El famoso vaso de agua con limón y otros mitos

Voz 1 00:00 Ángela vamos a dedicar los últimos minutos del programa en no sé qué te parece hablar de mitos porque muy a menudo los medios en Nos tenemos que incluir porque seguro que la pata la hemos metido alguna vez insistimos en algunas ideas y repetimos algunos titulares que da lugar a confusión o que directamente son del todo inciertos y en el mundo de la nutrición parece como que siempre se habla más ligeramente que que en otros ámbitos no por ejemplo siempre hablamos de mitos tenemos en la cabeza casi como número uno lo del agua con limón en ayunas te leo algunos titulares reales los superpoderes del agua con limón agua con limón en ayunas para bajar de peso aprovecha los beneficios del agua con limón en ayunas de doy la palabra Ángela Quintas

Voz 0187 01:06 te puedes encontrar doscientos mil titulares sobre el agua con limón pero no hay nada que realmente científicamente demuestre que el agua con limón sirve para quemar grasa le dan Le damos casi un poder milagroso como si fuera un detergente lo que sí hay que tener muchísimo cuidado con el agua que León con limones con el esmalte de los dientes cuando estuvo Gladys es muy agradecidos da eso es Nos contó que había que tener muchísimo cuidado con el con el ácido del limón porque podía dañar el esmalte de los dientes entonces empezar el día encima además yo he leído a veces que tiene que ser agua caliente con limón

Voz 1 01:39 esto también si se comenta mucho mejor si es caliente que fía porque no sellaba más magia no no sí

Voz 0187 01:45 y la verdad es que no hay nada que pruebe que eso realmente funciona a vigente que lo hace porque dice que le sienta bien bueno pues adelante pero vamos sobre todo tener mucho cuidado con el esmalte dental entonces los dentistas recomiendan tomarlo con una pajita para que no dañe para que no de directamente en el esmalte y que hay de

Voz 1 02:00 ese otro mito de la fruta después de comer te leo porque tienes que tomar fruta de postre frutas que mejora nuestra digestión bueno no hace falta leer titulares nuestra digamos cultura gastronómica al menos en España siempre ha sido tomar la fruta de postre después de la comida aunque estemos hasta

Voz 0187 02:16 pues yo también he oído que la fruta después de comer fermento cosa que es totalmente imposible porque las el el el medio que nosotros tenemos en nuestras son es nuestro estómago son medio ácido tenemos ácido clorhídrico cero coma uno Molar íbamos a las condiciones para que se de la fermentación de las rastas imposibles que ocurre que la primera digestión de la fruta empieza gracias a la saliva gracias a un rival yo siempre digo si tú vas a dedicarle el tiempo suficiente a masticar la fruta después de comer adelante cometerá después de comer pero si te vas a comer la fruta mientras sales por la puerta ITC poniendo la bufanda mejor dejar a media mañana para media tarde porque porque no vas a dejar que es a mí se impregne de manera correcta esa fruta in dice así la degradación de de hidratos de carbono entonces por ejemplo un buen truco sería añadir fruta una ensalada porque porque hay todavía no estamos cansados estamos al principio de la de la de la digestión le voy a dedicar tiempo a masticar la

Voz 1 03:12 no hay más misterio misterios rico que están añadieron unas ganas alada manzana Granada

Voz 0187 03:17 sí claro sin embargo si tú te tomas una manzana media tarde pues sí que la porque como te estás comiendo manzanas y entonces es un poco eso pero vamos le queda fermentado olvídate porque eso no tiene ni

Voz 1 03:28 el fundamento y hablando de fruta que hay de lo de cenar sólo fruta para adelgazar pues gente que igual sufre sobrepeso y está intentando ponerse un poco a plan para librarse de los kilos índices que sólo cena fruta y no funciona porque a nosotros

Voz 0187 03:42 no si tú cenar sólo fruta lo que sí va a funcionar buena ser todos los paseos que te vas al baño durante toda la noche porque la gruta tiene la mayor componente es agua que ocurre que si yo solamente cenó fruta en la fruta es un hidratos de carbono entonces va va entrar mucho hidratos de carbono de golpe bueno si ya lo tomo un zumo no quiero ni contarte lo que va a ocurrir cenando solo fruta es difícil que yo adelgace hombres y sólo consumo a lo largo del día reduzcan mucho mis calorías pues al final esto son como digo yo gallinas que entran por gallinas que sale pero cuando yo quiera adelgazar solamente cenó fruta por la noche lo que estoy haciendo es un pico de insulina justo antes de ninguna proteína ahí solamente infructuosa entonces no no tiene mucho sentido lo que sí te digo que a lo mejor adelgaza por los caminos que te das al baño porque puedes estarle PP tres cuatro o cinco veces pero nada más

Voz 1 04:27 sin dormir Osaka saca al día siguiente de la María

Voz 2 04:29 el aire imagínate y por último que hay

Voz 1 04:32 de de este mito también que que dice que hay que comer de todo no que la que la dieta saludable que incluye todo imagino que se todo hay que cogerlo con pinzas

Voz 0187 04:41 pero con muchas pinzas porque si dentro de todo esto

Voz 1 04:43 tuvimos alcohol productos ultra procesal