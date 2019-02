Pedro León: "Estoy contento de terminar una odisea"

con un resultado de sólo diferencia de un gol siempre siempre puedes pensar que que puede desempatar evidentemente hemos tiene alguna ocasión no no no ha sido nuestro nuestro partido con más ocasiones pero bueno son partidos que salen está claro que ha nacido nuestro mejor partido pero hay que seguir trabajando

Voz 0977

00:39

pero no ha sido como quizás esperabas tu vuelta no que no siempre pensaba que soñaba con con un resultado positivo no ha sido así pero bueno al final contento de determinar en una odisea Hay pensar simplemente en el fuego