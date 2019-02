"Tuvimos que ventilar la ambulancia para eliminar el alcohol del ambiente"

Voz 1 00:00 en él vamos vamos para América

Voz 3 00:45 si hay un periódico local que leer ahí está Íñigo Domínguez que sigue con nosotros aunque hoy hay que reconocer que esta sección Iñigo es una sección en la que tenemos que llegar a esta noticia en algún momento que es la que realmente queremos contar no sé cuándo lo vamos a meter pero sigue las estamos por ella no no desde después de la del cura no empieza hago series para que bueno entienda que de esta sección no es en absoluto reírnos de noticias curiosas sino entender cosas que de otra manera no entendemos

Voz 0798 01:15 no hay hay una distorsión de percepción porque hay cosas graciosas pero yo creo que todos los días contamos siempre cosas interesantes originales curiosas intrigantes que no es que sean graciosas por porque en en toda España pasan cosas muy curiosas que en la Prensa de Madrid no no salen no cabe no prestan atención los enteras

Voz 3 01:37 tú has dicho la novela los asquerosos

Voz 0798 01:39 no te las recomiendo

Voz 3 01:41 lo que pasa es que yo creo que nosotros somos los asquerosos Sando

Voz 0798 01:46 bueno ya ya es un motivo para leerlas relance más cara puede ser bueno mira empezamos por el correo de la edición de Álava del martes cinco de febrero porque en portada sale un pues eso un o un acto de homenaje a la comunidad judía de Vitoria se llama El abrazo de Judi Mendi pues aquí hay una historia muy curiosa que es que cuando los judíos expulsados de España de Vitoria en en mil cuatrocientos noventa y dos pues se hizo una promesa a a a los que se iban que la ciudad les prometió que cuide haría su cementerio aunque ellos no estuvieran no se ha mantenido hasta hoy no entonces se se hizo un acto allí la comunidad judía de Euskadi celebró una una jornada con conferencias etcétera el presidente de la Asociación Cultural Uscadi Israel lunes France pues destacó este compromiso de las instituciones a la hora de cumplir con una palabra dada hace ya quinientos veintisiete años

Voz 3 02:44 hombre yo los vasco cuando prometen algo prometen algo

Voz 0798 02:47 dijo no hayan un antecedente histórico en todo el mundo donde un pueblo haya decidido respetar los restos de un cementerio o de cualquier otro vestigio judío dijo hay mucha sangre judía corriendo por las venas de los vitorianos y eso es algo positivo sois muy especiales si os podéis sentir muy orgullosos

Voz 3 03:03 bueno es la máxima de este programa es siempre tienes que aprender algo de todas las horas en todas las seis ya hemos aprendido algo yo no sabía que la gente de Vitoria tiene sangre judía que bueno porque sí sí sí cerca claro para vamos vamos cuando todavía no todavía no

Voz 2 03:30 te vamos

Voz 3 03:31 es una noticia con otras muchas de noticias nos llegan por seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro uno y la verdad es que los oyentes no hacen el trabajo muy fácil con un montón de la AP siete fotografías que nos mandan pitos el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ya digo esta noticia se junta solas

Voz 0798 03:48 pues sí la Voz de Galicia roban en Monforte un tractor y lo devuelven tuneado tres años después

Voz 3 03:53 ahí está el ladrón le cambió el frontal

Voz 0798 03:55 de forma que parecía modelo un poco más antiguo y además es que era es un vehículo valorado en sesenta mil euros no dice el el hombre el dueño dice si tuviera que apostar diría que ese tractor no ha trabajado ni media hora en tres años no hay bueno pues pues se nos alegramos de que haya aparecía el tractor vamos hemos enlazando con vehículos pesados no Heraldo de Aragón rescatan al cura de fans con una excavadora del incendio de su casa pero es la actuación la fotos increíbles Sáez sale sea una excavadora pues eso el cura subiéndose la actuación vecinal fue clave para evacuar rápidamente al sacerdote que había quedado atrapado en el balcón pues hubo un incendio y no podía salir fue Paul ayudar ya alguien muy muy avispados ocurrió coger el Tato y allí ponerla bajarlo ya si les salvaron

Voz 3 04:44 hombre la foto es espectacular hay que hay que decirlo con el cura subido en la pala de la excavadora procura está hasta salvo silos vecino muy bien muy bien y muy orgullosos a claro esto nos lleva a hablar de más curas

Voz 0798 04:55 sí demás curas también en el alto de Aragón pero éste ya en fin el cura de vague entran en la cárcel para cumplir una pena de seis meses por conducir ebrio y sin carné es un pescador pero es que ahora incidente porque según explicó heraldos abogado Clemente Pere Ibáñez que que que apellido tan entre dos jóvenes ante Perú Ibáñez es un nombre precioso ha sido condenado el el sacerdote ha sido condenado cuatro veces por este tipo de delitos dos por conducir bajo los efectos de alcohol y otras tantas por circular sin carné las tres primeras sentencias ya aliviaron a multas o trabajos en beneficio de la comunidad no

Voz 3 05:31 bueno ya viene de fábricas cura no trabajos que hace tienen que ser en

Voz 0798 05:35 ahora pues entra en la cárcel el pobre Luis Fernando Nieto

Voz 3 05:37 pero de acuerdo con el letrado todas estas condenas han sido cumplidas íntegramente por el religioso hombre faltaría más claro tiene que ser aquí cuando metamos estamos bueno venga vamos vamos a la aquí pues bien que es que encaja muy bien bueno

Voz 0798 05:48 esto es la nueva España un clásico de la de la sección eh aquí el titular es mucho peor que en su título porque tú traes el ex edil de Pravia a juicio por un accidente de tráfico no bebí para dar esa tasa

Voz 3 06:01 vale el titular no tienen más historia que es

Voz 0798 06:03 que es el súbdito dice la Guardia Civil asegura que el etanol exaltado por el conductor el en la ambulancia hizo saltar el alcoholímetro que nadie

Voz 3 06:13 sí

Voz 0798 06:15 tuvimos que tirar la ambulancia para que ese fuese de alcohol del ambiente este el testimonio de guardias civiles en el juicio o sea que si no

Voz 3 06:24 así no faltaron las además que usted noventa ya sólo con el balón y salta al alcoholímetro

Voz 0798 06:29 ya dio positivo no una cosa increíble en fin de una boda el hombre bueno

Voz 3 06:33 y a este este es en las carreteras de España cantamos al diario de noticias en Navarra que también son

Voz 0798 06:40 cosas que pasan en las carreteras de España porque es esta es increíble dice dos detenidos por sustraer un panel informativo en Funes pretendían utilizar las vigas metálicas de la señal para obras en su vivienda no hacer cemento armado con el no no sé no para utilizarlas como viejas yo no se pone aquí en la información dice con las cortaron desde la base tenían intención de utilizar como Bigas para unas obras en su vivienda

Voz 3 07:08 sí bueno a ver más de ladrones Voz de Galicia

Voz 0798 07:11 este es esto es buenísima debo citar al autor Alberto Mahía a un compañero de La Voz de Galicia porque es un suceso estante pequeñito pero es divertidísimo de Leary está muy bien escrito dice un joven atraca una tienda de chuches en Arteixo higa está el botín en una casa de apuestas bueno antes pidió un cuchillo en un bar para arreglar la moto se lo llevó y lo usó para robar

Voz 3 07:33 o sea que fue encadenando bueno pero como

Voz 0798 07:36 la tragedia en tres actos que está contada así y además empieza si quería jugar y la jugada no le pudo salir peor

Voz 3 07:42 es una buena manera de empezar las si no

Voz 0798 07:44 bueno entonces el miércoles un joven despertó Night eso con ganas de probar suerte una casa de apuestas como no tenía un céntimo ideó un atraco sobre la marcha sin planificación

Voz 3 07:54 esto lo habíamos sospechado ya sin planificación alguna

Voz 0798 07:57 quiera llevaba alarma de casa se presentó una cafetería y dirigió al camarero con cara de editar ayuda tal le pido un cuchillo etcétera no uno cualquiera sino uno de Sierra de grandes dimensiones bueno segundo acto antes de desaparecer dijo que en unos minutos regresaría a devolver y no lo hizo con el arma en sus manos buscó un sentimiento cercano fue una tienda de chuches entró la atracó hice fue tercer acto el joven cogió el botín huyó a la carrera fue la casa de apuestas dentro gasto todo lo que había robado no ganó nada dice el rector no era subida de sueldo al hecho de perderlo todo a las puertas dice a las puertas del negocio de apuestas deportivas le esperaba una

Voz 3 08:42 patrullas de la Guardia no no era un buen día para robar no hay días que no son buenos días para lograr habré en El Comercio de Gijón explica esto la guerra de los tendrán

Voz 0798 08:51 en esto ya súper enrevesada de increíble pues bueno un vecino que dejaba siempre el coche aparcado en un barrio

Voz 4 09:00 así en el barrio de La

Voz 0798 09:02 lona entonces siempre aparecía en las ruedas pinchadas discutía entonces qué pasa pues dice ni venganza será terrible bueno pues ese Miró legislación descubrió que estaba prohibido poner temporales los tendederos de la ropa entonces lo denunció vivir Ibiza la crónica sin embargo la ayuda viento no le dio mayor relevancia dejó pasar el tema lejos de desanimarse López que se llama el ciudadano en un afán de dar un escarmiento a toda la comunidad acudió al Defensor del Pueblo y tras comprobar la acusación por baladí que parezca dice el texto por favor sí tenía base jurídica y el órgano encargado de velar por los derechos de los ciudadanos amonestó al Ayuntamiento la instado a aplicar la ordenanza retirar los terminales

Voz 3 09:46 bueno aunque pagas nada López no bueno a ver si lo hace no

Voz 0798 09:49 pues sí Súper López este es un buen

Voz 3 09:51 titular pero merece explicación supongo que es un es un periódico asturiano

Voz 0798 09:55 sí es evidente que es asturiano porque hablamos en periódico es hablamos de fabada es la nueva España a través de la semana pasada hablábamos de la burbuja de la banda no también Asturias pero es otras crisis sobre la que no sabíamos nada no puede ser y eso que bueno titular la fabada ante la crisis de la panceta la fabada ante la crisis de la panceta las catas en busca de la receta magistral evidencian las discrepancias en el compongo no hay unanimidad ni en la Cofradía de las fabes cuál es el problema pues que aquí dice la crónica están encallados en el compongo en el sentido que no se ponen de acuerdo si tiene que llevar panceta o no dice dice se ha puesto de moda la panceta que sustituye al tocino La con el presidente de la cofradía José Ramos Villa piquero mote dice que él lo dice él él me parece que que muy mal muy mal pero es que el propio secretario de la Cofradía Ismael Fernández Ramírez defiende echar panceta Illa con dejando claro que la panceta no hace la labor de la bueno y hay todo un artículo sobre esto apasionante aunque da mucha hambre

Voz 3 11:02 que la crisis de la panceta y Secretarios reclama el tradicional tocino de tira gorda eso es textual

Voz 0798 11:07 sino tirador pues sí claro

Voz 3 11:10 otra de un oyente está la envía Pedro Benjumea por correo

Voz 0798 11:14 armado por los arqueros te acuerdas lo que contamos así los jabalíes lo hará muchísimo juego ya en Galicia también lo están haciendo con arcos bueno pues el Diario de Cádiz hay otro tema con palo vas Puerto Real lucha contra las palomas con anticonceptivos Tomás uno puede pensar cosas rarísimas tiro en la cabeza no sé hay que leer para entender dice las medidas preventivas siguen la estrategia de las plagas usando piensos anovulatorios

Voz 3 11:39 en los anovulatorios decir pues uno pienso que dentro

Voz 0798 11:41 con contiene unos polvillo anticonceptivos claro y así de esperan que que si cree en estériles no ilícitas

Voz 3 11:49 hay generaciones enteras no habrá palomas pero dicen que el problema

Voz 0798 11:52 que la gente pues les les les echa el pan ha entrenado a los vecinos el pienso este para que lo echen en vez del pan lo lo han repartido reparten el pienso anunció a la gente porque dicen que la gente no puede darles de comer pan dice es que no han llegado a decir que las palomas pasará hambre

Voz 3 12:18 hay una cosa que hacemos de vez en cuando y es intentar ver cómo la prensa local recoge o bien algo que no le afecta o bien algo que le afecta directamente a esa región hay veces que esa prensa local siempre busca la manera de contar un asunto casi te diría que planetario no ha sido en una nave de llega a Marte buscando fábrica de Murcia que ha hecho las tuercas de la nave y titula en con ellos en este caso claro hay una noticia que afecta especialmente a a un lugar que es Málaga Málaga que puede que pueda haber pasado en mala noticia hay más grande en Málaga que lo que ha ocurrido esta semana no

Voz 0798 12:51 eso que puede haber pasado en Málaga que ella ha alterado los sismógrafos y la geología del lugar no es que a la vista de las portadas que tienen tos fotones de la misma persona de la misma mujer dice que esto es un acontecimiento planetario que no sé cómo no no para el mundo bueno Villalobos deja la política vale Celia Villalobos dice la política bueno pues fotón en todos los periódicos ha acabado la opinión el sur

Voz 3 13:13 la foto cinco columnas a toda portada con el mismo titular Villalobos deja la política pues y gran acontecimiento lo vamos a ver el fotón del ideal también sí

Voz 0798 13:24 y otras fotón del Ana sobre El molino de viento más grande de Andalucía pues ciento cincuenta metros de altura en Padul lleve pues es un fotón bicho aquí que están construyendo es la portada pues bueno pues es el más grande de Andalucía señor

Voz 3 13:37 hombre si seguimos en Andalucía esta noticias del diario decoro no del día desde hace un mes por eso es importante

Voz 0798 13:43 sí es más animales porque es caracoles pues por lo visto en Córdoba es una pasión son una pasión los caracoles la temporada de caracoles arrancará el próximo veintidós de febrero la primavera se adelanta en la ciudad con los tradicionales puestos de estos moluscos en me he puesto a leer y resulta que es que hay pasión porque hay cientos de puestos artículo te explica a qué horas se abren en donde a que con qué horarios dónde comer los etc lo lo curioso es que ni siquiera a la cría de de caracoles es es típica de allí porque hice un artículo que la mayor parte del caracol que se en Córdoba procede de Marruecos mega sí son son hay empresas cordobesas líderes en el sector de la importación del Caracol bueno pues es la cría de Caracol nuevo tipo de tuit típicos de Córdoba pues en Marruecos fíjate

Voz 3 14:31 pues eso que venir de donde viene pero sí es muy curioso en Málaga hoy caro esto después es imaginable no hubo estoy en sí Santiago Abascal va a caballo pues lógicamente los de Vox tienen que defender lo que defienden

Voz 0798 14:43 pues sí Vox defiende las riñas de gallos como parte de la tradición raro que se aquí ya hay una movida montada

Voz 3 14:48 la de tirar cabras desde un campanario hemos andaluz

Voz 0798 14:51 me prohibió las peleas de gallos en dos mil tres salvo las organizadas con el objetivo de selección de cría para mejorar la raza etc bueno pues se permiten algunas riñas en las que los animales no mueren sino que pierde el primero que acaba con la pechuga sobre la tierra en un máximo de veinticinco minutos pues muy curioso porque bueno

Voz 3 15:08 no

Voz 0798 15:08 esta tradición del mundo que defiende Vox en Vélez Málaga haciéndose eco de las quejas de la Asociación Gallega galletera española el mano Lin bueno hay polémica

Voz 3 15:21 pero como no hemos entrevistado a Armada Lin bueno pues habrá que buscarlo galera española el Manoli ríete tú de la polémica del compañero Si bueno por la polémica están como esto me Trabuco todo el rato

Voz 4 15:34 en Ibiza

Voz 0798 15:36 canela ya hacen matanzas la polémica está servida

Voz 3 15:38 vale y hay dos señoras en portada haciendo lo que parece una

Voz 0798 15:41 bueno pues una movida sobre si sus a canela o no en el arroz de matanza una una especialidad de esta época del año y bueno ríos de tinta sobre cómo se hace sobre cómo no se hace qué cantidades etcétera apasionante vamos a hacer

Voz 3 15:55 con esta del día de Mallorca sabes lo que vamos a dejar lo considera una película

Voz 0798 15:58 por qué la gente imagine poco se parece un poco de película de terror Diario de Mallorca una empresa promueven Palma pisos colmena de seis metros cuadrados

Voz 3 16:08 hombre algunos que van de vacaciones a Palma

Voz 0798 16:10 ya les parecerá basta les sobre cómo es esto