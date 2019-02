Escucha las noticias de las 20:00 (23/02/2019)

seguimos acá entonces en el puente de invitas donde los venezolanos están acompañando a los camiones de los cuales ya se les dio partida ya hace más de una hora por parte el presidente Duque quién le digo a Nicolás Maduro que debía dejar pasar esta ayuda humanitaria esas doscientas ochenta toneladas porque sino se constituiría en un delito de lesa humanidad el presidente interino Juan ayudó también le hizo un llamado a las fuerzas armadas bolivarianas y al pueblo chavista para que acepte esta ayuda y la deje pasar sin ningún tipo de contratiempo Ia ambos mandatarios reto el daron ir responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro de todo a la violencia que pudiera ocurrir en el día de hoy uno de los militares que desertó llegó también al puente dietistas para entrevistarse con Juan why do luego de que este mismo el mandatario interno dijera que tenían Amnistía todos aquellos militares venezolanos que desertaron o que se pasarán a este lado de la frontera

si el Ejército de Maduro ha cerrado la frontera de bloquea el acceso de ayuda humanitaria hay numerosos heridos en los enfrentamientos entre los militares y la sociedad civil y desde Estados Unidos condenan el uso de la fuerza por parte del Ejército ocho chavista el presidente interino Juan Why do ha solicitado asistencia humanitaria ayude a la comunidad internacional así como que no se siga bloqueando la entrada de los recursos Estados Unidos insta al ejército chavista cumplir dice con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos porque el mundo dice está observando