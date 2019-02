El Larguero: Hablamos con Carlos Alocén y Álvaro Bautista (22/02/2019)

Voz 1 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas

Voz 1991 00:47 bienvenidos al larguero de este veintidós de febrero día en el que el fútbol no para él porque ha arrancado la vigésimo quinta jornada en Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que ha disputado en Cornellá El Prat entre el Espanyol y el Huesca y que ha terminado con empate se adelantaron los locales con un golazo de falta de Esteban Granero en el segundo tiempo Etxeita después de un pase maravilloso de Pulido de de espuela ponía el uno uno definitivo el Espanyol suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota pero eso sí tres de ellos son empate tan sólo una victoria se pone con treinta puntos en décimo tercera posición mientras que el Huesca que sólo ha perdido un partido en los últimos cinco pero no sale no sale de él de la última posición no sale de farolillo rojo se pone con diecinueve puntos eso sí arañando poquito a poco e ir recortando puntos a los que tiene por delante pero de momento todavía tiene a cinco puntos la permanencia para mañana el resto de la jornada destaca el partidazo el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Barcelona a las cuatro y cuarto de la tarde

Voz 1991 01:46 antes a la una derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano hijo con el Getafe porque si el Getafe gana su partido y el Sevilla no le gana al Barcelona el Getafe acabará la jornada como equipo de Liga de Campeones algo extraordinario perdón e impensable al inicio la temporada desde luego es fantástico lo que está haciendo Bordalás con este equipo que como digo mañana si serán los resultados puede acabar la jornada en puestos de Liga de Campeones a las seis y media Alavés Celta de Vigo donde la podría estar jugando Cardoso para las nueve menos cuarto que era el derbi vasco el partido San Mamés entre el Athletic y el Eibar en Segunda División un resultado definitivo Tenerife dos Mallorca dos además esta mañana se han sorteado los emparejamientos de octavos de final de la Europa League donde teníamos a tres equipos españoles ya sabéis que cayó eliminado el Betis con lo cual tan sólo nos quedan tres de los cuatro que teníamos el Sevilla se va a medir al Slavia de Praga el Villarreal que vas el único de los nuestros que evacuar el partido está en casa se va a medir al Zenit de San Petersburgo y el Valencia se la jugará contra el Krasnodar por cierto hoy la UEFA ha comunicado la sanción de dos partidos a con dos vías por haber forzado una cartulina en el partido de de ida de dieciseisavos de final de la Europa League con Doria no estuvo esta semana ya cumpliéndose partido de sanción pues ahora se va a perder toda la eliminatoria de octavos de final porque la UEFA le ha impuesto esos dos partidos de sanción al haber forzado la amarilla eh esto evidentemente pone en alerta a Sergio Ramos sea Real Madrid eh que podía haber sido una situación similar con una gran diferencia con lo que pasó con con Dogville porque en este caso el árbitro sí en en el acta que el jugador había tenido una actitud clara de forzar la cartulina amarilla en el caso de Ramos lo que le falta a pesar de de su torpeza evidente al final del del partido la zona mixta cuando reconoce que sí ha buscado esta tarjeta amarilla en este caso lo bueno que tiene lo positivo que tiene es que en ningún momento el árbitro refleja en el acta que sea una actitud de intentando conseguir esa cartulina amarilla para cumplir partido de de sanción pero veremos tiene pinta que al margen de el partido de vuelta de esta eliminatoria de Liga de Campeones Sergio hemos va cumplir al Ming al menos un partido más de sanción veremos veremos pero tiene que decir la UEFA los partidos de esta Europa League la ida el siete de marzo el de vuelta una semana después el día catorce en baloncesto el partido de la selección española valedero para la clasificación del Mundial aunque ya sabéis que tenemos el el objetivo cumplido ya estamos clasificados y a pesar de todo nuevo triunfo del equipo de Sergio Scariolo que en esta ocasión en Letonia seis dos seis siete para mantenerse en lo más alto de la clasificación con un fantástico registro de nueve victorias y tan solo dos derrotas por cierto que es un partido histórico es histórico porque ha debutado un chaval de dieciocho años en este caso el cuarto más joven en hacerlo bueno en toda la historia de la selección española y hablamos de Carlos a lo zen el chaval de tenis contra Zaragoza que como digo a jugadores sólo dos minutos pero por lo menos ha podido debutar ya con el eh la selección absoluta de de baloncesto y tiene pinta que no va a tardan en suma hay muchos más minutos con la camiseta del combinado nacional y en la Euroliga llegamos a la jornada veintitrés hoy sólo ha jugado un equipo español ha sido Real Madrid que volvía a jugar en casa tras la final de Copa ha ganado ha ganado sin problemas al Bayern de Munich nueve uno siete ocho resultado que les sirve para clasificarse de forma matemática entre los ocho primeros para mantenerse tercero en la clasificación con dieciocho victorias y cinco derrotas y que no se me olvide en este en este en esta presentación mandarle un beso muy fuerte a Maite e una señora con la que pude charlar el otro día cuarenta minutos fácil llamó a la redacción una mujer encantadora de Bilbao que estaba de baja hasta un poquito mucha porque tenía un problema médico no podía ir a San Mamés es más del Athletic que largó de San Mamés eh y que nada que que cuanto antes va a estar de nuevo ya eh por San Mamés dándolo todo y animando a a su Athletic asignado un beso muy fuerte fuertemente las once y treinta y seis contado todo empezamos

Voz 1991 07:05 a la espera de que aparezcan protagonistas por Cornellá El Prat donde ya sabéis que España ha empatado a uno el Espanyol el Huesca hablamos del partido la jornada de este fin de semana que sin lugar a dudas el que se va a disputar mañana a las cuatro y cuarto en el estadio Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Barcelona dos equipos que vienen de jugar Europa esta semana que vienen exigía los eh necesitan la victoria Barça para mantenerse con esa diferencia que tiene de momento cómoda en la clasificación de Primera División y el Sevilla porque viene el Getafe por detrás común un tirito como se descuide va a perder la cuarta posición de de la tablet la va a tener que pelear de aquí a final de temporada así que lo primero conocemos la última hora de los equipos Fran Quillo qué tal

Voz 0841 07:46 sí buenas hola ya con buena cómo están los sí

Voz 1991 07:49 daneses

Voz 0700 07:50 bueno tú lo has hecho no pendientes de no perder esa cuarta plaza treinta y siete puntos todavía metidos en la zona Champions que es el objetivo de este conjunto de machín y que hoy ha encontrado es una buena noticia en Navas porque si bien los médicos ya apuntaban que no estaba roto tras las últimas pruebas ha podido entrar en la lista de convocados así que Navas es la buena noticia de la convocatoria de Machín vuelve también Banega que cumplió sanción junto a él Wolver Isabel Escudero seleccionaba el pasado miércoles frente al Lazio por tanto es baja en esta convocatoria para esperar

Voz 1264 08:24 el Fútbol Club Barcelona con arbitraje de Mateu

Voz 0700 08:27 dos un Barça al que ya le ganó el Sevilla eso sí la vuelta fue otra historia pero la ida en el Sánchez Pizjuán con esa comunión entre grada México afición el Sevilla equipo fue favorable a un Sevilla que venció dos a cero ya eso a eso apela Machín mañana para enfrentarse a un Barça que tiene tanto respeto Sevilla que espera de él su mejor versión

Voz 6 08:49 últimamente el Barça y el Sevilla se han enfrentado muchas veces se han enfrentado por cosas grandes nosotros tenemos muy claro que el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones eso queremos pensar que es porque no respetan porque estamos bueno compitiendo le todo lo que podemos ir muy bueno esperemos que esta vez sea parecida a la última vez que jugamos aquí en en esa eliminatoria de Copa que tengamos nuestras oportuna no es que siempre las hemos tenido pero lo que ha marcado siempre la diferencia ha sido esos momentos puntuales en los que a nosotros por unas circunstancias otras eh nos ha faltado ese acierto ellos eh habitualmente pues sí que lo han tenido

Voz 1991 09:39 hay que recordar que en el partido de ida de la Copa del Rey le ganó el Sevilla el Barça eso sí luego recibió ese durísimo seis uno que le dejaba apeado de la de la competición yo no sé arranque es va a haber rotaciones teniendo en cuenta el esfuerzo que ha habido entre entre semana os va a salir con todo

Voz 0700 09:53 yo creo que con todo y seguramente promesa vaya a jugar ahí yo apuntaría Bakri que en la puerta sin Navas ha entrado en la lista es por puede ser titular y en su banda no hay otro que tenga esa jerarquía mercado Kia Eric Sergi Gómez como centrales pero me como te digo en lugar de Escudero Banega que vuelve esta es una muy buena noticia

Voz 1627 10:15 también para para Machín posiblemente

Voz 0700 10:18 en castiga el muro que que el otro día opositoras la segunda tarjeta y acabó llevándose la expulsión ya ha abierto un debate en las gradas y que Banega que vuele junto a Roque Mesa que está jugando francamente bien Sarabia que es indiscutible porque es el hombre de segunda línea es que tienen el Sevilla ya arriba la pólvora con Benger el hombre de área y máximo goleador del conjunto sevillista Hay Andre Silva acompañándole en el ataque yo creo que se va a ser el equipo del Sevilla mañana sino lo es el que se equivocan Matxin parte

Voz 1991 10:49 Slavia de Praga rival en octavos de la Europa League y teniendo en cuenta lo que podía tocar yo creo que ni tan mal no

Voz 0700 10:55 no no ni mucho menos estoy contigo estoy contigo se ha quitado el Sevilla de medio los cocos de la competición se ha quitado también jugar contra un equipo español que era algo que no querían en el Sevilla y por tanto el Slavia al que ya le ha ganado el Sevilla en esta competición en dos eliminatorias el Sevilla

Voz 7 11:10 ah

Voz 0700 11:10 ha eliminado a dieciocho equipos de forma consecutiva en la competición desde dos mil once es el auténtico rey en la UEFA Europa League y encima no tiene enfrente a a equipos como el Chelsea o el Arsenal de Unai Emery ni ninguno de los españoles así que no es que estén tirando cohetes pero sí satisfecho con un sorteo que que de alguna manera les deja contentos y tranquilos no

Voz 1991 11:32 yo además la oportunidad de visitar una ciudad preciosa como Praga gracias un abrazo hasta mañana

Voz 0700 11:37 oye te cuento Por último y sé que te sumas al abrazo que que en el día de hoy ha fallecido Roberto Alés

Voz 1264 11:43 sí señor el que fuera presidente del Sevilla estaba bien

Voz 0700 11:45 la capilla ardiente desde las doce hasta las nueve de la noche han pasado por allí todas las personalidades del fútbol no sólo en Andalucía a nivel de Sevilla y por supuesto también la Liga española a la Federación el eterno rival el Betis que en esta situación no es rival lógicamente

Voz 1264 12:01 hay muchísima gente que le tenía cariño a este

Voz 0700 12:04 carismático presidente que ha sido algo más con presidente y que puso la piedra angular para un Sevilla que luego creció de la mano desde el nido pero que en su día necesitó de la cordura y la sensatez de este señor con mayúsculas llamado Roberto

Voz 1264 12:18 sí señor desde dos mil a dos mil dos estuvo tan

Voz 1991 12:20 sólo dos años como presidente pero desde luego marcó mucho del futuro del actual Sevilla llegó un momento complicadísimo el conjunto hispalense y le metió lo que necesitaba este club para renacer Isère probablemente en gran parte lo que es a día de hoy así que desde luego un abrazo muy fuerte para toda la familia y para toda la familia sevillista porque era un presidente muy querido en el en el club gracias Roque un abrazo

Voz 0700 12:43 abrazo fuerte delante va a estar el Barça

Voz 1991 12:45 Zandio Valle qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas al cien por cien

Voz 0889 12:50 pues yo creo que ha quedado claro no que está al si está Umtiti al cien por cien y como mínimo un error humano es propiciado o porque en la gradería el programa que hacemos

Voz 1991 13:04 vamos a ver lo vamos viendo la oídos si te parece Santi lo vimos que su momento gracioso las cosas como son luego explicamos el porqué de esto porque claro yo encontrando situación ha pasado alguna vez algo del estilo lo puedo entender que uno se pierda cuando el están hablando desde el estudio

Voz 3 13:20 no está formulando la pregunta que es una hacerlo apuntó

Voz 1991 13:22 bueno pues esto es lo que se oía si saber lo que le estaba pasando a de Ovalle

Voz 0889 13:27 hola nuestros Santiago hayan directa a la agradaría

Voz 8 13:29 las Cataluña Madrid preguntarle Jun Titi Samu

Voz 1991 13:34 el ahí está

Voz 8 13:36 ha sido una casa sancionado

Voz 0889 13:39 usted cree que eh apercibido de sanción me puedes auricular está moviendo todo entonces me pregunto está Samuel Umtiti

Voz 9 13:50 para pregunta para jugar a

Voz 0889 13:54 lo siento vamos a empezar el déficit Santiago directas para la ganadería de ser Cataluña Samuel Umtiti para jugar al cien por cien

Voz 0588 14:09 silencio pensamos que si pensamos que está para

Voz 1 14:14 de hecho el otro día hayan Tour la lista porque porque el

Voz 3 14:19 bueno que está al cien por cien era

Voz 1991 14:22 es complicado quiero decir cuando tú están en directo en el programa tú estás con el pinganillo puesto según esta porque hemos yo he oído las dos versiones eh quiero

Voz 0985 14:30 sí

Voz 1991 14:31 no es que no paran de hablar machos imposible concentrarse

Voz 8 14:35 Iván Moisés Llorens y Juan Jiménez de las si van animando más de fondo aplaudiendo gritando diciéndome Messi la pregunta era buena o mala titulares no yo claro yo intentando le preguntará Valverde al final me he hecho un lío pero bueno al final el el titular de la rueda

Voz 0889 14:53 de prensa esa pregunta que es que un Tahití está al cien por cien y está a disposición para jugar no sé si mañana o o ya contra el Real Madrid pero que está recuperado de la lesión por lo tanto

Voz 1264 15:06 una cosa poco habitual que sacarle un titular a Ernesto Valverde se lo hemos sacado a pensar que sería un error

Voz 3 15:12 hay algo que creo que es más difícil que es hacer sonreír a Valverde en rueda de prensa eh porque lo hemos visto muy pocas veces desde que llegó

Voz 0889 15:18 dejó eso seguro eso seguro porque estaba riéndose había que él a Hacienda pregunta primeros asustado porque por un momento se ha creído que Lenglen de verdad esta

Voz 3 15:29 yo doy no percibido que es lo que está

Voz 0889 15:31 pero a partir de ahí empezó a reírse y ha habido un conato de ovación incluso

Voz 1991 15:36 sí sí sí es verdad se ha arrancado hoy alguno lo pasa que no ha tenido del arrastre que necesitaba pero sí se ha estado ha sido momento hace un momento fantástico hombre las cosas como son y bueno al margen de Umtiti que si no pasa nada raro jugará barruntar algo el Barça teniendo en cuenta el esfuerzo de de Liga de Campeones y teniendo en cuenta que la semana que viene este partido vuelta contra el Real Madrid Copa

Voz 0744 15:58 pues mira queda primero primero de todo fuera de la lista Kevin Prince Boateng por lo tanto parece que en la delantera no va a rotar mucho Ernesto Valverde y luego hay tres futbolistas apercibidos de sanción que son Rakitic Arturo Vidal y y por ahí pueden ir las rotaciones pero de las palabras de Valverde se desprende que no va a rotar demasiado porque es un partido para él vital primero lo escuchamos haciendo una defensa a ultranza de su delantero de Luis Suárez ha recordado Ernesto Valverde que es el quinto máximo goleador de la historia del Barça él está bien

Voz 0588 16:31 buenos la semana pasada ya no empezó desde el banquillo ya descansó íbamos a ver sobre Luis Suárez este foco que supone sobre Elvis sea se ha puesto ya desde que yo estoy aquí por lo menos en varias ocasiones al comienzo estuvo sin marcar pero estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club lo normal es que Luis sitio

Voz 1991 16:53 estas obras que es lo siga marcando porque lo lleva haciendo toda la vida bueno es evidente que Luis Suárez no está en su mejor temporada en el el Barça es talento está fallón falto de confianza diría pero claro lógicamente Valverde que salir en su defensa porque lo va a necesitar y mucho de aquí a final de temporada más Valle además de

Voz 1264 17:12 esto ha dejado claro Valverde que el partido

Voz 0744 17:15 de de mañana para él es muy importante y que lo que no quiere hacer de ninguna manera es jugar el clásico de la semana que viene antes del partido del Pizjuán escucharemos

Voz 0588 17:23 no se nos escapa que el partido de mañana para nosotros es muy importante porque mañana

Voz 10 17:27 la juegos con eh

Voz 0588 17:30 con un rival que es durísimo no nos cabe ninguna duda que mantener nuestra diferencia o poder aumentarlas en esta jornada Sí Se Puede pues es es importante porque será un partido menos el que quede además un partido menos de los que con un rival de los importantes no fijarnos mucho en lo que va a nacer los contrarios no fijarnos mucho en lo que van a hacer ellos sino fijarnos lo que más hacia nosotros y sobre todo intentar ganar mañana y luego ir paso a paso no vamos a jugar el partido del Bernabéu antes de jugar el de mañana

Voz 0889 17:57 como te digo están apercibidos Serra que dicha Arturo Vita

Voz 1991 18:00 tal y leen Glez

Voz 0889 18:02 es posible que descanse mañana en vista a los clásicos que vienen por delante del resto

Voz 8 18:08 dan la mayoría de titulares en el hotel

Voz 1991 18:11 lo hace un abrazo esta mañana un abrazo Ovalle siempre está al cien por cien no falla abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas muy buenas Miguel Ángel Harry qué tal buenas noches

Voz 7 18:22 muy buenas noches Jordi que partido esperas mañana

Voz 0985 18:24 pues un partido en el que el Barça quiera dar un golpe la Liga estos lo que yo espero de el Barcelona fíjate ya o que estamos en la jornada veinticinco de XXXVIII por lo tanto mañana ganar en el Sánchez Pizjuán sería insisto darle un golpe la Liga ahí estoy con Ovalle con Santi Ovalle de que yo creo que Valverde reserva era poco que saldrá con casi todo porque realmente la distancia que tienes con el Atlético que son de siete puntos irá del Real Madrid son nueve pero tienes que ir todavía al Bernabéu el Atlético está fuerte Yago y por lo tanto creo que la Liga pasa por el Sánchez Pizjuán Chavarri

Voz 7 19:04 hombre yo lo que espero que o bien no lo que dice porque el Barcelona es bastante mejor equipo pues que gane el Barça sinceramente no sevillano no anda bien es verdad que el Sánchez Pizjuán en su refugio y ahí siempre da la cara pero por ejemplo en el último partido en casa le iba Ny ni ahí ni en casa hasta bien no porque durante cinco minutos lo dominó por completo no al equipo suele ve muy atacado ha perdido un poco el norte puntuando gana muy poco el Sevilla en el año dos mil diecinueve no sí hombre verdad que mañana recupera Banega que eso es mucho en el Sevilla Si si vemos un buen Banega el equipo funciona y el Sevilla ya digo en su casa pues cosa seria no pero desde luego pese a que lo ha hecho muy bien la eliminatoria europea ante el Palacio no transmite buenas sensaciones y mañana tiene el día ideal para reaccionar pero sí evidentemente el Barça su nivel pues el partido lo lo normal es que sólo lleve no

Voz 1991 19:56 eh Jordi lo más reciente que tenemos es la eliminatoria de Copa con dos caras muy diferentes de los dos equipos en el partido el Pizjuán vimos Un gran Sevilla que ganó al Barça en el partido de vuelta vimos un Barça que pasó por encima del del Sevilla crees que se va a ver alguna de las versiones

Voz 0985 20:10 es que no sé qué decirte ya agosto es una pregunta muy complicada porque este Barça no es fiable yo no sé qué cara veremos del Barcelona veremos la cara de seis a uno contra el Sevilla veremos la cara que ha ofrecido tras esa victoria seis a uno con cuatro yo empates y cinco partidos disputados con tan pocos goles con la sequía goleadora de Luis Suárez se hace muy difícil anticipar qué cara le veremos a Fútbol Club Barcelona por eso te decía que la esperanza entiendo yo que tiene la hinchada es que sabiendo que la Liga pasa por Sánchez Pizjuán veamos una buena versión del Barcelona pero qué le pasa a este Barça Yago este Barça está hecho básicamente para que quién marque las diferencias sean sus cracks en estos momentos tiene a un crack que es Luis Suárez que

Voz 1991 20:52 por cierto esta foco de confianza

Voz 0985 20:55 por otra parte estamos viendo a un Messi más humano que de costumbre a partir de aquí la cara que le veamos al Barcelona a mí me es muy difícil hacer un pronóstico

Voz 1991 21:06 el rictus que que que versiona esperas bueno esperar la de la del Pizjuán claro

Voz 7 21:10 claro claro pero espero vamos para ganarle al Barça es que no te queda otra no hay que hay que sacar una versión pletórica fuerte dominador no no no no sentí dominador noventa minuto porque de Messi tarde o temprano es cuestión de tiempo que encuentra su para no tiene que salir un Sevilla con confianza que defienda bien caso mucho al Barça con ataques en fin el Sevilla un poco de casa no es que nos tenía acostumbrado no como salga de Sevilla timorato que lo único que hace a unirse en su área preocupar muy poquito inquietar muy poco la portería rival hecho no vale para nada eso embarazada lo temprano encuentra la rendija hay determina determina ganando no y luego hombre que la gente del gol que eso sí es verdad que en Sevilla arriba tiene poderío Sarabia de ceder porque su Faye tenga ese acierto no como cuando se presente la ocasión no esté acertado ahí desde luego no no hay nada que hacer acaso un partido muy completo no hay otra para ganar un grande no te queda otro camino no

Voz 1991 22:03 el Jordi habría que hacer un análisis de qué le pasa al Barça en el en los meses de febrero porque en los últimos cinco partidos bueno si lo miras históricamente temporada temporada en el mes de febrero se le atraganta al al Barça de los últimos cinco partidos son cuatro empates a victorias uno cero al Valladolid con gol de penalti m

Voz 0985 22:21 es que eso sí es correcto además el otro día hacíamos el ejercicio de repasar los últimos meses

Voz 1991 22:26 yo voy siempre aparece este bajón siempre aparece

Voz 0985 22:29 te cansancio Yeste desgaste bueno éste

Voz 1991 22:32 el objetivo Yago es muy claro hay que llegar con Gasol

Voz 0985 22:34 Mina para cuando llega el momento de jugárselo todo por el todo esperemos que este punto pico de bajón sea debido a que está proyectado para que el Barcelona en esos meses más delicados llegue con la gasolina a cien por cien pero por ejemplo a mí me sorprende bastante que Boateng no haya sido convocado creo que en en el caso de jugadores como Suárez pues probablemente necesitarán algún minuto de descanso veremos mañana si también por ejemplo en el caso de Rakitic pues entra a la niña veamos si también puede entrar Cotino ya de envíele quizá reservarle para los dos partidos contra el Real Madrid por lo tanto son rotaciones estoy hablando de jugadores que son titulares eh entran en las dinámicas ordinarias titularidad aledaña a Coutinho etcétera pero es fundamental en esta encrucijada endemoniada e en la que sí encuentra el Barcelona a ver cómo hace Valverde ese cóctel difícil del esfuerzo las rotaciones pero bueno al final es lo ha dicho el rival es mañana durísimo lo es en su campo a finales casi un partido en familia porque Concha Harry sino recuerdo maya será la quinta vez que nos encontremos

Voz 1264 23:40 ya no es la Supercopa pues hemos visto

Voz 0985 23:42 copa en la Liga ahora es que son cinco veces contra un Sevilla que tú sabes tú sabes Yago que si tú te despistes en el Sánchez Pizjuán de pueden pasar por encima

Voz 1991 23:51 es que no se tiene que despistar es el Sevilla que viene el G Daza apretando y mucho ir Getafe es muy difícil ganarle quiero decir que el Sevilla está en Liga está también en Europa hay que dividir esfuerzos el Getafe sólo tiene esto quiero decir que la peleaba estará abierta eh

Voz 7 24:09 sí sí sí por supuesto hace no mucho tiempo a hacer muchas semanas en Sevilla llevaba un bolso hombre con cuatro en definitivo ni mucho menos no un colchón para la si decir ya está todo hecho ni mucho menos porque queda muchísimo no pero sí es verdad que podía ir tranquilo no pero claro no puntúa no puntuó en hogar nunca porque últimamente el Sevilla gana muy poco y está claro que aunque tampoco tiene un ritmo de punto opción muy alto porque el Valencia no termina de despegar el Betis tampoco lo están haciendo un temporal con pero tienen menos dinero John no que todo equipo que yo le nombró no al no tener un décimo de punto se muy alto pues todavía ha perdido el Sevilla la cuarta plaza no pero desde luego los números que está firmando tampoco hicimos no y aquí hay una cosa que es matemática si tú no ganas nunca si Cuno puntúan nunca es que tarde o temprano llega el día en el que los demás sigan ahí te cogen no de hecho ya estaba hay muchas opciones hay que decirlo al cuarto puesto no doce evidentemente el Sevilla tiene que ponerse por lo menos por lo menos que amarrar los partidos de casa bueno y fuera también necesitará puntual no pero si encima ya en casa también patina y fuera da la imagen que normalmente el Sevilla puedo entonces que es cae directamente el invento no y en esa es un poco el Sevilla tratándose de reencontrar bueno ya veremos si mañana logra

Voz 0985 25:17 sí pero nuevamente el Sevilla en casa con los grandes ha ofrecido buen rendimiento e también es cierto

Voz 1991 25:23 hay que decir que el último partido de Copa el dos cero

Voz 0985 25:25 que al Barça dijimos Yago tú lo recordarás que el Barça se pasó de frenada Valverde con los cambios seguimos un Barça un tanto desestructurado e chino no

Voz 1991 25:34 habitual no era claro cuando te estás jugando algo realmente colgante no es un equipo en teoría que que que le pase por la cabeza aval a Valverde eliminatoria

Voz 7 25:44 me fue un poco bueno rara los oradores hacen este tipo de cosa no en la Copa del Rey no yo creo que regaló el Barça en el Sánchez Pizjuán y lo pagó porque perdió dos cero

Voz 0700 25:53 Iraola vuelta curiosamente cuando el Sevilla pues podía

Voz 7 25:55 sus para el Barcelona y porque no porque no llevarse la eliminatoria

Voz 0841 25:59 culta que fue que lo fue el Sevilla no porque también

Voz 7 26:01 presentó una línea un poquito peculiar no entonces claro hombre te puede ganar el Barcelona pero que te metas seis tampoco es normal no eso porque he sido mucha ayuda del sevillano y eso fue lo que ocurrió ahí Jofre al Sevilla con el moco con el modo del campeonato de Liga con su gente pues yo creo que sí sí debe volver a ser fiable no

Voz 1991 26:21 sí quiero terminar Harris recordando a Roberto Alés que ha fallecido hoy presidente del Sevilla durante poco tiempo pero creo que en una época importantísima para el conjunto hispalense y creo que una persona muy querida

Voz 7 26:34 pues sí sí sí sí fue un gran presidente no no no el presidente del salto de calidad de no el presidente de los título que eso fue José María del Nido pero sí fue el presidente que puso la Villabuena luis sevillano y sobre todo recuperó un buen espíritu de trabajo o la ética del trabajo o la decencia no del Sevilla antes de Roberto Aller un club que daba pena verlo no porque cualquiera lo mangoneo habano Roberto L como hombre listo que era se supo rodearse de gente tan influyente y tan importante en la historia del club como Monchi Caparrós no ahí están esos nombres que no son cualquier cosa no sí hombre uno de estos personajes que de vez en cuando aparecen en la historia de los clubes que son fundamentales para enderezar el rumbo y desde luego la afición sólo agradece porque aquí era donde el recuerdo de todos los sevillistas por su franqueza eh que aportó muchísimo los dos años de mandato tuvo

Voz 1991 27:20 bueno pues aquí evidentemente como hemos dicho antes un abrazo muy fuerte a toda su Emilia ya todo el sevillismo y Jordi Martí Shahzad gracias a los dos un abrazo hasta mañana en la previa de ese partidazo mañana a las cuatro y cuarto en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Barcelona poner mucha contaremos saber cómo cómo ha ido todo las once y cincuenta y siete seguimos

Voz 1991 30:54 teníamos pendiente una conexión con Cornellá El Prat donde ya sabéis que han empatado el Espanyol y el Huesca a unos adelantado el conjunto catalán con un golazo de falta de Granero en el segundo tiempo Etxeita después de un pase no lo he visto un pase maravilloso de espuela de de Pulido que le deja solo a Etxeita delante el portero para hacer el empate a uno pues con ese reparto de puntos acabó el partido Higuero queden hemos a Raúl González todavía en el estadio como protagonista hola Raúl qué tal muy buenas qué tal Yago muy

Voz 0889 31:19 buenas en las entrañas de Cornellà El Prat después de este Espanyol uno Huesca uno y estamos con el protagonista al que abarcado el gol el el Huesca Xabi Etxeita Xavi qué tal muy buenas hola muy buenas con qué sensaciones te quedas primera parte para ellos muy clara la segunda vosotros habéis podido incluso ganar sí bueno la verdad que con lo que me quedo con la reacción del equipo no eh sobre todo después del descanso no parecía que nos estaba pasando por encima literalmente la primera parte no ha sido uno de los peores primeras partes del equipo

Voz 3 31:46 muy bueno en el descanso yo creo que vamos a Colate

Voz 0889 31:49 clave de ajustar dos o tres cosas hemos dado un paso al frente y la segunda parte yo creo que ha sido nuestra no hemos tenido ocasiones claras pero sí llegadas importante siguiéramos podían jugar en campo contrario que que te permite que te permite pues bueno tener más posibilidades de de poder conseguir que la victoria no yo creo que tampoco ocasiones claras las como aparte bueno ahora que una pena porque necesitamos los tres puntos pero bueno en parte satisfecho sobre todo con la razón del equipo que os ha dicho Francisco descanso para que se viera Huesca tan diferente en la segunda parte respecto a la primera bueno yo creo que ha visto la reacción de los jugadores no eh nos ha puesto las pilas políticamente hemos ajustado dos o tres cosas tácticas pero sí que faltaba un poco de reacción en cuanto a la agresividad Si bueno se ha visto no en la segunda parte desde el principio hemos dado paso al frente hemos sido más agresivos más contundente es en todas las facetas Si bueno para conseguir volvamos un punto y a nivel personal el gol imagino que satisfecho aunque lo haya servido para ganar sí hombre contento no al final vivir cuando cuando hace sol siempre siempre estás contento sobre todo si si vale para sumar una pena para que no porque nada ha valido para sumar tres puntos pero bueno por lo menos se ha valido para Un punto

Voz 3 32:59 ya la la última el equipo suma diecinueve puntos está

Voz 0889 33:02 está a cinco de de salir de los puestos de descensos semana que viene jugáis contra el Sevilla dentro del equipo imagino que que seguís creyendo en que cada vez está más complicado bueno sí la verdad que estábamos en la situación en la que nos encontramos pero pero bueno también es somos conscientes de que este equipo no baja los brazos nunca hay bueno se ha visto no la reacción que ha tenido el equipo la segunda parte sabemos que la situación es fácil pero bueno no tenemos que pensar ahora mismo la clasificación tenemos que ir partido a partido

Voz 1038 33:28 no

Voz 0889 33:29 intentar jugar cada partido como si no fuese la vida Hay bueno ahora tenemos la oportunidad de que va es seguro que va a ser un partido muy difícil contra el Sevilla pero pero bueno en casa estamos bien y si podemos conseguir los tres puntos pues podemos hacer bueno el punto

Voz 18 33:41 gracias Xavi suerte para lo que queda de temporada muchas gracias las palabras de Xabi Etxeita el jugador del Huesca en este Espanyol uno Huesca uno que no acaba de satisfacer a ninguno de los dos no

Voz 1991 33:51 gracias Raúl cerramos Cornellá El Prat con ese empate entre el Espanyol y el Huesca que como decía ahora mismo nuestro compañero Raúl González no deja contento a ninguno de los dos vamos con el resto de partidos que tenemos mañana empezando por el de la una de la tarde es el que abre la jornada del sábado y es un derbi madrileño entre el Getafe que busca los puestos Champions el Rayo que busca ir saliendo poco a poco de la zona baja de la tabla José Palacio qué tal muy buenas

Voz 1038 34:14 la Yago qué tal muy buenas aunque novedades pues mira con el Getafe soñando soñando su sueño cualquiera es un sueño de Champions se aún sólo puntito está el conjunto de Pepe Bordalás y además es una jornada propicia yo creo para el conjunto azulón ganara un Rayo Vallecano que llega en puestos de descenso al que se le da bien al conjunto azulón aunque nunca Saura te te explicaré pero pero claro el Sevilla juega con el Barcelona lo normal es que el Barcelona el líder de la tabla gane al Sevilla ellos con un punto o con los tres ya se coloquen en zona Champions que es una auténtica

Voz 2 34:46 verdad pensarlo a principio de temporada para el

Voz 1038 34:49 Getafe la mejor puntuación obviamente histórica a estas alturas de temporada el tercer equipo menos goleado de la tabla además sólo ha encajado siete goles en once partidos en el Coliseum así que llega pletórico el equipo de Bordalás con una duda la de mediocentro uruguayo Arambarri arrastra problemas en el cuádriceps de la pierna derecha lo más probable es que no les fuerce y que entre Mathieu Flamini el francés la baja segura la de Bruno que todavía arrastra sanción de esa tangana en Copa en Mestalla pero va a ser

Voz 1982 35:17 el partido de sanción que cumpla el

Voz 1038 35:20 censado el Getafe y enfrente el Rayo que llega con tres derrotas consecutivas es verdad que buena imagen ha dado un varios partidos sobre todo en el último ante el Atlético de Madrid en el que yo creo que mereció algo más que que no llevarse ningún ningún punto Vallecas la semana segunda semana en la que asado Míchel probando todo a puerta cerrada aunque por lo que me cuentan no aprobada diferente así que saldrá con cinco defensas los dos carrileros ahí es donde está una de las dudas y va a seguir Tito que le quitó el puesto al peruano al vinculan la pasada jornada tiene la buena noticia recupera Emiliano Velázquez al central uruguayo que se perdió el partido ante el Atlético por sanción lo que pasa yo creo que impulsa no le va a quitar el sitio a Mario Suárez hizo un gran partido ante sus ex el jugador de El Rayo Vallecano informará ese medio centro con Santi Comesaña bueno te decía que se bien al Getafe al Rayo pero no en el Coliseum porque llevan jugados cinco partidos cuatro victorias el Rayo Vallecano un solo empate y luego es un partido con un poquito de morbo porque en la primera vuelta ganó el Getafe uno dos pero hubo muchas quejas de los jugadores del Rayo Vallecano públicamente diciendo que jugaba sucio que perdía tiempo que era algo que Le que a lo que acostumbraba Bordalás a sus jugadores así que veremos si también se enturbia un poco el partido mañana o no

Voz 1991 36:32 pues esperemos que no

Voz 1264 36:33 un partido que va a pitar albero La Roja

Voz 1038 36:36 las ICA en el Barbas Sánchez Martínez

Voz 1991 36:38 es importante decir ya y el Ejército y en ese momento

Voz 3 36:41 sobre todo lo del bar yo creo más para ir repartiendo responsabilidad según lo que va pasando en el partido gracias Palacio un abrazo un poco más

Voz 1991 36:47 tarde a las seis y media partido entre el Alavés y el Celta en Mendizorroza Kevin Fernández qué tal muy buenas qué tal Yago cómo estás buenos contamos al conjunto vitoriano

Voz 1264 36:56 bueno pues que llega con más confianza después de sumar cuatro de los últimos seis puntos confianza que le ha hecho dejar atrás su mala racha del último mes donde enlazaba cuatro partidos sin ganar y tres derrotas de manera consecutiva todo ellos usted dado porque el equipo ha recuperado la firmeza defensiva y sobre todo dos puñales por bandas ya está recuperado Johnny Rodríguez ha llegado Takashi Inui y es la principal fortaleza de este equipo el peligro y la capacidad de ataque y de ocasiones que genera por bandas te cuento que para el partido de mañana con el Celta por cierto en en Mendizorroza donde Alavés sólo ha perdido una vez en nueve meses hay una duda saber si Abelardo va a seguir apostando por el trivote que alineado en los últimos tres partidos o como parece se decanta por volver al cuatro cuatro dos en este caso Pina es intocable y en el centro del campo le acompañarían o Wakaso o el capitán Manu García ópera sana y en punta de ataque Jonathan que estaría acompañado bien por Borja Bastón o bien por Diego Roland y llego ya sabes que Abelardo aunque es sexto si no se sale del discurso primero permanencia hoy ha dicho que cuando queden cinco seis jornadas si el equipo está salvado siguen esas posiciones empezará a hablar de Europa pero lo suyo es la permanencia y fíjate cómo de importantes para él en ese objetivo el partido de mañana

Voz 19 38:11 apenas un partido que si mañana no ganamos nos queda un pequeño paseo

Voz 1991 38:15 ya

Voz 19 38:15 no he tomado ganamos no quedará un pequeño pasito ya estaríamos entrando lavar a los cuarenta puntos como un pasito muy bueno un pasito un pasado de

Voz 1991 38:27 objetivo sin duda hombre evidentemente Abelardo es muy cauteloso en todas sus declaraciones va con pies de plomo pero está claro que el Alavés está haciendo una temporada con este año está sexto clasificado tiene treinta y seis puntos prácticamente es bueno yo diría que es casi imposible que está en peligro a final de temporada es cierto que si miras la clasificación el Alavés tiene XXXVI tiene trece por encima del descenso pero es que hay muchos equipos por detrás es decir que no es que sólo que falle mucho la Alavés sino que todos los atrás prácticamente lo tienen que ir ganando todo para para meterle en problemas con lo cual está bien el discurso Abelardo porque es el que le ha hecho llegar donde donde tiene ahora mismo el el equipo pero hay que ser realistas que ves está para pelear algo más esta tempos algo más Kevin

Voz 1264 39:10 bueno contarte que mañana se espera un buen ambiente en las gradas de Mendizorroza siempre lo hay por aquí que vuelve el fútbol los horarios y en los días que la afición quiere que es entre semana porque los últimos dos partidos en Mendizorroza han sido el lunes y hay un dato tremendo Yago cuando los partidos se juegan el lunes Mendizorroza pierde un veinticinco por ciento de capacidad así que mañana seguro que recupera los dieciocho mil quinientos de media durante los partidos en fin de semana

Voz 1991 39:35 gracias Kevin un abrazo hasta mañana

Voz 1264 39:37 brazo Yago buenas noches delante va a estar el Celta de

Voz 1991 39:39 Vigo que en yo no sé se ha tocado fondo pero tiene que empezar a reaccionar ya sino lo quiere pasar muy mal de aquí a final de temporada Jakub Z muy buena

Voz 0841 39:47 más qué tal muy buenas Tiago Cardoso si a ver la oportunidad extra que ha perdido Cardoso más que por la confianza que puede tener la junta directiva en el técnico portugués y recorremos por ejemplo hay un dato que es terrible que es el Celta el peor equipo en lo que llevamos de dos mil diecinueve cuando uno empieza a jugarse el cocido pues me más que por la confianza en él en que pueda remontar esto por un contexto de uno los jugadores han hablado con ellos y dos que las dos alternativas que están encima de la mesa en estos momentos pues hay dudas Michel y Fran Escribá son los dos nombres todo dependerá de los resultados

Voz 7 40:26 todo pasa

Voz 0841 40:27 obviamente por el partido de Mendizorroza pero fíjate una curiosidad o cuando empezó su discurso hoy en sala de prensa hablando de unidad de trabajo e incluso palabras como tener resiliencia buena igualar el espíritu del Alavés salir del espacio emocional cuando empiezan a preguntar compañeros y en este caso Clemente Garrido el compañero del diario As I vimos a Cardoso no transformada en Guardiola como se le conoce de Guardiola destroza sino es José Mourinho con el que coincide con el Oporto en sus ocho años de estancia en el equipo de dragado para empezar a hablar de topos informadores de cuestionar el trabajo de la Plensa e incluso hacer una especie de debate dialéctico del enemigo exterior cuando se le preguntó por algo tan simple aunque el Celta entrene a puertas cerrada que había probado el sistema con tres centrales fíjate tú qué cosa más extraña fíjate cómo contestaba Miguel Cardoso irreconocible hoy en sala de prensa prevista parecido

Voz 20 41:26 como no me repite la pregunta por favor no te has dicho cosas antes que estuve trabajando toda la semana de cinco Domenech Éste no me preguntaste cómo lo sabes no no me dices te Se estuve trabajar todas las semanas lo hizo extensivo como lo sabes eh porque es muy es muy curioso porque nosotros no trabajamos con defensa de cinco como como no o como sabes una información se los entre los han sido a puerta cerrada tiene informaciones que no lo sé no me puedes clarificar no que te ha pasado la información que hemos entrenado toda la semana licencia de cinco no yo tengo claro cómo me has dicho mira nosotros tenemos identidad tenemos como cómo jugamos cómo entrenamos o qué planes entrenamos no son importantes eso es un trabajo mío lo hago con los jugadores no tampoco es importante hablar aquí de lo comprendo la cuestión como periodistas por esas que está es normal pero que creo que eso es falso usted cree que es importante reto

Voz 1 42:29 esto

Voz 1991 42:29 sí esto es muy fácil Cardoso Si tú haces tu trabajo en nuestro compañero de las hace el suyo IES informarse ya que lo ponía cada vez más difícil ya que cabe sus más herméticos ya que cada vez os hacéis más exclusivos es tan difícil no sólo para el acceso de los medios de comunicación que no tengas ninguna duda ni tú ni nadie al mundo del fútbol que el medio de comunicación es la única vía que tiene el aficionado para enterarse de lo que hace su equipo es decir cuando nos dais o nos cerrar la puerta informativamente hablando no nos permitirse el acceso a diferentes sitios lugares informaciones vivencias no no risas a nosotros pues los de Rice los desterrando a nuestros propios aficionados y nuestro trabajo es darle lo que no le dais vosotros a los aficionados que es enterarnos de información para poder contarla para que el aficionado que en este caso no se sienta atendido por su club a través de los medios de comunicación se pueda enterar de lo que pasa en nosotros hacemos nuestro trabajo tú haces el tuyo y evidentemente bueno y me sorprendería mucho que en el compañero te diga que que en la comentado le ha dejado de de comentar había entrenado con cinco Congreso con catorce en quiero decir que esto es cuestión de trabajo lo ha hecho de una forma correcta profesional e Iniesta vamos en el siglo XXI si a día de hoy que tenemos que enseñar a o tenemos que contar cómo funciona esto pues a lo mejor ya me explico por qué está al Celta donde está sin sacar los resultados que que tiene que sacar así que creo que explicado que creo que estaba pegado don Jacobo