Los secretos de la Moncloa

Voz 2

00:25

Cristina Pardo buenos días qué tal muy buenos días te lo imaginas quiero llegar allí es que con los con los muebles de otro las cosas que se dejan detrás lo que no se llevan de casa como una cosa que no es la tuya no alguien que haya pagado por favor que este sábado por la mañana no me digas esto quién estabas pensando hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de la vida en La Moncloa