Música para marinos y enfermeras

Voz 0874 01:29 entonces los Vettel exacta una rareza que tocaban en su primera época el Bésame mucho en muchas sesiones en directo en tugurios de Hamburgo que fue recuperada en esa maravillosa grabación creo que era de la de veces en la recuerdo mano un año de la de Celan sé

Voz 1775 01:44 buena es la bueno lo que tocaron en el año sesenta y dos estaba todavía Pete Best no estaba Ringo Star en aquella primera audición que que les organizó Brian Epstein para la compañía de que hay que fue un fracaso les rechazaron les dijeron que les grupos de guitarra no tenían futuras

Voz 0874 02:01 Dios en particular ninguno la canción no era suya pero a Paul McCartney le gustaba mucho la versión que había escuchado los costes el grupo de California dos años cincuenta y la noche en Hamburgo que no sé si está bien documentado todo lo que hicieron todo lo que pudo más ahora en en Hamburgo una noche en aquella ciudad se les propuso no se la tocaran directo no

Voz 1775 02:19 sí sí al resto la banda llegó al camerino dijo escuchar esto lo tocamos y bueno es que luego la canción se quedó bastante tiempo en su repertorio la original no es de ellos efectivamente la escribió la mexicana Consuelo Vázquez allá por el año cuarenta

Voz 0874 02:30 los Beatles en la cantado nunca en España no

Voz 1775 02:33 yo creo que más el Bésame mucho se quedaron ahí

Voz 0874 02:35 a ver qué tiene que ver esto con la noticia de que hay que ponerle

Voz 1775 02:38 mira que tiene que haber varias cosas primero la canción antes de que la tocaran los Beatles ya se hizo muy popular año cuarenta y tres cuarenta y cuatro en Estados Unidos con Bono en la primera versión que se grabó en inglés la que Bono se convirtió en la canción para muchos era la canción de despedida cuando se despedía a los soldados que salían de Estados Unidos para luchar a la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa también en aquellos años porque aparece en una película que se llama Follow the boys que bueno fue la típica película que se rodaba en la época para subir la moral de la tropa de los civiles que se quedaban en en Estados Unidos en aquellos años y además habla de besos Bésame mucho así que te puedes hacer una idea la noticia de ahí va besos en la Segunda Guerra Mundial tras

Voz 0874 03:20 la foto del beso que un marinero les da a una enfermera en Times Square en Nueva York no

Voz 1775 03:25 acto la foto que decirles de Alfred Estat pero la noticia que traemos esta semana es la muerte de un marinero que se llamaba Jones Mendonça Bono tuvo incluso que someterse años después de todo aquello un sistema de reconocimiento facial para poder demostrar que efectivamente era él porque se lo había pedido mucha gente no

Voz 0874 03:41 porque esa foto se convirtió en un símbolo del final de la guerra se tomó en el momento en el que anunciaba la rendición de Japón pero Interlagos

Voz 1775 03:47 agosto catorce de agosto en concreto la foto del año cuarenta y cinco él estaba de permiso en Nueva York estaba allí de bares y Bono cuando salen a noticia sale a la calle con la alegría que lleva pues besa a una enfermera que simplemente pasaba por allí no la conocía de nada dijo que lo hizo bueno pues fue un impulso

Voz 0874 04:03 pues eso no estaría Bono ha habido

Voz 1775 04:06 Mónica con es incluso del movimiento mi tú ha reivindicado que debería prohibirse pero te diré también que ella la enfermera dijo que en ningún momento se sintió agredida que era un momento de euforia y que dijo que disfrutó el beso

Voz 0874 04:18 en fin la noticia en todo caso es que según él ley esta semana este marinero ha muerto como consecuencia de una caída en la residencia de ancianos

Voz 1775 04:25 claro que en la que vivía pero tenía tenía ya noventa y cinco años es decir

Voz 0874 04:29 eso a que suena parte el Bésame mucho de los envites son algo más

Voz 1775 04:33 pues mira a mi me suena también a este Michiko ha vuelto

Voz 6 04:48 no

Voz 7 05:07 ya

Voz 8 05:09 que pero a ver me nada no

Voz 10 05:27 pero no te que sonaba al principio dice mucho de quién estuvo ahí sonido orquesta de la época años cuarenta

Voz 1775 05:35 era la época de la de las big bands no esto es del año con veinticinco es decir justo el año de la foto el año el final de la guerra y una canción que reflejaba muy bien esa alegría que sintieron muchos estadounidenses cuando volvían a casa los soldados que habían estado combatiendo en Europa en el Pacífico la versión que siendo más famosos está sí ha reconocido bien la orquesta de Benny Goodman la cantaba Lisa

Voz 0874 05:56 Lisa Morros en aquellos años había otro gran músico estadounidense de los que dirigían su propia orquesta de swing jazz que también tuvo conexión directa con la Segunda Guerra Mundial muy bien pero creo que todo el mundo no no le Miller de los músicos en los que se piensa de forma inmediata cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial de hecho él mismo participó en la guerra murió allí pero el accidente tampoco sacarles todo lo que pasó

Voz 1775 06:46 no historia un poco turbia no sabía listado en las fuerzas aéreas estaba destinado en el Reino Unido tenía el rango de capitán pero bueno básicamente en se dedicaba a tocar con una banda con una Honda militar no para animar a la tropa cuando se libera París le encargan viajar a Francia para allá para organizar una serie de conciertos esto es diciembre año cuarenta y cuatro cuando su avión cuando está cruzando el Canal de la Mancha desaparece se pierde la pista

Voz 0874 07:10 de hecho los restos nunca aparecieron y se especuló con que podría haber sobrevivido y haber sido capturado por los nazis

Voz 1775 07:16 esa fue una de las versiones hubo mucha leyenda al respecto pero bueno lo más probable es que bueno simplemente el avión fallara o algún informe técnico en ese sentido o también ese ese hablaba de que pudo ser que por error Le derribaron otros bombarderos ingleses que tenían nuestros objetivos no en aquel momento en fin vamos con otra época Tambo

Voz 7 07:36 sí

Voz 12 07:45 igual que es vituallas que espiritual más marqué quiero irme a menudo es si Juan A

Voz 1775 08:24 que bueno será bueno Glenn Miller no volvió por cierto fue el único de su orquesta que murió en la guerra o la Orquesta siguió sin él pero ya no fue lo mismo al al terminar el conflicto pero muchos combatientes y lo lograron como los de la orquesta y regresaron a Estados Unidos y allí a menudo les recibían con este Irvine

Voz 0874 08:40 que es una en la voz inconfundible de Louis Armstrong tremendo desastre

Voz 1775 08:43 la canción es también de ese mismo año el año cuarenta y cinco el año de la foto y habló también pues eso que va diciendo en la letra no muchos besos después de mucho tiempo la hizo popular otra Big Band una que tenía el trompetista Harry James pero es pues hubo versiones de bueno Bing Crosby Peggy Lee Doris Day está de Luis Samson bueno la atrevido sencillamente porque es la que más me gusta no y bueno también es verdad Pino que me recuerda aquellos duros días de trabajo durante la campaña de dos mil dieciséis en Nueva Orleans por cierto has visto que vuelve presenta otra vez de Anderson y como lo es como es eso los setenta y nueve años en plena forma como lo admite

Voz 12 09:28 quién es quién en plena una alta

Voz 0874 09:37 hablando de Bernie Sanders de canciones de la Segunda Guerra Mundial podría la presión que del Bella Ciao a los partisanos antifascistas grabó hace unos meses Tom Waits con Marc Ribot no el disco Canciones de la resistencia criticaron a Ken

Voz 1775 09:50 a quién votarán pero es que creo recordar que te lo atrajo Ramón Lobo pero es que además lo pensé Si bueno la vuelve a atraen pero bueno es que quería centrarme más en canciones que tuvieran conexión directa con Estados Unidos no para no desviar me la foto de Times Square The New York bueno de ahí en ese aire de Estados Unidos encaja perfectamente que yo la que te traigo para cerrar a pesar de que está compuesta en Reino Unido

Voz 13 10:16 sí

Voz 14 10:22 huy huy quién puede dos no votarán no

Voz 15 10:34 sí sí ahí no

Voz 14 10:42 que suma ya es la de aquí Oue y way nueve allí no

Voz 16 11:17 no suelen quién no

Voz 14 11:22 muy bien pero nada que suene más americano que la botellona

Voz 1775 11:30 desde hace llamado y mire que en esta canción Nos volveremos a ver bueno en aquellos años de la guerra se cantaba como despedida para los soldados que marchaban al frente y luego también pues a veces como tributo a los que habían caído no la primera persona que la cantó era una británica Berlín recibió años después por esto la Orden del Imperio Británico y como curiosidad Pink Floyd Le dedicó su canción Vera la canción que está doble en este disco del muro exactamente pues hubo versiones de otros grupos como los vértigo pero bueno esta de Johnny Cash está muy bien siempre está bien que suena

Voz 17 12:07 mire quién ha estado mal la música castrante

Voz 0874 12:12 con la excusa de esa foto del beso entre todos desconocidos alguien dijo que a lo mejor era un montaje también no no luego se gustó

Voz 1775 12:19 que era cierto y como curiosidad que no te he contado antes eran dos desconocidos y de hecho él y bueno yo Mendonça que ha muerto esta semana aquel día ni siquiera bueno estaba de permiso y había quedado con otra chica que él no era eso

Voz 0874 12:33 bueno bueno o cómo acabó aquel en pos mira a la cosa

Voz 1775 12:35 sorprendentemente bien a pesar de ese beso con otra con esa es conocida pues se casaron ya han vivido juntos todos estos años me mira final feliz supongo

Voz 0874 12:44 Muñoz no condes nunca

Voz 1775 12:46 la tomo nota déjame que oye para despedirnos hoy déjame que diga lo que diría Juan de Pablos Forza Salut tía tutti Johnny Aguri invoca al UPO Arena de Elche a presto Pino ya que además rima con lo que probablemente la careta que pondrá horas

