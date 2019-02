Voz 1235

00:35

los negros inocuos existen porque son innecesarios porque lo que no sirve para nada también encuentra su sitio el mundo sería soporífero Si del formasen parte simplemente las cosas perfectas los aciertos las verdades como catedrales o las personas del todo maravillosa sólo por eso el libro de Pedro Sánchez merece vivir porque contribuirá a que el mundo resulte menos Fructuoso podremos leerlo y olvidarlo lo que a veces también se agradece supongo que cuando alguien lo escribía porel presidente pensaba que hacía candidato a que algún amigo extrañado preguntase cuándo es enteras pero has escrito un libro porque hay obras que posee en el respeto de ese agua que descubres en los grifos de algunas ciudades y que te parece que no moja cuando te lavas con ella da igual que los escriba eso que no la vida no se inmuta tengo un amigo o casi novelista que asegura que su mejor libro es uno que no llegó a escribir hace cuatro años entonces en plena racha se permitió no escribir ese interés más El Mundo no se enteró que es lo mismo que puede pasar cuando si los escribes