Bernie Sanders y la competencia por la presidencia de EEUU

Voz 0874 01:03 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal siendo el único venezolanos de este equipo porque no dejó de recordar que tú pasaportes venezolanos bueno yo tengo pasaporte para despedirle buenas sí exacto Cuco cuánto cuánto hay de farsa dentro de lo que está pasando en no

Voz 1791 01:16 la ayuda humanitaria hombre la ayuda humanitaria es un montaje para justificar el algo más para provocar algún tipo de no soy muy no digo ya incidente pero sí que se pasea otra fase porque eh cuando no tiene el apoyo tiene apoyo internacional pero tiene poder real poder real lo tienen Maduro por tienen los militares pero si ha habido alguna deserción importante que fue jefe de la del espionaje con Chávez hizo bueno parece que en el muro los militares empieza a ver algunas grietas yo no que en favor de Maduro a mí no me gusta Maduro creo que es gran muy responsable todo el desastre económico que hay en Venezuela pero sigo insistiendo el Si la oposición eh eh no compra no dice nada a favor de decir bueno pues Chávez hizo bien pues aparte morirse como dicen muchos de ellos en Twitter hizo bien esto no es muy difícil que pueda conquistar a la gente pobre Venezuela ya los extremistas que están padeciendo las mismas sí

Voz 0874 02:08 nació que tú querías hablar de chirigotas en realidad no no de Venezuela ya tenemos al se lucha experto en política internacional lo que te gusta no

Voz 1791 02:16 sí sí sí de ahí bueno chirigotas y también de las las comparsas porque este año la exteriores bien poquito floja no ha ofrecido nada del Selu porque el año pasado nos acusó de haberle gafado por decir que era el mejor me lo dijo a mí para que te lo que ya está en semifinales lo que ganó las últimas ediciones también pero yo creo que la chirigota Los Care Nibali está magnífica tiene un pasodoble sobre la bandera española sobre el uso de

Voz 0874 02:42 mira me me me he perdido en pasodoble no pasodoble es una cosa salidas no pero yo me está sorprendiendo todo este discurso lleváis la vamos a lo nuestro mejor venga

Voz 0874 03:09 joven de setenta y siete años que ha entrado como un huracán en el escenario político norteamericano nacido en Brooklyn en el seno de una familia judía que regresa buscando el cuerpo a cuerpo contra Donald Trump os pedimos a Bernie Sanders martes pasado anunció su candidatura otra vez por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos

Voz 1791 03:26 en la parte demócrata ya parece el camarote de los hermanos Marx sin duda ha entrado con mucha fuerza recordemos que fue el hombre que hace casi cuatro años en dos mil dieciséis

Voz 0874 03:39 en el dieciséis le puso las cosas muy difíciles

Voz 1791 03:41 Hillary Clinton eh bueno quizás es el cine menos posibilidades de ser el el candidato pero sí es importante que su discurso junto con el de Elizabeth Warren que son la la la izquierda del partidos demócratas van a imponer una agenda más liberal

Voz 0874 03:58 la trampa el problema es que Assange antes es el acusa de haber minado un poco el prestigio la campaña de Hillary Clinton otros en cambio agradecen haber movido a Hillary Clinton un poquito más hacia la izquierda

Voz 1791 04:08 sí hay datos muy interesantes por ejemplo que cuarenta y tres por ciento de los inscritos como demócratas votaron en las primarias a favor de Sanders pero de esos cuarenta y tres por ciento un doce por ciento luego votó a Trump se acusó de eso de no haber movilizado a su electorado que es fundamentalmente joven él tiene más dificultades en electorado de afroamericano faltan dos grandes personajes para ver si se van a presentar o no que es Joe Biden que fue vicepresidente con Obama Beto O'Rourke que que fue la gran sorpresa en las últimas elecciones que es un congresista de del paso que estuvo a punto derrotará un peso pesado como Ted Cruz parece ser que lo que iba a anunciar su candidatura

Voz 0874 04:45 si en los próximos días si yo by dentro que esperará un poquito más con Sanders tú decías que es es un campo de fútbol casi son doce los candidatos que se disputarán la presidencia a todo o que intentarán disputarle la presidencia Donald Trump en dos mil veinte querella poco eh vamos a saludar a Marta del Vado nuestra corresponsal en Washington cómo estás Marta buenos días

Voz 1510 05:02 buenos días cómo estáis

Voz 0874 05:04 votar a Trump esa Andres es la persona adecuada

Voz 1510 05:09 bueno yo creo que Sander si ganara las primarias y si se convirtieran el candidato presidencial del Partido Demócrata lo primero que tendría que hacer para derrotar a Trump es explicarle a la sociedad estadounidense qué significa esa etiqueta de socialista con la que él se define no que trampa usa para su discurso del miedo con el que advierte de esa izquierda radical el socialismo que dice que nunca va a llegar a América por más que algunos que Sanders empeñe esto lo dijo en el en el estado de la Unión nuestra red de no ahora cada dos por tres porque es un discurso que cala en este país así que si Sanders finalmente se enfrenta Trump tendrá que explicar muy bien que su apuesta por una sanidad universal por una educación gratuita por subir el salario mínimo a quince dólares la hora que su revolución verde para usar sólo energías limpias nueva convertir Estados Unidos en en Venezuela no no me atrevo a decir quién ganaría en unas presidenciales entre Trump y Sanders es lo que sí que creo es una campaña con estos dos candidatos iba a polarizar todavía más en la sociedad en este país

Voz 0874 06:15 hay que recordar que socialista no es casi una etiqueta en Estados Unidos es un insulto más bien por una parte del electorado tú crees que si dos mil dieciocho fue el año de las mujeres en Estados Unidos también se está notando en en la política

Voz 1510 06:29 sí sí ha absolutamente ahora mismo de de esa decena doce candidatos confirmados que hay para para la presidencia la mayoría son mujeres una de sus principales rivales es una de sus seguidoras y colaboradora es la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren con quien comparte un discurso muy similar por contra un sistema que que Warren y que Sanders dice que perjudica a la clase trabajadora que critican a los bancos las grandes corporaciones no es a la clase multimillonaria de donantes políticos influyentes esta coincidencia en el discurso va a ser sin duda uno de los principales retos que van a tener los candidatos como diferenciarse los unos de los otros la otra gran candidata es la senadora por California mala Harris es un perfil un poco diferentes más joven que Warren es negra y puede movilizar una parte del electorado que no votó por Sanders en en dos mil dieciséis los afroamericanos que prefirieron a Hillary Clinton como como estáis contando ahora no que hay hay otros nombre bueno también quedan por ver como decíais si finalmente se presenta el más popular de todas las encuestas que es Joe Biden que les saca es el único que adelantadas Sanders Lesaka les saca diez puntos queda por ver también si se va a presentar Beto O'Rourke y entre las candidatas mujeres por ejemplo se presenta la senadora también Amy mucha por Minnesota otra senadora por Nueva York Kirsten Geely plan y la representante en la Cámara por Hawai sí creo que es esta va a ser las las las primarias de la diversidad no por ejemplo es la la más joven tiene treinta y siete años pertenece a la religión hinduista formó parte de la Guardia Nacional en Irak que en en Kuwait y bueno que da queda prácticamente un año por delante así que todavía se pueden sumar más a la carrera

Voz 1791 08:22 a mí me gusta de todo Rourke quizás porque tiene un aire Kennedy me gusta mucho Harris porque recordemos que Harris con el fiscal general de California tu perfil bastante conservador ir has debates es qué tipo de perfil puede derrotar a Trump un perfil más izquierdista un perfil más conservador que es lo que se cuece por ahí

Voz 1510 08:42 pues es lo que es lo que está por ver lo que está claro es que el discurso de de Sanders la movilización que ha demostrado que ha tenido en los primeros veinticuatro horas que ha recaudado seis millones de dólares trescientas mil personas hace han han participado en estas micro donaciones está escuchando el debate dentro del Partido Demócrata las propuestas demócratas mucho más a hacia hacia la izquierda esto queda por ver si finalmente

Voz 3 09:15 en dos mil veinte a

Voz 1510 09:19 es un punto a favor para el Partido Demócrata decantándose no a favor de los votantes en estas elecciones también el candidato que quede si va a poder sumar votantes que apoyaron a Trump esa clase media trabajadora blanca que que de la que Hillary Clinton se olvidó en la campaña electoral en dos mil dieciséis

Voz 0874 09:42 Marta del Vado un beso fuerte hasta luego

Voz 1510 09:44 hasta luego buenos días

Voz 4 09:47 Sánchez va bien

Voz 5 09:50 ni

Voz 6 09:56 de esos más de trescientos miembros del ISIS que se encuentran atrincherados en una pequeña zona del este de Siria se niegan a rendirse a las fuerzas respaldadas por Estados Unidos y están intentando negociar una salida podríamos estar Ramón ante el final del del califato queda algo del calor

Voz 1791 10:12 pero sí son los últimos restos el califato fisco luego que da el califato mental y queda que nuestros combatientes no desaparecen del mapa hablamos de trescientos hay otras dos bolsas también en en esa zona de Siria en poco más al sur de con mil tres mil parece ser combatientes es pues ésta indica que hay hay como setenta mil problemas que va a pasar con todos los combatientes extranjeros de Ana regresar a Europa que en Europa que vamos a hacer con él

Voz 0874 10:38 no son nuestros habría que decir el nacimiento del ISIS tras la ocupación y la fragmentación de Irak fue el nacimiento de Un monstruo además de una responsabilidad conjunta en la que mucha gente cometió pecado es también no cante occidental sí Omega

Voz 1791 10:50 sí se está muy muy no sé que tiene mucho protagonismo en Venezuela que provocó una invasión en Irak con un montón de mentiras entrega de las armas lucieron destrucción masiva se de arribó a Sadam Husein que el sátrapa inaceptable pero bueno la conclusión es que se rompió el país surgió elipsis que contaminó a su vez Siria estamos hablando de un conflicto que ha matado medio millón de personas te hemos los países destruidos bueno terrorismo del ISIS que se ha ido extendiendo con franquicias lo tenemos en el en el norte de África en África lo tenemos en Asia en Afganistán e infiltración a que el problema ha sido bastante grave

Voz 0874 11:27 en episodios domésticos también en el corazón de Europa saludamos a un a un buen amigo de este programa gran experto en Oriente Medio es el periodista Mikel Ayestarán cómo estás buenos días muy buenos días tu crees Miquel que estamos ante la desintegración final del ISIS

Voz 7 11:41 yo creo que no yo creo que estamos como apuntado Ramona

Voz 8 11:46 a las puertas de que el final

Voz 7 11:48 el califato de lo del último núcleo urbano que que puede controlar el análisis si es que se pueda hablar de control no hay que tener en cuenta que este es un pueblo que se llamaba Woods que es una zona remota en en la frontera entre entre Siria e Irak es donde les han ido empujando poco a poco desde la caída de de de RACC en octubre de dos mil diecisiete les un pueblo que antes de bueno pues que antes la guerra podría tener unas diez mil personas no y ahora mismo pues ha convertido en prácticamente están en medio kilómetro cuadrado que dicen las fuerzas kurdas y lo que queda claro exacto pues unas unas de tiendas de campaña no sé si las imágenes y las salas las las habéis visto estos días son realmente patéticas

Voz 0874 12:29 tú en tu libro Las cenizas del califato que publicasteis el año pasado escribirte que sigue vivo en las mentes y los corazones de millones de personas eso significa que no solamente no se desintegra sino que puede renacer en cualquier momento

Voz 7 12:43 si como han demostrado desde luego en los últimos años en hacen de una forma cada vez más más violenta no como ha sido este último caso no con la proclamación del del califato vamos a ver vamos a ver qué pasa no ahora mismo lo que les queda a los kurdos sobre la mesa es es un marrón importante no estamos hablando nadie sabe exactamente cuánta gente puede dar todavía en Paulus Se calcula que ser unos dos mil en los campos de desplazados con todas las mujeres y los hijos todos los combatientes del ISIS están en esta zona kurda tienen más de mil combatientes en la mayoría extranjeros en en sus manos una vez más no hay ningún tipo de plan para el día después de la caída del califato no hay ningún tipo de plan parece que hay mucha prisa para colgarse las medallas es decir que se ha ganado esta batalla después que va a pasar

Voz 1791 13:32 y sobre todo qué va a pasar con los ochocientos europeos que se calcula que están en cárceles kurdas y que Trump dice que se haga cargo de Europa ellos aquí hay dificultades porque bueno lleguen no está no es tan sencillo juzgarles y meterse en la cárcel

Voz 7 13:47 no y además es muy curioso que Trump está exigiendo a Europa que se haga cargo de sus yihadistas pero él ha dicho por activa y por pasiva que no va a recibir a los suyos que también hay estadounidenses pero también hay africanos también hay asiáticos es un es un problema pues yo creo que es un problema global y como he dicho antes no hay ningún tipo de plan en algo que es que era totalmente evidente que iba a pasar y eso que en los últimos meses sobre todo pues servicios británicos y sobre todo franceses que son los países que más combatientes han aportado al ISIS dentro de Europa están planteando una auténtica caza hombre a hombre no intentando y sobretodo el objetivo número uno es que no regresen bajo ningún concepto no si eso habría que matarlos

Voz 0874 14:28 el ejemplo de lo que puede pasar lo tenemos en algo de lo que nos vamos olvidando poco a poco que eso es Guantánamo tú Miquel sabes cuánta gente que de allí en qué condiciones con qué futuro

Voz 7 14:38 no es un Antana bueno ahora es que no tengo gatos ahora mismo para saber cuántos hay una noticia que me llamó la atención de Guantánamo esta misma semana es que el equipo negociador talio es que los talibán en Afganistán es otro conflicto que también se nos ha olvidado está formado por al menos dos expresos de Guantánamo no ir y otro de los motivos por los que esta esta semana me acuerdo de Guantánamo es que hay muchos analistas que apuntan a que el plan de donar Trump sería presionar a Europa para que construya su propio Guantánamo para atraer precisamente a estos yihadistas de Siria

Voz 1791 15:12 nerviosísima si es mejor o peor no sé qué es que claro es ir a la raíz de los conflictos y porque la gente se radicaliza hay ejemplos dos mujeres una británica que han quitado la nacionalidad no sé si se puede hacer eso te americana que dice que no americana no va a permitir su regreso está los hijos de todos estos yihadistas porque hay mujeres que han sido forzadas hay mujeres que no las ha sumado como vamos a dedicar a toda esta gente si no aprendemos esos mecanismos no podemos evitar que jóvenes musulmanes desarraigados claro

Voz 0874 15:48 si no se entiende porque tuvo tanto arraigo ese mensaje no

Voz 7 15:51 a mí una cosa que me dejó impresionado en tu hice Irak eh que también está la cosa que que es donde pie el principio de este problema no es precisamente lo que decía Ramón de las de familias las mujeres los niños los padres de los combatientes del IS que están viviendo no ahora están viviendo desde la caída de Mosul que ha pasado tiempo están viviendo en campos de desplazados y no pueden volver a sus poblaciones de origen porque los vecinos no les aceptan entonces el sindicato tienen que los líderes tribales tienen que ser negociaciones entre familias esto ya supera en el ámbito de la justicia no dentro de dentro de las dentro de unos países dentro de Siria y luego ya el retorno a Europa Press imagínatelo

Voz 0874 16:32 Mikel Ayestarán proyecto enhorabuena por el premio Ignacio Ellacuría entre lo acaban de dar hace poco bueno abrazo Miquel desde Jerusalén

Voz 7 16:39 muchísimas muchas gracias buenos días

