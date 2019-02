Carrusel último tramo: Hablamos con Sergio Asenjo y el análisis de la actuación estelar de Messi (23/02/2019)

Voz 1991 00:00 bueno vamos con todo porque hemos tenido cuatro partidos que han disputado en primera división correspondientes a la jornada veinticinco lo último concluir el que comentábamos el partido San Mamés el derbi vasco entre el Athletic y el Eibar que ha acabado con victoria al conjunto rojiblanco uno cero con gol en el minuto cuarenta el minuto cuarenta no a los cuarenta años segundos de partido es Raúl García Raúl García que está en plan goleador en las últimas jornadas y lo va a necesitar el el Athletic en el conjunto de Garitano que se pone con XXXIII octavo a cuatro de Europa lo que ha cambiado la película en los últimos dos meses el Eibar se queda en un poquito por detrás es undécimo con treinta y uno de momento en mitad de la tabla antes en el Sánchez Pizjuán lo que comentábamos el partido la jornada victoria del Barça sobre el Sevilla con un fantástico Leo Messi Se adelantaba a los hispalenses gol de Jesús Navas que para mí ha sido después de Messi el mejor del partido empataba Leo Messi para el Barça al final del primer tiempo mercado hacía el dos uno con el que se llevaba el se llegaba al descanso en el segundo tiempo pues empezó el recital de Messi dos goles tuvo otros dos o tres remates de esos suyos que elepé ha con Rosita desde la frontal

Voz 0455 01:03 eh

Voz 1991 01:04 y que se fueron de casualidad es decir que Messi hoy se podía haber ido perfectamente con cuatro cinco goles al final ha ido con tres y esto hace que el Barça con esos cuatro el último lo metió Luis Suárez a pase de Leo Messi por cierto con esos cuatro Se mantiene en lo más alto de la clasificación setenta y cuatro puntos ahora mismo con diez de ventaja sobre el Atlético de Madrid doce sobre que el Real Madrid justo antes de visitar dos veces consecutivas el Santiago Bernabéu la primera para disputar el partido de vuelta las semifinales de la Copa del Rey con el uno uno del partido de de ida y el segundo para disputar el encuentro correspondiente a la segunda vuelta de de la Liga el Sevilla se queda con siete punto los ahora mismo quinta posición es decir fuera de los puestos Champions es que esa posición es para el Getafe que sigue firmando una temporada histórica al ponerse cuarto después de ganarle dos uno al Rayo Vallecano en los goles yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado al fútbol y quién ha marcado hoy para el Getafe puso te vas salir o Jaime Mata o Jorge Molina como hoy

Voz 0455 02:02 marcado mucho Ángel como como mucho Ángel además aviones

Voz 1991 02:05 segundo tiempo ha estado muy bien y Zipi Zape han vuelto a marcar hoy el dos uno y el Getafe como digo se pone con treinta y nueve puntos en puestos de Liga de Campeones rayos se queda penúltimo puestos desde eso con veintitrés a dos de la permanencia no dicho por marcó Raúl de Tomás para el Rayo que está haciendo una buena temporada en Mendizorroza partido horrible entre Alavés y el Celta de Vigo ha terminado sin goles empate a cero que sirve al Alavés para mantenerse en puestos europeos XXXVII puntos y el Celta le contenta bastante menos porque tiene que salir de la zona peligrosa de la tabla ahora se pone con veinticinco puntos los dos de ventaja sobre el descenso pero si mañana gana al Villarreal el conjunto gallego terminar la jornada en puestos de descenso a Segunda División para Mena el resto de la jornada excepto el Girona Real Sociedad que queda para el lunes a las doce la mañana Leganés Valencia a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Villarreal a las seis y media Valladolid Betis para las nueve menos cuarto el partido el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid en Segunda División cuadros resultados definitivos Albacete cero Oviedo cero Nástic dos Cádiz tres Alcorcón dos Las Palmas cero Osasuna uno Zaragoza cero esas

Voz 0455 03:12 Ana que es líder de la categoría en el Mundial de Superbikes que arranca este fin de semana que arrancado este fin de semana

Voz 1284 03:18 buenas noticias para Álvaro Bautista e hablábamos a anoche con Álvaro

Voz 1991 03:21 lista en el Larguero eh nos decía que tenía muy buenas sensaciones que esto de de las carrera de motos en había que que ir piano piano despacito que hay de momento bien pues el tío ha ganado la primera carrera eh en los últimos diecinueve años un debutante no conseguía ganar la primera Herrera en el Mundial de Superbikes pues ha llegado el bueno de Álvaro Bautista que ese fue bastante triste del Mundial de de motociclismo de tenía claro qué podía dar mucho más pues lo ha demostrado porque ha sido llegar al Mundial de Superbikes ya ha ganado la primera carrera esta madrugada tenemos otras dos y luego también hemos tenido los test de Qatar siguen un rato vamos a estar con Mela Chércoles que nos va a contar los detalles es de todo en rugby en el Seis Naciones los partidos de la tercera jornada a Francia ha ganado a Escocia veintisiete diez en el partido de la jornada este fin de semana en lo que se juegan el liderato bueno de hecho es que si ganaba e Inglaterra pues daba un golpe la mesa hay practicamente dejaba encarrilado el llevarse eh eh el título pues no le ha ganado Gales dieciséis trece a Inglaterra para mañana queda el Italia Eyre con estos resultados galeses primero con doce puntos Inglaterra ahora es segunda con diez Francia tercera con seis Escocia cuarta con cinco en la parte baja de la clasificación quinta aparece Irlanda con cuatro e Italia de momento cero puntos

Voz 0455 04:35 el problema no era cita de momento tiene pinta que va

Voz 1991 04:37 el la cuchara de madera en rugby femenino enhorabuena a la selección española femenina a las leonesas que esta tarde han derrotado en la Universidad Complutense de Madrid a Rusia cuarenta y uno cero hemos ido bastante superiores al conjunto ruso iban a jugar la final del Europeo el título se va a disputar el treinta de marzo contra el ganador del Holanda Alemania ese partido se va a jugar el próximo nueve de marzo es decir que el día nueve conocemos cuál será nuestro rival en esa final Nos jugaremos el título día treinta de hecho es de la séptima vez que puede conseguir la selección española de Rudy femenino proclamarse campeona de Europa así que de nuevo una temporada fantástica de la la selección española de de Ruiz femenina contado todo volvemos a San Mamés para ver si van saliendo protagonistas Íñigo Marquínez qué tal muy buenas muy buenas los últimos diez minutitos de acongojado

Voz 0802 05:28 sí como decía estuvo en el culo prieto alguno todavía no nos ha soltado de todavía no se ha relajado no es que haya llegado tampoco el Eibar con con mucha historia que sea tenido unos buenos momentos pero bueno al final de la segunda mitad el final del partido el Athletic parecía que tenía contra la situación pero cualquier error cualquier despiste cualquier rebote pues puede frustrar absolutamente todas las expectativas desde ha jugado un partido de Bach una buena primera parte acorralado al Eibar ha metido el gol Carlsen en en el segundo cuarenta y te cambiar todos los planes ya mirar para arriba Yago E este equipo ya tiene que arriba

Voz 1991 05:59 hombre desde luego no tiene nada que ver con la situación hace dos meses le ha cambiado la cara Garitano a este equipo por lo que sea no terminaron de encajar con Berizzo los jugadores son los mismos en con lo cual tiene que ser el trabajo del del banquillo el trabajo de Garitano el que haya cambiado la cara de de este tipo hay

Voz 0802 06:16 Torres es que han crecido enormemente después del cambio de entrenador sobre todo Íñigo Martínez está bueno un momento excepcional Yuri chiste también ha mejorado muchísimo es un fútbol diferente basado más en en en tener una defensa muy potente creo en el lado bueno encajado seis goles el Athletic con con Garitano de entrenador y a partir de ahí bueno pues ya ir construyendo un equipo no es verdad que todavía adolece de una falta de gol tremenda no está Aduriz pues tienen que marcar los demás y los demás a Raúl García nadie más If I pero a partir de sus tanto su estando en el equipo no con una defensa muy fuerte poquito a poco tirando hacia arriba

Voz 1991 06:51 dame un segundo que nos pide paso Diego Gonzales que está en zona mixta con uno de los protagonistas hoy de el partido reaparecía después de más de nueve meses lesionado creo que está con Pedro León hola Diego

Voz 1 07:01 Signes vamos a escuchar a Pedro León que acaba de llegar aquí en la ceramista el mes de comunicación resultado de sólo diferenciado

Voz 1959 07:09 Paul siempre siempre puedes pensar que

Voz 1 07:12 qué puede desempatar evidentemente en alguna ocasión no no no ha sido nuestro nuestro partido ocasiones pero bueno e son partidos que salen está claro que nació nuestro mejor partido pero hay que seguir trabajando

Voz 0752 07:24 bueno han pasado mucho por tu cabeza por tu cuerpo ha recuperado por fin hemos vuelto otra vez a ver jugar a pero no ha sido como quizás esperaban no tu vuelta

Voz 1991 07:34 no no y no siempre es así

Voz 1 07:37 daba que soñaba con un resultado positivo no ha sido así pero bueno al final contento de de en una odisea Hay pensar simplemente en el fuego si nota ha permitido se feliz pero lo llevas a puede serlo eso espero al final pues bueno me encuentro bastante bien creo que que hago a a este final bien pero bueno al final el fútbol es jugar a fútbol lo que te da el ritmo de competición Yepes está alguien lo antes posible yo de otros compañeros porque con esta derrota se rompe una racha de cinco partidos que Joyce sin sin perder bueno pues la verdad es que el Eibar quizás aquí volver no a su surgen para para salvar la categoría que bueno sí está claro que casi un partido Un bache dentro de una racha que llevábamos buena el objetivo volver a enganchar no a esa racha que veníamos haciendo gracias Pedro a vosotros le dejamos a Pedro León que atendido aquí a los medios en esta zona mixta la verdad es que

Voz 0752 08:37 es posiblemente la cara no con con un empate del Eibar o con una victoria pero bueno el perfil hemos vuelto otra vez a haber pisar un terreno de juego

Voz 1991 08:45 sí desde luego es la gran noticia del día yo creo porque al margen de lo meramente deportivo el que un futbolista lo pasa tan mal después de ir recayendo de una detrás de otra idea enganchando lesiones no terminar de recuperarse psicológicamente sobre todo yo creo que es lo que más puede llegar a hundir aún aún futbolista al volver a ver a Pedro León en un terreno de juego y creo que aparecen en San Mamés creo que es fantástico sí evidentemente si el equipo hubiese ganado cero tres sería es mucho más feliz el día pero creo que hay que quedarse con eso con voy a ir de nuevo a Pedro León que vaya entrando poco a poco en el equipo porque además lo lo lo va a necesitar que es un futbolista que que puede dar muchísimo este iba

Voz 0458 09:18 ha ido detalla bonito de la catedral que suele ser habitual

Voz 0455 09:22 entre siempre está pendiente de lo que pasa con Pedro León

Voz 0458 09:25 la la dedicado una ovación es verdad que el partido estaba apretado no servía como en otras oportunidades y sobre todo por lo que dices Pedro León primero por la calidad que tiene como futbolista por el hecho no es un Cazorla pero casi es verdad que ha ido enganchando lesiones una detrás de otra y yo creo que Mendi lo había conseguido sacarlo mejor yo al ataque en el Getafe también pasó lo que pasó el Madrid ya no lo vamos a recordar pero yo creo que es un futbolista que a poco bien que se ponga en este tramo de temporada que queda le va a dar cosas buenas al Eibar

Voz 1991 09:51 pues nos alegramos desde luego que haya vuelto Pedro León a los terrenos

Voz 0455 09:54 eh juego e Íñigo Aduriz como

Voz 1991 09:57 está Aduriz porque es preocupante es otro jugador que están teniendo también lesiones en los últimos tiempos que no está consiguiendo esa regularidad que les gustaría para coger la forma óptima el Athletic que está sin un delantero nato ahí aparece también la figura de Kenan cuadro que veremos a vernos y poco a poco también va disfrutando de Eminem dos hoy ha estado veinte minutitos ha tenido un par de dos buenos no sé igual acaba jugando cobro

Voz 0802 10:21 bueno empezamos la semana se unas tres mínimo eh claro son treinta y ocho pináculos que se que seguidos pero día cuesta más recuperar no ya las lesiones o como cuando el chaval logró que eran yo estoy contigo tiene cositas la gente ha caído viene para empezar ha caído bien el chaval que

Voz 1991 10:39 tiene mucho que rehacerse resarcirse después de lo que

Voz 0802 10:42 dice el padre ya te lo digo pero la le preguntas al padre ahora hay dice no yo del Athletic no pero si el chaval hace cosas es que de verdad eh yo creo que va a tener minutos es verdad que hay otros jugadores que que bueno pues venían apuntando desde atrás estaban dando las oportunidades y la llegada de cobro esa tapado absolutamente no esa progresión pero yo creo que va a dar cositas al Atlético

Voz 1991 11:03 sí hombre sí tiene veinticinco años yo ya lo poco que le den un poquito de minutos yo creo que puede ir cogiendo más galones dentro de de este equipo que ahora mismo a día de hoy está sin delantero centro nato porque no está Aduriz que como decía Iñigo tiene treinta y ocho años y evidentemente ya no es la misma situación nos vuelve a pedir paso Diego González desde la zona mixta en este caso con el protagonista de la ideó

Voz 1 11:26 vamos con otra parte de El día de hoy con la victoria Dani García qué tal muy buenas hola bueno una buena gracias

Voz 0752 11:33 ha sido como como se pensaba todo lo duchado duro pero bueno minuto cuarenta y dos en el segundo cándidos

Voz 1959 11:41 bueno pues eh como persona todo el mundo no se final siempre es un gol al principio pues te puede cambiar un poco la película no nosotros ahora estamos defensivamente muy bien y hemos dejado eh todo el peso de del balón para para Leiva pero hemos estado muy bien defensivamente aprovechando las contras hoy sí hoy hacía no el de el partido de Eibar y bueno yo intento ser yo mismo siempre luego somos personas hay casos cuenta que nos afectan cosas los acepta jugar mal los acepta que el equipo esté mal nos afecta el jugar contra amigos pero eso la gente no se da cuenta no yo sé que tengo que dar siempre el máximo nivel aquí y ojalá que fue así pero eso es difícil aquí nada pues voy

Voz 1 12:27 sí yo creo que viene con tanto todo ello narra las disputas al Eibar ganarle todos los balones divididos ganarle pues sería intensidad dice mucho de un equipo

Voz 1959 12:38 sabíamos que para ganar al Eibar tienes que hacer es surgió no haces eso pues te pasan por encima como nos pasaron en el Ipurúa no eh a mí no me gustaba se están en el en el otro en el Eibar porque Abe había veces que arrollaron a los equipos que había minutos que no les pasamos por encima ahí hoy era lo importante es mantener la intensidad todo el partido Nos han pasado en momentos por encima han estado mejor que nosotros pero creo que durante todo el partido hemos estado bastante bien muchos minutos y la última miramos ya para arriba

Voz 0455 13:10 no no no hubiéramos

Voz 1959 13:12 a día al partido sientes que

Voz 1 13:14 los y no hablar de Europa ni vender una película pero es que

Voz 1959 13:19 la gente no se da cuenta de lo mal que hemos estado hasta este momento bueno no hay multa no por decir Europa ahí no no ojalá nos clasificamos para Europa y que mi primer año en el Atlético íbamos a jugar en Europa pero ojalá radiación es una le dejamos

Voz 1 13:35 Dani García que que se me hace ya Iker de gestas

Voz 0752 13:39 la verdad es que una sonrisa en la boca me decía lo de la multa de Europa

Voz 0455 13:42 gracias Diego un abrazo eh

Voz 1991 13:45 comentábamos las palabras

Voz 0455 13:48 Dani García e al final del partido creo que han sido los compañeros de la tele

Voz 1991 13:51 cuando le preguntaban claro es que él estaba jugando hace nada con con los con los compañeros del Eibar que los tenía enfrente con los que han tenido graves Urroz Íñigo y comentaba eso no decía jo es que en tenido hay encontronazos con algunos de ellos entre ellos ardilla que es mi mejor amigo es un colega de dado con el que he quedado mañana además para comer hablaremos y tal pero es que esto esto es lo que hay que esto es el fútbol y los toros

Voz 0802 14:13 también costosas si el cuchillo entre los dientes ya por ellos Yebra Villa Hay Irán y tienen una una relación increíble son colegas desde hace muchísimo tiempo y aún así bueno pues el campo no no no nos habla hoy de todo menos calamitosa si en bien

Voz 0458 14:31 es que se conocen todos hoy ley haga aquello queda en el en el las la historia de de Ander Capa lateral derecho del Atlético Gonzalo Escalante en el Eibar cuando coincidieron como como armeros pues hicieron muy buena relación Jan sumado a las cuadrillas las dos en una los argentinos y los Portugal lujos y bueno así es que al final decíamos antes echa un vistazo al cruce de caminos entre Athletic Eibar Athletic es que es difícil encontrar un partido en el que existe

Voz 0455 14:57 la mejor relación responde en el campo puede pasar lo que igual algún día una gorda pero

Voz 0458 15:01 que tiene muy buena muy buena relación entre ambos

Voz 0455 15:04 asumo partido es Mestalla Íñigo e cierran la jornada a las nueve menos cuarto va a estar bonito partido eh sí suelen ser buenos partidos

Voz 0802 15:12 eh yo yo recuerdo

Voz 1991 15:14 siempre que recuerdo esto voy a hacer un poco abuelo cebolleta y eras pues por eso lo digo debía tener yo veintí muy pocos en salía yo

Voz 0455 15:24 por Majadahonda y había quedado con una amiga

Voz 1991 15:26 el entonces estaba viendo un partido

Voz 0455 15:29 el tiempo que se valía segundos déjale pero Alexander

Voz 1991 15:33 yo que estaba yo que estaba tan a gusto en el bar hay tomándome mi cervecita para ver el partido minuto veintinueve perdíamos cinco cero no sé si os acordáis partido que acabamos cinco dos creo recordó

Voz 0455 15:43 pero tiene un detalle en el minuto veintinueve lo pues Pablo cuéntanos

Voz 0458 15:47 cuentas que también nuestro hasta luego cuéntalo

Voz 0802 15:49 no que el jugador del Athletic en el descanso Le pide la camiseta el conejo Saviola perdido cinco cero

Voz 1991 15:54 sí

Voz 0802 15:56 la madre que lo parió y eso hubo jugadores entrenador y va va va a hacer cosas en el fútbol nunca voy a decir que se llama Javi González Bueno o Javi González un buen chaval

Voz 1991 16:07 señor de Sestao al Athletic sí señor se hinchó a meter goles en el estado de aquella pues nada Ése es el hubo una vez que Iñaki Sáez en

Voz 0802 16:17 Nos dijo que sabía aún Manuel Pablo lateral derecho del Deportivo de la Coruña internacional Nos dijo Iñaki Sáez Camacho está buscando lateral derecho y creo que le va a llevar a Javi González y el chaval no no no consigue duda con la selección estuvo cerquita

Voz 1991 16:30 bueno tuvo un par de temporadas muy buenas desde luego sea cual en fin bueno vamos a dejar de contar historias del fin de semana

Voz 0455 16:37 oye mayores son contamos más Íñigo es claro

Voz 1991 16:40 Mata y estoy deseando volver por allí

Voz 0455 16:42 en las cocochas eh pues dice cuando quieras

Voz 0802 16:45 que las preparo increíbles un abrazo

Voz 0455 16:47 digo a cuidarse todas once y cuarenta y nueve vamos a hablar de el Sevilla vamos a Barça vamos a hablar de

Voz 1991 16:53 sí sí

Voz 2 16:54 este domingo desde las tres una hora menos en Canarias de primeros de servimos el

Voz 3 17:02 repasando todas las películas nominadas a los Oscar de principal

Voz 2 17:06 el Atlético de Madrid Villarreal Valladolid Betis y Levante Real Madrid de postre el último tramo de Carrusel deportivo hasta la V y media de la madrugada con las exclusivas de Antón Meana y Pablo Pinto en su carros el confidencial con el fútbol internacional de Axel Torres uno alemán el Deportivo con Dani Garrido Mc Grath

Voz 3 17:44 dar el Deportivo Atenas eh

Voz 0455 17:46 tras

Voz 4 17:49 sí

Voz 3 18:08 en el Sánchez Pizjuán Se Apareció Leo Messi punto porque la primera parte fue muy buena del sevillano de hecho se fue al descanso

Voz 1991 18:16 cuando dos uno

Voz 3 18:17 pero es que en el segundo tiempo Messi ha hecho lo que ha querido cuando ha querido y como ha querido ha manejado al equipo le ha hecho jugar

Voz 1991 18:25 ha generado peligro ha tirado a puerta ha hecho un hat trick ha dado una asistencia a Luis Suárez para incluso quitarle presión al uruguayo después de esta racha en la que no ha conseguido más Car

Voz 0455 18:37 ha hecho de todo en con lo cual cuando uno

Voz 1991 18:40 de este tipo de cosas es que dice esté quién esté delante de Leo Messi si se pone de esta forma es que es imparable Lluís Flaquer

Voz 0455 18:48 noches hola qué tal muy buenas y hat trick

Voz 1991 18:51 pero cincuenta de Leo Messi no

Voz 1157 18:53 nada nuevo los balones en casa al final cinco noventa tiene ya después de tantos hattrick el primero lo marcó ante el Madrid dos mil siete fíjate lo que ha llovido pues sigue coleccionando balones y coaccionando

Voz 0455 19:04 coles y golazos porque lo doy en Sevilla como decías

Voz 1157 19:07 primera mitad para el equipo de Machín muy superior al Barça la segunda para Messi Él solito se ha encargado de remontar el dos uno con el que el Barça llevaba al descanso después de que el propio Messi marcara ya un golazo de volea en el primer tiempo el Sevilla como digo muy superior en el primer la primera mitad con esos goles de Navas de mercado que le ponían por delante parecía que el líder iba a sufrir pero Messi ha dicho basta a los cables de Valverde han permitido que el argentino estuviera mejor acompañado en el segundo acto que en el primero pero como tú decías ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido Él se ha encargado de marcar el dos a dos con un remate con la pierna derecha que para Asia alguien de acuerdo aquello de pago

Voz 1991 19:43 de no tiene derecha

Voz 1157 19:44 por ejemplo se le podría haber enviado en los el puede enviar el vídeo apele para para demostrarle que sí que con la derecha las marcas también son bastante bonitos y luego el tercero el dos tres en una piqueta aprovechando un rechace dentro del área superando con mucha tranquilidad a Bach links diré donde hago decías el lago la remontada el Barça Luis Suárez que rompía de nuevo ante el Sevilla su sequía goleadora justo antes de visitar al al Real Madrid tanto en Copa como día con en el Bernabéu así que Victoria de mucho mérito del Barça o de mucho mérito de Messi que le permite al equipo de Valverde pues dar un golpetazo a la liga son ahora mismo diez puntos

Voz 1991 20:15 el Atlético doce sobre el Real Madrid afronta

Voz 1157 20:18 dar el doble clásico de la semana que viene pues con muchísimas más garantías todo pues por qué Messi ha querido el se pidió la Champions a principio temporada como gran objetivo el Jaume arrebato en la Copa para remontar al Sevilla y hoy ha demostrado el también que la Liga parece que también la quiere

Voz 1991 20:31 creo que tiene dos momentos claves el partido uno

Voz 0455 20:33 en serio el otro más en plan de coña el primero en serio es que pierde la bola en el primer gol que la pierde quiero decir A

Voz 1991 20:41 a sesenta metros de él de su portería que no es podríamos decir culpable de forma directa pero él probablemente no está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones estaría picado en su orgullo de ahí viene la rabia del primer gol y el segundo que en el momento en el que estábamos comentando en Carrusel hoy Messi no está Messi justo Adrià había yo lo he visto

Voz 0455 21:01 a veces que se llevaba la saca el discurso Flagey es es hay que decir que los

Voz 1157 21:06 primeros diez doce minutos de Messi no han sido buenos nada

Voz 0455 21:08 dando estado dentro de lo que puede significar que Messi no

Voz 1157 21:11 donde bueno pero es verdad que estaba fallando pases como Adrià e iba a contar justo antes del golazo de volea parecía que incluso tenía ciertas dudas sobre su estado físico pero a partir de esa acción que tú comentabas pierde el balón en la frontal del área rival es una pérdida de de de mucha trascendencia aparente pero el mal cierre del Barça a la contra el Sevilla provoca el gol y a partir de Messi sembradas en rabieta ese propone él solo pues acabar remontando como como ha hecho más allá de Messi hay que decir que el Barça como decías no ha hecho un buen partido y hay nombres propios que que aparecen eh con cierta preocupación en la actualidad el Barça

Voz 1991 21:41 uno Umtiti hoy titular mucho tiempo después

Voz 1157 21:44 el veinticuatro noviembre no jugaba se ha visto que andaba un poco justo para reaparecer un partido de tanta exigencia el otro Arturo Vidal de nuevo titular demostrando que ese extrañas las las en las lo lo que llevó a la secretaría técnica apostar por él como fichaje está años luz de lo que aportaba Paulinho por ejemplo si ese perfil Iwo Coutinho que sigue sin sin estar y que sigue preocupando y mucho en este tramo final de temporada

Voz 1991 22:06 era un tuit que dice en este mundo quizá hubiésemos ganado este partido pero hay un jugador de otro planeta que no lo quería de otra manera orgulloso de mi equipo nunca nos rendimos vamos Sevilla vender ha puesto estoy es decir un rival hoy en el campo de Leo Messi ha dicho existe dio no ha querido que ganamos simplemente bueno hemos ganado y esto es lo que hay teniendo a Leo Messi delante hemos hecho todo lo que hemos podido orgulloso de nuestro equipo pero que que

Voz 0455 22:32 hola hola ganaban además Yago hay otra cosa que es que en

Voz 0458 22:34 el noventa y cinco por ciento de los jugadores de Primera División en Carrusel con los compañeros que están en el campo no no te fijas en el fútbol está los diez doce quince veinte primeros minutos pero claro es que acerca tanto el el foco al al al lenguaje futbolístico Leo Messi que hace que en cada acción esté juzgando para ver si tiene el día para ver sí lo va a hacer bien no lo va a hacer malo y seguramente en esos primeros veinte minutos más allá de haber fallado simplemente un par de pases tontos que le puede pasar a cualquiera aunque a él no le suele pasar pues queríamos ver cómo que no encontraba las mejores condiciones cuando en realidad él seguramente lo es tan inteligente que lo que hace es dosificar constantemente los esfuerzos porque al final esto no dónde estamos en temporada estamos prácticamente en marzo ese tipo de cosas después Se Se pueden echar de menos no el caso es que nueva exhibición no sé cuántas le quedarán en esta temporada probablemente muchas pero ha gastado una para dar una historia capital al Barça

Voz 1991 23:26 yo te voy a decir ha hecho cincuenta hat trick en toda su carrera que es una auténtica barbaridad

Voz 0458 23:31 XXXII sólo Liga sólo en Liga como esto de las compras

Voz 1991 23:33 acciones son odiosas hoy me comentaban que Cristiano Ronaldo lleva cincuenta y uno decir que hasta en eso están picados los tíos

Voz 1157 23:40 es una buena semana para el Barça va a recordar ese dato

Voz 0455 23:45 no no lo digo porque me lo han dicho y como siempre hacemos la comparación de porque los dos mejores jugadores de

Voz 1991 23:50 del siglo XXI sin lugar a duda creo que en que en eso

Voz 0455 23:52 no hay duda entonces uno lleva cincuenta de otro cincuenta y uno que son que son números que cuando en este ninguno de estos dos Nos vamos a acordar y cuando estén MoMA de más mayorcitos en la mecedora ahí diremos yo estos dolor vi jugar

Voz 0458 24:05 sí pero yo echaré mucho más o menos James E

Voz 0455 24:07 bueno yo también yo también eh dentro del del panorama futbolista

Voz 1991 24:11 Tico general yo también lo echaré aunque sí

Voz 0458 24:13 Cristiano me parece la pera pero no puesto a echar de menos pues entre papá y mamá elijo papá

Voz 1991 24:18 sí pero vamos a ver si esto es tan sencillo como si Cristiano Ronaldo llegan a hacer quince años más tarde pues habría marcado en una época justo después de meses más

Voz 0458 24:26 digo una cosa claro es que tiene un mérito mucho mayor Cristiano que Messi

Voz 1991 24:30 correcto

Voz 0458 24:31 correcto efectivamente efectivamente has conseguido con competir casi de tú a tú

Voz 1991 24:37 estamos de acuerdo mira vamos a hacer un debate jueves venga aquí

Voz 1157 24:42 nada más que el Barça pues afronta ese doble clásico como decía Dani había la la mirada puesta Messi también porque venía de esos últimos partidos en que aparecía no muy recuperado sus molestias sobre todo teniendo en cuenta que viene el doble enfrentamiento ante el Real Madrid bueno pues disipado todas las dudas Messi llega al cien porción al Bernabéu que es otro de sus campos fetiche

Voz 0455 24:58 gracias lucky un abrazo hasta mañana martes la aquí

Voz 1991 25:01 vez qué tal muy buenas qué tal Yago hola a mí muy buenas capítulo declaraciones evidentemente hoy tenía que salir Leo Messi lo ha hecho atendió a los medios de comunicación y que ha dicho argentino

Voz 0017 25:11 si hoy de hecho han salido cuatro futbolistas en zona mixta evidentemente los jugadores del Barça hoy tenían ganas de hablar ya han hablado también a algunos en las teles el caso de de Leo Messi que bueno pues es muy satisfecho con la victoria por cómo se ha producido remontando este partido en el estadio del Sevilla que no es nada fácil y porque al final son tres puntos de oro que todos los jugadores decían que no te dan media Liga pero si te acercan al al título de campeón esto es lo que decía Messi en Bin Spurs nada más acabar el partido

Voz 0458 25:44 no me puede todavía queda

Voz 1293 25:46 sí se mono pero sé que era importantísimo ganar hoy por lo que significa ganar a cada para para mantener la distancia con los rivales porque ahora se ve un partido duro como son todos realidad ahora más que nunca porque esa que se va terminado todo esto y cada vez más difícil ganar así que vamos contentos porque un gran triunfo en épocas no siempre podemos jugar a nivel pasando por una racha que siendo sincero no que hicimos nuestro mejor fútbol y eso hacía que todo sea más difícil a la hora de definir también no constaba no cuando por los pluses las cosas salen solas y creo que hoy en demostración creo que voy

Voz 3 26:20 volvemos a nosotros un gran un gran par

Voz 1293 26:23 qué partes llegaron los goles también son es importante para nosotros lo hicimos de principio a nosotros no tiramos ninguna ninguna competición estamos un pasito por meternos otra vez en una en una final es un partido va a ser durísimo porque es contar Modric esos pero bueno tenemos que ir a ganar el partido cumpla se montó lado que tampoco es cierto que no podemos series pues estaremos otra vez en en la Liga pero como dijimos principio no vamos a intentar es de conseguir todo

Voz 1991 26:46 luego lo comentábamos en El Sanedrín pero claro Leo Messi en el mismo discurso que en el resto de compañeros que han salido atendiendo a los medios de comunicación mes estaba con los compañeros de de Bing en de momento no ha ganado la Liga pero cómo se gana en el Bernabéu practicamente ya se puede dar por ganado practicamente el título aunque puede pasar muchas cosas de aquí a final de temporada pero sería un golpe en la mesa desde luego ganar en Bernabéu más tarea evidentemente bueno

Voz 0017 27:10 vamos a escuchar sobre Leo Messi en este caso a Valverde que se rendía una vez más al talento del mejor jugador del mundo ya Sergi Roberto que decía que es normal que en Madrid asusté ver que Messi llega a este nivel

Voz 1991 27:24 tenemos a un jugador que es decisivo

Voz 0588 27:27 ah y superlativo porque todo en él todos los equipos siendo mejores decisivos el Sevilla también lo tiene con Beyeler con con Navas con Sarabia tiene grandes jugadores pero claro eso sabemos jugador que es el mejor mejor del mundo que no sólo pero el mundo no porque meta tres goles tres balazos en un momento volvemos a hacer en el sitio oportuno en el momento en el que nosotros estamos un poco tocados que no hacía falta porque tiene que hacer es es es la cuestión

Voz 5 27:52 bueno creo que enfrenta al Barça Leo siempre asusta a enfrentarse al mejor jugador de

Voz 3 27:58 la historia pues a siempre asusta bueno aparte si viene de hacer estos tres golazos que coreaban

Voz 5 28:02 de los tres goles han sido increíbles pues mucho más a sí que contentos por porel hat trick por el gol de Luis y bueno para para todos es

Voz 1157 28:10 en Vitoria pues se tiene que asustar el eh

Voz 1991 28:13 a ver delante a Leo Messi en esta situación estas circunstancias en este estado de forma pues desde luego muy tranquilos no pueden estar los rivales cuando ven al argentino en el terreno de juego y de esta manera hablado también Gerard Piqué al que le han preguntado por estas palabras de Solari hoy en rueda de prensa

Voz 6 28:32 calendario es curioso resulta

Voz 0994 28:34 la no resulta muy divertido pero como no lo elegimos nosotros eh esto de jugar en en distintas condiciones pues elegimos tomarnos lo como un reto mayor habría que ha dicho el futuro

Voz 1991 28:47 el presidente del Barça la llevaba preparada

Voz 0017 28:49 la Yago esperaba la pregunta que no podía faltar su pullitas al Madrid antes de un clásico ya en Lyon se refirió al baloncesto ya las piezas del Madrid en la final de Copa hoy ha dicho que no espera ningún recibimiento especial en el Bernabéu el recibimiento va a ser el de siempre y ha aprovechado para mandarle este mensaje a Solari por las tejas que acabamos de escuchar del entrenador del Madrid

Voz 7 29:13 el calendario de belenes

Voz 3 29:16 Barniol y agregó que descansaban ellos un día más

Voz 7 29:19 somos cinco uno no

Voz 1991 29:20 sí sí la llevaba completamente preparado

Voz 0455 29:23 a Piqué le puedes pillar en otra cosa pero en este Tour

Voz 1991 29:25 puede cosas y tener al día las declaraciones de la gente del del Real Madrid vamos en eso no les pilla Adrià

Voz 0017 29:31 totalmente y además le le conocemos cuando sale a mixta más todavía más antes de un clásico pues le preguntamos por las declaraciones del rival en este caso por estas declaraciones de Solari quejándose del calendario y evidentemente pues Piqué normalmente entra al trapo yo y la lo ha hecho para mandarle un dardo a Santiago Hernán Solari

Voz 1991 29:53 no han faltado la hubieseis preguntado por el tuit de Arbeloa el de los mil días y el de Madame al que no tenemos más secciones y cosas de esas hay seno perdido ahora tiempo ahora no te preocupes

Voz 1104 30:03 preguntado si vienen dos clásicos también si actúa muy largos

Voz 1991 30:08 ante eso después de jugar contra Madrid bueno gracias a un abrazo hasta mañana un abrazo hasta mañana en el Sevilla con qué cara se han quedado Fran ronquido qué tal

Voz 0455 30:16 muy buenas hola Yago buenas ante el extra

Voz 1070 30:18 terrestre nada no bueno caras de resignación no la verdad es que no

Voz 0700 30:23 no se le puede recriminar mucho al Sevilla que se puso por delante que luego tras el empate de Messi volvió a estar por delante en el encuentro con el gol de mercado saliendo a la contra en las dos ocasiones que ha hecho una buena primera parte y que la verdad es que con las lesiones de Webber y mercado se ha visto obligado Machín no a no hacer los cambios que quería para refrescar el equipo ya ha tenido que alterar en principio sus planes pero claro cuando Messi llega con ese hambre al estadio del Sevilla ya le ha hecho treinta y seis goles creo que es su víctima preferida pues poco se puede hacer tanto es así que el propio Machín hoy ha tenido que sucumbir volverá a emitir esos elogios habituales en cada campo ocurren cada vez que la a Messi y hoy por lo menos ha dicho Machín que que Messi entiende que tiene enfrente un gran rival porque cada vez que al Sevilla se extramotivado

Voz 8 31:17 el elemento desequilibrante sin duda que ha sido Messi Vie de lamentablemente para nosotros pues una vez más parece que que más híper motivado oí es el mejor jugador del mundo me tiene claro que en Sevilla es un grande y ante los grandes pues siempre da su mejor versión pero yo creo que para el fútbol siempre es bueno que que dure mucho tiempo que bueno para el espectáculo no se enseñe todas sus virtudes que cada día siguen siendo más porque vas a que viéndolo desde el punto de vista de Sevilla sí es cierto que bueno es bastante cruel enfrentarnos a él porque ya no es sólo que que marque un gol sino que al final siempre son más de uno y con alguna asistencia

Voz 1991 31:55 pues sí además el Sevilla es el rival favorito de Messi es al equipo que le ha hecho más goles y esto tiene otra consecuencia ronquido no sólo la derrota de hoy frente al Barça sino que además se pierde la cuarta posición de la clasificación es decir ahora mismo si terminase la Liga mañana nos estaría en la Champions el año que viene haría un palo eh

Voz 0700 32:14 claro la perdido en favor del Getafe que ha ganado esta mañana al Rayo lo ha contado Palacios suma ya treinta y nueve puntos el conjunto de Bordalás le arrebata la cuarta plaza al Sevilla el Sevilla ha vivido ahí durante un gran tiempo de la temporada quiere volver a ese estatus y quiere volver a levantarse en cuanto recupere gente así que mal sin tiene claro que es es el sitio del Sevilla lamenta haber perdido esta posición

Voz 9 32:37 perdemos la plaza Champions eso

Voz 8 32:39 decir que vivimos estado un montón de de jornadas en esos puestos privilegiados con lo cual pues la

Voz 9 32:44 la capacidad la tenemos tenemos que buscar otra vez

Voz 8 32:47 que que el equipo rinda de esa manera intentar recuperar gente ser más equipo buscar también muchas de las cosas positivas que que se hacen sin ir más lejos en este partido ha habido muchísimas iban bueno tener clara a la línea de trabajo lo que nos ha hecho llegar a esos puestos privilegiados hasta hoy que creo que todavía estamos en puestos que podemos denominar de privilegio pues es lo que tenemos que incentivar seguir esa misma línea de trabajo y de comedimiento

Voz 1991 33:16 esto es muy largo como se suele decir pero estamos la jornada veinticinco es decir quedan trece que no son tantas que cuando uno se quiere dar cuenta de que estamos en las últimas seis jornadas de Liga estamos a cinco puntos de la salvación Se nos ha ido la Champions a4 nos alejamos de Europa quiero decir que son trece jornadas las que quedan que no es tanto eh que parece que uno no no todavía queda muchísimo bueno queda un tercio de de la competición pero que esto se pasa volando así que hay que ir ya a situándose donde uno quiere estar a final de temporada

Voz 0700 33:48 eso decía Luis Aragonés no que las ligas acaban jugando en el último tercio

Voz 0455 33:52 exacto y ahí es donde se pelean los objetivos

Voz 1070 33:55 déjame aclarar que el Sevilla quiere decir

Voz 0700 33:58 ante muchas informaciones que han salido en la tarde de hoy que no ha querido boicotear un acto publicitario de la Liga que lo que ha negociado con la Liga es recortar esa acción que tenían prevista con Mickey Mouse de por medio en un patrocinio de Disney antes de darle el homenaje merecido a Roberto Alés y una vez que han conseguido que estos o sea corte hacia adelante ha dado tiempo a todos a darle el homenaje a Roberto Alés a cumplir con los compromisos publicitarios de la Liga ya empezar el partido de moral

Voz 0455 34:26 estaba flipando todo el mundo pareció Mickey majors ancho Juan

Voz 0700 34:32 no era el día no era el día pero había que cumplir muy bueno al final entendí hoy no no ha habido ninguna contradicción por parte de nadie ni ninguna disputa simplemente lo han negociado han adelantado el acto publicitario lo han acortado ya ha dado tiempo a que veamos un emotivo vídeo con la canción del arrebato adaptada y con la imagen proyectada de Roberto Alés en el marcador

Voz 1991 34:56 precioso homenaje a flor de piel y ya sabemos que a Tebas aquí lo que le importa es la pasta lo del fútbol es secundario dentro de poco tendremos el Circo del Sol un evento estos antes de los partidos de aquí mientras se gane dinero el resto de exactamente igual

Voz 10 35:09 bueno esto es así hoy por lo menos se han puesto de acuerdo y ha dado tiempo a todo

Voz 1991 35:13 abre sólo faltaba que un día tan emotivo como el de hoy

Voz 0455 35:15 no cediese es que ya sería vamos de traca

Voz 1991 35:18 la cerraron que abrazo abrazo abrimos tiempo

Voz 0455 35:21 tres sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas Marcos López buenas noches muy buenas noches y buenas por decir algo no cosa unos acordado miras escapó

Voz 0802 35:32 debe ser cosa de Messi Jordi posible es imposible evadirse de Messi en hiciera a esta hora eh

Voz 3 35:38 que Jordi que no se Deal

Voz 1991 35:40 lo que te lo que te pase por la cabeza de el de Leo Messi

Voz 0455 35:44 la terrestre no es que hemos hablado de treinta

Voz 0985 35:47 dos hat trick en la Liga de cincuenta en total pero el de hoy el de hoy la exhibición de hoy es Matrícula de honor yo creo que es extraordinaria porque se produce en unas circunstancias que son muy particulares la victoria se produce en el Sánchez Pizjuán que es un estadio en el que todos los adversarios tienen señalado en rojo además se produce tras una primera parte pésima con dos a uno en el marcador además se produce porque Messi remonta esa sensación que hemos dicho de dudas la versión humana de Messi también a eso el se impone incluso di deberíamos decir que no sé si somos capaces de encontrar un hat trick que reúne a tres goles con tanta dificultad técnica porque yo llevo toda la tarde mirando mirando los y realmente son de una difícil aparte de la belleza son de una gran dificultad pero además Messi supera una alineación en la que la inclusión de Arturo Vidal o de Coutinho también ha sido un hándicap pero es más incluso Messi ha conseguido un hat trick ya ha dado un golpe la autoridad en la Liga prácticamente solo porque hoy a diferencia de otros hat trick y otras exhibiciones prácticamente no le ha acompañado nadie podía la acompañado de envíele en la segunda parte dándole profundidad pero fíjate la retahíla de particularidades que adornan todavía hacen más es brillante este hat trick de Messi

Voz 1991 37:09 ha metido el primero de una volea espectacular desde la izquierda eso lo meten muy poquitos el segundo lo ha metido con la derecha a al ángulo izquierdo del portero con una rosca maravillosa desde el casco frontal el terceros una sangre fría delante del portero cuando lo normal es darla la picado con una Llull Tura que elabora es que ha entrado casi agradeciéndole en en en en en la portería de del golazo que ha medido el pase que le da a Luis Suárez descontrole P sin que caiga le mete el balón en profundidad a Luis Suárez que que le estaba diciendo hoy amigo o metes está ya o nos retiramos porque de la he puesto como diría Simeone a huevo las cosas como son Marcos

Voz 9 37:54 que más allá de los goles que son pequeñas obras de arte cada una en su manera de concebir y entender el fútbol que tiene Messi para mí lo más trascendente que ha hecho hoy Messi es liderar la rebelión de un equipo que estaba moribundo un equipo que la primera parte y hablábamos coches Harry Konstantín Carrusel el sería Le podía haber metido tres o cuatro goles porque defensivamente era un desastre no digo la defensa digo la estructura defensiva o para ser más exactos la de su estructura defensiva de un equipo que era transparente del centro del campo que no llegaba al área prácticamente si quitas la volea de Messi el Barça no existía una prenda parte un un tímido cabezazo Arturo Vidal que ha parado con toda tranquilidad del mundo Bakri pero por eso creo que la la mayor grandeza de lo que ha hecho Messi no son los goles es liderar un equipo que estaba moribundo un equipo que podía haber reabierto las opciones por la Liga que sigue estando abierta pero que tanto el Madrid como el Athletic hubieran detectado la debilidad que ha mostrado el Barça en los últimos partidos lo ya ha llevado momento en que cuando se iba cayendo y al sol en el Sánchez Pizjuán ha entendido que era su tarde que era su momento ha necesitado la ayuda de velé porque el Barça necesita dos focos de luz como mínimo a la espera de que el Coutinho se encienda en algún momento de algún partido de alguna semana hay de algún mes pero a partir de ese instante creo que toda la gente que ha estado hoy en el Sánchez Pizjuán podrá decir casi asiste

Voz 0455 39:12 que a uno del hat trick más bonitos de Messi porque

Voz 9 39:14 E insisto no es sólo la dificultad técnica no es sólo la calidad de ejecución el golpeo en el en el primero es de una de una furia de una violencia desatada pero con una precisión maravillosa el segundo lo mismo con la derecha a la escuadra y el tercero es me tomo un café pido un cruasán y cuando acababa de hacerlo por eso estas cosas Bakri con un toque como tú decías lleno de de dulzura y eso en un equipo que ha mostrado muchísimos defectos en la primera parte y que se ha hecho también hay que decirlo con los cambios de Valverde después de una horrible primera mitad

Voz 1991 39:47 bueno hay que decir que yo creo que después de ver al Sevilla en el primer tiempo se esperaba más de la segunda mitad pero lo que ha hecho Leo Messi hoy es cuando hablamos de alguien tiene que aparecer en el equipo X para tirar del carro estos