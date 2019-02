Test Be OK a... Lourdes Lancho

Voz 1312

00:00

pues que como empiezo el día hay que lo que desayuno tan solo deciros que yo muchas veces me levanto de la cama con el aliciente de toman un café con leche gigante que es lo que lo que primero tomo nada más levantarme y luego sí que hago ahí sigo las enseña más de Ángela ir como un trozo de pan pequeñito con mucho con mucha proteína con pavo con pechuga de pavo a veces queso fresco y un poquito de de aguacate portaban esté a dieta jamón york o las cinco comidas al día pues no no siempre la verdad es que no siempre lo que me extraña es la merienda y mira que me gusta me gusta mucho merendar pero a veces no no me acuerdo si tuviera que decir es un alimento que nunca comería pues creo que insectos esa esa moda que comer cosas raras a mí me echa mucho para atrás y una vez en chino me pusieron una sopa con un pepino de mar sabes bueno en realidad un carro de mar no me lo sobre el picoteo entre horas trabajar en la radio tiene el tema de el momento máquina momento que nos nos da el Siroco nos vamos a la máquina de venden que hay una allá saludable que ignoro por completo me hago el vacío IBI sigo yendo nada snacks salados y me suelo comprar el día que soy buena pues unos unos palitos eso es mala pues algunos tris Kiss Morris que luego unas patatas fritas respecto a si duermo más de ocho horas au depende pero intento si dormí siete ocho horas eso sí que lo respeto hago ejercicio y quienes me conocen ya saben que soy muy aficionada al Vikram yoga que es esta es este tipo de yoga controvertido porque se hace a cuarenta hay cuarenta o cuarenta y dos grados de temperatura hay son veintiséis posturas de de yoga tanto exigentes irme P unos paseos y tengo que decir que lo he notado muchísimo en en la la forma física que estoy en el tipazo que SM que siempre ha quedado recicla las pues claro que recicla pero además es que me estoy volviendo un obseso del reciclaje ahora cada vez voy seleccionando más las basuras un vicio hábito que sepas que no es muy saludable pero que te haga muy feliz que pregunta más tramposa en la hizo porque sabe perfectamente que no me puedo resistir a las patatas fritas chips me encanta me encantan las patatas fritas Si muy aunque a un voto de de saludar de salud y de ser saludable si tengo delante una cerveza y unas patatas fritas caen seguro