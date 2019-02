Voz 2 00:00 cuando me niego la aquí

Voz 0874 01:05 un libro encima de la mesa que es como una clase imágenes de los conflictos y de sufrimiento de los últimos años de las últimas décadas el catálogo de una exposición del trabajo de cuarenta fotoperiodistas españoles que han conseguido los premios más importantes del fotoperiodismo mundial pero seguro que si les preguntamos qué es lo que más valoran de su profesión será el poder de remover conciencias que esos instantes que capturan con su era cuenten lo que están pasando por lo que están incluso pensando ellos fuera de esa zona de confort que tenemos creadores de conciencias es el título de esta exposición es uno de los fotoperiodistas es nuestro amigo y colaborador Gervasio Sánchez que tal buenos días hola buenos días Javier creadores de conciencias una buena definición de pues de trabajo e buen título creo que sí creo que sí

Voz 3 01:48 todo un la verdad es que un título muy

Voz 0731 01:51 muy bien escogido por DKV Seguros que es la compañía que que está patrocinando este proyecto que además tiene una una gran influencia con su gran calidad a la hora de escoger los proyectos y sobre todo que ha construido una una colección de arte contemporáneo donde el fotoperiodismo la fotografía documental están muy presentes cosa que no ocurre con otras instituciones como por ejemplo el Centro Reina Sofía de Madrid

Voz 0874 02:19 es un libro maravillosamente editado presentado que obviamente no pretende supongo hacer millones de euros en ventas sino que la gente vea las fotos y que la gente piense en los conflictos que no están tan lejos como podemos pensar no le tú crees que están en este libro en Gervasio la mayoría de los que tienen que estar no faltan voces importantes

Voz 0731 02:37 bueno yo creo que que están todos los que están deben estar evidentemente son cuarenta y ha sido ochenta o ciento veinte con lo cual estarían más lo que yo creo sobre todo de este trabajo es que el comisario Chema Conesa hay el la persona que ha hecho los copiado que Juan Manuel Castro Prieto han escogido una serie de fotógrafo de diferente te ese estilo fotográficos evidentemente vinculados son esta a un a un concepto de la fotografía que está documental puritana y el fotoperiodismo que yo creo que lo que hace es sumar y y uno a uno todos las las historias que hay que hoy día documentar en el mundo contemporáneo no solamente a miles de kilómetros donde cubren los desastres de la guerra sino también al lado de tu casa

Voz 0874 03:19 hay imágenes derecho de Madrid de Barcelona que nos pillan muy bien

Voz 0731 03:23 en los dos yo no sé si en tu profesión Gervasio hay más competencia que compañerismo más compañerismo

Voz 0874 03:29 apetencia pero hemos invitado a alguno de tus compañeros de profesión algunas de sus fotografías tan también en este

Voz 0731 03:34 libro igual que las tuyas así que me voy a dedicar un poco de maestro de ceremonias en Barcelona estás Sandra Marsans así que presuntamente bueno decirte antes de presentar a Sandra que creo que hay más compañerismo de competencia te lo puedo asegurar yo tengo una relación buenísima Colás treinta y nueve personas que aparecen en el libro y creo que que brevemente durante los años que trabajó con la mayor parte de ellos con la importante

Voz 4 03:57 eh masa de ellos siempre

Voz 0731 04:00 hemos juntado buenas historia igual en las relaciones no Sandra bueno que decirte daban a mí es como una una hermana no nacida en Barcelona el año sesenta y seis siempre ha querido vivir de la historia en primera línea ya se consolidó como fotoperiodista en los Balcanes en el año noventa y uno noventa y dos a partir de las guerras de Croacia y Bosnia cuando era muy muy joven y desde entonces ha cubierto numerosos conflictos armados en Oriente Medio en México Rumanía Cuba Mozambique Haití a cubriendo la crisis de refugiados en Lampedusa en Sicilia ha ganado el Premio Ortega se por mejor labor informativa en el año dos mil seis por un magnífico trabajo que hizo en los Balcanes y ha publicado varios libros y páginas sobre todo compagina su trabajo fotográfico con la docencia la necesidad Ramón Llull de Barcelona y es una comisaria

Voz 0874 04:48 el ente ha sido su posición en mí que Sandra cómo estás hola muy bien gracias hola Germán fotos maravillosas ayuna de una chica Serbia mirando con cara soñadora un vestido de novia en un escaparate hay hay otro con cara de una mujer joven kosovar con su hijo recién nacido en brazos a estas estas miradas que vemos en las fotografías titulas las detectas desde la cámara o después cuando ves las fotos hombre yo creo que cuando estás delante

Voz 3 05:15 de la escena eres capaz de de de de detectar si eso puede funcionar si puede transmitir lo que lo que quieres no yo creo que aquí Chema en mi caso ha hecho muy buen trabajo de selección en el sentido de que yo no sé si hubiera puesto está tres imágenes no pero o el tenía una visión global de todos los autores yo creo que que realmente han funcionado muy bien por qué porque son situación John es que evocan mucho el sufrimiento de lo que es la población civil en diferentes situaciones convulsas en el caso de de esta mujer que mencionas pues la guerra de Kosovo luego el cataclismo humanitario de Haití o la posguerra en Serbia no hay bueno son fotos que sí creo que transmiten que el fotógrafo de ser capaz de de intuir que eso puede funcionar

Voz 0874 06:02 que puede provocar lo que luego provoca los que la vemos no

Voz 0731 06:05 junto a ti está también en Barcelona Emilio Morenatti como estás Emilio buenos días

Voz 0874 06:11 habla medio Emilio Alba

Voz 0731 06:12 bueno la verdad es que Emilio también es de estos grandísimos fotógrafos aquello lo tengo un cariño muy especial nacido en el año setenta y nueve empecé a trabajar muy joven y ya ha trabajado durante muchísimos años para Agencia EFE como fotógrafo también de Associated Press con la que ha cubierto la principal zona de conflicto entre medio y también grandes historias como a Afganistán como Iragi etcétera etcétera no la verdad es que perdió una pierna cuando trabajaba empotrado con las tropas norteamericanas en Afganistán a cerca de Kandahar yo recuerdo estaba está en aquel momento en el dos mil nueve y fue Europe pésimo evidentemente más que para el resto de nosotros pero sí que creo que ha demostrado una gran capacidad para superar ese tipo de medidas brutales que acaban nación te mucho daño físico y psíquico Easy durante los últimos años ha ganado innumerables previo ha sido finalista del premio el ganador se ha sido también premiada por el Word Press Photo y ahora mismo es el jefe de fotografía de es en en digamos en en España y en Portugal

Voz 0874 07:15 Emilio contra lo que tú perdiste en la en la pierna cuando trabajaban con las tropas norteamericanas Aína la fotografía tuya en este libro que es un niño con la pierna izquierda también amputada está sentado en el suelo con la prótesis al lado mientras que se quitarle el otro zapato en el pie que todavía tienen que ir esto esta foto creo que se tomó un par de años después de que perdiera la pierna es una foto especial para ti

Voz 3 07:38 sí se convirtió luego en especial cuando ya mirando un poco los archivos retrospectivamente pues

Voz 1894 07:44 bueno es recordar aquella aquel trabajo que hice con con la Cruz Roja en Afganistán visitando a pacientes que ningún que habían perdido sus piernas producto de minas antipersonales de la de la invasión rusa Ike Bono era un auténtico drama claro yo comparaba esa rehabilitación qué hacían esos Nene con la rehabilitación que hice yo luego en en Washington con los soldados norteamericanos juntan los que a mí me hirieron que obviamente no tiene nada que ver no de hecho buena onda máster que yo hice en Londres nuevo posteriormente lo basaba un poco en eso en comparar las vidas de las guerras no oí los dramas que marcan siempre esas dos partes en este caso era Afganistán en los Estados Unidos

Voz 0874 08:38 cuando te ocurre algo tan terrible en el ejercicio de tu profesión no tiene la tentación de olvidarla o dar tu profesión

Voz 1894 08:47 yo no me tomo esto como una profesión sea esto es una parte de mi vida que me cuesta me cortaría trabajo vivir sin sin ella no hay decimos que es un oficio que una profesión bueno yo cuando a mí me dieron seguía haciendo fotos en ese momento yo tengo todo el proceso de rehabilitación tengo la gente con la que me dieron un documental también y aproveche que me pasé seis meses en un hospital de veteranos de guerra hay ahí pues hubo una serie experiencias o sea que no en ningún momento me lo he planteado si de alguna manera uno reculó un poco pero lo que quizá lo mejor ha conseguido que me lo piense dos veces han sido mis hijos marquen la sencilla una pierna no

Voz 0874 09:31 supongo que te refieres al hospital que están las afueras de Washington donde están los ejercicios de rehabilitación de toda la gente que todos los soldados que eso son heridos me imagino pero hospital verías cosas que también querrías fotografía

Voz 1894 09:42 bueno de hecho las tengo fotografiada siempre estaba con la cámara y además los soldados heridos que había alguno que eran Cuadri pletórico sea Cuadri Cuadri amputados y piernas de brazos pues sí era una situación muy muy dramática ver cómo como bueno esto chavales jóvenes de diecinueve veinte años se enfrentaban a una vida totalmente diferente muy difícil obviamente porque personas necesitan una asistencia ya de por vida sea una persona sin brazos ni piernas me puedo no no puede empezar a colocarse las propias prótesis que le fabricaron por lo tanto bueno yo era yo era un o un caso muy de herida leve en junto a ellos de hecho a mí me denominaban me llamaban de broma del Paper percata no significa

Voz 0731 10:36 en un pequeño corte con un papel

Voz 1894 10:39 se corta con un folio Si igual allí era un poco así no había situaciones muy muy drama se

Voz 0874 10:45 aquí en Madrid me acompaña my sun ella dice que ha sido la profesión a la que la elegido a ella yo creo que es una de las más jóvenes también de esta recopilación observa

Voz 4 10:55 sí la verdad es que hay gente ya

Voz 0731 10:58 Mayor de y el tercero con más edad de esta de esta selección con los tiempos que era el más joven es un es una es una de las de las personas que participa más joven no creo que que tiene un un gran trabajo desarrollar que ha desarrollado y que puede desarrollar en el futuro siempre ha sido una intentó hacer una observadora invisible pero evidentemente no silente de de la historia ya publicado sus obras en diarios tan prestigioso como el Washington Post Time Magazine está peor Nacional Geographic podríamos también seguir rato hablando de de sus publicaciones voy con los premios internacionales que ha conseguido no

Voz 0874 11:39 hay también varias fotos tuyas una vía es es estás en Siria hay una en Gaza de un hospital donde unos médicos intentan salvar la pierna de una niña herida en un bombardeo hablábamos antes fuera de micrófono que tu padre palestino cubrir esos conflictos en esas zonas te afecta de manera personal

Voz 6 11:59 bueno lo primero buenos días qué tal cómo estáis en obviamente nos afecta a todos de forma personal No somos humanos quién diga que no le afecta de alguna forma pues quizá no sea consciente de ello no pero en el momento en el que estás haciendo las fotos supongo que estás concentrado en en en en tu trabajo no y en que tu tienes una una tarea que hacer una responsabilidad demostrar esa historia no entonces yo creo que sí dejas de alguna parte dejas de alguna forma en un segundo plano esas emociones personales no con con las que luego pues debes lidiar de una forma u otra cuando cuando vuelves a casa

Voz 0874 12:45 si hubiera tenido que escoger tú las fotografías seleccionadas habrían sido las mismas dos fotógrafos tenéis especial cariño por unas por encima de otras

Voz 6 12:54 la verdad es que sí plantea Chema tenía alguna preferencia en concreto oí pregunta porque no no había escogido esas fotos pero enseguida me hizo entender que era por una cuestión precisamente como decía Sandra de una visión un poquito más global no que evidentemente quién quién está preparan una exposición de ese calibre con tantos nombres no tantas fotografías que además tienen un estilo diferente tienen que casar juntas pues pues ellos lo ven normas más claramente que tú qué pues simplemente les has mandado tu parte del trabajo y no tiene una visión tan global

Voz 0731 13:32 todos ha visto avanzando para medios

Voz 0874 13:34 internacionales extrañamente reconocidos

Voz 0731 13:36 algunos trabajáis también para medios españoles pero algunos incluso habéis decidido no volver a trabajar para medios españoles que yo quería preguntarles a todos Si en España se minusvalora a trabajo de los fotoperiodistas yo creo que si Javier yo creo que el trabajo de los fotoperiodistas está no solamente sobre minibar valorizado sino que además está absoluta ha explotado sobre explotado y muy pocas veces encuentras medios que entiendan que el trabajo de un fotoperiodista no es solamente el resultado final hay que hacer un digamos un gasto añadido muchas veces porque hay historias que no se pueden contar de cualquier manera no ordenando fotografías una sala de otras sin ningún tipo de interés aquel que narrar las historias porque al final lo más importante de la fotografía no es la foto que hace narrar lo lo a ver si es posible mira yo decía esta pregunta porque San Sebastián no se nos escucha Andoni Lubasa aquí cómo estás Antonio buenos días

Voz 5 14:33 hola buenos días Itu decidido

Voz 0731 14:35 no volver a trabajar con medios españoles

Voz 5 14:38 tampoco fuera una decisión consciente no como no me no me mandaba un y me con alguna algún trabajo que había hecho que luego se publicaba en el extranjero oí bueno sí tenía repercusión y aquí bueno ningún editor me respondía con lo cual delante de en una hoja Excel no que es el mejor amigo de un fotógrafo autónomo dices bueno pues cuantos emails he mandado a la prensa española tantos cuanto se manda a la prensa extranjera tantos cuantos feedback Aguido pues X con lo cual tampoco voy a gastar mi tiempo y mis energías en en contactar con algún editor que ni siquiera seguramente abrirá abrirá el abrirá el email pero no te responde ninguno de hecho solamente uno me ha respondido este último mes fue por un trabajo concreto que me pidió a los demás bueno hace como dos sí que no me responde ninguno así que bueno pero tampoco voy a gastar mucha energía en gente que lo que no quiere mi trabajo que desesperación no no desesperación no tampoco porque visto el nivel de de editores que que hay últimamente tampoco me tampoco me me me quedo

Voz 0731 15:45 son muchos quebraderos de cabeza de eso ocurre de verdad te lo digo Javier de forma generalizada a las cuarenta fotógrafos de esta de este trabajo y bueno Emilio trabaja en jefe no pero el resto somos todo tropa estoy seguro que que realmente te encontrarás con respuestas parecida lo cual no entiendo no porque responderán correo diciendo mira no no no me interesa el trabajo o no tenemos dinero para pagar te igual ciento exactamente no la gran generación de fotógrafos españoles y fotografía española que creo que es la mejor que ha habido en la historia trabajan preferentemente en el extranjero

Voz 3 16:20 pero bueno totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora pero añade que añadiría uno otro tema no te puedes responde a un editor gráfico le puede interesar tu trabajo pero yo creo que yo en mi caso lo he dicho hay que plantarse ante las tarifas absolutamente vergonzosas la están pagando yo guardo todas las facturas desde que empecé en el año mil novecientos noventa y uno trabajando en la antigua Yugoslavia para medios de comunicación británicos comparo con las últimas publicaciones que he hecho y al final dije no no no por este camino no voy a seguir ir yo creo que ese ese esta mentalidad la debemos tener muy muy clara todos porque esto ya no tiene vuelta atrás yo creo ha por apostar por por iniciativas como la que ha impulsado DKV de entrar más quizá en el mundo de las exposiciones en el en incluso de venta de obra moverte a otro nivel I no aceptar debemos plantearnos yo creo ante ante el tarifas vergonzosas

Voz 6 17:23 sí en ese sentido estoy muy de acuerdo con Sandra y y la verdad es que para mí no es una cuestión tampoco de que no no contesten Mail solamente sino precisamente que que pues que el tiempo es oro de alguna forma o desgraciadamente en esta sociedad capitalista pero

Voz 7 17:41 yo tengo

Voz 6 17:42 que elegir dónde dónde buscar Mis clientes forma y entonces pues evidentemente si aparte de contestarme más hagas mejor en el extranjero o simplemente no es que paguen más es que quieren pagar es que en España ni siquiera quieren pagar no hay veces que

Voz 0874 18:00 que llamar después a ver qué hay de lo mío claro a ver

Voz 6 18:03 es simplemente te dicen sí bueno queremos quince fotos y a doble página de no sé qué tal en ningún momento en ninguna parte del Mail te hablan de dinero y tienes que nadie les oye perdona pero sí una sonora son X no dicen pues no es que no tenemos presupuesto digo bueno pues si no tienes dinero para comprar un Mercedes no vayas al concesionario de entrada no

Voz 0874 18:27 el editor en jefe Emilio yo puedo añadir algo

Voz 1894 18:30 yo diría que lo que echo de menos la figura del editor o sea que está desapareciendo no sé yo crecí con con Bono con maestros que me enseñaron mucho que tenían una gran autoridad para decir estos y esto no y eso luego se convirtieron en editores que eran los que estaban en mesa hay decidían que iba en primera hay a quién mandar aquí aquí en mandar allá es básicamente mi trabajo lo que hago ahora pero el resto de mi han desaparecido como editores te puedo nombrar a directamente a diez personas que antes eran de lo mejorcito en edición fotográfica N en España que han desaparecido han sido reemplazado por los propia

Voz 0874 19:14 el portero lo lo lo que los ERE se llevan por delante no es todo lo que pasa en en tu caso Andoni tu tienes fotos que han sido portada incluso de la edición del del New York Times creo que alguna vez ha tenido que recurrir a lo que los fotógrafos llamáis la BBC del fotógrafo no bodas banquetes y bautizos

Voz 5 19:31 sí bueno yo a mí me suele gustar contar historias como he hecho antes a yo no tengo ningún reparo en decir que me que me gusta hacer también fotografía de Boa diferente no ningún sin posado ni nada pero hago fotografía también caro porque te voy a poner un ejemplo si quiero trabajar digamos es en cerca de mi casa conseguir pagar la hipoteca autónomos etc pues tengo que hacer ciertos trabajos Si puedo hacer un trabajo que me gusta pues mucho mejor ahora y como ejemplo pondría para que la gente no se tan tan fácil las manos a la cabeza yo aparte en el País Vasco y ahora bueno que es una colaboración puntual con yo Dawn que ha sido una maravilla trabajar para es porque me daban total libertad para hacer lo que quería he publicado dos

Voz 8 20:20 el fotos dos fotos en en ocho años a nivel estatal y las dos transita porque me las han quitado no me las han pagado todavía

Voz 5 20:30 no no yo no has publicado pirateado

Voz 0731 20:33 existen sí pero bueno luego llamas Si te dicen no

Voz 5 20:35 lo hemos hecho por ti porque para darte visibilidad pero no sí pero luego no porque no me lo habéis firmado

Voz 0731 20:43 que lo que lo que más me impresiona de todo lo que estamos escuchando el himno lamentablemente me fastidia que que en tenemos un poco en el pesimismo estás en ante un libro Javier donde hay cuarenta fotografía de cuarenta fotógrafos ciento veinte fotografías donde hay dos premios Pulitzer bueno Bravo y Javier Bauluz hay un ganador del premio más importante del mundo de fotografías que es el golpe fotos Samuel Aranda hay a fotógrafos como Andoni como my sun como Sandra como Emilio que enardecido grandes premios importantísimos hay trabajos de fotógrafos que trabajan en el tema de de la inmigración en España como Kalou está la flor y nata de la fotografía de conflicto de la fotografía documental de española

Voz 0874 21:23 están de te voy a pedir que cierres tú porque tú eres profesora de fotoperiodismo en la universidad esto se puede enseñar

Voz 3 21:28 ah yo creo que podemos a transmitir la pasión que sentimos por nuestro oficio yo creo que eso a mí me sale de una forma bastante natural afortunadamente creo que las cosas funcionan porque entre mis exalumnos hay fotógrafos brillantes de esta nueva generación en la propia exposición por ejemplo de creadores de conciencia está Lourdes Vasily que descubrió la fotografía en mis clases entonces es maravilloso no Ricardo García Vilanova fue ex alumno mío y atar Mangué también entonces bueno yo creo que se puede transmitir la pasión y luego cada uno tiene que picar mucha piedra que es lo que han hecho estas personas que han abierto camino por tanto a lo que decía hace un momentito Heather va de la visión catastrofista yo creo que es delimitada en los medios de comunicación de nuestro país pero que podemos estar real gente muy orgullosos de tener un muy buen nivel de fotoperiodismo en este país y que ya no tenemos el

Voz 0874 22:28 dejó de ocupar los Pirineos y abrirnos al mundo no eso sí que los creadores de conciencia se llama en la exposición ha estado en Barcelona estar en Madrid pero que te Penti cinco de febrero hasta el veintiocho de abril en el Círculo de Bellas Artes después a Valencia y Zaragoza y supongo que más sitios el libro editado por qué tal el fantástico bueno recopilación os agradezco a todos es la conversación Maiso un sencillo Morenatti don Joaquín Gervasio Sánchez para quien las facturas es lo que tiene

Voz 5 22:57 un abrazo muchas gracias

