Fraguas: el pueblo que no se rinde

Voz 0874 00:00 les Lancho que cese haciendo fotos de Cristina García

Voz 1312 00:39 mira me pongo juguetona de por la mañana buenos días Javier o bueno por lo menos es lo que parece

Voz 0874 00:44 porque lo dices bueno pues últimamente no

Voz 1312 01:03 ya no es lo hago

Voz 4 01:04 dado en titulares lo que pretenden los de Vox en andaluz

Voz 1312 01:07 había una lista con los datos de los funcionarios encargados de valorar los casos de violencia machista esas listas que parecen purgas no dicen que para depurar a aquellos que según el líder de Andalucía de Vox Francisco Serrano puedan tener lo que ellos llaman ideología de género

Voz 0874 01:25 Serrano que es aquel juguete Granada sorprendido por prevaricación porque cambió el régimen de visitas de un menor sin escuchar a la madre por supuesto para que el niño saliera de nazareno en la Semana Santa de Sevilla

Voz 1312 01:36 pues el mismo ahora esta esperando el recurso del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque considera ilegal su inhabilitación su suspensión pero bueno mira Vox no está en el Gobierno de la Junta de Andalucía pero les va a marcar a marcar la agenda y luego está el tema de desenterrar a Franco parecía que el Gobierno lo iba a hacer pero no o por lo menos no lo va a tener

Voz 0874 02:04 fácil no se les acaba el tiempo al Gobierno para hacerlo a la familia Franco también el plazo para ante el Supremo y a principios de semana parecía que el Vaticano se colocaba claramente a favor de sacarlo del Valle de los Caídos pero ahora parece que no la famosa carta el Secretario de Estado vaticano de Piero Caroline no es lo que parece de momento el Gobierno no quiere hacer pública la mejor

Voz 1312 02:23 bueno es que además ayer en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros nuestra compañera de sociedad Adela Molina le preguntó la ministra de Educación y portavoz Isabel Cela iban a enseñar a la la la famosa carta el original fue un momento muy confuso

Voz 7 02:37 la verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta no creo que haya ningún problema no no lo conozco al menos no ha sido si no tengo ese esa sensación de que no de que hay algún problema

Voz 1312 02:55 no pero sí que lo hay parece que sí que lo hay porque la ministra de Medio Ambiente transición energética que estaba allí con ella en la mesa Teresa Ribera le echó un capote diciendo que bueno quizá no se podía publicar la carta porque quizá la contener algún pasaje personal de la vicepresidenta con el cardenal tuyo que se puede borrar no bueno no se le fue el que sí que lo tiene claro pero clarísimo es uno de los monjes benedictinos más veteranos del Valle de los Caídos nuestro si lo lo escuchaste ayer seguro que es decir lo recordaría es Joaquín Montull ayer en Hora veinticinco

Voz 8 03:26 salir que es que el Valle de los Caídos es una aberración teológica porque aberración teológica fundamentalmente una aberración teológica que un monumento creado para la reconciliación de todos los españoles el fundador no pueda estar en el Valle de los Caídos que eso me parece una aberración teológica

Voz 1312 04:02 lo mejor un surtido de Gómez ibérico tanto para lo bueno que ya que nos hemos topado con la Iglesia ya sabe es una institución muy de muy especializada en eso no en no mojarse en según qué cosas así de bien les va porque se han mantenido en el poder durante dos mil años teniendo huevos en todos los textos además el Papa Francisco que que nos parecía tan sensato tan abierto de mente pues por un lado está celebrando una reunión para abordar ese horror de de la pederastia en su seno que no va a acabar con medidas concretas sino que va a ser aquello de que cada uno limpie su casa como quiera pero por otro lado tenemos esto

Voz 6 04:39 en una invitada hablara una mujer no entrar en la moda

Voz 9 04:44 misma eclesiástico no es entrar a hablar de un feminismo eclesial a la Fine un feminismo porque a fin de cuentas cada feminismo termina por ser machismo como un machismo confusas ese es justamente una de las bazas e ideológicas

Voz 1312 05:02 señor y además un comentario de cuñado total no en este caso un comentario de un señor que va todo el tiempo vestido con falda bueno para para acabar con el círculo vamos con un partido que parece de derechas y moderno pero pero a veces como al personaje aquel de te acuerdas de la película de Kubrick el Doctor Strange Love se va al brazo derecho para arriba la que empieza a hablar pues este señor va a ser el número dos del PP a la Comunidad de Madrid y actualmente es alcalde de Alcorcón es David Pérez

Voz 6 05:29 siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio un feminismo radical totalitario vigente incluso influyendo en las legislaciones marcando muchas ocasiones la agenda política a veces son mujeres frustradas mujeres amargada mujeres rabiosa y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir de cómo hay que pensar

Voz 0874 05:59 hay veces que las cosas no son lo que parecen ya hay cosas que hay veces que las cosas son exactamente lo que parecen y seguramente este es un caso de segundo argumentó

Voz 0874 06:15 Burgos y que ahora nos mandan encontrarla

Voz 1312 06:18 en Estrasburgo

Voz 0874 06:47 bueno vayan mantenemos visitan el estudio sí sí

Voz 1312 06:51 hoy tenemos invitado porque les espera un día muy largo no seis acuerdan los oyentes nosotros sí en el equipo porque es una historia que seguimos muy de cerca de de ese pueblo Fraguas no ese pequeño pueblo abandonado en en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que reconstruyeron R poblaron un puede jóvenes fueron Bru Rovira I G Juan Morales estuvieron con ellos hace un par de temporadas visitaron el pueblo con con esos nuevos habitantes y también fueron los antiguos vecinos no porque los antiguos habitantes de Fraguas apoyan incondicionalmente esta iniciativa que ha recuperado las Casitas de sus antepasados la iglesia que había quedado en ruinas porque además este pueblo Silvio de campo de entrenamiento de artillería durante un tiempo

Voz 0874 07:34 si hablamos en en esta misma sección del programa cuando les condenaron a un año y seis meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio más una multa de mil ochenta euros y otra de más de dos mil por usurpación es condena también a pagar la demolición que debe ser especialmente doloroso esto último para quiénes sean ilusionado con precisamente reconstruir llenar de vida un pueblo en en ruinas cuál de vosotros es Jaime Merino

Voz 11 07:57 Jaime Merino es que adiós timo que llegaba puramente valorado

Voz 1312 08:01 qué tal buenos días

Voz 0874 08:03 a leer lo que había reconstruido tiene que ser especialmente doloroso no

Voz 12 08:07 pues sí efectivamente es un palo muy gordo así como una especie de revancha casi sesenta así no como encima que que habéis hecho este proyecto lo lleva adelante sin contar con nosotros se obligamos a a pagar lo que habéis demolido no en vez de pensar que igual hemos hemos hecho un pequeño trabajo a la Administración al coste cero

Voz 1312 08:28 Nos acompañan Jaime Merino que son dos de las personas que estáis implicadas pusisteis en marcha este proyecto oí que estáis ahora batallando porque con lo con los tribunales ahora en enero creo que la Audiencia Provincial de Guadalajara ratificó la rechazó el recurso que pusisteis y confirmó la la condena no sé qué vais a hacer ahora Isaac

Voz 1185 08:49 en cuanto a la vía judicial senos negó el derecho de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo no no pudimos pero sí hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que se presentó a principios de febrero igual no estamos esperando a ver esa esa resolución digamos que ya sería poco menos que la última oportunidad por la vía jurídica

Voz 0874 09:11 pero tenéis que seguir adelante con la demolición hasta que llegue la sentencia

Voz 1185 09:14 el propio Tribunal Constitucional podría determinar la paralización de la ejecución o no os ahora mismo estamos en una especie de limbo jurídico en el que también depende los pasos que la Junta de Comunidades determine seguir pues nosotros tendremos unas respuestas otras vaya

Voz 0874 09:30 vamos a recuperar un poco la historia para que la gente entienda que estamos hablando vosotros recuperaba es un pueblo que se estaba muriendo con la aquiescencia de la gente que había vivido en ese pueblo hicisteis una labor durante años también en el edificio de la Iglesia que como cantaba Lourdes bueno pues había sido utilizado también para ejercicios militares y hará era un pueblo con vida

Voz 1185 09:49 claro que a veces se le por ahí que que la ocupación de Fraguas y el proyecto de rehabilitación de Fraguas es el proyecto de rehabilitación de un pueblo abandonado pero pero no es cierto que en Fraguas junto con otros once municipios de la Sierra Gorda fueron pueblos expropiados como cientos en Guadalajara no es decir son los de las arenas los lodos que al final nos han llevado a la situación en la que estamos ahora no en la continuación de ese proceso de movilización de la población rural hacia los centros industriales empezó en esa época continúa y parece que no tienen soluciones para ponerle freno

Voz 0874 10:25 qué qué qué trabajos habéis hecho en el pueblo en los últimos años en el pueblo se ha reconstruido una casa común que es un poco el corazón

Voz 1185 10:32 en sentimental y funcional del proyecto hay unos talleres así me bastante equipados y hay unas tres mil casas donde vive la gente y bueno es una obra continua vaya a Jaime podrá decir que eso es una construcción perpetua

Voz 1312 10:49 además medioambientalmente sostenibles muy importante porque está dentro en una zona protegida que empezó con esa va con esa protección de Conan en su momento hay sostenible tanto es así que los técnicos de la Junta creo que que no han encontrado ningún tipo de impacto medioambiental no Jaime

Voz 12 11:06 efectivamente si esto fue una cosa muy notable porque al a los delitos que se añadían en dos mil diecisiete para para llevarnos a juicio estaba el de delito contra delitos de daños al medio ambiente que tuvo que ser retirado en sala porque los informes de los técnicos forestales y el Seprona eran favorables a nuestro proyecto no se veía que no había ningún daño al medioambiente y así es además que dentro de la ley del parque natural hay unos apéndices que hablan de la rehabilitación de las preexistentes manteniendo la tipología tradicional en superar las dos plantas exactamente lo que hacen Fraguas y lo que se ha hecho en otros pueblos que están dentro del Parque Natural

Voz 1312 11:44 hubiésemos la vereda Casillas

Voz 12 11:46 ha habilitado dentro del parque no tiene ningún problema hayan tenido un permiso de rehabilitación todo es Si Si Si es porque es perseguir penalmente el caso de Fraguas no si se puede hacer este tipo de intervenciones M

Voz 1185 12:01 me parece muy interesante señalar no que mientras la administración la Junta de Castilla La Mancha pretende pretendía meternos un delito de daño medioambiental hace dos semanas Ecologistas en Acción en en Guadalajara en nos dio el premio a los de pobladores de Fraguas a la mejor conducta ambiental del dos mil dieciocho siglos hay imaginados la

Voz 0874 12:21 la acción se ve con qué dinero habéis hecho los trabajos en este pueblo

Voz 1185 12:26 bueno pues con el que hemos podido sacar a pero sin ninguna fuente de financiación externa es decir los pocos dineros que teníamos ahí los muchos

Voz 0874 12:35 esfuerzos que ha puesto la gente es lo que ha hecho posible y cuánto costaría ahora la demolición bueno o cuántos costará porque obligan a hacerlo no nos piden de momento o veintisiete mil euros para demoler el pueblo y los trenes

Voz 1185 12:46 aquí no

Voz 0874 12:50 lo que tendréis que igual e incluso meterles en un crédito para poder tirar abajo el trabajo que habéis construido con vuestras manos

Voz 12 12:57 sí es el mundo al revés la verdad que sí suena ridículo pero es así ese ahí ahí hemos invertido todo el dinero que hemos tenido irle no que hemos podido celebrando durante estos cinco años igual no nos ha costado veintisiete mil euros reconstruir el pueblo eso seguro no ha gustado mucho menos estable hemos construir un montón de materiales que había allí sí pero bueno sí dime dime

Voz 1185 13:18 la la cuestión también muy importante y clave es que y no estamos dispuestos a pagar ese dinero no porque nosotros estamos dispuestos a pagar las penas multa que son dos mil ochocientos euros por persona unos dieciocho mil euros en total pero por una cuestión ética no podemos pagar la demolición de un proyecto en el que creemos que nos parece justo Nos parece digno Nos parece un proyecto realmente a emular como el símbolo

Voz 0874 13:45 para es igual vais a la cárcel os habéis no claro esa es

Voz 1185 13:47 esa es la tesitura ética en la que nos han puesto pero hay veces que bueno pues no se puede hacer otra cosa porque no lo podemos pedir ahora a los movimientos sociales que nos den veintisiete mil euros que nos los daría para pagar un pro para pagar la demolición de un proyecto que es un sueño de mucha gente y es una cosa que consideramos socialmente útil

Voz 1312 14:05 a esta hora están nos acompañan aquí en el estudio de Radio Madrid porque habéis venido hoy habéis organizado una movilización una manifestación que arranca a mediodía desde Tirso Molina iba hacia Atocha vais a tener Fes fiesta todo el día porque hay un montón de actos pero es que a esta hora también están viniendo hacia Madrid a algunas personas que participan en

Voz 12 14:25 proyectos similares al vuestro

Voz 1312 14:27 eh y que también forman parte de esa España vacía con la que seguro que se les va a llegar a todos la boca ahora en los mítines en las campañas electorales no se están desplazando en este momento hablamos con con Cecilia Rodríguez buenos días

Voz 13 14:40 hola como días Cecilia

Voz 1312 14:42 sí es una de las habitantes y una de las líderes de la eco aldea del calabacín en el municipio de alhajas en la Sierra de Aracena en Huelva el ya ya es tú ya estás en Madrid vuestro caso es una zona también despoblada cuánto tiempo lleváis con este proyecto de no

Voz 13 14:59 sí bueno quería simplemente puntualizar que Caldera no es simplemente representa hoy me toca

Voz 11 15:05 no vamos a perder

Voz 13 15:11 hacía gracia vamos que he entendido sí bueno calderas lleva cuarenta años habitaban esta aldea y fue una aldea que se desconoce con el éxodo como comentaba antes Jaime hacia la ciudad quedó completamente vacía luego más tarde vendió

Voz 14 15:30 son las te has cogido en alguna

Voz 13 15:33 la algunos propietario Event de fijaron la escasa por lo tanto si es que se hizo ruinas muy rápido bueno en concreto la primera Haniya que llevó fue en mil novecientos ochenta llegó ya embarazada y allí nació el primer niño en mil novecientos ochenta de repoblación a día de hoy somos ciento quince habitantes y cuarenta y cuatro viviendas L'Aldea más grande de toda la Sierra de la Sierra de Aracena una Sierra que como tantas como todas está totalmente despoblada deprimida etcétera etcétera

Voz 0874 16:05 habéis tenido también vosotros problemas legales Cecilia

Voz 13 16:09 sí hemos tenido problemas judiciales he hace dos años de repente no sé porque se dieron cuenta que estábamos allí una cosa increíble porque como él ex vivo en cuarenta años no ha dado tiempo a tener mucha familia nuestros hijos ahí el instituto en los colegios negocios bajamos fue de repente hace dos años a alguna gente de Medio Ambiente se dio cuenta de que allí

Voz 14 16:37 denunció Alaa

Voz 13 16:39 la calidad de Huelva varias viviendas por construcciones ilegales nosotros también estamos en un parque natural donde que como decía antes Javi me encontraré donde existen un montón de contradicciones siendo un parque natural y suelo protegido es está prohibido el uso de las placas solares porque es antiestético los tejados por poner un ejemplo de la un ejemplo así como el primero que se me ha ocurrido hay tantísimo entonces sin embargo en nuestro parque natural es puedes construir más chaquetones cemento con un armazón de hierro que Prat de donde sin embargo no puedes construir una técnica ancestral que una de las que nosotros hemos usado que usa la tierra del terreno o no puede usar técnica de construcción construir en paja cuando en toda Europa existen normativas para esas exigió pero aquí se siente así que con todo eso hemos estado y estoy también los perdían más de dos años de cárcel el derribo de la vivienda multa finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo con el fiscal sólo puede llevarle muchísimo estudios que hemos realizado donde se demuestra Estudio de impacto ambiental estudio arquitectónico donde se demuestra que no sólo no somos perjudiciales sino que somos beneficiosos para el entorno el fiscal parece ser comprendidos ha suspendido el a la demolición de la vivienda durante cinco años en esas cinco años a los organismos competencias a que legalice la aldea el marco legal para tramo ha sido una solución pero ahí estamos con los funcionarios peleándonos con los funcionarios

Voz 15 18:19 teléfono a a David de estas pero hay David buenos días hola buenas tú vienes de Aragón de lo que llaman

Voz 0874 18:26 Laponia española no

Voz 1896 18:28 sí estoy bajando junto con otra cerca de cincuenta personas es no te gusta la Nacional II que venimos del Pirineo aragonés para pues ya esta gente aguas

Voz 0874 18:36 es decir una cincuenta personas de pueblos abandonados despoblados con iniciativas también supongo que similares a las que escuchamos aquí no

Voz 1896 18:45 somos ha sido

Voz 13 18:46 bueno pues algunos nosotros sí que lo mismo

Voz 1896 18:49 Del Olmo tuviese pesquisas en trineo de repoblación y también otras personas que viven en pueblos en casas de The Sun sus abuelos son tomadas el tema diré eso la verdad que Fraguas tocada por sus valores a lo que considera que hay que hacer ahora esta película qué está pasando

Voz 13 19:06 fíjese qué paradoja no que Aifos

Voz 1312 19:09 las protegidas en España debe de un valor medioambiental incalculable como Doñana y se están secando por culpa de los pozos ilegales que no sé si igual es todos esos técnicos que van a investigar las aldeas deberían centrarse en esos otros esos otros puntos no mucho más nocivos yo no sé qué que responde os pregunto un poco a todos no a la gente que diga bueno vale está bien que tengáis estas iniciativas para para solucionar el problema de despoblación pero la ley hay que cumplirla porque habrá gente que ahora que piensa que ocupa pueblos y os los hacéis vuestros

Voz 1185 19:40 claro lo que pasa es que es a la ley es una herramienta que en principio debe estar al servicio de de la sociedad no hoy no al revés

Voz 0874 19:49 se ha cuidado con esa frase porque puede haber en Estrasburgo

Voz 11 19:52 igual eso eso sí que te lo van a admitir en el Supremo ya verás

Voz 1185 19:57 osea que si ahora mismo existe la necesidad de que ya una repoblación de toda esta España vacía nada es bastante razonable que para darle la vuelta a ese tránsito demográfico llamado éxodo rural habrá que hacer cambios legislativos no o la Administración pretende que la gente vuelva a los pueblos sin hacer cambiar la ley en ningún sentido no entendemos que eso es una locura

Voz 1312 20:19 en este caso además sois casi todos jóvenes muchos de vosotros universitarios que habéis hecho ese camino de vuelta tu plenamente consciente si para hacer un un proyecto nuevo bueno que os vaya bien la movilización hoy en Madrid

Voz 0874 20:31 muchísimas gracias gracias en suerte durante días suerte con todo busca buenos abogados baratos también Cecilia David suerte también

Voz 11 20:40 entre estos proyectos se autobús ya me empezaba la movilización ya empezaba a la muy ahí un beso para que haya mucha se ha hablado

