueden hablar cuarenta y ocho antes porque se desconcentra en sabes no no no vaya a ser que que que que salgan de su concentración no puedan rendir luego inquietud te vas a su te vas a jugar la vida porque es una moto a doscientos y mucho trescientos kilómetros por hora que no pasa nada no que que no por no por hablar con nosotros ahora vas a rendir peor

Voz 1 03:10 bueno se deporte donde va a lo suyo no yo creo que tampoco pasa nada por charlar un poco y bueno también informar a la gente que que me sigue en el Mundial de Superbike que a lo mejor pues no me puede seguir en directo pues por lo menos que me escuche algunas palabras para mí es un honor poder compartir este momento con todos vosotros

Voz 1991 03:32 no el honor en nuestro de poner charlar contigo en este debuta además con la Superbike ha llegado pisando fuerte y me refiero a que metiéndole presión al actual campeón eh

Voz 0103 03:42 bueno está haciendo que después de la verdad es que él no es fácil llegar a una categoría ahí están ahí desde el principio pues ya a nivel de los mejores como dices no hay Superbike que hay que que ha ganado cuatro títulos mundiales que es el mejor piloto de la historia de Superbike hay bueno es digamos la referencia de la categoría igual no estamos ahí dándole un poquito de guerra no si podemos continuar así durante el fin de semana

Voz 1991 04:11 claro que sí pero hay que meter caña desde el primer minuto que se sepa que ha llegado hay hay opciones reales Álvaro de conseguir la la super

Voz 1 04:22 bueno es cambia bastante porque hay un neumático que es el neumático cualificación que neumático bastante más blando que te dura una máximo dos vueltas no porque se gasta rapidísimo yo no estoy acostumbrado usarlo entonces no lo sé usado una vez entona el pretemporada hay no ha sabido usar bien entonces pues otra cosa es que tengo que aprender no vamos a ver como como si capaz de gestionarlo con soy capaz de de usarlo Iberia ratones tengo no de momento el paso de carrera está es muy bueno el nuestro peor calificación de momento no se sé que me voy a encontrar

Voz 1991 04:59 además es un nuevo formato Patti te tienes que adaptar incluso a la forma de competir en en el Mundial de Motociclismo estaba claro había una calificación una carrera punto aquí no aquí varias mangas

Voz 1 05:10 joder sea debemos entendemos la la tenemos entrenamiento de súper polen que define la parrilla de salida para la carrera uno que será que es dos horas más tarde de la super pole

Voz 1284 05:23 sí el mismo algo a la

Voz 1 05:26 sí el mismo el mismo sábado por la tarde a y yo tenemos la primera carrera y luego el domingo tenemos más por la mañana entrenamiento libre para ver que todo está en su sitio luego tuvimos una carrera sprint que son a diez vueltas sólo decirlo sí define define la parrilla de salida para la carrera dos que también es el domingo dos horas más tarde de la carrera sprint

Voz 2 05:51 no se pero

Voz 1 05:53 la carrera es y donde estoy

Voz 1284 05:59 por si acaso tirarlo todo a todas las carreras e intentar acabar el mejor tiempo en todas las carreras hasta

Voz 1 06:04 bueno pues eso acaba siempre lo mejor que se pueda ya está

Voz 1991 06:08 Álvaro en los últimos años hemos visto con dominio de de la Kawasaki y en lo pasa que yo creo que Ducati ha creado un gran proyecto en el que el objetivo es ese el el intentar competir con las aguas no

Voz 1 06:23 sí como te he dicho que llevan cuatro años estamos aquí ganando todo Inuncat y pues bueno el para ellos es Superbike es muy importante también este año han hecho una moto bastante distinta lo que tenían hasta ahora y como todo cuando es nuevo hasta que se pone en su sitio pasa un poco de tiempo pero creo que el potencial de la moto pues es bueno no voy yo creo que poquito a poco contrabajo creo que vamos a llegar a poder llegar a nivel de la Kawasaki pero no es fácil llegar y Boon ya Estadella su nivel es complicado en doce estrenos queda un poquito de trabajo pero bueno estamos en la línea correcta así que contentos

Voz 1991 06:59 eh llevas has estado muchísimos años en el Mundial de motociclismo es cierto que eres nuevo en este Mundial de Superbikes pero tú ya sabes lo que es la presión no tú ya sabes lo que es competir desde el primer momento se te va a exigir no el estar en la pelea

Voz 1 07:15 ya ya me me tienen una expresión como que cuando iba a venir a este campeonato queda para intentar ganara al actual campeón arrea pero yo sin despedirse sin nada es complicado lleva ya dos cien testigos Carredas aquí en este Mundial entonces es es complicado pero bueno Mi yo sincerarse gente que que la gente confíe en mí que me meta esa presión entre comillas con una buena moto con una buena fábrica detrás mía pues a mí no me parece que esa presión no al contrario es un aliciente más porque quiere decir que que puedo hacerlo no entonces vamos a intentarlo pero como te he dicho no es fácil ganar al mejor piloto de toda la historia Superbike

Voz 1991 07:56 bueno hay hay hay quiero proyecto hay moto hay pilotos es decir tenemos todos los ingredientes también cuenta la suerte no no tener ningún tipo de caída tocamos madera evidentemente para que tengas un año completamente limpio es que influyen muchas cosas no

Voz 1 08:11 sí es que bueno como todos no la suerte también está ahí e pequeños detalles pueden hacer cambiar tanto no entonces lo importante es eso trabajar bien tener todo en su sitio y luego pues que la suerte este de tu lado como todo como todo en la vida no

Voz 1991 08:29 que te daría más alegría o que te ha dado o que te podría dar más alegría te lo planteo nuevo que el Atleti se carga la Juve después de haber ganado cero del partido de ida o ganar este primer gran premio

Voz 1 08:44 hombre a ver a mí me gustaría más poder ganar este premio porque el Atleti ya lo tenemos casi medio hecho claro no entiende no tiene ya misterio prefiero ganar un premio

Voz 1991 08:55 lo pasaste bien nuevo contra Juve

Voz 1 08:58 sí además claro mi equipo pues Ducati muchos son seguidores de la Juve igual no ha habido ha habido apuesta de por medio que han sido perdidas por ello a ver

Voz 1991 09:11 una tuerca suelta

Voz 1 09:13 llevamos nada nada nada eso eso es

Voz 1991 09:19 muy terminando que seguro que tiene muchas cosas que hacer a una hora de que empiece esta su primera super pole en como se había una la distancia el Mundial de motociclismo imagino Se tiene que hacer muy raro después de diecisiete años se Álvaro que se dice pronto

Voz 3 09:34 sí bueno la verdad es que es ese escaño no porque toda mi vida

Voz 1 09:40 las motos que el paddock distinto pero también de vez en cuando está bien cambiar

Voz 0103 09:47 esas nuevas así igual si también puedes comparar no la verdad es que es seguido un poco los test de pretemporada ahí de que han hecho en Sepang y eso IB o que el nivel pues igual sigue

Voz 1 09:59 dando muy alto muy igualado y creo que va a ser también un año bastante bonita yendo en moto GT

Voz 1991 10:04 tú que sabes lo que es compartir equipo con otro piloto lo tenemos y lo decís vosotros los primeros tu primer rival en la pista es tu compañero de escudería eso es así ese Márquez Lorenzo puedes saltar chispas nadie

Voz 4 10:19 bueno hombre decir a pagar siempre está riendo corazón de momento de momento está bastante calmado pero ella

Voz 1 10:28 lo que que si no que va a haber hay pelea hay como tú dices el primero que quiere ganar a tu compañero de equipo no yo escuelas que Lorenzo quiera dijo que marque queda ganarle en el primero

Voz 5 10:37 yo sus complicado eh esto es yo creo que como espectador ese va a ser mejor que me esa mejor que estar en su pellejo no pero bueno esperemos que que no hagan disfruta de una

Voz 1284 10:51 muy bonito el montante déjame que te haga la última un amigo hombre hola Mela qué tal muy buenas

Voz 6 10:58 cómo estamos hombre

Voz 1991 11:02 no sé si lo llega a sea ahora

Voz 1284 11:04 no es remedio lo oyes algo no de fondo creo que te oye Mela

Voz 7 11:08 súper las hombre es un abrazo muy fuerte desde Tordesillas que me he venido a la gala de Motauros tema desde aquí fuerza energía para crear un año fantástico estoy convencido de que vas a pelear por el título de la primera hicieron ese año me juego lo que sea quien sea aquí el año que viene de todo así de claro Batiste

Voz 1 11:27 muchas gracias a todo el mundo y bueno espero que que no siga esta madrugada para aquí en el Gran Premio de Australia

Voz 1991 11:35 oye Álvaro tú fíjate cómo tiene que estar el mundo del motor que le acaban de dar un premio a Mela Chércoles por su labor informativa Motauros sea tú fíjate cómo tiene que estar el tema eh

Voz 4 11:46 es tabú mal estamos

Voz 1284 11:52 es un gran ellos

Voz 1 11:54 lista que siempre está buscando ahí la última noticia está en exclusiva hay que se lo merece realmente es sí

Voz 7 12:03 escucha aquí lo peor no es eso lo peor es que lo quiere compartir con todos mis compañeros de la Cadena Ser el diario las incluso con Yago Deraa para decirlo pero es una a una todas vale tener regalos

Voz 1284 12:16 el escuchar un abrazo Mela enhorabuena por este premio un abrazo

Voz 7 12:20 muchísimas gracias compañeros los otros también adiós

Voz 1991 12:23 no Álvaro el objetivo para este para este año en general no no ya para esta primera carrera con que quedarías contentó en este primer Mundial en Superbikes

Voz 1 12:33 bueno yo creo que con intentar estarán allí en en la lucha por el Mundial de Brooke tanto la fábrica como yo estamos muy ilusionados muy motivados vi ese es nuestro objetivo no está claro que no va a ser fácil porque como te he dicho no es fácil llegar a una categoría nueva con una moto nueva ahí está delante no pero esperemos que a lo largo del año pues podamos cada vez más competitivos y estar ahí en la pomada por así decirlo

Voz 1991 13:01 Álvaro Bautista te vamos a echar de menos en el Mundial de Motociclismo pero te ganamos en el de Superbikes así que nos tendremos que estar también atentos del Mundial de Superbikes Nos vas a hacer más sensato muchas noches como esta noche de hoy y la de mañana así que nada Álvaro que que nada en el gracias por estar en el en el larguero hoy en este inicio del Mundial de Superbikes que te vaya fenomenal y que ojalá contemos muchos éxitos tuyos vale