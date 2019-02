Cansado y el inquietante mundo de los aeropuertos

Voz 0874 00:00 jo

Voz 3 00:09 no yo vendía un hecho pues paso el toro tío

Voz 4 00:39 es decir de sí que te pilla el toro es políticamente correctas eso no se puede decir no se puede decir que buen color tienes muchas gracias es el sólo eh

Voz 0864 00:50 no no es el Sol es que estoy un en tratamientos de belleza estoy haciendo espera espera déjeme explica el público que está

Voz 0874 00:57 aquí porque a lo mejor no es presas a sabes que que público

Voz 0864 00:59 viene siempre es pero me verá James Oates entonces ahora mismo según la noche estuve cenando con él no es para tanto eh bastante de la que te luego se desanima cuando ve que ha llegado

Voz 0874 01:12 y hoy no viene James

Voz 4 01:15 a los clubes

Voz 0874 01:18 total que viste tu contaste una cosa que sabe contar pero conocisteis que estaba sin maquillaje para alguno de los

Voz 0864 01:26 tres ocho nueve de programas que antes en televisión de éxito todos de éxito e que la maquilladora creo recordar una de las maquilladoras te hizo una sugerencia no la que me estaba maquillando que aún dice vale lo admito si la compañera en la que en la silla al lado la que estaba al lado que estaba mirando me estaba inquisitorial Dido de te dijo Bale no pero me dice Ponte estar muy muy estás muy vieja me dijo textualmente estás muy viejo digo no es que no es que esté es que soy muy diferente al castellano tenemos ascendió Stark es maravilloso claro eso eso es la ventaja que tenemos el gerundio el el serbio está dice dice Lopera T los párpados te estás los ojos digo ya dice Hidalgo I'll ahí luego un poco dice es que tiene los ojos tan bonitos me dijo pero bueno ahí ya ya ya ahí vaya a ella compensa compensa un poco el daño que has hecho bueno total que

Voz 0874 02:16 no no regalos ni piensa hacerlo

Voz 0864 02:19 yo no lo puedo pero te has hecho en peeling mechón peeling sí sí exactamente que es lo que en total total total al rato cuerpazo ya lo es claro que también si el dictador una carita es que el hecho un peeling el porqué el tengo la piel de la del taquillaje justamente el tanto maquillar me durante años soy una persona recta tengo casi sesenta años más pero casi sesenta años el entonces tengo la piel muy deteriorada es me pide hacer un peeling no claro nunca había hecho no sabéis lo hubo duele mejor

Voz 0874 02:52 pero si no hay más que echar una crema yo creo no

Voz 0864 02:54 bueno es una crema es una crema que tiene como puntitos que tiene como como cristal litos te vamos a decir a ensañarse se ensaña con saña contigo sí la verdad que luego el el débil me dijo la la la profesional que cinco días estaré esta estupenda

Voz 0874 03:09 cinco días no está ya estupendo mujer tengo la piel como más

Voz 0864 03:12 lo que y me pues fíjate yo me quería retirar una estuviera pendiente consejos si me retiro porque ahora mismo estoy en la cresta de lado

Voz 0874 03:20 tú estás en el mejor programa de televisión

Voz 0864 03:23 es que la televisión la radio el lo mejor es podcast por lo recomiendo todopoderosos aquí dragones que es de Podium exacto escuchando de gira vez tengo tengo un éxito totales tirando pasta como y haciendo

Voz 5 03:34 hasta la pasta me sobra ya sabes obra seis tirando dinero sea es que es que vino al ministro dice y Javi Navas se siga así digo el retirar no te retires brazos hace falta dinero el una pasta Javi basta una pasta yo digo pero pero como a mi edad Se pude ganar tanto dinero en buena lid me refiero

Voz 0864 03:53 que además una ahora es una porque siempre ha sido la UEFA esperate siempre ha sido dinero no sé qué hacer estoy la cresta de la ola de el momento el momento justo retirarse es ahora

Voz 0874 04:02 hombre hay dos maneras de hacerlo una es poco a poco a mí no me gusta a mí me gusta más el si te hubieras te retiras eso se ha acabado dando no vale decir no voy a empezar a hacer como dice Carlos Faemino es que yo quiero hacer cuatro vuelos al año si no

Voz 0864 04:19 no yo creo que o todo o nada o sea yo claro como estoy ahora os estoy estoy yo no llena llenando el zurrón se dice ya no se dice llenan sus palabras poco cuna va bien con la selección tuyo anteriores la de la prensa local no me me da rabia si fuera polar pueden situar místico sin éxito artístico lo dejaba te lo juro pero claro es que crematístico me va también ganó tantísimo dinero estoy estás ahí

Voz 0874 04:44 cuando se retira eso sí sí sí pero digamos que

Voz 0864 04:47 ahora el tema porque al fin en otra vez en un éxito brutal entonces qué hago yo me retiraría usted adulta que nadie habla abiertamente de la pasta eh sabes lo que haría David si estuviera aquí Broncano sí la le contesté quiero decir pero claro pero esto lo dice este hombre que se lo dije se elige los los impuestos en los últimos cuatro años al ex dijiste los impuestos pero no es la pasta que tenía pero aun así depende no me parece lo que ha ganado pero

Voz 0874 05:15 la gente no sabe si es una sociedad limitada si es IRPF

Voz 3 05:18 cuidar

Voz 0864 05:20 por ahí no por ahí no se veía venir que ya te lo digo yo lo voy dudoso en Tudela y uno para mí y otro al Estado punto y ya está feliz entonces pues ya lo saben además ahí feliz

Voz 0874 05:33 pues bueno que te retires yo creo que te tienes que retirar

Voz 0864 05:37 vale pero sigo sigo aquí sí vale vale qué tal qué tal en tu casa de Soria hará tienes de todo tienes calefacción tienes wifi esto eso tenemos bendito sea el señor osea está sufriendo porque idiota por eso tacaño tengo calefacción ya que la vida había cambiado pero pero pero

Voz 0874 05:57 qué pasa es que hace un par de años tú pensabas que no era imposible poner calefacción en Soria no había llegado la tecnología Soria

Voz 0864 06:01 oye echaba cuentas y decía os todo esto hubo un poquito

Voz 0874 06:04 no hay unos métodos además ecológicos geotermia

Voz 0864 06:08 bueno ya pero sí los hay pero son también carísimos entonces el y lo que decías que no no hay que yo tengo que sopesar esto mucho digo bueno pues vengo paso un poco de frío pero que no compensaba para teníamos chimenea y tal pero no no es feliz yo pasando frío pasa mucho de niño muchísimo frío no no yo sí me acuerdo el primer día que estuve en sitio con calefacción y Filipe sí fíjate estuve en Usera usted a nuestro calle estábamos me avanzando escucha el yo lo voy a contar es que me parece para él fue un punto de vista vivida pues fue cambió yo bebió en un barrio de Carabanchel un barrio muy muy humilde humildad y humilde súper humilde o pin muchísimo

Voz 0874 06:43 era era más humilde

Voz 0864 06:44 de eso nada nosotros éramos lumpen para vosotros nosotros éramos unos mira hoy por encima del hombro a los del barrio fui a casa de caviar es un compañero del colegio tenía cálices

Voz 0874 06:54 yo central yo digo pero esto es esto es la panacea esto es es rico no

Voz 0864 06:57 el bálsamo de a esto esto es rico y decía que somos somos clase media baja digo pues países ricos

Voz 0874 07:02 y ahora que tienes casi sesenta años descubres que en tu casa de campo que está en mitad de la nada una Casa de Piedra según las cuentas

Voz 0864 07:08 pero queda un método después dos en un sitio

Voz 0874 07:11 cálido como todo el mundo sabe como Soria maravilloso has descubierto que por fin ha llegado la calefacción es otra cosa

Voz 0864 07:16 para mí la vida de verdad que yo ya puedo morirme tranquilo todo que acepta hacía tu retirada la verdad es que tienes calefacción en tu casa de Soria el estuve esto es lo tienes tienes la piel tersa más pueden necesitar él fui el filial estuve dos días sensores yo fui hago yo dije fui a coger setas y me dijo un común lo labriego raíces no nos temporada nos te digo así cuando esto parada tapó cojos déjame quemar el hiciera el no ya lo tengo mal oye varias cosas que te

Voz 0874 07:46 preocupado estrechos esta semana una es una cosa que has descubierto en los supermercados y que es verdad yo no me había fijado o me había fijado pero no le había dado importancia esto me quedé flipado H

Voz 0864 07:57 la tengo por lo que sea

Voz 0874 07:58 yo he tomado dulces pero bueno para comprar

Voz 0864 08:01 de buena te estaban en estaban metidos embutidos en una especie de anti dejarle cristal Andy robo sí destino alarma y tal no entonces yo me reí un poco de Le dije a la chica a la que la conozco Rioja Diego

Voz 4 08:13 aja digo siempre a este hombre como el Fulham

Voz 0864 08:16 bueno fue una risa más más creíble no deja digo como es que te dices que lo roban dio como dice si nosotros no roba más o menos unos tres mil pagos al año chocolate Flip digo pero te tiene que meter encaje

Voz 0874 08:28 es chocolate tabletas de un euro

Voz 0864 08:30 sí pues a lo mejor pues yo qué sé porque si marca mil Cali

Voz 0874 08:34 no sabes lo que he visto en un en un supermercado a gente que coge la tableta Gisela como supermercado

Voz 0864 08:39 pero no no lo descartes pero pero que te decir que tiene

Voz 0874 08:41 no es que lo he visto

Voz 0864 08:44 vamos a Santo Tomás pero él él escucha el mil tres mil pavos digo a imagínate que esté exagerando dos mil Ballet dos mil digo dos mil pavos y que sea un sitio que se robe especial bueno ser noveno se bueno ese Robben tanto la RAE sería robar robar en tanto que es robar el Código Penal es hurtar no lo vamos a hacer algo así desde el punto de vista surta no robar robar es según la RAE yo veo que ya te has mirado hasta cuántos robar si si en algún momento te echo falta información bueno nunca desde entonces el el Si Si roban la sobre el tren las las es la acompañara a claro dos mil pavos vale dos mil pavos hay especialmente en mil pavos al mil pavos en España hay según él según la consultora Nielsen hay casi treinta mil supermercados treinta mil

Voz 4 09:25 supermercados a mil pavos son tres bueno

Voz 0864 09:31 osea sea Rubén España mucho los políticos arroba chocolate oye otra cosa es que te ha interesado mucho

Voz 0874 09:41 José Vela que estás meditando estas cosas yo me imagino que por la noche no puedes dormir por culpa del peeling

Voz 0864 09:47 si no puedo efectivamente lo boca abajo que qué rabia verdad que es como duermes yo boca abajo y me roza pero tu sólo puedes dormir boca abajo ya que parece que la niña del exorcista ahora mismo entonces todo boca arriba pero me pegó

Voz 0874 09:58 sus otra cosa sobre la que piensas es la sal porque la sal

Voz 0864 10:03 bueno él bueno esto es una yo soy tonto el a raíz del problema este hoy en Valencia con unos unos hongos unas setas final por problema problemón bueno porque no

Voz 6 10:12 ha sido una a una con una clienta ni una

Voz 0864 10:14 comensal digo pero entonces si el hablando pensando en esto digo y los otros en los restaurantes obviamente hay una cadena alimentaria que no voy a entrar en ello pero digo temas lateral digo y la sal digo la sal Kissinger que que que qué cantidad se pone la sala por ejemplo si una persona que es que me gusta la comida Sosa en todo lo digo porque quién quién me dice a mí porque no me preguntan cuando me dicen yo quiero a punto podían pregunta quiénes salada no no se pregunta jamás por el tema de sal digo y prueba de hipertensión y yo quiero de sabes qué dices

Voz 0874 10:45 muchos son los restaurantes tú pides una una cantidad de sal específica se pasa cambios dices GG oiga

Voz 0864 10:52 luego en la que las setas que lo he dicho bueno y te si dentro de cada paso que gusto claro que se cumpla todo ya está preparado sé un cocido que soy muy escuchara sabes pues digo pues hay que lo voy a hacer ya está hecho pero digo pero yo sé que depende esto de quién quién lo lleva a cabo Javier Muñoz

Voz 0874 11:09 Calero es chef ejecutivo de azotea grupo cómo estás Javier buenos días

Voz 0578 11:13 hola buenos días ustedes clientes

Voz 0874 11:15 algunos de los restaurantes que forman parte de ese grupo como Piqué a la carta

Voz 8 11:19 se el Museo Reina Sofía

Voz 0874 11:21 la azotea fondo maravilloso

Voz 0864 11:24 a Javier hay hay un estándar de sal

Voz 0874 11:26 los restaurantes

Voz 0578 11:28 pues mira laico de la carne y yo la sal sí que sí que lo hagamos pero por ejemplo para las sopas calco se pierden vidas y sobre todo se propinados por exactos es litros tantas al fin Ártico porque cada uno tiene un punto de este de sería una alguna cosa de locos sobre todo en salsas icónico caldo sí sí

Voz 0864 11:49 pero esto es que sale a fin al mismo has dicho sea tenéis un catador de sal

Voz 0578 11:53 soy yo me ayuda porque nunca sería posible

Voz 0864 11:58 pero escucha todo hablaríamos de la hablaríamos de la media y hay una cosa que es una una medida que la varianza que nunca en cuenta la gente que le gusta la comida más alada Omar Sosa que porque si dice bueno estoy la media es hoy mainstream pues vale pero si no cómo cómo se puede paliar eso no no ahí fino tenéis distintos niveles igual que almohadas ahora últimamente los hoteles no tiene hijos

Voz 0578 12:19 yo intento entender por por debajo de putter Sánchez para quien se lo tipo para para cada para a copiar

Voz 0864 12:26 os hago todo dices eso vale ya me vale no es así cuando estás un poquito soso ya te vale

Voz 0578 12:32 no un poquito muy poquito a poquito más de eso

Voz 0874 12:35 un poquito más pero que fíjate yo la la experiencia me dice que los restaurantes tenéis a poner un poquito más de sal

Voz 0578 12:42 bueno eso hace mucho todos son capaces de sal que son Futur Sal frutos pues para eso porque es que explotan en la en la boca pero en sala tanto como es la laboral la Marina no porque qué

Voz 0864 12:56 todos sabemos que las sales un potenciador del sabor hasta cosa hasta que haya un momento que dice eh ya está claro que sí sí

Voz 0578 13:04 ejemplo para caldos por ejemplo erupciones puede será sin pensar pues al final cuartos ya ronquidos de el agua para entonces hay salas porque si instaladas antes alegado el agua con letras el sabor estaría

Voz 0874 13:20 vale vale vale pero si un cliente te dice completo está salado tendrás que aceptar lo que para él igual está salado no

Voz 0578 13:26 claro sí pero intentamos que sea si es así es cumplimiento sólo pues final es alguien diferente a nosotros pero si la sería dice que que no hay esa esa crítica seguimos cuáles

Voz 0864 13:40 es un tema maravilloso pero si yo sí vamos no nos por favor no confía en mí yo jamás lo harían si no hubiera ningún sitio pero sí voy no sé lo qué es pero lo va a hacer pero escucha

Voz 0578 13:48 Cassano eh no no si hubiera nosotros por ejemplo

Voz 0864 13:51 sitio maravilloso que sobre todo Madrid pero maravilloso pero no todo Madrid pero gran parte de Madrid y no quiero que me estoy volviendo parezco periodista avanza el el si yo voy digo señor sí señor bueno no me río no porque quiero credibilidad digo

Voz 3 14:06 oiga mire oiga mire este plato

Voz 0864 14:09 está muy bien para enfado digo te planta está salado a mí no me gusta a mí no me gusta pero ya me he comido la mitad por ejemplo sólo cocos seguro

Voz 0578 14:21 sí pero para que no me critique a cansarse

Voz 0874 14:25 Javier Muñoz Calero el jefe ejecutivo de la azotea de grupo gracias Javier un abrazo

Voz 0864 14:29 adiós gracias hasta luego oye vamos a hacer

Voz 0874 14:31 era algo porque esta gente ha venido aquí ha pagado un precio por estar aquí además

Voz 0864 14:34 el alto además un madrugar que eso ocurriera no no no es baladí no hoy

Voz 0874 14:39 los porque tiene que venir con tiempo Italia dirán pues estos tíos están hablando básicamente

Voz 0864 14:42 sí bueno de su cosas hacemos bailamos demos Billy Elliot aquí los dos de la parte en la que oye cuál es tu relación con los aeropuertos pues al abismo buenísima ha sido horrible durante años horrible horrible tanto para porque para mí era claro era la continuación el principio del de volar que a lo que odiaba

Voz 9 15:01 pero ahora los adoro el aeropuerto y la comida aeropuerto me encanta y unos han venido a todo el mundo el aeropuerto Adolfo todos

Voz 0864 15:08 a Juanjo Millas te gustan mucho los aeropuertos me encanta me vuelve loco además era el ambiente que hay que es un poco de error porque la gente de las estaciones que dice mi último el último en el mundo y a la vez de euforia porque hace cosas viajes enormes largo se maravilla

Voz 0874 15:22 este hombre que está sentado junto a mí se llama Luis Vidal lo llaman El señor de los aeropuertos vamos a darle

Voz 10 15:27 yo no conocía

Voz 0874 15:32 el señor de los aeropuertos es un apodo muy acertado porque ser responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile dirigió el proyecto de la T4 en Madrid y además fue el responsable del proyecto de la terminal dos de Heathrow en Londres que recibió el premio al mejor edificio terminal del mundo tú eres básicamente quién más sabe cómo construir un aeropuerto por ejemplo en Castellón por poner el ex en esa Nos participar les había recomendado al bueno no hacerlo seguramente no

Voz 7 16:05 creo que la infraestructura siempre viene bien a cualquier región a cualquiera un problema de de plazo en un realmente de de visión yo ya

Voz 0864 16:13 yo creo que a medio me inmiscuya momentáneamente yo creo que el que en los aeropuertos no sobra ninguno cuanto más haya mejor que pasa que bueno obviamente el tema del gas del de la contaminación de los aviones pero los aviones que España es un país montañoso España mola que si fuera o que hubiera aviones llama Villoro se llama barato que hubiera aviones que que lo que

Voz 0874 16:29 los aeropuertos no sobra ninguno

Voz 0864 16:32 no os a Madrid que hubiera cinco seis aeropuertos no me importaría

Voz 0874 16:36 Luis tú cuando se es que diseñar un aeropuerto piensas más en las compañías en los usuarios

Voz 7 16:41 primero siempre los usuarios por puesto hay que poner los primeros pensar cuáles son sus necesidades y qué es lo que se puede hacer para que realmente ese trayecto además memorable no dije además más cómodo

Voz 0864 16:53 cuando hablas de usuarios pasa como el chef que hemos hablado de la sal eres tú el usuario dice sino que como me gustaría a mí viajar en avión como gustaría me gustaría participar de una de un aeropuerto esas tú personalmente

Voz 7 17:04 sí sí sin ninguna duda bueno yo a mi me toca viajar mucho

Voz 0864 17:07 también pero en todos nuestros proyectos

Voz 7 17:09 a alguien para que haga de representante del pasajero con lo cual siempre tenemos hay un Pepito Grillo que está pero oye que yo vale

Voz 0874 17:17 tú caso que viajas mucho que es lo que más te molesta de los aeropuertos mal hechos

Voz 7 17:22 bueno realmente la falta de luz la falta de orientación bien falta de información bueno cualquier aspecto que realmente te reduzca tu ámbito y tu falta de libertad

Voz 0864 17:36 es creaba la señalética esta eso los aviones en los aeropuertos es es diferente del

Voz 9 17:40 mundo tiene otros rollo tiene otro otro otro color

Voz 0864 17:43 es otra esto es como digo esto sí sí es es especial de aeropuertos si si si no eres fitness los frecuentadas de pronto dices bueno no son todos iguales no es lo mismo estar en en Lisboa que en el giro que que

Voz 0874 17:54 ya hay una cosa curiosa que supongo que te pasará a ti cuando conoces viene un aeropuerto te sientes más confortables no cuando ya sabes dónde está la salida a la entrada a las maletas cuánto va a tardar

Voz 0864 18:03 yo le o o a mi me gusta yo soy yo soy sumo paleto habido gustado al organizado que te cogen y te joven por un cartelito señoras cansado usted hace poco para el Inserso me gusta a mí es que la aventura ya ver la aventura no es que yo soy de barrio

Voz 0874 18:18 a ver Luis nosotros somos un par de que te es básica aunque pecó como Le explicas alguien como nosotros desde cero

Voz 7 18:24 cómo construyes en aeropuerto guau realmente lo que tienes que hacer es pensar un poco en el proceso no realmente dos tipos de viajero viajero de negocios el viajero de ocio y luego por otro lado siempre tienes un pasajero de llegadas pasajero de salidas con lo cual de lo que se trata es de analizar bien cada proceso y hacerlo lo más sencillo y cómodo para ellos no les de la facturación el control de seguridad en la zona de embarque luego en el sentido de llegadas también pues la inmigración la recogida de equipajes

Voz 0864 18:58 es que eso eso está muy bien eso que decidió poco antes el en la zona de salidas de los dos aeropuertos hay tristeza fijaos que la gente está Caprile disminuidas a la gente dice por qué dices eso fíjate que a lo mejor

Voz 0874 19:09 para hacer turismo y está saliendo yo me fijo Isabel

Voz 0864 19:12 fletará un vuelo y eso no es salir

Voz 0874 19:14 pues no no la salida en el puerto de Alicante que va

Voz 0864 19:17 salir suele vez que están cabizbajos no ve a nadie no es la amenaza diez feliz ahora en la de llegadas veo euforia a la gente que cuando llega al aeropuerto es el futuro

Voz 0874 19:26 es un vuelo que va Cancún tiene está la gente triste

Voz 0864 19:28 pero bueno pues voy a ver en Cancún es tan triste tan felices así que llegas a decir bueno o al revés os a gente que va Cancún que salió triste llega a Cancún es la felicidad es la euforia absoluta es así fijados por favor vamos a ver yo frecuento aeropuertos y lo veo lo veo además yo salí fin soy sociólogo de alguna manera

Voz 0874 19:48 que se está dando cuenta de que yo estoy dejando de hablar tú nunca vas a dejar de hablar jamás

Voz 0864 19:53 pero escucha tú estás aquí tienes dos días a la semana yo vengo cada vez Luis

Voz 0874 19:59 está el tema de la el manejo de las maletas en la T4 de Barajas por ejemplo esto es esto es una tecnología fascinante ver a qué velocidad se mueven y el entramado de carriles

Voz 7 20:09 bueno las maletas embalajes circulan hasta noventa kilómetros por hora

Voz 0874 20:13 en serio

Voz 7 20:14 es decir que coloca cada una en una cinta en una bandeja que eran unas cintas Si viaja sistema subterráneo que ese fascinante dio llegar hasta noventa kilómetros por hora

Voz 0874 20:24 eh es ejemplar la T4 en en el resto del mundo

Voz 7 20:27 sí sin ninguna duda es de las de las más punteras fue de las más punteras y judía hay todavía hoy sigue siendo muy puntero

Voz 0874 20:33 está ahora mismo cuál sería el top de los aeropuertos

Voz 7 20:36 en Europa sin duda la terminal dos de Egipto en Asia posiblemente en Medellín y en Estados Unidos que todavía ninguna están

Voz 4 20:49 que están ahí lo he dejado

Voz 0874 20:53 eso que es desastrosa a trabajar el de Pittsburgh creo es horrible será puerta ahora mismo

Voz 7 20:57 bueno vamos que hacerles de un nuevo terminal internacional sea guerrera bajo porque no se puede aprovechar mucho

Voz 0864 21:02 bueno no estoy solo no estoy de acuerdo que sea tan malo lo que pasa es que te has cubierto debates presidenciales también claro claro pero es un sitio maravilloso no lo has abril donde está el el cauce de los ríos que tiene pintor mismo tiros Stiller de de de fútbol americano que ha hecho

Voz 7 21:25 es sí a eh

Voz 0874 21:29 un aeropuerto desde el punto de vista de los usuarios

Voz 7 21:31 es un lugar que está permanentemente en obras siempre

Voz 0864 21:34 siempre verdad esto es que es muy cómodo

Voz 7 21:37 bueno pero realmente responde a la realidad a las compañías aéreas siempre están evolucionando sus planes de negocios la gente cada día pide cosas diferentes por lo tanto tiene que estar continuamente en evolución banca viendo la tecnología por ejemplo todos los quejamos de la con toda seguridad no que tienes que llegar de tienes que de jugar tienes que pasar

Voz 0864 21:55 yo estoy a favor es pero

Voz 0874 21:58 mucho me de volar por ejemplo

Voz 7 22:00 se está estudiando una nueva tecnología que realmente te va a permitir pasar andando con tu maletas desnudarte sin sacar nada de la de la maleta simplemente pasar por un pasillo sin tener que pasar pues el proceso pues los aeropuertos se tendrán que adaptar a todas estas nuevas tecnologías

Voz 0874 22:16 que lo que más se quejan los usuarios es de las medidas de seguridad incrementadas además en los últimos veinte años

Voz 7 22:21 bueno curiosamente en número uno o número dos de queja este el control de seguridad o los baños

Voz 0874 22:28 los pues están José María

Voz 0864 22:30 yo siempre que hablo por España está muy bien sí sí

Voz 7 22:33 pues sí de las cosas que más afecta al otro

Voz 0864 22:35 en ciudad el pasajero Olli el tema vehículos quiere hace son vehículos de las de los aeropuertos que es un loco no un loco esto lunática que los vehículos de lo que el aeropuerto nunca he visto vehículos que van aletas está poniendo todavía hoy una plataforma pero ahí vehículos que dice pero estos señores Ginés de quién ha diseñado esto luego serán eficaces claro que está construido para hacer lo que te su tarea pero sus vehículos con lunares locos son extrañísimo de verdad vamos con el ocaso yo pero mira cómo te hubieras escúchame vamos a ver si les su hábitat le parece anormal esos vehículos que eso era lo mejor que tiene unos once metros de largo dos de ancho dice pero ya a hablar a ver si les parece bien no pero es que no me están buenos

Voz 4 23:15 yo quiero uno

Voz 0874 23:18 han cambiado mucho los pasajeros en los últimos años las demandas de los pasajeros

Voz 7 23:22 sí mucho y además el el tráfico está creciendo de una manera imparable que aunque tengamos mucha más tecnología Sky tuvo tu mitin mejores comunicaciones el tráfico está incrementando a un ritmo vertiginoso en todo el mundo además

Voz 0874 23:36 yo creo que hay una cosa estarás de acuerdo a lo mejor Javier es que en los últimos veinte años es muy difícil que un vuelo tenga retraso antes era

Voz 0864 23:44 vivamente normal yo

Voz 0874 23:46 yo sé que no las compañías no lo hacen por nosotros los pasajeros lo hacen por ellas mismas para que la avión este es siempre en el aire pero claro el tema All the Time in de los vuelos es lo que mueve vuestro trabajo de arquitectura

Voz 7 23:58 es tremendamente complejo pero la verdad es que cada vez hay más sistemas más gente trabajando en que todo enlace y que todo funcione

Voz 0874 24:04 ahí tienes mucha colaboración por la parte política o los políticos básicamente te dicen que luzca que luzca

Voz 7 24:10 bueno con el normalmente en tiempo y el coste cenó más más más en España más en el extranjero no igualmente en todo en todo Egipto realmente lo que motiva un aeropuerto es una infraestructura al servicio de una nación no de una región y por lo tanto el el interese siempre común que sea lo más eficiente lo más atractivo posible

Voz 0864 24:30 será el caso a lo mejor haber construido un aeropuerto para ver un edificio al aeropuerto terminales y tan maravilloso y si se lo hemos puesto una pista sostuvo el teatro que no habían puesto el el el en la cama La la la en la habitación la el lado donde están los técnicos no veía en el escenario habían hecho un teatro que los técnicos no veía en el escenario pero esto quién quiere que aquí ha hecho esto sé qué es lo que lo cura todo iba a lo mejor él se quedan en lo accesorio y lo fundamental lo dejan ahí de

Voz 7 25:00 no pero ocurre mucho que uno lo Puerto nace con una pista crece necesita una una tercera inocula

Voz 0864 25:05 hay no hay problema medioambiental no hay sitio para

Voz 7 25:08 para construirla con lo cual se tienen que buscar otros emplazamientos

Voz 0864 25:11 a la a la T cuatro tu verías algo ahora

Voz 0874 25:15 yo creo que lo es más

Voz 0864 25:17 más posiblemente mejoraría todo

Voz 7 25:20 flujo que hacen a la gente circular por la zona comercial mejoraría pero el yo creo que Risto Mejide intacto conoce diseño escolar

Voz 0874 25:28 el flujo te refieres a al al tiempo que tarda no

Voz 7 25:31 la juez de de de pasajeros no realmente era en la T4 a todos los pasajeros les hacen pasar pues las tiendas antes eso no era tan obligado

Voz 0874 25:39 esto esto esto de salir oliendo a perfume coges un avión molesta mucho eh esto esto es un poco contraproducente pero ha ido

Voz 7 25:47 los debates no hay gente que dice no a todo el mundo pues la tienda pues algo comprará y hay gente que dice bueno pues la tienda pues vamos a provocar el efecto contrario la ACS claro hay un efecto rechazo

Voz 0874 25:58 y ahora ahora mismo cuál de las dos teorías prevalece me parece que la primera no

Voz 7 26:03 bueno depende depende de los depende de los países en en Asia por ejemplo es lo que más prevalece en prevalece el que el el obligar a la gente a pasar por puebla los centros comerciales

Voz 0874 26:13 aquí en cambio se piensa que se está obligando a comprar

Voz 7 26:16 y aquí bueno pues si realmente hay un sentimiento de que no es tan necesario es por ejemplo la terminal dos de Heathrow es modélica en el mundo porque en aún teniendo mucha tienda está todo organizado de una manera que el pasajero no lo preside con lo cual se siente libre de comprar o de comer o de gastar pero no se gente encerrado en un sitio

Voz 0864 26:38 en el acto digamos a séptimo decir ahora voy a comprar pero no es que no es que estoy influido que está ahí montones de estímulo sino que es algo que hago qué hago yo a eso estaba listo son los ingleses se oyen no

Voz 7 26:49 es solamente aeropuertos vosotros también a decir más cosas hacemos también hospitales edificios de oficinas mujeres sólo de ganadores

Voz 0874 26:55 la dura digamos repasando tu casa no a todo gas la tocas no

Voz 0864 27:00 casa que hay que rehabilitar un poquito de interiorismo no hace no hemos hecho y también un científico dijo y que dirige una empresa que tiene más de ciento cincuenta empleados ya te digo te iba a decir

Voz 0874 27:14 en el extranjero la gente imagínate en Dubai quieren construir un aeropuerto los españoles somos una primera opción contempla como una fuerza innovadora en arquitectura

Voz 7 27:23 sí sin ninguna duda estamos en esa posición fije

Voz 0874 27:26 que llaman de todo si tienes más competencia en España es el señor de los aeropuertos como digo

Voz 7 27:31 hombre claro que tengo que competencia por supuesto pero

Voz 0874 27:35 lealmente en este mundo de los aeropuertos son muy muy pocos hombre pero que tampoco haya un gran mercado no los aeropuertos existiendo ahora hay que remodelar los propios tú el aeropuerto el el mundo tiene cuatro mil

Voz 7 27:45 lo puertos comerciales de los que nosotros podíamos va a ser menos contar hay pensar no entonces bueno cuatro mil tampoco da para mucho más cada cargar

Voz 0874 27:55 Luis Vidal Arquitecto más conocido como El Señor de los aeropuertos te agradezco la visita se que estas de paso llega hasta ayer de también supongo de Estados Unidos de donde vacas ahora así que tendrás un poco de jet lag gracias por venir por aquí someterte a este escrutinio un abrazo gracias Carlos

Voz 10 28:15 Javier que Don que el Cuqui

Voz 2 28:18 claro esta gente ha venido

Voz 0874 28:20 ha esperado que por cierto la semana pasada

Voz 0864 28:24 estamos de tuvimos

Voz 0874 28:26 mantuvimos público alguien del público es lo pasó tremendamente mal y luego nos envió un correo y luego voy a leer ese corrió porque no deja de ser divertido como nos pone a todos los que estamos aquí pero en fin tú no sabes no te preocupes estás esta gente ha venido a madrugado como decía ha venido a ver cómo se hace la radio por detrás he dicho fue pues si Santos señor se hablando

Voz 0864 28:47 bueno esto consiste la ready no señor más guión un guión osea tema que está por aquí que debe te echas un vistazo degollado y el mío o sea es así a veces estás

Voz 0874 28:58 en una servilleta de estas de bar de las

Voz 0864 29:00 pero no sacas entre las cabezas de gambas a pocos una cosa oigo pensamiento así pues esto es lo que esto la radio sí ahora sí esto es la radio no los postcast no te digo nada lo que son ahora escuchar aquí dragones escuchada aquí hay dragones que vais a aplicar el hombre yo creo que nosotros tenemos el nivel que tenemos ahora vienen los cómicos auténticos David lo que tiene un invitado a ti te gusta ariete igual te gustaría verte en un tío no juego que James E

Voz 0874 29:24 tenía muchas ganas de hablar aquí en todo el mundo conoce y que en en parte Amin ha marcado mi infancia de comedia caramba ahora ahora ahora te digo quién esto yo tengo muchas ganas de esa entrevista bueno si viene porque luego estas cosas ya sabe que salen a

Voz 0864 29:38 claro que los comediantes los cómicos urgente informal ya lo sabes Javier Cansado gracias por venir comprendo