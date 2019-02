Adiós a Stanley Donen

Voz 1 00:00 yo

Voz 2 00:08 está la idónea nació el trece de abril de mil novecientos veinticuatro pero él siempre ha preferido citar como su fecha de inicio a la vida un día de mil novecientos treinta y tres el día en que a los nueve años vio en el cine de su ciudad a Fred Astaire bailando en la película Volando hacia Río gracias a él descubrió el cine el baile se enamoró para siempre de su profesión es que Fred Astaire no sólo fue el principio sino también la inspiración de toda la carrera de Donen

Voz 3 00:32 en lo que dormía en la dirigiría el

Voz 0544 00:37 mirando hacia atrás eh creo que lo que más me influyó de Fred Astaire es el sentimiento que ponía en su trabajo no no me refiero tanto a la manera de bailar o de moverse como a su estilo personal la gracia y el interés que ponía en lo que hacía Fred Astaire conseguía que todo pareciera estar hecho sin esfuerzo y creo que aquello provocaba una sensación mágica en el espectador

Voz 2 00:59 desde muy joven se propuso formar parte como fuera de aquel mundo mágico que le descubrió Astaire y así se preparó para ser bailarín con diecisiete años consiguió un contrato en Broadway para trabajar en el musical Pal Joey el como miembro del cuerpo de baile la estrella de aquella producción era otro joven actor que habría de cambiar la vida de Stanley Donen Gene Kelly bien ensayará hemos arrancando por el precio donen admiro enseguida su perfeccionismo dedicación al trabajo como eran iguales en eso pronto se hicieron amigos cuando Kelly fue contratado en Hollywood por la Metro enseguida reclamó hasta Lidón en para que trabajara con él como ayudante de fotografía

Voz 4 01:41 ah bueno

Voz 5 01:52 que es muy duro pero hoy

Voz 2 01:59 en mil novecientos cuarenta y cuatro tuvieron su primera oportunidad de trabajar juntos en las modelos película que Jim protagonizaba con Rita Hayworth

Voz 6 02:07 es de John Cutler tiene el sueño de la revista que busca una cara quiere que vaya mañana es oficina

Voz 2 02:14 así que el idóneo diseñaron la coreografía que incluía algunos números realmente espectaculares a partir de ese momento la fama como coreógrafo de está Lidón en empieza a crecer durante los años cuarenta crea los bailes de muchas producciones de la Metro pero los dos amigos quieren más en mil novecientos cuarenta y nueve escriben un argumento que mezcla vodevil musical con los orígenes del béisbol Iker titulan lleva al partido

Voz 7 02:38 ahí le ha o no me a otra web encajar

Voz 8 03:01 sí

Voz 9 03:02 he leído que

Voz 8 03:09 por qué

Voz 2 03:16 el Kelly será el protagonista de la película junto a O'Donnell diseña también todos los números musicales

Voz 10 03:22 dos Keegan eso no acabamos de hacer fenomenal show cantar y bailar me gusta rabiar spot impone

Voz 2 03:29 así las cosas le piden al productor Arthur Fry que les deje dirigir también la película pero free jazz el había prometido al mítico director de musicales más Berkeley que había pasado unos años de crisis por su adicción al alcohol y necesitaba que le echaran una mano él firmará finalmente la película aunque los dos amigos tengan que hacerse cargo de las últimas semanas de rodaje cuando Berkeley recaiga en su problema sin embargo donen y Kelly no tendrán que esperar mucho más tiempo para debutar como directores tan sólo un año más tarde ruedan Un día en Nueva York

Voz 11 04:02 venga ya

Voz 12 04:10 ha destacado muchas veces que Orson Wells hizo Ciudadano Kane con sólo veinticinco

Voz 2 04:15 Baños está Lidón en tenía veinticuatro cuando

Voz 12 04:18 dirigió su primera película Undiano

Voz 2 04:20 York además Se trata de una película que hizo historia era la primera vez que un musical salía a la calle para rodar en exteriores naturales Borrell Wolf Ferrari que ocupó

Voz 13 04:30 fue muy difícil

Voz 0544 04:32 durante el rodaje de las escenas que firmamos en Nueva York había

Voz 13 04:34 más de mil personas mirándonos

Voz 0544 04:36 estaban lejos de la Cámara pero siempre teníamos que amoldarnos a trabajar con toda aquella multitud pero era normal allí estaban Frank Sinatra acto Kelly y un tocadiscos llevando de música las calles de Nueva York

Voz 2 04:49 Marc Gene Kelly está Alidón en firmaron la película como codirectores volverían a hacerlo tres años después con el que hoy en día se considera el musical por excelencia

Voz 14 05:00 eres una estrella musical lo recuerdas esta lluvia de California soy más copiosa que de costumbre

Voz 6 05:06 buenas para mí todo es luminoso y el sol brilla por todas partes

Voz 15 05:14 eh

Voz 16 05:16 la Guardia yo es lo que amo Bazo a ha

Voz 15 05:31 Sanz se ha

Voz 2 05:37 consagrado ya como un maestro del género donen también pudo cumplir su sueño de trabajar junto a su admirado Fred Astaire esto que sólo baila Stephen en bodas reales están ley firmó otro de los grandes momentos de la historia del musical cuando hizo que Fred Astaire bailada por el techo y las paredes de una habitación al son de esta melodía

Voz 17 05:56 no yo

Voz 16 06:10 como Man amor

Voz 17 06:17 sí

Voz 18 06:22 yo lo vi

Voz 2 06:26 no Juan

Voz 16 06:28 no

Voz 2 06:31 está en rodaría continuación dos excelentes musicales tres chicas con suerte y otra película que también llevaba número en su título

Voz 19 06:39 quiénes eran no recuerdo haberlos visto nunca Mason son siete nada bien y Cobos ellos pagarán cosas como campar

Voz 2 06:47 Siete novias para siete hermanos nació como musical serie B de la Metro ya que aquel año las apuestas del estudio dentro del género eran brigadier aún Rosemary sin embargo su originalidad y la alegría y el dinamismo de sus canciones y bailes le convirtieron no sólo en el musical más taquillero de la temporada sino en uno de los grandes clásicos del género de todos los tiempos quién puede olvidar por ejemplo a los hermanos danzando éticamente en el baile del graneros

Voz 20 07:13 sí parece anchos para el baile

Voz 2 07:43 en mil novecientos cincuenta y cinco está Lidón en volvería a dirigir con Gene Kelly otra nueva películas siempre hace buen tiempo

Voz 21 07:49 tres camaradas Iker se han encontrado hoy al cabo de diez años en su antiguo punto de reunión un bar cuyo dueño se llama Tim y esta noche con gran sorpresa para ellos volverán a reunirse a las once y los interrogará a Madeleine en el latido de Manhattan

Voz 22 08:02 maravilloso esos chicos siguió y la nación entera viéndonos entre Davos era muy bueno

Voz 1 08:07 aunque

Voz 16 08:09 te oí a yo

Voz 23 08:15 eh

Voz 24 08:20 no

Voz 2 08:26 fue la última vez que trabajaron juntos la relación se deterioró cuando Jin comenzó a mantener relaciones sentimentales conlleva en Coín eh la primera esposa de Stalin la situación entre ambos se hizo cada vez más tirante pero Kerik estás creando una situación molesta tanto es así que dejaron de dirigir pese la palabra idóneo abandonaría incluso la Metro para no coincidir más con su antiguo amigo ya como agente libre aceptaría la oferta de la Paramount para robar otro de sus grandes clásicos musicales Una cara con ángel de nuevo con Fred Astaire y la maravillosa Audrey Hepburn

Voz 6 09:00 no tenía curarlo permítame que sea yo el juez no la llevaría a París y no tuviera la absoluta seguridad país pensé mira lo desde este punto de vista el ser modelo no es tan malo como parece

Voz 17 09:14 a Face

Voz 25 09:24 aquí Uri

Voz 17 09:29 da

Voz 2 09:30 en mí

Voz 17 09:37 pues mal mal mal mal yo no voy a fan eh

Voz 2 09:56 en sus siguientes proyectos Donen se asocie haría con el director teatral George Abbott y con el coreógrafo Bob fósil al que de alguna forma consideraba su heredero junto llevarían al cine dos de los montajes teatrales de fósil Malditos Yankees juego de pijamas esta última bastante polémica e innovadora ya que ambientada aún musical en una huelga de una fábrica textil

Voz 26 10:17 antes de acabar esta reunión vamos a ver un pequeño espectáculo Trillo espero que prestamos especial atención porque dos jóvenes de la sección de corte van a hacer un número junto con Gladys Koch de administración en el número que los han preparado es algo que tiene que Pinto

Voz 27 10:31 dado al caso Fort y calentarse Enric Canito compañeros eso es lo que estamos haciendo calentar

Voz 28 10:41 mira yo a Herat él que pueda ir de cara a puerta

Voz 2 11:20 a partir de los años sesenta está les dan en cambia de rumbo ya había demostrado que era un maestro haciendo musicales ahora iba a rebelarse también como un eficaz director de comedias comería sofisticadas y románticas como indiscreta o una página en blanco comedias con suspense al estilo Hitchcock como arabesco o charlaba

Voz 1 11:39 todo son mentiras y secretos estoy seguro que de verdad es el terrible

Voz 2 11:46 sus o comedias salvajemente críticas como la que muchos consideran su mejor película Dos en la carretera no parecen muy felices porque iba a este primer diálogo de la película refleja lo que es Dos en la carretera uno de los mejores estudios cinematográficos que se han hecho sobre el matrimonio

Voz 29 12:03 bueno casi cuadros muy digna

Voz 0544 12:07 sé que la película impresionó a mucha gente y muchas personas me dijeron que les había cambiado sus vidas de hecho es la única película que he hecho tras la gente me paraba por la calle le decía cosas fui a verla con mi sí que hay conseguimos arreglar nuestros problemas obedecía a la película ha cambiado mi vida de divorciado

Voz 2 12:26 alcalde pues con dos en la carretera donen ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián al musical no regresaría hasta mil novecientos setenta y cuatro con el principito adaptación de la obra de Antoine de san Exupéry en la que su amigo Bob Fosse diseñó la coreografía y además interpretó el personaje de la serpiente

Voz 30 12:42 en este y caballistas muy fría grafía

Voz 22 12:45 de familia pues justificar en qué lugares

Voz 30 12:47 estás ahí si en una soleadas

Voz 6 12:50 no hay calurosas región llamada

Voz 29 12:53 sí

Voz 2 13:04 eres

Voz 31 13:06 tú con Sabas bueno pues que pasa en estrella

Voz 2 13:29 la película fue un fracaso en taquilla como también lo fue su incursión en el género de la ciencia ficción con Saturno tres y así poco a poco está Lidón ese fue desencantado del cine afortunadamente

Voz 29 13:46 en mil novecientos