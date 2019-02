Escucha las noticias de las 16:00 (23/02/2019)

hola muy buenas tardes para ustedes aquí en España estamos aquí en este momento en el centro de acopio el puente de Etienne Dita donde ya la prensa internacional se está adecuando esperando ya presidente Iván Duque y al chileno Sebastián Piñera junto al de Paraguay Mario Abdo hoy también el secretario general de la OEA el señor Luis Almagro estamos viendo eso aumentó dispuestos unos nueve camiones que están allí al frente de la bodega que es por donde supuestamente ganas de herir a tener que salir después de cargar todas esas seiscientas de Stoner las llevará y entonces a los puentes a los puntos donde la oposición había dicho que iba a empezar a distribuir la ayuda humanitaria para hacerla pasar allí al territorio venezolano nos llega información de que al otro lado de Tien diitas que es el principal puente donde van a estar precisamente todos estos mandatarios incluyendo al presidente interino de Venecia la Juan Why Do ya en la Guardia Nacional está reprimiendo a los manifestantes que se quieren acercar luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya ordenado cerrar la frontera desde el día de ayer

no las puedo obligar lógicamente lo que me parece un poco raro es que después de recorrer más dinero trescientos kilómetros que no que no cubran los últimos metros

Voz 2

02:40

Ava mostrad que no es un voto útil sino que hoy dice Dolors Montserrat que Arrimadas ha demostrado que no es un voto útil sino inútil porque es una persona que no se presentó de candidata a presidir la Generalitat que no ha frenado al independentismo con una moción de censura y ahora encima va a Waterloo dice a legitimar a un fugitivo de la justicia nunca una victoria dicho del constitucionalismo nunca una vida Soria como la que tuvo Ciudadanos el año pasado ha servido para tampoco pese a las críticas en el Partido Popular defienden la alianza de las derechas un pacto con Ciudadanos y Vox tras las elecciones del veintiocho de abril a esto se ha referido hoy el presidente del Gobierno dice Pedro Sánchez en las generales no es una cosa no van a ser una competición entre partidos lo ha dicho en un acto con los socialistas europeos en el que ha estado Javier Carrera