Millán Salcedo se trae algo entre manos

Voz 0210 00:00 qué tal se Antonio Castelo es la tertulia de cómicos estamos en directo

Voz 1 00:02 hoy quería eso pues el veintitrés de febrero veintitrés deja claro efectivamente hay hoy viene público como 23F

Voz 1704 00:11 días que rápidas estaba no lo que pasa es que estabas allí ese día que sí sabe que no vale

Voz 1 00:20 vosotros habéis venido de muy lejos haberla tertulia en directo bueno el programa también pero lo vamos a olvidarlo de dónde venimos de Castellón

Voz 1704 00:32 muy mucho

Voz 0210 00:34 este mundo hay muchos mundos

Voz 1 00:37 la segunda parte tales en Castellón de la Plana bien

Voz 1704 00:50 qué tal el aeropuerto que tengo especialmente

Voz 0210 00:52 los ciudad por si sigue funcionando como dijo Fabra no para los aviones obviamente paga las personas

Voz 2 00:59 pues sí la verdad es que sí tiene un vuelo a Londres muy muy barato

Voz 1704 01:07 bueno

Voz 2 01:08 sí el otro día estuve mirando si había un vuelo por diez euros is como Banner puede viajar yo pero desnudo sin nada más sin maletas ni nada por diez euros puedo

Voz 0210 01:18 ahí hay una avión que baja allí dice hola estoy aquí como el avión que va a hacer para escolar a la hora de dibujo el recreo de los aviones ir al aeropuerto de Castellón no si también que nacen en Madrid no sé para qué si son para llevar y traer maletines no

Voz 3 01:34 por otra raro

Voz 2 01:36 pero si hay un AVE que no sirve para nada un avión

Voz 0210 01:40 si bien el duty free que hay como gafas de sol y eh cosas de Fabra sí

Voz 1 01:46 no hay nada no hay nada no hay nada vacío

Voz 0210 01:50 el tristeza os voy a presentar a la persona a la que le ha tocado la lotería más veces que a Fabra es por tener a los mejores cómicos de España aplauso para Javier del Pino

Voz 4 02:08 L U habló

Voz 5 02:13 eh instrumentaliza la figura de la Corona dando a entender que el Rey tuvo algo que ver con su investidura y eso es algo innato misiva A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 02:53 Pedro Aznar Jorge Ponce y Antonio Castelo hola hola qué tal

Voz 7 02:57 es rodamos

Voz 1704 02:59 ha saltado al aeropuerto de Castellón de la comedia según la Delegación

Voz 6 03:04 donde el co Gobierno cuántos hay ahora mismo aquí cuántas personas según bueno lleno pero sí completo según La Razón cuatro

Voz 0210 03:11 pero yo no sabía que había aviones Jolín me parece que a lo mejor el aeropuerto de Castellón y lo está consiguiendo a su ritmo

Voz 6 03:19 pero poco a poco

Voz 0210 03:21 día hoy en día es lo más importante el otro día

Voz 1704 03:24 a pensando en el tipo que están torre de control de ocho la mañana cuatro de la tarde lo lo que está diciendo joder que me traigan la ley por favor está haciendo mucho tunning aeropuerto excomisario

Voz 0874 03:34 los arranques de programa Contigo entre el público Antonio empieza a ser como cuando de pequeños en el colegio que iban a sacar a alguien a la pizarra

Voz 1704 03:40 no no por favor que no tiene mí

Voz 0210 03:45 al con los chicos que ha hablado ha habido dos personas que me han dicho que no querían

Voz 6 03:49 que no lo que diga pero yo no hablo español te has dicho cogido algo esta semana todo bien fabulosos que vender de alguno de ellos no hombre todos los

Voz 0210 03:58 días a medio día en todo es mentira en cuatro con

Voz 6 04:01 esto conmigo y eso es lo que tienes un producto poquito más pas pasó algo como leer un poco el monedero puede ser

Voz 0210 04:10 pues sepan un poco del bueno a veces yo qué sé cuándo comer fuerte

Voz 1704 04:14 no quién es difícil que tiene bien

Voz 0874 04:17 habéis leído el libro de Pedro Sánchez yo me voy a hacer a ver la película

Voz 1704 04:21 yo creo que tienen ya que para hacer de presidentes Fran Perea Javi todavía más el de Tor y peor no me acuerdo del nombre gel bueno lo tengo porque porque

Voz 0210 04:33 hicieron labró Madeira que lo firmase el al principio de que no es una broma eso no no ya ya break diciendo que

Voz 1704 04:40 es muy gracioso aviso dos y poder así que si habré diciendo que él salvo a los del Aquarius

Voz 0210 04:46 con sus manos

Voz 1704 04:48 es lo segundo que hizo cambió el colchón y tiene a A3 en La Moncloa sí sí se sabe es que en el día

Voz 0874 04:55 a ese público una historia paródica sobre el libro como un avance del libro en el que un escritor cómico contaba Un poco algún anticipación de lo que se podía esperar leyendo el libro claramente era una parodia decía cosas como que Pedro en el libro dice que él se basa en tres pes perseverancia Pedro hipoteca

Voz 1704 05:12 a año

Voz 0874 05:14 libro en Informativos Telecinco sacaron ese avance

Voz 6 05:17 la verdad claro no es el mío

Voz 3 05:22 no tiene nada que ver con cuatro no no no hay nada que ver

Voz 1704 05:25 cuatro cuatro es la dos de Telecinco sí vendido ese momento me vais a ver en la televisión de Valente no es una broma

Voz 5 05:43 que instrumentaliza la figura de la Corona

Voz 1589 05:49 así

Voz 3 05:50 es lo que se aprende en Aravaca eh de verdad

Voz 5 05:56 y eso es algo innato

Voz 1704 05:58 José Ignacio suficiente ella no lo necesita de verdad

Voz 0874 06:05 Dios hundido a todo el mundo se equivoca a la ciencia a menos alegre

Voz 1704 06:15 la ciencia también oye pero están ahí porque el actual se equivoca con la ciencia como a mí me vais a Corina de pero aquella Letizia la confundan mucho con una probeta como Haditha él es así la ciencia se equipara él él que las humanidades si tiene que ser algo muy Diego sí lo haría Letizia llegando diciendo quiénes la ciencia

Voz 0874 06:40 a Sandro que este triste de Corina hace unos años y se pudiera haber hecho bromas con esto

Voz 1704 06:46 el análisis gramatical yo lo vi vamos salvo esos tatuajes tenías Un futuro yo soy un cartelito en la cárcel ya lo sé tú en la cárcel yo soy Benito hombre no os lo he mirado con a tu lado sí sí sí yo a mi yo entro porque allí me pido un Visa está el cárceles

Voz 0874 07:06 vamos al análisis del contenido del libro de Sánchez Pablo Casado esta semana en Torrejón de Ardoz

Voz 5 07:13 el Rey muchas verdades que colchones en su libro habla de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz en su libro habla mucho del mismo de haber visto luego Whatsapp que va no a mí me mi por mí yo

Voz 0874 07:28 yo hago hombre de quién quiere que hablen autobiográfico

Voz 1704 07:32 a Dios te da rabia que no lo haya sacado no me no me menciona todo lo mejor lo que me me encantaba que aquí estamos asumiendo que Pablo Casado se ha leído el libro no fue ni un día clases llevadero que por cierto se me olvidaba

Voz 0874 07:44 daba con Javier os acordáis si la semana pasada estabas tú Antonio tú estabas pero nuestro pero no no estaba no estabas tú recuerdas que tuvimos a James Brown en directo tu tu favorito tú decías que era mi favorito insiste en que es mi favorito pero sí

Voz 1704 07:58 estoy que es que es tu favorito pero de todas todas música clásica ya hablando en inglés todo lo que no sea España

Voz 0874 08:05 hay mucha gente que envía un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com para poder venir a ver cómo hacemos este programa con James Brown hay muchísima gente que envía correos

Voz 0210 08:14 mucha gente que le gusta James Ross esa mucha gente que le gusta la tertulia paso a pasa una cosa

Voz 0874 08:20 también hay gente a quién le gusta mucho James Brown pero no les gusta la te tira de compras

Voz 6 08:24 es entonces cuando aquí se tienen que quedar porque si escuchado antes que que había algo

Voz 0210 08:29 si alguien que se pero esto es una encerrona

Voz 6 08:32 no no no es una historia que voy a contar

Voz 0874 08:35 uno de los oyentes que escribió para venir al programa tenía una historia que contar vive en un pueblo pequeño y tenía una movilización por una por una historia que no viene a cuento y sobre la que seguramente haremos algún reportaje en el futuro pero él pensaba que venía contar esa historia que entonces aprendimos Paquilla advirtió varias veces tenemos en cuenta que viene como público no vino usted ser entre estar si eso sí yo como público pues nada total vino como público la semana pasada el lunes nos envió

Voz 0210 08:58 vamos a ver lo siguiente

Voz 0874 09:02 se quejó porque no nos ofrecieron un vaso de agua

Voz 1704 09:05 claro algo completamente tenéis a nadie no hubo un beso a nueve es porque el el sábado pasado no estaba yo alguien dieron bitcoins me cago en todo tarifa plana e ni ahí

Voz 6 09:16 donde a nosotros no nos ofrece un vaso de agua sobre James Brown

Voz 0874 09:20 escribe mejor que se calle está más guapo que queriendo ser gracioso

Voz 1704 09:24 no pero pobre

Voz 6 09:27 ya se ha siguiente los comentarios de los con

Voz 0874 09:29 Nikos no son para tirar cohetes en FC acordada

Voz 1704 09:32 bien lo del vaso de agua yo estaba aquí lo aclama qué cosas son para tirar cohetes muy pocas veces

Voz 0874 09:41 el invitado la semana pasada a Vicente Vallés presentador

Voz 6 09:44 le en informativo del invitado

Voz 0874 09:46 vista tampoco fue de su agrado el periodista de televisión no lo conocíamos porque los que estábamos allí vemos muy poca televisión

Voz 3 09:52 claro que esto limita pero no tenía buena piel ganadores hombre no era no era yo el invitado claro de tu pueblo por ahí

Voz 1704 10:02 pero cuando termine comentarios de cómicos concretamente a tu casa

Voz 0874 10:07 cuando acabamos el programa Antonio que te dije yo

Voz 0210 10:10 vamos vamos a hacernos las fotos al pasillo pero la pequeñita

Voz 0874 10:13 toda la gente que quiere tal sobre mí dice el presentador le molestó que es hacerse fotos con el público se las hizo con muy buen talante

Voz 1704 10:22 bueno con sin talante Javier ahí te tengo que decir que Javier que tú tampoco está se henchido de alegría fotos

Voz 6 10:30 lo reconozco pero que las hago con mal talante no yo

Voz 1704 10:33 no se nota en la carita que luego te pones ahí el presentador no está tan bueno como parecía ahora el presentador no era cardenal no cuenta asombrada Javier del Pino no era hubo

Voz 0874 10:46 una cosa que a este oyente el encanto también se quejó de que ni siquiera nos fijamos nosotros en su camiseta reivindicando una lucha que tiene

Voz 6 10:52 ah perdón por unas cosas que le encantó Castelo

Voz 3 10:57 Jorge Blass mago

Voz 1704 11:01 a los Jorge Blass dos Antonio Castelo cero del nombre de me el truco definitivo el Prestige

Voz 6 11:09 no gracias por no traerme la semana pasada sabe que yo no pago la magia siempre lo digo entre adultos y con consentimiento

Voz 1704 11:15 ayer lo voy a decir una cosa porque los magos peligro ayer Monedero llevaba un chaleco de mago claro si esto era bueno siempre tentáculos de los

Voz 6 11:23 no son larguísimos que has hecho con unos cincuenta euros para para escuchas la semana pasada Jorge Blass

Voz 0210 11:28 me me hizo un juego de magia voy además lo como lo llaman ellos el Le di un billete de diez euros lo convirtió de cincuenta y me dijo lo dije bueno Jorge Aragón y te devuelvo me das cuarenta cuarenta no dice no no no no para Ci eso es magia de verdad máximo

Voz 1704 11:43 esto quiero que el público empezó o devuelve el dinero estafado ahora

Voz 6 11:51 así creo la magia Si me dan dos creo

Voz 1704 11:53 lo que quieran eh tío me reventó el oye alguien tiene sed alguien quiere un vasito de agua hubiera Rayo la compañía porque esta cadena es la Cadena SER ya la llamada

Voz 7 12:08 David Navarro

Voz 3 12:09 buenos días a todo dime qué vas a hacer un truco de magia no no no no

Voz 0874 12:14 sí

Voz 1704 12:15 no no han a buscar exclusiva ya la encontró por eso venía yo iba

Voz 0874 12:20 la política exclusiva la primera eso sí

Voz 1704 12:22 las sí la primera es peor que la Malú ya ha dejado Albert Rivera la primera que tiene que ver con estas palabras que ocurrieron en el Congreso

Voz 8 12:33 cuando se dio cuenta de que los independentistas leí iban a pedir la intención

Voz 1589 12:37 denuncia el mismo día que usted

Voz 9 12:39 el uno de octubre del dos mil diecisiete estando

Voz 1704 12:42 este sentada en el Gobierno y consintiendo un referéndum

Voz 9 12:45 ya

Voz 1704 12:48 seis años la exclusiva que mañana le dan el alta a Montserrat que aplausos

Voz 7 12:56 la saluda a la persona es lo primero para nosotros

Voz 3 13:00 ah bueno mañana está ya recuperado está con nosotros de nuevo a la actualidad

Voz 1704 13:06 la pregunta preguntara muy buena eh cuando te pedían la tendencia a los independentistas muy bien gracias y la segunda exclusiva que es más importante por supuesto

Voz 10 13:14 es que estoy con mi obra en Madrid

Voz 1704 13:16 radio comedia saben ustedes que aquí la gente vende

Voz 0874 13:19 cosas yo intento ayudar a los cómicos en lo que pueda

Voz 1704 13:21 me voy a donde una comedia en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid a las once y cuarto y esta noche habrá un un invitado especial que va a dormir muy poco Javier del Pino

Voz 3 13:32 no

Voz 6 13:34 no no no si está despierto si si basta Javier del Pino dormido también es una entrevista no sé cuándo fue la última vez que se acostó tan tarde pero pobrecitos por el público se va a hacer fotos

Voz 1704 13:45 Javier esta noche pero con muy mal talante

Voz 3 13:49 yo no haber agua agua Hila

Voz 0210 13:53 hay para esta noche buena entrada con para mimo entonces la risa o en Atrápalo iba está Javier del cada vez que no he tomado

Voz 0874 13:58 no hay que recordar que tu padre trabajó en la Cope que es algo que deja ya hay que tú no sabes que los llevas pero lo llevas

Voz 1704 14:05 llevo ahí donde esté la entrevista que te va a hacer va a ser padre mi padre es la Cope tienes eslavas

Voz 6 14:12 Teatro Príncipe Gran Vía quiera tengo que estar a la son

Voz 1704 14:15 cuarto que empieza a que todo dejase claro en este momento más porque ya vuelvo para ver si por su puesto como las compras en pijamas por eso he visto el la escenografía me mola un montón me porque estaba invitado la radio de Laredo los ochenta Higuaín

Voz 0874 14:31 David de es un gran enamorado de la radio todo lo que hace es en este escenario tiene que ver con la radio es un programa de radio

Voz 1704 14:37 eso hay de radio hay música hay noticia informativo

Voz 6 14:41 se fuma radio de los ochenta se fuma esto no

Voz 0874 14:45 como la presentación del libro que difieren el jueves Mercedes Milá Jesús Calleja la verdad es que leído un libro de haber revelado bajado

Voz 11 14:53 no yo procuro tener Marina estaba empezando a ligar con la Malú is que no se dio mucha cuenta

Voz 6 14:58 con la Malú soltó la bomba si el nombre Malú ya daba cosa la Malú

Voz 1704 15:03 a a ser muy andaluz eso de la luz

Voz 0874 15:06 el El Mundo Today en el año dos mil quince puso un tuit que decía Ciudadanos podría gobernar si pactara con el club de fans de Malú

Voz 0210 15:14 bueno pues ya está aquí dos mil quince pues ha visto toda la entrevista hay momentos de Pedro Sánchez de pero señora que está usted escuchen

Voz 12 15:22 sí es verdad que que tengo distintas fases con él pero Cataluña sino sumió no Unión Louis creo que eso también es una reflexión que a mí me gustaría trasladar la oposición no

Voz 0874 15:33 estamos hablando de de Mariano Rajoy pero aquí viene uno de esos episodios

Voz 13 15:38 amigos nos hicimos amigos yo me hago amigos de todos mis invitados no conozco ningún invitado que no se convierta Jaramillo para mí es un honor completo sus que hablar de mi libro ya ya

Voz 1704 15:52 a dónde está recuperando obra carezca de hubiéramos

Voz 6 16:00 sí pero pero de todas formas todos los todos hacen amigos e Jesús hay que decir no

Voz 1704 16:04 no no no no no voy a la gente que va a despeñarse por el campo lo Javi no son amigos de calle

Voz 6 16:10 ver claro

Voz 0874 16:11 cuando David que radio comedia Teatro Príncipe Gran Vía

Voz 1589 16:14 anoche un chalet a lo mejor con un invitado a lo mejor no

Voz 0874 16:17 ah y no es seguro que ya suerte con ese experimento porque

Voz 1704 16:22 muchísimas gracias hasta luego

Voz 7 16:24 eh después de la desconexión de venderme

Voz 0874 16:34 unos

Voz 1704 16:34 tienes pero toda la gente que está Hair el que tenemos en la radio oye vamos ahora mismo oye cómo llegar cuyo visto bueno en todo el edificio

Voz 0874 16:42 es posible además es que nuestra confirmado pero creo que puede que sí

Voz 1704 16:45 si hago yo que sé es que es que lo he oído esta mañana es que es el último día el último adiós de que es que es el último día de los cojines Javier

Voz 6 16:52 también mañana mañana ya no hay que decir que son buenos discos gente pero en la publicidad

Voz 0874 16:56 tenemos a un invitado con el que yo tenía ganas de hablar porque decía que en mi infancia buena parte de las risas son gracias a este hombre quería hablar un poco eso

Voz 0210 17:06 quién te iba a decir Javier en tu infancia que tú ibas a ser porque antes dicho me gusta ayudar a los cómicos yo estaba pensando toda la comedia que he visto en España no lo sabéis pero casi Javier del Pino es una cosa que se me saldrá un libro sobre esto Javier

Voz 0874 17:20 antes antes de esa entrevista cara hay público en el estudio nos gusta disponer en parte al público no o que alguien se ponga nervioso cuando un señor tatuado con un micrófono inalámbrico se acercó a ellos

Voz 1704 17:31 cosa que cosa que no suele pasarle a la gente para

Voz 0874 17:33 ahora mismo está Pedro Aznar con un alambre ICO con sus tatuajes

Voz 6 17:36 al aire si tenemos una encuesta tenemos una una especie de encuesta sobre Celia Villalobos si no me equivoco no hombre Celia sobre cine que Villalobos retocar deje la política Celia Villalobos que ha dejado la política que va a dedicar al por Night ahora que sí

Voz 1704 17:51 se quiere centrar en los y Games en la política os el Ana cábalas y te no Celia Villalobos va a poner a diseñar videojuegos ahora que a Celia Villalobos que es es un cuñado es un ella ella en sí misma es entonces hay una serie de cosas para ver si te ha marcado Celia Villalobos estamos aquí con ya el día Villalobos eh si no no si llamó Elia pero hablamos odiosas no me gusta déjame tu móvil a ver qué aplicaciones tienes una serie de preguntas sobre Celia como se llamaba el chófer de Celia Villalobos que no siempre estaba cuando se le necesitaba

Voz 14 18:28 no no no correcto

Voz 3 18:34 eh

Voz 7 18:36 espera Elia secuestran Félix busca mil de experto en

Voz 1704 18:40 ya claro vamos a buscar a alguien que no sea experto en Celia así por la me hay un niño de ocho años ahí que yo creo que no tienen idea vamos de imagina que se lo sabe todo aquí estamos con Amador Amador Amador de Celia N qué clase de huesos Le gusta Celia Villalobos echar al caldo te voy a dar cuatro opciones

Voz 6 18:58 es de cerdo de vaca de dictador

Voz 1704 19:00 pero sí

Voz 15 19:02 de cerdo verdades lo escuchamos a ver lo que digo es que no eche huesos de animal o sea que no se huesos de vaca cuando hago una a una comida que dice huesos de cerdo muy bien pero no es que

Voz 1704 19:17 el ya lo hemos aprendido que los cerdos no son animales para Celia Villalobos él son a veces compañeros de trabajo pero pero no venga vamos a por otra pregunta sobre Celia Villalobos él Celia Villalobos con Maite Maite Maite no se me ocurren algo con Maite y Celia

Voz 6 19:34 no no nos viene nada no vale da igual el de Villalobos pasa

Voz 1704 19:38 la historia por confundir el nombre de un importante científico y profesor de quién te doy cuatro opciones Einstein Franco e Frankenstein o Arsuaga Einstein

Voz 16 19:49 a veces incluso comprobar para dar la bienvenida al rector de la Universidade Complutense de Madrid

Voz 3 19:57 porque otra puerta Arsuaga Maite

Voz 1704 20:04 no pasa nada no pasa nada algo más fácil que ya basta este aplauso y el juego de Celia Villalobos

Voz 7 20:12 por ella

Voz 1704 20:15 bueno va he vamos con un ex del siete Celia Villalobos vamos con otra esta es muy fácil aquel famoso juegos pilló Villalobos jugando durante una sesión del Congreso quieres las opciones ya te lo sabes Cali Grace comprobamos a la pensada

Voz 1860 20:33 porque los de Candy cráneo Villamoros la gracia

Voz 1704 20:36 a todo

Voz 7 20:38 el a la última

Voz 1704 20:40 atención la última idea que veáis que esto lo estoy haciendo con con con conocimiento de causa como odiaba Diego Íñigo queda tienes catorce has dudado ahí un poco más entre los trece y los catorce no digo tiene un pelo podría genera Celia Villa

Voz 6 20:57 bueno dentro de ese perdiese la vida es el actor II

Voz 1704 20:59 yo y que ha venido hoy te voy a hacer una pregunta que Villalobos no ella tampoco sabe quién eres tú quiero decir cuál es el peinado favorito de Celia Villalobos a las rastas sin piojos ve la coleta fe raya al lado con gomina hijo de Le gustan los calvos la raya al lado con gomina eso que yo hubiera dicho la

Voz 6 21:25 me da muy bien

Voz 1704 21:26 pero es éste a Mike

Voz 1860 21:28 de un diputado de Podemos o que fuera del Partido Popular de donde fuera lleve rastas yo tengo sobrino y familiares eh chavales que tienen rastas a mí con que lo lleven limpias para que no me peguen piojos la RAE parece perfecto

Voz 1704 21:41 casi casi casi

Voz 0874 21:44 bueno qué qué gran personas ha perdido la comedia

Voz 6 21:47 sí bueno será pero política no tanto pero el club Belchite acordáis si es verdad contando los chistes que cuenta además escucho mamá

Voz 17 21:56 de qué color es la piel de Dios yo no tiene piel es etéreo a etéreo como el rollo Caser

Voz 7 22:06 el echaremos de menos en tres minutos regresamos hasta ahora

Voz 18 22:56 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 23:10 estamos con Antonio Castelo con Jorge Ponce y con Pedro Aznar mil oyentes

Voz 7 23:17 el punto com claro claro disfrutando de su vasito de agua fría

Voz 1704 23:23 ahora mismo ha querido ir al baño baño luego de cadena

Voz 6 23:27 si vemos fotos con todos

Voz 1704 23:29 a quién no quiera Javier en el programa eh porque todo damos bocadillo y como Colita

Voz 0874 23:36 oye sin decir quiénes deciden muy rápidamente qué significa para vosotros el invitado que viene ahora

Voz 1704 23:41 y pues mira es un salvaje de la comedia

Voz 6 23:45 yo yo creo que lo he memorizado las cosas que él ha hecho mucho más que todo lo que estuviera en la carrera yo creo que de mi primera risas con un profesional con alguien en medios Millán Salcedo adelante

Voz 1704 24:10 algo no tolerará cómico cómico Xavier de Gaulle

Voz 6 24:16 no me he desarme es la primera vez que es verdad

Voz 0874 24:20 te te el yo yo te debo o te debo mucho yo es que me lo he pasado muy bien me

Voz 1704 24:25 me lo cuanto antes os llama a la policía

Voz 0874 24:28 ah y yo creo que todos los que estamos aquí seguramente algunos de los que están aquí han empezado a hacer comedia por culpa tuya hombre desde luego en el cole seguro claros

Voz 1704 24:37 ya en el cole tuvo el vías de de Nochevieja en el día es la semanita de después si volvía si te sabías todas las los gags de Millás

Voz 16 24:44 eh volvía otra cosa muy todos precisamente que voy hoy aquí en la SER

Voz 1589 24:54 pues sabes qué pasa que son etapas son épocas de repente te toca a ti durante un tiempo unos años una década ya me lo X

Voz 20 25:02 aquí y luego viene otro y te quita el puesto

Voz 1589 25:05 vamos si le toca a él porqué porque tú envejece es es cuestión de ley de vida animal y esa jerga Se mantiene que es lo bonito por ejemplo la jerga de Chiquito de la Calzada siempre va a estar ahí no saben universal es un modo de hablar es otro idioma

Voz 0874 25:19 la encuesta también año cuando llegáis a ese nivel de fama que llegáis porque hay gente de veinte años que no sabe que hubo un tiempo en este país en el que la televisión la veían la misma televisión igual treinta y pico millones de personas

Voz 1589 25:29 sí sí es que es una barbaridad ya claro vuestro

Voz 0874 25:32 a nivel de fama era incomparable con el de ninguna otra persona que ahora pueda ser famoso habría mucha gente se te arrima haría y que quería sacar partido de lo que tú eras

Voz 1589 25:42 bueno habría que escribir un libro y hace seiscientos mil programas porqué porque es verdad sobre todo en este país donde bueno más más en los abrevaderos del Mediterráneo por decirlo de alguna manera donde funciona la picaresca es que madre mía cómo sea arrastran a lo que vaya surgiendo tu fama tu calidad lo que sea no es increíble la cantidad de gente que se te pega parece un tren en hora punta hindú es una cosa a veces merece que estar repleto antes lo de moscas se te suben encima doce personas diminutas decidí y me quedo corto no robaron

Voz 0874 26:18 ocho de enero en bueno yo qué sé

Voz 1704 26:21 yo prefiero que yo que sé me encanta prefiero mira si tienes pasta padecí yo qué sé cuando te roban el hombre

Voz 6 26:31 en provoca esa época ese pagaba mucho mucho mucho eh sí yo creo que sí

Voz 1589 26:36 yo creo que es la época nos tocó vivir la época donde mejor se pagaba a uno porque hay menos es que ahora mismo nada muy repartido

Voz 0210 26:44 a comparativa con los presentadores de Estados Unidos se decía que en comparación de habitantes de España cosas ha hecho sea comparativas pues en comparación en España se paga una salvajada más que en EEUU

Voz 6 26:54 eso es que tenían un star system más grande porque sí

Voz 0210 26:57 porque sí porque empezó con unos precios muy desorbitados pero no

Voz 1589 26:59 además es que era increíble porque vais a decir este está mintiendo pero es cierto llevamos a uno que le llamamos el rock Man ello entonces no sabíamos ni lo que era eso que se encargaba de pillar las pelas antes de la actuación nos acaso más que nada porque había gente que no pagaba o que se inventaba en eso ya no pasa

Voz 3 27:15 eh pasa otro

Voz 1589 27:18 por si hoy en día todavía tengo un rinconcito es que ha sido una cosa como de milagros de María Auxiliadora os puedo contar que en Palma de Mallorca que era un el era la Plaza de Toros abarrotada José Luis Perales en su mejor momento Bibiana Anderson presentando nosotros dos en la leche pues todo esto arriba de repente llega la noticia sobrecogedora de que han entre unos ladrones Isaac lleva al ataque

Voz 1704 27:45 ya bueno pues a día de hoy todavía no sabemos nada de bueno hoy en día estamos en la época sería Roldán en Laos

Voz 0210 27:59 diga existe lo mismo pero digital es el otro día un compañero me me contó que dio hay una página que se ha posicionado muy por arriba en venta de entradas y no venden tras lo que hacen es que le aplican un precio extra la gente las compre más cuarenta y dos euros una entrada que vale quince y ellos se llevan la diferencia que hacen como un un robo digital desde la taquilla

Voz 1589 28:21 Haro las ciencias adelantan que es una barbaridad revisar la era claro oye era más fácil

Voz 0874 28:26 verse con el Rey en esa época que ahora que va

Voz 1589 28:28 va era era complicadísimo todo lo que vosotros

Voz 0874 28:31 hicisteis no pasa nada si pero tu boca

Voz 1589 28:33 sí pergeñar se las doblemente porque cada vez que quería algo que presuntamente podría tener alguna duda te lo tenías que inventar doblemente primero el sketches ensimismado y luego como colarse lo a los saltos andamios de la televisión española

Voz 0874 28:50 sobre la cinta se movía se movía hasta que alguien decía se puede mentir no

Voz 1589 28:54 ante el Rey y la Reina hubo que grabar lo primero top secret totalmente luego esa cinta Chaplin en gente que empezamos el pasillo a pasillo hola buenos días Angelica pruebas de Reina si no recuerdo mal estoy yo a la reina evidentemente porque evidentemente

Voz 1704 29:09 José el el que que ha de los dos el que más se parece a Sofía y es que el galán de galán por excelencia

Voz 1589 29:18 por un tan Asia del grupo siempre fue José Blas

Voz 0874 29:22 pero hubo un momento en el que faltó la química sencillamente entre vosotros nada más no hubo una discusión nada es la discusión

Voz 1589 29:30 digamos constantemente quién no discute si hay gente que se casan de enamorados tienen incluso hasta Loro hijos el Rey

Voz 1704 29:37 por ello la clínica también por el emérito o

Voz 6 29:42 como el que iban votó el drama el éxodo lista es decir que me estás preguntando yo qué sé

Voz 1589 29:52 y queda más difícil como para aprender un texto ayer precisamente le una obra de teatro que pena Dios que bonita que divertida que se va a estrenar y a la hora o así de leer la decidí que no te lo que no me aprendo yo he tomado yo no le doy el pie

Voz 1704 30:06 vamos ni ni nada Rey pobrecito al rey indicó

Voz 6 30:11 fenicia bien pero en esa época Millás que yo le he leído

Voz 0874 30:14 ya cuando grababa en Televisión Española agua actuaba de The Times que bajaban dejaban sus papás iban a ver cómo lo hacía es porque nadie sabía lo que iba a salir ni guión ni

Voz 1589 30:22 abandonó que además abandonaban su puesto de trabajo descaradamente

Voz 1704 30:26 no no sólo hacen también

Voz 1589 30:28 en aquellos años ya claro años en Prado de yo diría Tip y era una preciosidad porque se ahí sentados como vosotros estáis ahora irá de mucha risa no y eso nos hacía crecer hoy ojalá fuera así todavía ya no hay nada como algo en directo vamos a brindar por el directo con agua

Voz 7 30:46 Adela ser pero con con un peso cuando te llamamos para ver si querías venir

Voz 0874 30:55 enseguida fuiste muy amable pero pusiste una condición ahora ya no te acordarás seguro que este que vale pero que no te sacáramos el tema de las empanadillas

Voz 6 31:03 mentira mientras como concejalas porque estás harto de que te pregunte por las siquiera

Voz 1704 31:07 hace diez kilos de empanada

Voz 0874 31:11 no pero lo que sí te quiero preguntar es aquello fue improvisado

Voz 1589 31:15 absolutamente en alguna ocasión supongo que lo hemos oído todo

Voz 0874 31:18 o sea que Móstoles Alcorcón no es que falló

Voz 1589 31:20 lo que habíamos ensayado previamente el día treinta porque era todo en directo riguroso por si alguien lo duda

Voz 0210 31:26 tal que eso nunca más se va a hacer

Voz 1589 31:29 directa sí desde luego tal y es una pena

Voz 1704 31:31 la pena es que cuando tú tienes

Voz 1589 31:34 en aquella ocasión con aquello de tal para dices cuarenta millones de espectadores para ver que algo vivido en la tensión plano así una locura una cosa y si lo pienso a la locura

Voz 1704 31:47 sí que me lo lo mareando

Voz 0874 31:51 tienes tienes y es una pregunta tonta no tiene un grupo de Whatsapp que se llama Martes y Trece con Josep

Voz 1 31:56 no no pero habláis de vez en cuando

Voz 1589 31:59 si nosotros mandamos pero haremos

Voz 0874 32:03 Europol llámalo martes sería precioso

Voz 6 32:05 ahora aquello estuvo muy bien como él estuvo supongo que tenéis todos los DVDs no se acaba aquí en la puerta se todavía

Voz 1589 32:15 Nos han vendido todavía todo como con un cojín

Voz 6 32:17 más para dar valientes sabes lo que digo yo cuando me tiran un cojín cojín pues esto lo visteis como el directo

Voz 0874 32:27 este estoy eh yo que sé cómo en trescientos sitios en doscientos días una cosa así que no no

Voz 1589 32:31 es una una cosa locos se gira vamos hacíamos gira no giraba como trompos en una cosa de locos no pero te acuerdas de los siete va estar despiertos oye que todavía como

Voz 1704 32:42 me tratan como si estuviera

Voz 1589 32:45 en un centro de ese dónde estáis ahora todo

Voz 1704 32:48 la seáis La Ser como si estuviera enlaces

Voz 0874 32:52 pero tienes un recuerdo lúcido porque a pesar porque también se bebía mucho tú

Voz 1589 32:56 tengo un recuerdo más lúcido diría yo es imposible pero que me está llevando un poco a la nostalgia hacia sí

Voz 0874 33:02 pues ahora te pregunta por tu infancia así que prepárate

Voz 1589 33:06 bueno en el fondo me gusta porque tengo un carrete

Voz 0874 33:08 esto es una cosa que llama la atención y yo creo que le pasa mucho a los mejores cómicos que tu infancia fue un desastre podríamos decir bueno fue casualidad

Voz 1589 33:15 desde una cosa en en la época de mi infancia de mi generación la gente aquí más mayor lo hemos vivido sin rascarse en cualquier familia salía un premio bueno entonces pues todos todos sobretodo nuestras madres porque es increíble por ejemplo mi madre estando se queda viuda tres hijos niños siete dos y once años y en Puertollano en el que es donde lo ocurre uno falleció también Kimi a mí me meten en un interno en Ciudad Real IMI más de ese viene a Madrid cómo es posible que unas como como hace eso yo no soy capaz de irme a Roma solo no sé cómo decirte nada y mucho menos contra Messi años pero pero orfanato

Voz 0874 33:53 su madre a un montón de kilómetros el el chaval que se está haciendo el payaso porque ya vacías de decir

Voz 1589 33:59 sí me llamaban figuritas el figuritas desfiguró

Voz 0874 34:02 pero yo no sé por qué esto suele ser un recurso no esto usted lo pillan psicoanalista argentino y te rápidamente la teoría

Voz 1589 34:08 sí estoy bueno hay actualmente estoy liado con uno

Voz 1704 34:13 gratis la terapia no cierto es un clásico biografía de cómico eh sabes muy clásico

Voz 0210 34:20 esto esto es un bajón pero bueno ahí ese suicido un con un cómico muy famoso estadounidense de d4 de cuarenta años esta semana en la SER hablando de Standard eh hablamos de Robin Williams que es que lo conoces como actor pero realmente él es un es un estandarte

Voz 1589 34:34 estás seguro aunque vas bien por dónde estás

Voz 1704 34:37 no no no vienen las uñas negras de tanto rato escarbando

Voz 0210 34:44 los libros pero que el belga que la Vida de un cómico fuera de lo que hacen no tienen porque no es una jarana de los cómicos tiempos historia súper de una infancia pues yo que sé lo que es o no pero que se da mucho el caso que sí que es ser una dicotomía grande entre depende yo creo que

Voz 1589 35:00 depende que creo que es una buena leyenda urbana se dice sí pues eso yo creo que es un poco que vende eso no vendes nada más y si el drama es decir para ahora Josema está trabajando mucho en televisión y el otro otro otro

Voz 3 35:13 no sale sale solo lo llevan a castros

Voz 1589 35:20 piezas que vende ello oye

Voz 10 35:23 de eso

Voz 6 35:24 a ti que te hace reír ahora pues me hacen a mí me estoy riendo mucha aquí con vosotros ha te parece mentira pero sí es verdad que no lo esperaban llegaba yo no pero en serio vas a ver comedia pues habrá cómicos jóvenes

Voz 1589 35:37 sí yo yo tengo mucho sentido del humor gracias a Dios bueno gracias a dos a mi padre a mi madre que me detuvieron y ellos tenían mucho sentido del humor en la comarca manchega donde ellos vivían les llamaban los ético siempre estaba no

Voz 6 35:50 pues ya el hijo de los

Voz 1589 35:52 a ver si luego después lo después y eso es una de las mayores herencias que recibido

Voz 0874 35:57 y qué fue de tu área polémica con José Mota como es muy bien en qué consiste pero aquí me ha dicho que hubo algo pues esto es una referencia a un viejo chiste de Canal Plus

Voz 6 36:06 es buena claro exacto que preguntaba

Voz 0874 36:09 invitados por su había polémica con Iñaki Gabilondo es cuando todo el mundo sabe que nadie puede tener una polémica con Iñaki Gabilondo usted cómo te pareces en Jackie Gabilondo

Voz 1704 36:16 hastío

Voz 3 36:17 faldas

Voz 6 36:22 bueno esto me preguntó travieso olla hoy no te hagas en el tablero de José Mota José Mota bueno es que he venido a eso

Voz 3 36:32 venga no

Voz 7 36:35 eh

Voz 3 36:39 silencio absoluto vengo

Voz 1589 36:42 el primero y primordial nos hemos reconciliado y que aquellos estaba haciendo enorme uno por otro la casa sin barrer ocurrió una gilipollez perdón por decir una y entonces había que arreglar semejante rotos que eran una cosa estúpida Gavela noticias de estas que salen hoy en día carnaza eran ya no se hablan no Josema ni ni digo José Mota sevillanos sino Cruz y Raya y Martes y Trece era algo que todo el mundo sabía si es Marvel y de feos

Voz 1704 37:13 claro eso es una cosa Beatles y los Rolling sí sí

Voz 20 37:16 nosotros somos entre ellos fui yo

Voz 1589 37:18 Mayo ha yo les llame le dijo ayer José porque no hablamos tuyo sentamos en una cosa un poco rara porque ni él ni yo sabía lo que pasa oye a la estuvimos cinco horas de la risa cortas con Motta espejo un libro una obra de teatro y ahora tengo que decir no sé sea el si lo sabréis el acaba de morir su madre ayer vaya vaya sí que un aplauso por favor permita

Voz 7 37:46 mira ahora en imponga integral el tren hasta

Voz 1704 37:49 domingo no Roche el rol de José Mota la vida del cómico si es tu ser más querido esto es lo que corre reír lo que os decía

Voz 0210 37:58 ya antes de la vida no por el morbo sino pero la vida de tener te hace reír y tu vida normal que a lo mejor

Voz 0874 38:03 o sea es normal que no es una fiesta todo el rato o lo que sea

Voz 1589 38:06 a vivir que son

Voz 0874 38:08 lo que son dos días te gustaría hacer más televisión por ejemplo siendo la televisión lo que fue parte no porque no es cierto que las últimas experiencias

Voz 1589 38:17 previsiones no sé

Voz 6 38:19 no me gusta más el colas pero que ya ha hecho yo yo creo que ya no pero se vio el tubo

Voz 0874 38:29 hay muchas televisiones llegar algunas que no son digamos se pueden hacer cosas

Voz 1589 38:33 no pero la tele de hoy con todos mis respetos o incluso sin ningún respeto me da igual la tele de hoy en día es que no es lo mismo no es lo pis por antes teníamos más acceso a todos los dejaban incluso hasta improvisar hoy en día tiene que ser ya hay que cubrir se es más importante cubrir la orden del día que que lo haya lo que haya tenido gracia o etc etcétera no es el éxito de las

Voz 0874 38:57 todo eso ahora no lo puedes no no yo hice una intentona

Voz 1589 38:59 eso es acordaréis que fue el pueblo más divertido con Mariló la verdad con Mariló que que es que es que la entrada era una cosa como coño familiar pues venga después de quince años voy a volver me parece muy bien jode no me dejaron hacer nada y que no suena excusa eh yo también tengo mi culpa pero no había ninguna química si lo que querían era una jaca Jerez

Voz 1704 39:16 Ana pues haberlo dicho qué hacíamos ahí Lord el uno por supuesto claro

Voz 1589 39:26 yo estoy mucho magma mejor que Marielo montó y Tom

Voz 1704 39:30 un poco pegaría mucho tener como un programa en el que todo hablar con la gente es una indirecta no te lo digo en serio estoy hablando

Voz 1589 39:38 o sea que no que no que no

Voz 1704 39:40 bueno pero en serio no te gustaría un dos dos pues me está arrancando la te voy a verlo con claridad que siempre he dicho que tomarme

Voz 7 39:53 sí se ha roto un poco adecuarlo de la cebolla de dar datos que me lo he cargados

Voz 1704 39:59 lo que acabas de del dos dos meses sin cobrar nosotros llama el nuevo novio de Malú cómo se llama

Voz 3 40:05 eh bueno uno de los dos menores

Voz 1589 40:11 la plata no Malú Blatt no malo eso de donde era devuelta

Voz 0210 40:15 no es de la selva te pegaría de verdad mucho tener un programa de radio una una cosa así que en el que tú pudieses expresarte atuvo la total sin que nadie sabes creo que sería muy mal

Voz 6 40:26 bueno aunque estas ahora entonces estoy en todo

Voz 1589 40:28 ni nada por qué porque no sé qué hacer si seguir o no seguir gente quiere si seguiré aquí seguida en la profesión pero como no te voy a seguir digo quiero decir no lo voy a dejar porque el gusanillo que todos tenemos

Voz 1704 40:45 claro me mío es un gana contra no

Voz 1589 40:49 me río me río yo de lo que le cuelga al negro del guasa lo tengo yo todo por dentro donde habrá entrado no hay manera de matar este gusanillo por eso seguiré pero no sé cómo ni cuándo ni por qué

Voz 6 41:05 pero tiene algo entre manos armando judío no sé si decir entre manos igual igual no ha sido bien formulada la pregunta quién es un proyecto habrá teatro tenía una un espectáculo de teatro no

Voz 1589 41:18 sí tengo de hecho ya tengo escrito lo próximo que se supone que voy a hacer algo que se va a llamar el entre tenedor o también la vida del figuritas que antes había dónde voy a contar todas las esas peripecias enclave deja completamente hacerlo ir porque además creo que que que eso le apetece a la gente no es dotarlo de todas las cosas que te han pasado dejaron hicieron un puente

Voz 0874 41:43 es seguro que tal y como tú las cuentas tienes guay

Voz 1589 41:46 que además agradezco aquí que para eso vendido también habló a la gente que todavía me siguen ofreciendo cositas como por ejemplo lo de ayer

Voz 0874 41:52 te iba a preguntar te iba a preguntar dices que no a muchas cosas habitualmente en es que yo no me aprendo ni tu apellido

Voz 1704 42:01 no ha llamado Pérez

Voz 0210 42:05 a todos los fans de Millán que yo soy fan del buscar en You Tube el otro día lo comentamos entre bambalinas una un momento tuyo una rueda de prensa con el con

Voz 1704 42:13 dejar de de eventos de un pueblo de donde era

Voz 1589 42:18 tierra Ciudad Real Ciudad Real el concejal de activar

Voz 0210 42:21 Leal Millán poner eso en You Tube porque es una de las piezas yo sé que hay mucha gente que es muy fan de servicios milagros pero sí le ha aconsejado que es un tío muy ir

Voz 1704 42:30 claro digamos un poco con nadie

Voz 0210 42:32 Vidal para otro Leo

Voz 1704 42:34 pero de diez ITER lloras de risa bien y tuve que contenerme porque lo hubiera asesinado de Ciudad Real Millás pan y no lo hice porque las cárceles en Ciudad Real estaban llenos porque el titular del día de veras ya Xàtiva han matado a un concejal

Voz 1589 42:53 sabes que yo yo creo que os pasará os otra vio en los que nos dedicamos al humor cada vez que vamos algún sitio verdad que sí siempre hay alguien que quiere ser más gracioso que tú

Voz 1704 43:01 alguna autoridad local si éste era

Voz 1589 43:04 este era hermano del concejal de Cultura de Ciudad Real

Voz 1704 43:07 no era ni el concejal era el hermano paganos TC

Voz 1589 43:11 ha nutrido por favor busca del vídeo es que está haciendo aquí conmigo pero pie nadie le para ser cuento una anécdota que que contó Perales José Luis Perales ocasión que dice que estaba actuando que de repente venía uno abajo les decía te voy a pegar un tiro pues al lado de veleros la cofradía el tío por delante irse ponía decía te voy a pegar un tiro Illa llega un momento ya hacía acerca nadie nadie viene acogerá este tío joder y de repente cogió sacó una pistola hizo

Voz 3 43:44 ah

Voz 1704 43:47 luego lo explicaron que es que resulta que era el tonto

Voz 1589 43:49 pueblo

Voz 1704 43:52 por respeto porque te bueno ya está Carlitos haciendo sus grandes ligas en las que podía haber sido concejal y resulta que era unas graves toda una pistola de Mista

Voz 1589 44:04 dos

Voz 1704 44:05 pues dicho veo pero claro Pontes

Voz 1589 44:08 en lugar de Perales hubiéramos quedarse sin

Voz 1704 44:11 hoy en día es muy duros hoy podía ser Abascal que que lleva condena

Voz 6 44:16 por qué fue del tercero de Martes y Trece porción

Voz 1589 44:19 cuando el otro día estuvo en la tele en el en el programa de Risto Mejide

Voz 1704 44:25 lo que es tu vista allí pero perdió el otro El otro es verdad que estuvimos no pero el de el otro

Voz 1589 44:32 Juan no

Voz 1704 44:33 no como el Chester trece mil personas que en millones tuvo en todo es mentira que es el del medio día pero es verdad que tiene luego en Cheste y el otro que me digan que no lo sabía no me acordaba no que tú que tú y yo estuvimos juntos sí pero que el otro estuvo en el Chester no lo sabía es verdad el si tú buen chiste

Voz 1589 44:51 Apareció Fernando Conde se verdad y fue muy emotiva además tuvo muy generoso muy generoso con los dos con el recuerdo además tan bonito de todo lo que vivimos bueno hemos quedado en vernos me tengo que dar un regalito porque me ha llegado unidos

Voz 0874 45:07 a poquito mafioso esto que has hecho regalito creo

Voz 1589 45:11 tienes algún un regalito precioso que es una película surrealista que se llamó Sentados al borde de la mañana diez colgaremos eh no se la primera que dijo entonces le hecho una copia isla la quiero regalar

Voz 0874 45:23 cuando tuve pirata

Voz 1589 45:25 no sé cómo me ha llegado

Voz 1704 45:28 el ordenador como una cabeza de caballo el día que estaba recordando que él

Voz 0210 45:34 estuvo muy cariñoso con con los recuerdos de cuando estaba en martes y trece al las cosas que decía

Voz 0874 45:39 si para eso te digo estuvo muy generoso igual oye pues un poco por eso quería que viniera era un agradecimiento colectivo de toda una generación porque nos hemos reído muchísimo y que nuestra infancia y nuestro sentido de la comedia no sería lo que es sin alguien como tú así gracias por venir

Voz 1704 45:55 qué manera de echar

Voz 7 45:58 dicen del partido mucho gracias Miguel que aquel gracias a aportar un hombre negro a la gente que ha venido

Voz 6 46:06 qué quiere hacer una foto con cualquiera de los que estamos estamos todos amablemente eso sí bien tenía ganas además queremos y gracias

Voz 1704 46:14 sí