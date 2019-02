Condenados a adelantarse

no

Voz 6

00:39

no hay escapatoria al mundo simétrico lo que no es Pedro es Pablo lo dice el Nuevo Testamento también sucede en la política española a izquierda y derecha todo Pedro no tiene sino Pablo Pedro Sánchez adelantado las elecciones Pablo Casado se dispone a adelantarle la otra vez fue Pablo Iglesias King soñó con el adelantamiento o quizás se trate de un estigma colectivo pero el único adelanto que hemos conocido en décadas eso el electoral cuando desgarrar vamos el océano sedientos de la espuma de los siglos y del oro del tiempo fuimos tierra de adelantado así se pagaba a los conquistadores esto llegó al vulgo y por eso hemos aprendido de nuestros padres que lo principal es tirar p'alante lo cantaba Luis Aguilé y Andrés Pajares lo representó en la película el currante toda la historia de la disolución de la clase obrera cabe en lo que va del currante a los vinieron el cine de la transición eso el Deuteronomio de nuestra democracia pues nos enseña una segunda ley del pueblo cuando se da todo por perdido adelantar es la única manera de ganar aunque sea a tiempo