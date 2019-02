A vivir Madrid | El pasado compartido del Congreso y el Real

Voz 5

04:38

no hay mucha diferencia y yo no sé exactamente el número de de diputados que había entonces pero pero sí serían cerca de doscientos no no son trescientos cincuenta como son ahora pero pero sí serían más o menos entre entre ciento cincuenta y doscientos hay que pensar que esta sala era era de las de la misma anchura de la misma longitud pero de doble altura que la que vemos ahora en esta esas Salah hubo un momento en las muchas obras que ha tenido el Teatro Real que se partió por la mitad ya a mitad de nueve años no se tomaran decisiones muy importantes algunas hoy todavía bueno pues son la base de nuestro sistema toda actividad legislativa se produce dentro de lo que entonces se llamaba el Regio coliseo porque ni siquiera se llamaba yates real pero no sólo eso el sistema eléctrico decimal a la unificación fiscal de España por primera vez