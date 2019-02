Los mensajes de #ApuntaMiNombreVox

Voz 1715

00:00

Marcos Torre dice hola Andalucía Vox soy abogado del turno de oficio de violencia de género y me dedico a combatir la violencia machista anote mi número de colegiado es el quince Bill XXXIII de el Colegio de Abogados de Sevilla vea aquí donde apunta mi nombre Vox porque a mí también me vais a tener enfrente pero añade pero a todos los que estéis de este lado récord pues que la lucha no está en Twitter que la lucha está en la calle en desmentir cada barbaridad la gente repite como un mantra is sobretodo en ir a votar el veintiocho de abril o Laura dice apunta a mi nombre porque cada día en mi centro educativo luchó contra la violencia machista con Space News las falsas estadísticas y las falacias de los machistas de los fascistas de los racistas y un último mensaje el de Laura que es su descripción yo creo que reúne todo aquello que provoca alergia e a algunos dirigentes de Vox Nos ese a todos dice Laura soy mujer lesbiana feminista estoy por supuesto en contra la violencia de género mi madres inmigrantes hoy antitaurina Soy de izquierdas apunta mi nombre