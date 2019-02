"Toda la gente que ha estado hoy en el Pizjuán podrán decir que asistieron a uno de los 'hat-tricks' más bonitos de Messi"

Voz 0995 00:00 abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas Marcos López buenas noches muy buenas noches Harry buenas por decir algo no cosas acordado mirad escapó de

Voz 1 00:11 debe ser cosa de Messi Jordi que posible

Voz 2 00:14 es imposible evadirse de Messi hasta ahora

Voz 0664 00:17 que Jordi que no sé lo que te lo que te pase por la cabeza de el de Leo Messi en el extraterrestre

Voz 0985 00:25 no es que hemos hablado de treinta y dos hat trick en la Liga de cincuenta en total pero el de hoy el de hoy la exhibición de hoy es Matrícula de honor yo creo que es extraordinaria porque se produce en unas circunstancias que son muy particulares la victoria se produce en el Sánchez Pizjuán que es un estadio en el que todos los adversarios tienen señalado en rojo además se produce tras una primera parte xima con dos a uno en el marcador además se produce porque Messi remonta esa sensación que hemos dicho de dudas la versión humana de Messi también a eso el se impone incluso de deberíamos decir que no sé si somos capaces de encontrar un hat trick que reúne tres goles con tanta dificultad técnica porque yo llevo toda la tarde mirando los remiendos y realmente son de una difícil aparte de la belleza son de una gran dificultad pero además las Messi supera una alineación en la que la inclusión de Arturo Vidal o de Coutinho también ha sido un hándicap pero es más incluso Messi ha conseguido un hat trick ya ha dado un golpe de autoridad en la Liga prácticamente sólo porque hoy a diferencia de otros hat trick y otras exhibiciones prácticamente no le ha acompañado nadie podía la acompañado de envíele en la segunda parte dándole profundidad pero fíjate la retahíla de particularidades que adornan todavía hacen más brillante este hat trick de Messi

Voz 1991 01:49 ha metido el primero de una volea espectacular desde la izquierda eso lo meten muy poquitos el segundo lo ha metido con la derecha a al ángulo izquierdo del portero con una rosca maravillosa

Voz 0985 02:02 desde la frontal ahí el terceros una sangre

Voz 1991 02:04 día delante del portero cuando lo normal es reventar la él la picado con una dulzura que elabora es que ha entrado

Voz 0664 02:13 casi agradeciéndole en en en en en la portería de

Voz 1991 02:17 el golazo que ha metido el pase que le da a Luis Suárez descontrole pecho y sin que caiga le mete el balón en profundidad a Luis Suárez que estaba diciendo hoy amigo o metes está ya o nos retiramos porque de la he puesto como diría Simeone a huevo las cosas como son Marcos

Voz 2 02:34 más allá de los goles que son pequeñas obras de arte cada una en su manera de concebir y entender el fútbol que tiene Messi para mí lo más trascendente que ha hecho hoy Messi es liderar la rebelión es un equipo que estaba moribundo un equipo que la primera parte y hablábamos con Chuck Berry Konstantín Carrusel el sería Le podía haber metido tres o cuatro goles porque defensivamente era un desastre no digo la defensa digo la estructura defensiva o para ser más exactos la de su estructura defensiva de un equipo que era transparente en el centro del campo que no llegaba el área practicamente si quitas la volea de Messi el Barça no existió la primera parte un un tímido cabezazo Arturo Vidal que ha parado con toda la tranquilidad del mundo Bakri pero por eso creo que la la mayor grandeza de lo que ha hecho Messi no son los goles es liderar un equipo que estaba moribundo un equipo que podía haber reabierto las opciones por la Liga que sigue estando abierta pero que tanto el Madrid como el Atlético hubieran detectado la debilidad que ha mostrado el Barça en los últimos partidos ya ha llegado un momento en que cuando se iba cayendo y al sol en el Sánchez Pizjuán ha entendido que era su tarde que era su momento ha necesitado la ayuda de velé porque el Barça necesita dos focos de luz como mínimo a la espera de que el de Coutinho se encienda en algún momento de algún partido de alguna semana hay de algún mes pero a partir de ese instante creo que toda la gente que ha estado hoy en el Sánchez Pizjuán podrá decir que asistió a uno de los hat trick más bonitos de Messi porque insisto no es sólo la dificultad técnica no sólo la calidad de ejecución el golpeo en el en el primero es de una de una furia de una violencia desatada pero con una Pérez John maravillosa el segundo lo mismo con la derecha y a la escuadra y el tercero es me tomo un café pido un cruasán y cuando acaba de hacer todas estas cosas va a Bakri con un toque como tú decías lleno de de dulzura y eso en un equipo que ha mostrado muchísimos defectos en la primera parte y que se ha hecho también hay que decirlo con los cambios de Valverde después de una horrible primera mitad

Voz 1991 04:26 bueno hay que decir que yo creo que después de ver al Sevilla en el primer tiempo se esperaba más de la segunda mitad pero lo que ha hecho Leo Messi hoy cuando hablamos

Voz 0664 04:35 que alguien tiene que aparecer en el equipo X para ti

Voz 2 04:38 desde el carro esto sí claro es si el partido clave en el rival difícil en un escenario complicado el Sánchez Pizjuán con un marcador en contra dos uno y en ese momento cuando tú miras me imagino que les Suárez eres Rakitic bueno el tu vida ya no miraba porque estaba en el vestuario cuando eres Piqué miradas al pequeño miras al diez miras a Messi si lo ves creo que hoy estaba en trance de verdad lo que ha hecho la segunda parte es en trance porque el pase que no les damos ningún valor porque ha sido el minuto noventa pero el pase que tú contabas ahora a Suárez es una auténtica maravilla antes ya había hecho un pase en la primera parte a Piqué pero centro

Voz 0664 05:16 claro es un caramelo que que que Suárez al final apoyó quitarle el papel digerirlo y saborearlo comido rápido eh que yo creo que no estaba la cosa puede ser te digo pero he dicho dentro del tirón sí pero creo que la sensación que ha transmitido y Messi este trance es decir

Voz 2 05:35 no ha empezado bien eso es cierto ha empezado bien el partido y ese error que también hay que contextualizar el error decimos que es una pérdida suya es evidente que una pérdida suya pero la pérdida se produce a ochenta metros de la portería Ter Stegen no es un hecho

Voz 1991 05:49 esa dice grosero en en área propia o no

Voz 2 05:51 de ahí que provoca nombre no no es un error como el de Bakri que en la salida de la de la presión del Barça le da el balón a Rakitic a partir de ahí empieza el dos dos

Voz 0985 06:00 es que cuando utilizado tópico marcar las diferencias si un profesor le pregunta Olmo oiga usted qué entiende por marcar las diferencias este vídeo esto sí que es marcar las diferencias sobre todo porque demuestra una cosa fundamental que es la implicación es decir en todas las profesiones el punto de implicación que hoy lo hemos visto a Messi es lo más destacable del compromiso por sacar adelante un partido que es el había puesto al Barcelona muy cuesta arriba

Voz 0458 06:25 eso eso Jordi Marcos si Yago que la primera parte de Valverde había emergido a otro partido por aquello de que el Sevilla suele salir ha sido el caso tan claro con con tres centrales y dos carriles había había apostó a Leo Messi de falso delantero centro sacando un poco esa referencia tirando a Luis Suárez a la banda izquierda como en sus mejores años en el Liverpool no pero yo estoy muy con lo que decía Marcos que es que Messi que es es el mejor qué menos que pedir un segundo foco en en el equipo no como para para poder mínimamente solventarlo hueco hoy generada pues no sé algo de atención del rival en otros futbolero igual es lo que es que es de embeleso si lo bueno es que y el Barça lo tiene en que yo creo que está en un momento de forma muy muy bueno

Voz 0995 07:10 Aranca la moto ha sido parte del cambio del partido lo malo lo malo

Voz 0458 07:14 es que se entiende que ese foco debería ser el fichaje más caro de la historia del Barça que ciento tiñó y que ni está ni se le espera es que es que no no tiene empatía no tiene ni un solo momento deberían de decir bueno vale no aparecen noventa minutos pero no se agarra el balón tres veces tira tres de marzo aunque esto lo Trànsit Pazo y la pone la escuadra ni tan siquiera eso entonces yo creo que hay un problema grave para el Barça

Voz 0995 07:37 dame bajo techo dame dame un segundo que saluda Chozas ricas en los había cortado las muy buenas muy buenas noches llegó incluimos aquí la conversación decía Jordi

Voz 0985 07:45 no que justamente la palabra implicación quiere decir eso que es lo que volveremos a Coutinho por lo menos intentarlo por lo menos una cinta un disparo no seas tan transparente esto es lo que yo entiendo y lo qué significa la palabra implicación no ir luego hablando de socios bueno hoy ha tenido como compinche en Belén la segunda parte el desequilibrio pero muchas veces vemos a Messi totalmente no acompañado es más en algunas ocasiones hemos visto que el segundo paro como dice Marcos o el acompañamiento le ha venido de Ter Stegen por tanto también hay que decir una cosa aquí eh eh y podrá siempre Messi contra todo cuidado eh eh porque hasta ahora estamos viendo las bragas

Voz 0995 08:28 dígale pertenece hay momentos en los que sí

Voz 0985 08:31 yo estoy hablando en términos más generales y yo siempre tengo las la espina de la Champions clavada siempre el también pero siempre Messi podrá contra toda necesitará algo más socios más compinches Éstos lo que yo creo que estamos echando de menos en este Barça en los últimos partidos perdona Barrié

Voz 1991 08:48 yo creo que hay momentos en los que Messi se siente como como cuando juega con Argentina que que es decir sólo y estábamos comentando la exhibición que ha pegado

Voz 0664 08:58 hoy Leo Messi y que yo creo

Voz 1991 09:00 qué esperamos más de Sevilla sobre todo el segundo tiempo en en la imagen del primero ha estado bien

Voz 3 09:05 bueno yo diría muy bien el Sevilla son muy muy buen primer tiempo del Sevilla ha jugado muy bien gastado intenso agresivo ha sabido frenar a Messi aunque haya marcado ese golazo en la primera parte pero bueno se fue al descanso con una sensación de equipo que equipo que había vuelto a recuperar las magníficas sensaciones que suele desprender en el Sánchez Pizjuán no pero yo creo que el Sevilla ha el fuelle el Sevilla durado pues que te digo yo habrá durado cincuenta minutos cincuenta y cinco minutos una hora como mucho y creo que los cambios por lesión que ha tenido el Sevilla pues le ha hecho mucho daño no porque la salida de de mercado ninguno de los recambios que han salido al campo Man han aportado no Ny él pudo va que ni Roque Mesa ninguno ninguno ha estado bien no sé por ahí sale el partido no contra el Barcelona contrastado equipo grande tienes que estar muy metido oí prácticamente perfecto todo el partido no en el momento que tú regalas la última media hora oye y que el equipo ya no va porque les faltaba oxígeno porque les falta pone porque ya no inquieta lo más mínimo no recuerdo ni una sola parada de Ter Stegen en la segunda parte no no no ha hecho nada no inquietan sevillano pues claro ya lo deja el campo libre a mezquino que especialmente con este equipo yo no sé qué es lo que le pasa no sé si el señor

Voz 0995 10:19 Díaz Feria para debatir la bueno con hubiese hecho algo Chavarri

Voz 3 10:23 no sé no sé lo que he aporta Messi lo buenísimo que que vamos a ver si está altura no mundial y para mí el mejor futbolista de todos los tiempo no pero no sé igual el Sevilla sí es cierto que los jugaba con un poquito de pleitesía como te decía no porque por ejemplo la segunda parte no sé cuánta falta la ha hecho el Sevilla pocas pero que pocas pero que a él le ha hecho un ahí poco más a menudo la falta pedirle un autógrafo cuando la vi en el suelo pero bueno al fin al cabo eso es lo de menos no con el acierto se tiene que contar porque sino te marca un gol o Dogo en su buen día es que son mucho pues te marca tres no

Voz 0995 10:56 lo que le ha faltado al Sevilla en un día competitivo

Voz 3 10:59 ahí yo creo que pierna fuerza pulmones para sostener a un equipo de la categoría del Barça eso no lo ha tenido claro cuando tú juegas sesenta minutos pues el Barça con Messi obligatoriamente al final te coge te gana no está claro

Voz 1991 11:11 el canutas en Sevilla para alcanzar la cuarta posición en lo digo porque el Getafe está muy solido es cierto que es un equipo que no está acostumbrado a no tiene experiencia de estar ahí en la pelea pero es que lo tiene muy claro es decir el equipo de Bordalás sabe a lo que tiene que jugar ellos van a lo suyo no no pretenden para ser el Brasil del setenta Notting Europa no tiene acto Hinault tiene el hándicap que te

Voz 0664 11:30 en el Sevilla que es el tener que

Voz 1991 11:33 dividir los esfuerzos con la competición europea lo va a tener que pelear mucho el Sevilla eh

Voz 3 11:39 sí sí sí sin duda sin duda al Sevilla hace no mucho tiempo era un equipo que bueno que estaba ahí distinguido en el cuarto puesto que estaba cómoda en posesión y que y que bueno Iker practicamente faltando mucho muchísimo pero todo el mundo más menos veía al Valencia como el cuál era el Sevilla perdón como el cuarto porque el Valencia no arrancaba porque no tenía ningún competidor fuerte no pero claro que lleva al Sevilla ya un seis de Veintisiete seis de Veintisiete que es obligatoriamente tienes que perder el cuarto puesto no pues ella eres uno más dentro de ese de esa lucha que es abierto por el cuarto puesto no yo aparte lo preocupante yo no sé qué es lo que ocurre no me atrevo decir que el equipo está mal preparado físicamente porque no tengo los datos no sería muy osado por mi parte no pero yo es que voy al Sevilla fundido fundidos vamos que el Sevilla hoy ha durado pues eso cincuenta minutos no estamos viendo que es fuera de casa no da la medida y el equipo se hunde mucho en su propia Arellano caso ya ni siquiera está ganando no que es donde está su fortaleza no yo creo que le falte al equipo por la confección de la plantilla les falte capacidad atlética le falten piezas no porque ya ha jugado muchos partidos los puertos los está acusando a estas alturas de la temporada cuando te queda todo cuando te quedan todos los objetivos cuando te queda un tramo muy largos de competición yo es que veo que el equipo no responde que el equipo no llegan un trofeo Machín y les da una vuelta estos hechos para muchos jugadores en la plantilla hoy hemos visto a que a mí no me ha disgustado la verdad agresivo en el centro del campo y la da otra cosa en el campus o empieza a contar con más jugadores con lo que tiene y con practicamente lo mismo que no les vamos que no es que no llega el Sevilla no no tiene no tiene esa fuerza que hace falta no para llegar a ese alto objetivo del cuarto coches

Voz 1991 13:11 allí acabó contigo rechazar preciso el homenaje a Roberto Alés hoy Josep Mas y no se me gusta más cuando minutos silencios que sea un minuto de verdad pero bueno ha sido el Sevilla lo ha hecho a su forma con la adaptación del himno del del arrebato dedicándole la la la letra a Roberto es la verdad es que el respeto que será tenido en el Sánchez Pizjuán es tremendo

Voz 3 13:33 bueno pero hay minuto de silenció que pasan a la historia no que os voy a contar del de Antonio Puerta no cuando ocurrió aquello YSL Roberto uno de ellos porque ha sido empezó siendo un minuto de silencio pero luego lo pusieron en el marcador el no del arrebato adaptado a la figura de Robert Allen no fue un homenaje que me dieron vida Roberto Aller que esconde caso el homenaje claro empieza a quemarla no el Sevilla así que tuvo esa categoría hay esa vista darle de un grandísimo homenaje a este presidente bueno es ese y no de El Arrebato que ya es precioso con la letra adaptada Roberto le yo creo que ha sido una producción muy espontáneo no un aplauso es motivo del que ha salido todos los aficionados del Sevilla cuando han visto a la cara de Roberto Alés rompiendo a llorar cuando el Arrebato se se refería a él no bueno enorme no presidente que que puso freno a la deriva porque mi sabíamos dónde iba a ir el Sevilla en este momento porque estaba en Segunda División y creo que el minuto de silencio de hoy pues pasará a la historia como uno de los más emotivo que ha vivido en el Sánchez Pizjuán sin duda

Voz 1991 14:29 no es de estos momentos en los que uno se pone a ver en este caso la la tele ya vivirlo en el campo me parece a mí que tiene que ser de sobrecogedor pero a mí el pelo el estar viéndolo el estar viviendo lo en ese momento escuchando lo en en Carrusel ese sonido y luego es aplauso que es arrancaba al final desde luego esto es esto es lo bonito del fútbol y esto es lo que hace grande a la afición del del Sevilla no otras cuestiones que en un sucia y que no es el día de comentarlo y gracias un abrazo muy fuerte

Voz 3 14:59 un abrazo Jordi Marcos dos parte

Voz 1991 15:01 todos dos contra el Madrid seguidos uno de semifinales

Voz 0664 15:04 de de Copa el otro partido en realidad de Liga

Voz 1991 15:08 eh uno para sentenciar la Liga y el otro para buscar una

Voz 0995 15:11 en fin no no no no para mí no sé lo que pensar

Voz 2 15:13 el Barça no sé qué pensar Valverde los dos jugadores pero de esos otros partidos hay un partido que es el de la Copa porque el Barça ahora tiene un amplio colchón en la Liga vamos a ver lo que hace mañana o bueno dentro de unas horas el Madrid en el campo del Levante no sabe lo que hacer el Atleti pero si el Barça es capaz de eliminar al Madrid de la Copa del Rey el partido de Liga es evidentemente que es importante pero creo que en estos momentos los jugadores y el cuerpo técnico de lo que es fundamental es intentar llegar a la final de Copa porque eso también ha y acabaría afectando al Madrid en el caso de que lo elimine de cara al partido de Liga pero por eso te digo que hay dos clásicos pero yo dije que en realidad hay un clásico tanto para el Madrid porque el Madrid es capaz de eliminar al Barça también le les les supone un empujón de energía aire de autoestima porque elimina al campeón se rompe la racha del Barça que ha ganado cuatro Copas del Rey consecutivas por eso creo que de los dos ahora mismo hay uno es el del miércoles

Voz 0995 16:08 no no pasa de la leche

Voz 0458 16:10 pensar lo contrario Marcos me parece que no será inteligente por parte del Bar

Voz 0664 16:13 no es decir si el del miércoles el partido el que tiene que salir los dos con todo

Voz 0458 16:17 claramente claramente después el después el Barça se puede permitir el lujo de gestionar mucho a la ventaja que tiene es decir que es que luego por mucho Madrid que sea que está claro que un clásico los jugadores iban a meter la pierna igual pero es que no vamos a ver qué pasa el miércoles pero es el partido gordo después del domingo anda que noveno después Europa al Madrid y al Barcelona yo creo que hay que hacer usted con Marcos diferente aclara entre el de Copa del Rey el de Liga

Voz 0985 16:40 no ha resuelto este debate que estamos teniendo ya Messi lo ha resuelto eh eh hay un corte que está sacado y se puede escuchar en el que Messi dice no tiramos ninguna competición tan breve como esto la Copa no se tira es palabra de Messi y por lo tanto afecta a todos hay que salir al Bernabéu el próximo miércoles en la vuelta de la Copa con todo porque la Copa es un título querido el Barça tiene treinta títulos y esto es un clásico y un clásico es algo más compartidos y se les puede hacer daño al adversario eliminando eliminando de también de la Copa en fin la frase es muy clara no tiramos dice Messi ninguna competición por lo tanto todos a la orden

Voz 1991 17:22 y acabo qué os ha parecido las palabras hoy de Solari en sala de prensa de Orlando el calendario oí todas estas grúas concluyó como

Voz 2 17:31 Madrid o me gustaría una obra de Solari me gustaría decir que si lo dice Valverde también lo crítico igual porque considero que un club como el Barça como el Madrid tienen recursos jugadores potencial plantilla para no quejarse porque ha jugado quince o veinte horas antes de un partido o sin ir más lejos si miramos el calendario el lunes juega Girona contra la Real Sociedad el viernes juega en Vallecas eso sí que te podías quejar del calendario porque en cinco días jugar dos partidos el llorar no tiene ni los recursos que tiene en Madrid los recursos que tiene el Barça

Voz 0664 18:02 esta esta frase que

Voz 2 18:04 la pregunta Antón Meana ya hemos escuchado en Carrusel que no era una queja pues si no es una queja para que la dices porque por segunda vez ya la estás diciendo esta frase puesta en boca de Mourinho pues habría hecho saltar todas las alarmas pero creo que el Madrid quejarse del calendario cuando sí creo no sé ahora miras el calendario del Madrid de aquí a un mes y hay seis partidos que no se mueve de Madrid entre Leganés Getafe y los partido que juega en casa el calendario lo que es y al final no acabas perdiendo una Liga una casa perdiendo una una eliminatoria de Copa del Rey porque tengas veinte horas de descanso más o menos sobre todo

Voz 0985 18:35 a esto es los clubs que tienen dinero

Voz 2 18:38 potencial recursos y jugadores buenos

Voz 0985 18:40 que hace Solari de seguir la senda que le marca Florentino Florentino está demostrando en las últimas semanas que tiene muy mal perder la tomó con el bar incluso se permitió el lujo de llamar a propio presidente de la Federación un domingo por la tarde luego el propio Tebas le señaló como artífice de una campaña contra el bar luego siguió con el tema del calendario luego siguió con el tema de baloncesto y lo que hace Solari es seguir la senda de Florentino en el que es un ridículo patético y espantoso por parte del Real Madrid en su conjunto estar buscando fuera cosas que no tienen nada que ver con el problema que están teniendo dentro y

Voz 1991 19:14 a mí me está dando un poquito más que de últimamente todo lo que está pasando hombre me refiero en general pues a quiero decir que si si todo lloros todo quejas todo y no es que no el Bartall no hará colocó un tuit ahora ya mano sé que ahora contextual Tweed el otro ahora me retiro de una competición no

Voz 0995 19:32 hablo sólo de juego pero ahora ahora Vigo en rueda de prensa que el calendario no sé que ahora

Voz 0985 19:38 es curioso pero pero le pasa esto

Voz 0995 19:41 esto es más viejo que a pie no no te duela Janto Jordi unos no era tanto de verdad hago hazme caso Angola redes social

Voz 0664 19:48 el ex tienes Marc más capacidad de sal

Voz 0995 19:51 nadie se multiplica claro efectivamente hispana es un Twitter dormido que me han pitado Tabarés tres imágenes en este es imágenes dice que no pita penalti luego favorecen y estás callado como has ganado tal cuando el jugador del Barça y del Madrid de todos ellos no hablo

Voz 0985 20:05 general en no está realizando en las han dicho ni un equipo han general están todo el día llorando todos lamentar es lamentable que al margen de las redes que lo han predica estos más viejo a pie cuando no te salen bien las cosas tiende enemigos en el exterior ya ver enemigos fantasmas ya ver cosas

Voz 2 20:24 lo que por ejemplo en el caso en el caso de Solari estaría bien que cuando habla del calendario hablará también del juego porque el Girona le pasó por encima en la segunda parte en el Bernabéu por tomas las decisiones que tomó y se equivocó y hay quizás empezó a dejarse la liga de manera definitiva es mucho más interesante para los espectadores para los oyentes hablar de toda esa serie de de así entonces del fútbol que no del calendario porque hoy el calendario te colocan esta situación pero de aquí a un mes te coloca en una situación favorable el calendario eso nueve meses hicieron nueve meses una este favorece supuestamente te favorece o no vamos a ver ahora igual el Madrid con menos descanso hace el partido fantástico el miércoles y elimina al Barça

Voz 1991 21:01 en fin a ver si hablamos más de deporte y menos de otras cosas que lo que nos gustaría a todos pero también en parte es culpa nuestra por darle bola muchas veces a a ciertas cosas que no deberíamos pero esto ya el negocio lamentablemente está montado así uno sale en rueda de prensa en rueda de prensa quejándose y y quedando pues evidentemente es noticia ya que comentarlo si uno llama llámanos uno manda un mensaje O'Shea uno haga lo que haga no sea a ver si normalizados esto un poco que últimamente se está convirtiendo parece aquí el muro la lamentaciones todo el día llorando a todo el mundo Jordi Marcos mil gracias el miércoles tenemos partidazo un abrazo

Voz 0985 21:37 dan Yago hasta luego las doce even