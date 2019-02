Los españoles consumimos mucho menos pescado del recomendado

Voz 1 00:00 Vioque con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 3 01:06 eso que decías es verdad porque te Max en los ocurre tema que traemos al programa y la verdad no siempre acercaremos pero no nos podemos quejar de que hablamos de lo que queremos hoy el programa bien además muy completito y te diré una cosa con aparición estelar incluida bueno no digo más bueno del porno Gordan de empezamos venga pues vamos a empezar hablando de la dieta mediterránea a estas alturas verdad poco podemos decir que no haya dicho de la dieta mediterránea en el programa siempre hablamos de ella iba a decir pero bueno es que está de fondo hablemos de lo que hablemos no porque hablando de alimentación y nutrición en un país como España pues siempre tenemos de fondo de fondo nuestra dieta mediterránea rica variada saludable a menudo alabada por la medicina ay por la ciencia incluso ha sido nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Voz 0564 01:51 por la Unesco hace ya años y hoy quiero que hablemos Ángela de uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea el pescado Cuéntame tú que tiene el pescado que lo que lo hace tan saludable bueno podría estar hablando horas ya hay quedarme escuela mismo el programa te lo resumo fuente importante de nutrientes vale muy muy importante no tiene que faltar nunca en una dieta equilibrada y saludable porque porque tiene pocas kilocalorías proteína de alto valor biológico esto qué quiere decir que me aporta esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar entonces como no los puedo fábrica los tengo que decidir a través de de las proteínas el pescado tiene muchos de estos aminoácidos tiene vitaminas tan pólipo solubles como Hydro solubles además tiene es fuente de minerales como por ejemplo hierro y luego dentro de los pescados los pescados azules son ricos en Omega tres que tienen unos beneficios importantes para nuestra salud cardiovascular

Voz 3 02:43 del omega tres hablamos mucho y siempre bien porque tú solo haces contar cosas buenas de de omega tres y qué cantidad de pescado es recomendable tomar a a la semana para para

Voz 0187 02:54 quiero cumplir con una alimentación saludable hombre realmente

Voz 0564 02:58 por ejemplo es verdad que sabes que la OMS está recomendando que cada vez comamos menos carne y que entonces implementemos el el consumo de pescado yo personalmente pienso que comer tres o cuatro veces a la semana pescado estaría bien mezclando lo entre pescado blanco y pescado azul

Voz 3 03:11 te encuentras a menudo a gente por ejemplo la con sí

Voz 0564 03:13 multa duque de Vesta tantos a tantos pacientes que no comen suficiente pescado y te dices eso

Voz 3 03:18 lo pues les hace tener carencias ole ole conduce a problema

Voz 0564 03:23 a ver si no tomó pescado puede encontrar esa proteína en otras en otra fuente pero es verdad que el pescado lo que decíamos es un es una fuente de proteína que tiene baja cantidad de grasa entonces grasa conmigo porque claro grasa de la que no es saludable entonces es es perfecto luego claro el problema que tiene el pescado o el problema que yo veo es que hay mucha gente que no sabe preparar el pescado no es lo mismo como coger un filete echarlo a la sartén como darle vuelta y vuelta pero el pescado parece que le tenemos miedo y no tiene por qué es lo que hemos dicho muchas veces y tuvo a tu pescadero Ile dices quiero hacer no sé que él te lo va a preparar incluso te puede hacer filetes de cortar en trocitos se lo va a limpiar iba a ser muy fácil poder cocinarlo entonces yo creo que tenemos que perder un poco el miedo a comprar pescado porque pescado fresco pescado fresco tenemos que perder un poco ese miedo porque es muy fácil de cocinar Se cocina de manera muy muy rápida o sea en hacer un pescado tardas nada incluso al horno es una carne que se cocinan muy rápido pardas mucho menos en hacer un pescado que no hacer unas por ejemplo entonces que no le perdamos miedo y luego también cada vez me estoy encontrando más gente que le da como repelús ver el animal entero fíjate eso yo aquí no lo había visto y en Estados Unidos y que había oído que cada vez se veía a los alimentos con menos forma del animal en el que yo pudiera recordó hacerlo y hay gente por ejemplo que dice que que no le gusta ver un pescado con la cabeza en encima es su plato no sé yo creo que eso no es eso es algo con muy nuevo yo nunca me había encontrado ese sí

Voz 3 04:51 al final no vinculamos cada vez más de de

Voz 0187 04:53 el alimento y se nos olvida casi que es de donde viene

Voz 3 04:56 sólo queremos de agita plastificado un miles de que no sepamos muy bien de qué

Voz 0564 05:01 claro pero si nosotros le pedimos al al pescadero que nos limpian el pescado Nos no lo podemos llevar fileteado sin

Voz 3 05:06 necesidad llevarnos en pescado con cabeza que es a lo que la gente antes le dan le da mal rollo pues hace apenas unos días que ha publicado un estudio encargado por crianza de nuestros mares un sello de garantía que identifica el pescado procedente de de nuestras costas y las conclusiones coinciden bastante con lo que imaginábamos si esto que estamos comentando que es que hay sectores de la sociedad a que consumen mucho menos pescado de el recomendado en concreto hay colectivos como los jóvenes menores de veinticuatro años o las clases menos pudientes económicamente que consumen menos de dos raciones de de pescado a la semana fíjate tú decías diez recomendación de la de las autoridades sanitarias tres cuatro por semana no es es lo recomendable no escucha el teléfono Javier Ojeda que es gerente de crianza de nuestros mares buenos días Xavier buenos días

Voz 4 05:52 buenos días Isabel Ángela encantado de acompañarlos hoy

Voz 0564 05:56 tenemos que entender entonces que no sólo es cuestión de a la hora de consumir pescado de preferencia de costumbres sino también es cuestión de precio porque hemos visto también que las clases menos pudientes son las que consumen menos cantidad de pescado

Voz 4 06:10 pues realmente no lo sabía de siguiesen porque no era el objetivo del del estudio yo creo que no hay estudios bastante exhaustivos que indican que no es una cuestión de precio porque aquí en relación con la alimentación saludable no hablamos sólo del pescado en el el el mayor o menor consumo de verduras frutas frescas que no son alimentos caros también de cae entonces yo creo que nos encontramos un tema de comunicación de explicación también de tiempo dedicación de las personas a la cocina de estructura social estructura familiar que hacen que hacen que vayan variando se los hábitos de las de las personas y que tienen una cierta componente de de grupos sociales pero creo que es un tema bastante bastante complicado y complejo por eso todo lo que sea comunicar y explicar las bondades a mí en la forma de prepararlo incluso los valores ticos siempre es su Valle está muy bien y por eso estamos haciendo esta campaña

Voz 3 07:18 Javier es interesante eso que dices porque otro de los datos curiosos que desvela el estudio es que por ejemplo las mujeres consumen un poquito más de pescado que que los hombres en esas encuestas que habéis hecho o que por ejemplo conforme avanza la edad en la gente de entre cincuenta y cinco de cinco años os Cuéntame más pescado que los jóvenes con lo cual tiene sentido eso que dices no que quizás una cuestión cultural leí que al final la gente joven hola que tradicionalmente no se han cargado en casa de la compra de la de la cocina eh pues tienen menos en mente el pescado dentro de su dieta

Voz 4 07:50 pues muy posiblemente este estudio ya forma parte de un trabajo bastante más amplio de reconocimiento de notoriedad de la marca colectiva esta crianza de de nuestros mares entonces hemos estamos analizando información dábamos sacándole vamos compartiendo y es a la parte inicial digamos un poquito el contexto en el que nos movemos en relación con el consumo de de pescado y si exacto estas estas estos datos esta esto que vamos viendo pues es así todavía también habría que hacer los estudios más a ser más con más secuenciado el tiempo es decir el que los jóvenes consuman más o menos pescado es es relevante pero no tanto como saber si esas mismas personas a medida que vayan creciendo cinco años más tarde diez años más tarde se convierten en mayores consumidores de pesca o si mantienen durante toda su vida exactamente porque si es cierto que hay una evolución con el tiempo tiende a consumir más más pescado con con Bagdad según el tipo de familia pero pero hay mucho que hacer pero sobre todo comunicar por eso me agrada mucho que en el programa de hoy cosa hayáis decidido hablar de pescado porque hay una tendencia a la baja aclara el consumo de pescado en España

Voz 0564 09:09 en entre las diferentes regiones de España había encontrado diferencia por ejemplo entre las personas que viven cerca de la costa o las personas que viven en el interior

Voz 4 09:18 sí también hay también hay diferencias por ámbitos geográficos y es y es curioso porque eh no por estar más cerca de la costa más cerca del mar se consume más pescado han finales incluso lo contrario que en zonas de islas se consumen menos pescado que en zonas de interior hay muchas componentes sociales y culturales que son las que afectan más el al consumo de pescado la verdad es que con los sistemas tan buenos de de distribución comercial cadena de frío y demás que tenemos en España pues se consume estado estupendamente en fresco en cualquier sitio Luis da da igual donde donde se pero sí sí se perciben diferencias regionales

Voz 0564 10:03 en la encuesta también habéis encontrado algún dato positivo por ejemplo como que los hogares que tiene niños consumen más pescado que en los hogares en los que no viven niños poquito más pero un poquito y yo creo que que los padres quizás somos más conscientes de la importancia que tiene el pescado en la alimentación de nuestros hijos

Voz 4 10:20 sí muy posiblemente habéis comentado muy bien al principio la dado los valores nutricionales tan fantásticos que tiene el pescado Si las cuando tuvimos hijos pues nos hacemos lo más conscientes de la importancia de la nutrición hay Nos digamos más poder esas por esas recomendaciones luego también es importante facilitar facilitar a las personas que compren el pescado que es cierto que cada vez compramos hacemos compras más pequeñas más frecuentes los gusta la pescado ya preparado en la en la pescadería entonces bueno también la distribución comercial me refiero a las pescaderías tiene que irse amoldado a los nuevos requisitos toda vez que las preferencias de las de las personas yo la verdad es que sí había escuchado al coche así he constatado que en otros países sobre todo el norte de Europa en Estados Unidos no les gusta ver el pescado entero llegando o no pero pero sin duda que es importante eso vosotras pues seguro que hay muchas veces que los la sociedad los consumidores no pierdan las referencias de la naturaleza de cada producto es decir la leche viene de una vaca no el tetrabrik en filete de pescado viene de pescado que tuvo cabeza y cola damas y eso es bueno mantener el vínculo porque sino a la larga Se se pierde todas las referencias eso sería una pena es verdad que cuando nosotros vemos un pescador

Voz 0564 11:55 pero podemos ver si ese pescado está fresco no dependiendo del color de las agallas del color de los ojos de ese pescado mientras que si ya lo encontramos fileteado es más difícil saber si ese pescado está fresco no entonces es importante también que la gente cuando voy al mercado sepa diferenciar cuándo un pescado fresco y cuando no lo es saber que te entiendo

Voz 4 12:15 es que haber no hemos hablado del valor gastronómico del pescado que su hija y no sé a lo mejor el tema pero la piel del pescado a la cabeza y eso dan muchísimo sabor tan caldo pero temblando al caldo ya el plato al plato yo que cada cada vez más en restaurantes e incluso te Fried la piel la ponen la plancha parte con el crujiente Tito pues hay una serie de de propiedades en en el resto de la parte del pecado que no es puro músculo que que aportan mucho a parte de ser temas de Toledo pero también nutricionales entonces filete limpio hoy sin esquinas suele estar bien para ciertas personas pero pero debemos trabajar para para continuar explicando lo lo bueno que son todas las parte y si no gana consumirse en el filete efectivamente un buen caldo los caldos de pescados realmente nutritivos y muy ricos si sale bien

Voz 3 13:13 de hecho también hay un dato en el estudio referente a esto y es que el setenta por ciento prefiere comprar el Pesca

Voz 0187 13:18 dado entero en vez de cortado limpio en bandeja

Voz 3 13:21 imagino no sé qué opina erais vosotros que quizás esto también diga mucho sobre la forma en la que se cocina después no porque entiendo que si se compra el pescado entero quizás luego es más habitual hacerlo directamente entero a la plancha o al o al horno no que son formas lo hemos comentado Ángela muchas veces muy saludable de

Voz 0564 13:38 eh cuidado porque también podemos hacer pescado pequeñito frito pensar en nuestro querido pensar bien de los consumidores

Voz 4 13:47 todo pero sí en lo que en el estudio nuestro lo que valoramos es si el si el pescado en la pescadería sobre el hielo a estamos dando pescado que no están basados no que si si se compra cortado ir en banderitas Osidi se lo pide al pescadero

Voz 0564 14:08 porque él siempre lo raro

Voz 4 14:11 es la ocasión en la que alguien se lleva al pescado entero a casa con tripas IEF escamas ya hace muchísimos años yo que como mucho pescado que ya no lo hago por por comodidad salvo que Elop es que yo en el mar entonces sí pero de la pescadería siempre nos lo llevamos listo y efectivamente no no no es una cuestión de tiempo de tiempo en el microondas un filete de pescado una una dorada lubina abierta es la por la mitad librillo son un minuto minuto y medio de microondas no no pide más no no solamente tenemos que seguir explicando cómo preparar el pescado con los el sistemas modernos de cocina que tenemos que son estupendos muy cómodos que permite mantener las propiedades nutricionales del pescado súper bien

Voz 0564 14:58 a mí me ha sorprendido en el estudio que decís que alrededor del cuarenta por ciento de la gente prefiere consumir el pescado en la comida y un treinta por ciento en la cena yo no sé porque siempre lo he visto más como para cenar sí bueno también hay mucha gente que dice que indistintamente ese que les da

Voz 3 15:12 igual cuando consumirlo

Voz 4 15:13 sí la ver cuando hablamos con los con las empresas que hacen las encuestas siempre nos hablan de significación estadística de sí si el resultado realmente es es diferencial que si son números diferentes y bueno no es tanto porque como bien apunta a indistintamente hay un veintiséis por ciento Entonces viene a ser la mitad aproximadamente mitad comida a mitad de las personas y el pescado consumido en las cenas no no hay una notable diferencia lo que sí hay es poco consumo en Los desayunos en España

Voz 0564 15:48 claro acento

Voz 4 15:50 eso seguirlo no desayuno pescado pero sí es cierto que lo bando a bando por ahí con Europa y en otros en otras zonas e incluso en el desayuno se pone pescado si ya ven que si hay muchas cosas en España nos no lo tenemos ha interiorizado para desayunos

Voz 3 16:10 hablábamos hace muy poquito de desayunos eh Ángel acuérdate comentaban por ejemplo que en algunos países asiáticos es muy común desayunar y sopa de pescado con Tarna muy grato como fideos au como arroz que es su desayuno completísimo pero claro aquí en España se nos hace raro no levantarnos y tomarnos una sopa de pescado que que parece que no no hasta el cuerpo para eso

Voz 0564 16:33 vosotros apoyéis la la compra de proximidad insulso yo crianza de los mares nace para que el consumidor sepa identificar qué pescado son de nuestras costas

Voz 0187 16:42 que también viene con código de trazabilidad verdad

Voz 4 16:46 sí pero es pescado de crianza

Voz 0564 16:48 lo de cría de de crianza

Voz 4 16:50 las granjas exacto sí sí lo producimos en nuestras costas con lo que eso supone lleva aparejado de creación de empleo de garantías medioambientales mide más que no siempre ocurre cuando hablamos de pescado que viene de de países terceros de fuera de la Unión Europea entonces bueno por facilitar al al consumidor ese reconocimiento y porque realmente estamos somos un sector muy tradicional la forma de trabajar pero muy moderno el que en la nueva aproximaciones a la innovación y demás pues queremos que explicárselo a A Nos consumidor bueno la sociedad en general a los consumidores en particular entonces por eso creamos esta marca el colectiva que participan muchas empresas españolas hicimos hemos lanzado a a promocionar venir pescado fenomenal y en particular el de este sello este sello de calidad extrema

Voz 0564 17:43 pues Javier Ojeda espero que

Voz 0187 17:45 que después de oír al programa la gente ten

Voz 0564 17:48 más ganas de consumir pescado pescado fresco pescado alrededor de nuestro equipo hacinados no no no no pescado fresco de nuestros males muchas gracias